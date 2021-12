ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္း Omicron ကိုဗစ္မ်ိဳးကြဲအတည္ျပဳ ၆၀ ေက်ာ္

[[Zawgyi/Unicode]]

ထိုင်းနိုင်ငံတွင်း Omicron ကိုဗစ်မျိုးကွဲအတည်ပြု ၆၀ ကျော်

ထိုင်းနိုင်ငံမှာ ဗီဇပြောင်း Omicron ကိုဗစ်ပိုးသစ် ပြည်တွင်းမှာ ကူးစက်သူ ၁ ယောက်ကို တွေ့ရှိခဲ့ပြီးနောက် စောင့်ကြည်ရေးစင်တာမဝင်၊ သီးခြားခွဲနေစရာ မလိုဘဲ Test and Go စနစ်နဲ့ ပြည်ဝင်ခွင့်ပေးထားတာကို ဒီဇင်ဘာ ၂၁ ရက် အင်္ဂါနေ့ကစပြီး ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းလိုက်ပါတယ်။ ထိုင်းနိုင်ငံထဲမှာ Omicron ကိုဗစ်ပိုးသစ် ကူးစက်သူ စုစုပေါင်း ၆၀ ကျော်ရှိနေချိန် ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ကနေ စစ်ဘေးဒုက္ခသည် ထောင်နဲ့ချီ ဝင်ရောက်လာတဲ့အတွက် စိုးရမ်မှုတွေ ပေါ်ထွက်နေပါတယ်။ ဒီအကြောင်း ထိုင်းအခြေစိုက်သတင်းထောက် မအေးအေးမာ သတင်းပို့ထားပါတယ်။

Omicron ကိုဗစ်ပိုးသစ် ပြည်တွင်းမှာ ကူးစက်သူ ၁ ယောက် ပထမဆုံးတေ့ွရှိတယ်လို့ ထိုင်းတာဝန်ရှိသူတွေက ဒီဇင်ဘာ ၂၀ ရက်နေ့မှာ သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံကပြန်လာတဲ့ ကိုလံဘီယာလူမျိုး လေယာဉ်မှူး ခင်ပွန်းဖြစ် သူကတဆင့် ထိုင်းဇနီးသည်ကို ကူးစက်တာဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံခြားကရောက်လာသူတွေမှာ Omicron ကူးစက်သူကလည်း ၆၀ ကျော်ရှိနေပါတယ်။ ဒါကြောင့်ထိုင်းနိုင်ငံထဲဝင်လာသူအနေနဲ့ သီးခြားခွဲနေရတဲ့ ကွာရန်တင်းလုပ်စရာ မလိုဘဲ Test and Go စနစ်နဲ့ နိုင်ငံခြားသား ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွားတွေကို ပြည်ဝင်ခွင့်ပေးတဲ့ အစီအစဉ်ကို ဒီဇင်ဘာ ၂၀ ရက်ကစပြီး ပြန်ရုပ်သိမ်းလိုက်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ထိုင်းနိုင် ငံကို ဝင်လာသူ နိုင်ငံခြားသားအနေနဲ့ ဟိုတယ်တွေမှာ ၇ ရက်ကနေ ၁၀ ရက်အထိ သီးခြားခွဲနေကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ထပ် စည်းကမ်းတင်းကြပ်မှုတွေလည်း လုပ်နိုင်တယ်လို့ ထိုင်းနိုင်ငံကပ်ရောဂါ ထိမ်းချုပ်ရေးဗျူရို ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဒေါက်တာ ဆူဖာကစ်က ထိုင်းဘာသာနဲ့ အခုလိုပြောပါတယ်။

သူ ပြောတာကတော့ “အခုချိန်မှာ ပိုးစစ်ပြီးမှ ဝင်ခွင့်ပေးမယ့် အရေးပေါ် အစီအစဉ်ကို နှစ်သစ်ကူးတဲ့အထိ လုပ်တော့မှာပါ၊ နိုင်ငံအတွင်းကို ဝင်ရောက်လာတဲ့သူတွေမှာ Omicrom ရောဂါပိုးတွေပါလာပြီး ပြည်တွင်းကူးဆက်မှု ပြန်မြင့်တက်လာရင်တော့ ကိုဗစ်ကပ်ရောဂါနဲ့ပတ်သက်လို့ သက်ဆိုင်ရာက နောက်ထပ် ဥပဒေတွေ တင်းကြပ် လုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။..” ဆိုပြီးပြောသွားတာပါ။

ထိုင်းနိုင်ငံမှာ အင်္ဂါနေ့အထိ အိုမီခရွန်ပိုးကူးစက်သူ အတည်ပြုလူနာ ၆၃ ဦးနေသလို သံသယနဲ့ စောင့်ကြည့်နေသူ ၂၀ ရှိနေသေးကြောင်း ထိုင်းကျန်းမာရေးဝန်ကြီး အနုထင် ချန်ဝီရကွန်က အတည်ပြုပြောကြားထားပါတယ်။ သီးခြားခွဲ ကွာရန်တင်းလုပ်ဖို့ မလိုဘဲ ကိုဗစ်ကင်းရှင်းရင် လိုရာခရီးဆက်နိုင်တဲ့ Test and Go စနစ်ခွင့်ပြုထားတဲ့ နိုင်ငံတွေကိုလည်း ထိုင်းတာဝန်ရှိသူတွေ ပြန်လည်ပြင်ဆင်ဖို့ ဆောင် ရွက် နေတယ်လို့ ထိုင်းတောင်ပိုင်းအခြေစိုက် ပညာရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအဖွဲ့ အလုပ်သမားရေးလှုပ်ရှားသူဦးမင်ဦးက ပြောပြပါတယ်။

“သူတို့ပထမပြောတာကတော့ Test and Go ကို ပိတ်မယ်ပေါ့။ သူတို့လက်ခံထားတဲ့ နိုင်ငံတွေထဲက High Risk ဖြစ်တဲ့နိုင်ငံတွေကို စာရင်းလုပ်ပြီး သူတို့ပိတ်မယ်ပြောတယ်။ အခုနောက်ဆုံးသတင်းအရကတော့ Test and Go ကို သူတို့ပိတ်လိုက်ပြီ။ Test and Go ဆိုတာကတော့ စရောက်တာနဲ့တခါတည်း စစ်ပြီးပေးထွက်တာလေ။ Test and Go ဆိုတာကို ဒီနေ့ကနေ စပြီးပိတ်ပြီလေ။”

ခုလိုကိုဗစ်ပိုးသစ် ကူးစက်ပျံ့ပွားမှာကို ထိုင်းနိုင်ငံထဲ စိုးရိမ်မှုတွေ ထွက်ပေါ်နေချိန် မှာပဲ ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ဘက်မှာ ဒုက္ခသည်တွေ အလုံးအရင်းနဲ့ ရောက်လာနေပါတယ်။ ထိုင်းနိုင်ငံထဲရောက်လာတဲ့ မြန်မာဒုက္ခသည်တွေကို Omicron ရောဂါပိုး ရှိမရှိ စစ်ဆေးနိုင်ဖို့မဖြစ်နိုင်သေးဘူးလို့လည်း ကိုမင်းဦးက ပြောပါတယ်။

“စိုးရိမ်မှုကတော့ရှိကောင်းရှိလိမ့်မယ်။ သူတို့က အခုဝင်လာတဲ့သူတွေကို နေရာထိုင်ခင်းတွေပေးပြီး စစ်တာဆေးတာတွေကိုတော့ လုပ်တော့လုပ်မှာပဲ။ ဒါပေမယ့် Omicron စစ်ဖို့က ရိုးရိုး ATK နဲ့မပြီးဘူး။တော်ရုံတန်ရုံ PCR စက်တောင်မှာ အလုပ် မလုပ်ဘူးဆိုတော့လေ၊ သူ့ကိုစစ်မယ်ဆိုရင် လူထောင်နဲ့ချီပြီး ရှိနေတဲ့သူတွေကိုတော့ လောလောဆယ် အကြမ်းဖျင်း ကိုဗစ်ရှိမရှိဆိုတာပဲ စစ်လို့ရမယ်။ Omicron စစ်ဖို့ကတော့ အခုချက်ချင်းလုပ်ဖို့လွယ်မှာမဟုတ်ဘူး။”

ထိုင်းနိုင်ငံမှာ Nonthaburi၊ Pattani၊ Phuket စတဲ့ ပြည်နယ်တွေမှာOmicron ရောဂါပိုးကူးစက်နေသူတွေကို တေ့ွရှိထားပါတယ်။ အများစုကတော့ နိုင်ငံခြားခရီးစဉ်ကနေပြန်လာတဲ့သူတွေလို့ ထိုင်းကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနက ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ ပြည်တွင်းမှာ Omicron ပထမဆုံးကူးစက်သူ ထိုင်းအမျိုးသမီးကတော့ အသက် ၄၉ နှစ်အရွယ်ရှိပြီး ထိုင်းနိုင်ငံမှာ ခင်ပွန်းဖြစ်သူ ကိုလံဘီယာလေယာဉ်မှူးဆီကနေတဆင့်ကူးစက်ခဲ့တာဖြစ်ကြောင်း ထိုင်းနိုင်ငံကပ်ရောဂါထိန်းချုပ်ရေးအဖွဲ့က ထုတ်ပြန်ထားပါတယ် ရှင်။

