ျမ၀တီဘဏ္ကုိ ကုိယ္စားလွယ္အျဖစ္ Western Union ရပ္ဆုိင္း

(Zawgyi / Unicode)

အေမရိကန္ အေျခစိုက္ ႏုိင္ငံတကာ ေငြေၾကး၀န္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းႀကီး ျဖစ္တဲ႔ Western Union က ျမန္မာ႔ တပ္မေတာ္နဲ႔ ပတ္သက္ေနတဲ႔ ျမ၀တီဘဏ္နဲ႔ တြဲဖက္ အလုပ္လုပ္ေနတာကို ရပ္ဆိုင္းလို္က္ပါတယ္။ Western Union ရဲ႕ မူ၀ါဒေတြနဲ႔ လိုက္နာရမယ့္ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္း သတ္မွတ္ခ်က္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ျပန္လည္ သံုးသပ္ၿပီးေနာက္ ျမ၀တီဘဏ္နဲ႔ စာခ်ဳပ္ကို ရပ္ဆိုင္းလိုက္တာ ျဖစ္ေၾကာင္း Western Union လုပ္ငန္းႀကီးက အဂၤါေန႔မွာ စာေပးပို႔ အေၾကာင္းၾကားလာေၾကာင္း Burma Campaign UK က ထုတ္ျပန္ပါတယ္။

Western Union လုပ္ငန္းႀကီး အေနနဲ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံ အပါအ၀င္ ပဋိပကၡေတြ ရွိေနတဲ႔ တျခားႏုိင္ငံေတြမွာ လူထုၾကား ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ေရးမွာ အေရးပါတဲ႔ အခန္းက႑မွာ ရွိေနေၾကာင္း၊ က်န္းမာေရး၊ စားနပ္ရိကၡာလို အေျခခံ လိုအပ္ခ်က္ေတြ အတြက္ မိသားစုေတြ အခ်င္းခ်င္း ေငြလဲႊ ပို႔ႏုိင္မႈ၊ ဒါမွမဟုတ္လည္း လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ကူမႈ ဆိုင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းေတြက လက္ေတြ႔ကြင္းဆင္း ေဆာင္ရြက္တာမွာ လိုအပ္တဲ႔ ေငြကို လႊဲပို႔ႏုိင္ေရးတို႔မွာ Western Union လုပ္ငန္းႀကီးက ေဆာင္ရြက္ေပးေနတယ္လို႔ ေပးပို႔တဲ႔ စာထဲမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ စစ္တပ္ပိုင္ ျမ၀တီဘဏ္နဲ႔ အလုပ္လုပ္ေနတာကို ရပ္ဆိုင္းလိုက္ေၾကာင္း Western Union လုပ္ငန္းႀကီးက ေျပာဆိုလိုက္တဲ႔ အေပၚ Burma Campaign UK နဲ႔ International Campaign for the Rohingya တို႔က ႀကိဳဆိုေၾကာင္းလည္း ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ပါတယ္။

Western Union လုပ္ငန္းႀကီး အေနနဲ႔ ျမန္မာ စစ္တပ္နဲ႔ ဆက္စပ္ၿပီး စီးပြားေရး လုပ္ေနတာေတြ ရပ္ဖို႔ ဒီ အဖြဲ႔ ၂ ခုက စည္းရံုး လႈပ္ရွားေနတာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ Western Union အေနနဲ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္းက လုပ္ငန္းေတြကို ရပ္ဆုင္းဖို႔ လိုလားေနတာ မဟုတ္ေၾကာင္း၊ စစ္တပ္ပိုင္ ဘဏ္နဲ႔ အလုပ္အတူ မလုပ္ဖို႔ကိုသာ လိုလားေၾကာင္းလည္း ဒီအဖြဲ႔ ၂ ခုက ေျပာဆိုထားပါတယ္။ Western Union အေနနဲ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္းမွာ ေငြလႊဲ ကိုယ္စားလွယ္ ရာနဲ႔ခ်ီၿပီး ရွိေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။

.................

မြဝတီဘဏ်ကို ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် Western Union ရပ်ဆိုင်း

(Unicode)

အမေရိကန် အခြေစိုက် နိုင်ငံတကာ ငွေကြေးဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းကြီး ဖြစ်တဲ့ Western Union က မြန်မာ့ တပ်မတော်နဲ့ ပတ်သက်နေတဲ့ မြဝတီဘဏ်နဲ့ တွဲဖက် အလုပ်လုပ်နေတာကို ရပ်ဆိုင်းလိုက်ပါတယ်။ Western Union ရဲ့ မူဝါဒတွေနဲ့ လိုက်နာရမယ့် စည်းမျဉ်း စည်းကမ်း သတ်မှတ်ချက်တွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပြန်လည် သုံးသပ်ပြီးနောက် မြဝတီဘဏ်နဲ့ စာချုပ်ကို ရပ်ဆိုင်းလိုက်တာ ဖြစ်ကြောင်း Western Union လုပ်ငန်းကြီးက အင်္ဂါနေ့မှာ စာပေးပို့ အကြောင်းကြားလာကြောင်း Burma Campaign UK က ထုတ်ပြန်ပါတယ်။

Western Union လုပ်ငန်းကြီး အနေနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ အပါအဝင် ပဋိပက္ခတွေ ရှိနေတဲ့ တခြားနိုင်ငံတွေမှာ လူထုကြား ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ရေးမှာ အရေးပါတဲ့ အခန်းကဏ္ဍမှာ ရှိနေကြောင်း၊ ကျန်းမာရေး၊ စားနပ်ရိက္ခာလို အခြေခံ လိုအပ်ချက်တွေ အတွက် မိသားစုတွေ အချင်းချင်း ငွေလွဲှ ပို့နိုင်မှု၊ ဒါမှမဟုတ်လည်း လူသားချင်း စာနာထောက်ကူမှု ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းတွေက လက်တွေ့ကွင်းဆင်း ဆောင်ရွက်တာမှာ လိုအပ်တဲ့ ငွေကို လွှဲပို့နိုင်ရေးတို့မှာ Western Union လုပ်ငန်းကြီးက ဆောင်ရွက်ပေးနေတယ်လို့ ပေးပို့တဲ့ စာထဲမှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။ စစ်တပ်ပိုင် မြဝတီဘဏ်နဲ့ အလုပ်လုပ်နေတာကို ရပ်ဆိုင်းလိုက်ကြောင်း Western Union လုပ်ငန်းကြီးက ပြောဆိုလိုက်တဲ့ အပေါ် Burma Campaign UK နဲ့ International Campaign for the Rohingya တို့က ကြိုဆိုကြောင်းလည်း ကြေညာချက် ထုတ်ပါတယ်။

Western Union လုပ်ငန်းကြီး အနေနဲ့ မြန်မာ စစ်တပ်နဲ့ ဆက်စပ်ပြီး စီးပွားရေး လုပ်နေတာတွေ ရပ်ဖို့ ဒီ အဖွဲ့ ၂ ခုက စည်းရုံး လှုပ်ရှားနေတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ Western Union အနေနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံတွင်းက လုပ်ငန်းတွေကို ရပ်ဆုင်းဖို့ လိုလားနေတာ မဟုတ်ကြောင်း၊ စစ်တပ်ပိုင် ဘဏ်နဲ့ အလုပ်အတူ မလုပ်ဖို့ကိုသာ လိုလားကြောင်းလည်း ဒီအဖွဲ့ ၂ ခုက ပြောဆိုထားပါတယ်။ Western Union အနေနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံတွင်းမှာ ငွေလွှဲ ကိုယ်စားလှယ် ရာနဲ့ချီပြီး ရှိနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။