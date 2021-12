“စစ္ေဘးဒုကၡသည္မ်ား လုံၿခဳံမႈကင္းမဲ့ေန” ကရင္နီအမ်ိဳးသမီးအစည္းအ႐ုံး

[[Zawgyi/Unicode]]

ကယားျပည္နယ္ထဲမွာ စစ္ေဘးကထြက္ ထြက္ေျပးေနသူေတြ အစုလိုက္သတ္ျဖတ္ခံရတာကိုၾကည့္ရင္ လုံၿခဳံေရးအာမခံခ်က္ မရွိတာျပသေနတယ္လို႔ ကရင္နီအမ်ိဳးသမီးအစည္းအ႐ုံး KNWO ကေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္။ ဖ႐ူဆိုၿမိဳ႕နယ္ထဲမွာ Save the Children အဖြဲ႔က ဝန္ထမ္းေတြရဲ႕ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အပါအဝင္ အရပ္သားယာဥ္တန္းအေပၚ စစ္တပ္က တိုက္ခိုက္ခဲ့ၿပီးေနာက္ စစ္ေရးတင္းမာေနဆဲျဖစ္ပါတယ္။ ကယားျပည္နယ္ထဲမွာ လက္ရွိျဖစ္ေနတဲ့ အေျခအေနကို မစုျမတ္မြန္က တင္ျပေပးထားပါတယ္။

ကယားျပည္နယ္ ဖ႐ူဆိုၿမိဳ႕နယ္မွာ စစ္ေဘးဒုကၡသည္ေတြပါလာတဲ့ ယာဥ္တန္းအေပၚ စစ္တပ္က တိုက္ခိုက္ခဲ့မႈအတြင္း ကေလးသူငယ္မ်ားကူညီေစာင့္ေ႐ွာက္ေရး Save the Children အဖဲြ႔က ဝန္ထမ္း ၂ ဦးေသဆံုးသြားသလားဆိုတာ ေဒသခံေတြ အတည္ျပဳႏိုင္ဖုိ႔ ႀကိဳးစားေနၾကပါတယ္။ စစ္တပ္ဘက္က တိုက္ခိုက္မႈအတြင္း မီးေလာင္ေနတဲ့ကားေတြထဲက ေလာင္ကၽြမ္းေနတဲ့ အေလာင္းေတြထဲမွာ Save the Children ဝန္ထမ္းပါသလားဆိုတာ လိုက္ၿပီးစံုစမ္းေနၾကဆဲျဖစ္တယ္လို႔ ကရင္နီအမ်ဳိးသမီးအစည္းအ႐ံုး KNWO က ေဒသခံအမ်ဳိးသမီးတဦးက ေျပာျပပါတယ္။

“ဒီကားကေတာ့ မီး႐ိႈ႕တဲ့ထဲမွာ ပါသြားတာေပါ့ေနာ္။ သို႔ေသာ္ ဒီဝန္ထမ္းႏွစ္ေယာက္ကေတာ့ ေပ်ာက္ဆံုးေနတဲ့အေပၚမွာ မီး႐ိႈ႕တဲ့ထဲ ပါသြားလား၊ မပါသြားဘူးလား၊ ဘယ္ကိုေရာက္ေနလဲဆိုတာကေတာ့ မသိရေသးဘူး။”

ဖ႐ူဆိုၿမိဳ႕နယ္ထဲက မိုဆိုးေက်း႐ြာနားမွာ ကုလသမဂၢရဲ႕ ကေလးသူငယ္မ်ားကူညီေစာင့္ ေ႐ွာက္ေရး Save the Children အဖဲြ႔က လူသားခ်င္းစာနာမႈ အကူအညီေပးဖုိ႔သြားတဲ့ ဝန္ထမ္းေတြရဲ႕ ေမာ္ေတာ္ ကား တိုက္ခိုက္၊ မီး႐ႈိ႔ခံရၿပီး ဝန္ထမ္း ၂ ေယာက္ေပ်ာက္ဆံုးေနတယ္ဆုိတာ Save the Children အဖဲြ႔ က သတင္းထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။ စစ္တပ္က ကားေတြကို အတင္းတားဆီးၿပီး တခ်ဳိ႕ကို ဖမ္းဆီး၊ က်န္ သူေတြကို သတ္ျဖတ္ၿပီးအေလာင္းေတြကို မီး႐ႈိ႕ခဲ့တယ္ဆိုတဲ့သတင္းကို အဖဲြ႔ကရ႐ွိတယ္လို႔ ထုတ္ျပန္ ခ်က္မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ မီးေလာင္ပ်က္စီးေနတဲ့ကားေတြထဲ မီးေလာင္ေနတဲ့ ႐ုပ္အေလာင္းေတြ ေတြ႔႐ွိခဲ့ပါတယ္။ ကေလးငယ္ ေတြနဲ႔ အမ်ဳိးသမီးေတြအပါအဝင္ ၃၈ ေယာက္ထက္မနည္းကို စစ္တပ္က တိုက္ခိုက္ခဲ့တဲ့အေပၚSave the Children အဖဲြ႔က အပစ္တင္ထားပါတယ္။ အခုလိုတိုက္ခိုက္တာဟာ ႏိုင္ငံတကာဥပေဒကို ခ်ဳိးေဖာက္တာျဖစ္တယ္လို႔ေျပာပါတယ္။ ဘယ္လိုျဖစ္ခဲ့တာလဲဆိုတာ ဆက္လက္ စံုစမ္းေနေၾကာင္းနဲ႔ ကူညီကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ေနသူေတြအေပၚ တုိက္ခိုက္တာ သည္းခံႏိုင္စရာ မ႐ွိလို႔လည္း ထုတ္ျပန္ခ်က္မွာ ေျပာထားပါတယ္။ စစ္ေကာင္စီဘက္ကေတာ့ ဒါဟာအဓိပၸါယ္မ႐ွိတဲ့ စြပ္စြဲခ်က္ျဖစ္တယ္လို႔ စစ္ေကာင္စီေျပာခြင့္ရ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဇာ္မင္းထြန္းက ေျပာပါတယ္။

“ဖ႐ူဆိုဘက္မွာ ကား ၇ စီးနဲ႔ ရြာေဟာင္းတေနရာကေန သြားေနတာရွိတယ္။ အဲဒါကို ရပ္တန္႔ဖို႔အတြက္...စစ္ေဆးရန္အတြက္ ရပ္တန္႔ခုိင္းတယ္။ ရပ္တန္႔ခုိင္းတဲ့ေနရာမွာ မရပ္တန္႔လို႔၊ မရပ္တန္႔ဘဲနဲ႔ သူတို႔ကားေပၚကေနၿပီးေတာ့လည္း လက္နက္ေတြနဲ႔ပစ္တယ္။ က်ေနာ္တို႔ဆီကလည္း ျပန္လည္ပစ္ခတ္တယ္။ အဲဒီဟာရဲ႕ အေနာက္ေတာင္ဘက္ေလာက္ကေနၿပီး ေဘးကေနၿပီး က်ေနာ္တို႔ ပစ္ခတ္တဲ့ဟာရွိပါတယ္။ ေဘးကေနၿပီး ပစ္တယ္။ အဲဒါ အၾကမ္းဖက္ ၃၀ ေလာက္က လံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔ဝင္ေတြကို ပစ္ခတ္ေနတာရွိတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ က်ေနာ္တို႔အေနနဲ႔ ဒီယာဥ္ေတြကို မရပ္တန္႔တဲ့အတြက္ ျပန္လည္ပစ္ခတ္ခဲ့တယ္၊ လက္နက္ႀကီးနဲ႔ျပန္လည္ပစ္ခတ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ တခ်ဳိ႕ကားေတြ မီးေလာင္တာရွိတယ္။ အဲဒီမွာ ၂၅ ဦး အသက္ေသဆံုးတယ္။ ၂၅ ဦးထဲမွာလည္း ကေလးတေယာက္မွ မပါပါဘူး။”

ကရင္နီအမ်ိဳးသား ခုခံကာကြယ္ေရး Karenni National Defence Force အဖြဲ႔ဘက္ ကေတာ့ ေသဆုံးသြားသူေတြဟာ စစ္ေဘးဒုကၡသည္ အရပ္သားေတြ ျဖစ္တယ္လို႔ေျပာၾကားထားပါတယ္။ စစ္ေကာင္စီအေနနဲ႔ သူတို႔က်ဴးလြန္ခဲ့တဲ့ျပစ္မႈေတြကို ဖံုးကြယ္ေဖ်ာက္ဖ်က္ဖို႔ ႀကိဳးစားေနတာလို႔ KNDF ျပန္ၾကားေရးတာဝန္ခံက ဗီြအိုေအကိုေျပာပါတယ္။

“အဲဒီ မီး႐ိႈ႕ၿပီးတဲ့ညမွာပဲ စစ္ေကာင္စီက ဒီရြာသားေတြမွာ ေသနတ္ပါတယ္ဆိုတဲ့ဟာကို ကာဗာလုပ္ၿပီး ေျပာေနတာ ရွိတယ္။ ေနာက္တခုက အခင္းျဖစ္တဲ့ေနရာမွာ သက္ေသေတြကို အစအနေဖ်ာက္ဖို႔ စစ္ေကာင္စီက ႀကိဳးစားေနတယ္ဆိုတာ က်ေနာ္တို႔ လက္ရွိေျမျပင္မွာပဲ ႀကံဳေနရပါတယ္ဗ်။ က်ေနာ္တို႔ အေလာင္းေတြသယ္လို႔မရေအာင္ လုပ္ေနတာတခုရယ္၊ ေနာက္ ျပည္သူေတြကို ေသနတ္နဲ႔အရင္ဆံုးပစ္၊ ဒီက်ည္ခြံကိစၥေတြကို.ဖံုးဖိဖို႔ႀကိဳးစားေနတာေတြ..အဲလိုမ်ဳိးေတြ က်ေနာ္တို႔ေတြ႔ရတယ္ဗ်။ ေနာက္ၿပီး သံုးခဲ့တဲ့ဓာတ္ဆီဗူးေတြကို စစ္ေကာင္စီဘက္က အလ်င္စလို ေဖ်ာက္ဖို႔ႀကိဳးစားေနတယ္၊ ဒီသက္ေသေတြကိုေဖ်ာက္ဖို႔ ႀကိဳးစားေနတာ က်ေနာ္တို႔ ေတြ႔ရတယ္ဗ်။”

ဖ႐ူဆိုၿမိဳ႕နယ္ဘက္ကို စစ္တပ္က အဓိကထိုးစစ္ဆင္ေနပံုရတယ္လို႔လည္း သူကေျပာပါတယ္။

လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕နယ္ထဲမွာလည္း ေနအိမ္ေတြကို စစ္တပ္က ဝင္ေရာက္စီးနင္း႐ွာေဖြမႈေတြ ေန႔တိုင္းလိုလုပ္ေနတယ္လို႔ေျပာပါတယ္။ ခုလို တိုက္ပြဲေတြ၊ စစ္တပ္ရဲ႕ နယ္ေျမ႐ွင္းလင္းမႈေတြေၾကာင့္ ေဒသခံေတြလည္း ေဘးလြတ္ရာ ထြက္ေျပးေနၾကရပါတယ္။ စစ္တပ္နဲ႔ ေဒသခံျပည္သူ႔ကာကြယ္ေရးအဖဲြ႔ေတြၾကာ ျဖစ္ေနတဲ့ တိုက္ပြဲေတြေၾကာင့္ ေဘးလြတ္ရာ ထြက္ေျပးရသူေတြ အစုလိုက္အၿပံဳလိုက္ သတ္ျဖတ္ခံေနရတာကို ၾကည့္ရင္ လံုၿခံဳေရးအရ အာမခံခ်က္ မ႐ွိတာျပေနတယ္လို႔ ကရင္နီအမ်ဳိးသမီးအစည္းအ႐ံုး KNOW ကေျပာပါတယ္။

“သြားလာတဲ့အခါမွာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ စစ္ေရွာင္တဲ့အခါမွာပဲျဖစ္ျဖစ္ လံုၿခံဳမႈမရွိဘူးေပါ့ေနာ္။ လံုၿခံဳမႈမရွိတဲ့အတြက္ေၾကာင့္မို႔လို႔ စစ္ေျပးေနရင္းနဲ႔ စစ္ေကာင္စီနဲ႔တိုးၿပီးေတာ့ ဒီလိုမ်ဳိး သတ္ျဖတ္တာခံရတာေပါ့ေနာ္။ က်မတို႔စစ္ေရွာင္ေတြ အစုလိုက္အၿပံဳလိုက္ သတ္ျဖတ္မႈအေပၚမွာ ဒါေတြက အမ်ဳိးသမီးအခြင့္အေရးပဲေျပာေျပာ၊ ကေလးအခြင့္အေရးပဲေျပာေျပာေပါ့ေနာ္၊ ဒါေတြအားလံုးက အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္ခံေနရတယ္ဆိုတာထက္ကို ပိုေနပါတယ္။”

ကယားျပည္နယ္ထဲမွာ စစ္ေဘးလြတ္ရာ ထြက္ေျပးေနၾကရသူ ေသာင္းနဲ႔ခ်ီ႐ွိေနၿပီး ေဆာင္းတြင္းကာလမို႔ အေႏြးထည္ေတြ၊ ေစာင္ေတြ၊ ဆန္၊ ဆီ၊ ဆား စတဲ့ ကုန္ေျခာက္ေတြလည္း လိုအပ္ေနၾကတယ္လို႔ သူ ကေျပာပါတယ္။ စစ္တပ္ဘက္က တားဆီး စစ္ေဆးမႈေတြလုပ္ေနတဲ့အတြက္ ဒုကၡသည္ေတြဆီ အကူအညီေရာက္ႏုိင္ဖုိ႔လည္း အခက္အခဲ စိန္ေခၚမႈေတြ႐ွိေနပါတယ္။

==================

[[Unicode]]

“စစ်ဘေးဒုက္ခသည်များ လုံခြုံမှုကင်းမဲ့နေ” ကရင်နီအမျိုးသမီးအစည်းအရုံး

ကယားပြည်နယ်ထဲမှာ စစ်ဘေးကထွက် ထွက်ပြေးနေသူတွေ အစုလိုက်သတ်ဖြတ်ခံရတာကိုကြည့်ရင် လုံခြုံရေးအာမခံချက် မရှိတာပြသနေတယ်လို့ ကရင်နီအမျိုးသမီးအစည်းအရုံး KNWO ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ ဖရူဆိုမြို့နယ်ထဲမှာ Save the Children အဖွဲ့က ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ မော်တော်ယာဉ်အပါအဝင် အရပ်သားယာဉ်တန်းအပေါ် စစ်တပ်က တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးနောက် စစ်ရေးတင်းမာနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ ကယားပြည်နယ်ထဲမှာ လက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ အခြေအနေကို မစုမြတ်မွန်က တင်ပြပေးထားပါတယ်။

ကယားပြည်နယ် ဖရူဆိုမြို့နယ်မှာ စစ်ဘေးဒုက္ခသည်တွေပါလာတဲ့ ယာဉ်တန်းအပေါ် စစ်တပ်က တိုက်ခိုက်ခဲ့မှုအတွင်း ကလေးသူငယ်များကူညီစောင့်ရှောက်ရေး Save the Children အဖွဲ့က ဝန်ထမ်း ၂ ဦးသေဆုံးသွားသလားဆိုတာ ဒေသခံတွေ အတည်ပြုနိုင်ဖို့ ကြိုးစားနေကြပါတယ်။ စစ်တပ်ဘက်က တိုက်ခိုက်မှုအတွင်း မီးလောင်နေတဲ့ကားတွေထဲက လောင်ကျွမ်းနေတဲ့ အလောင်းတွေထဲမှာ Save the Children ဝန်ထမ်းပါသလားဆိုတာ လိုက်ပြီးစုံစမ်းနေကြဆဲဖြစ်တယ်လို့ ကရင်နီအမျိုးသမီးအစည်းအရုံး KNWO က ဒေသခံအမျိုးသမီးတဦးက ပြောပြပါတယ်။

“ဒီကားကတော့ မီးရှို့တဲ့ထဲမှာ ပါသွားတာပေါ့နော်။ သို့သော် ဒီဝန်ထမ်းနှစ်ယောက်ကတော့ ပျောက်ဆုံးနေတဲ့အပေါ်မှာ မီးရှို့တဲ့ထဲ ပါသွားလား၊ မပါသွားဘူးလား၊ ဘယ်ကိုရောက်နေလဲဆိုတာကတော့ မသိရသေးဘူး။”

ဖရူဆိုမြို့နယ်ထဲက မိုဆိုးကျေးရွာနားမှာ ကုလသမဂ္ဂရဲ့ ကလေးသူငယ်များကူညီစောင့် ရှောက်ရေး Save the Children အဖွဲ့က လူသားချင်းစာနာမှု အကူအညီပေးဖို့သွားတဲ့ ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ မော်တော် ကား တိုက်ခိုက်၊ မီးရှို့ခံရပြီး ဝန်ထမ်း ၂ ယောက်ပျောက်ဆုံးနေတယ်ဆိုတာ Save the Children အဖွဲ့ က သတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ စစ်တပ်က ကားတွေကို အတင်းတားဆီးပြီး တချို့ကို ဖမ်းဆီး၊ ကျန် သူတွေကို သတ်ဖြတ်ပြီးအလောင်းတွေကို မီးရှို့ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကို အဖွဲ့ကရရှိတယ်လို့ ထုတ်ပြန် ချက်မှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။ မီးလောင်ပျက်စီးနေတဲ့ကားတွေထဲ မီးလောင်နေတဲ့ ရုပ်အလောင်းတွေ တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ကလေးငယ် တွေနဲ့ အမျိုးသမီးတွေအပါအဝင် ၃၈ ယောက်ထက်မနည်းကို စစ်တပ်က တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အပေါ်Save the Children အဖွဲ့က အပစ်တင်ထားပါတယ်။ အခုလိုတိုက်ခိုက်တာဟာ နိုင်ငံတကာဥပဒေကို ချိုးဖောက်တာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ ဘယ်လိုဖြစ်ခဲ့တာလဲဆိုတာ ဆက်လက် စုံစမ်းနေကြောင်းနဲ့ ကူညီကယ်ဆယ်ရေးလုပ်နေသူတွေအပေါ် တိုက်ခိုက်တာ သည်းခံနိုင်စရာ မရှိလို့လည်း ထုတ်ပြန်ချက်မှာ ပြောထားပါတယ်။ စစ်ကောင်စီဘက်ကတော့ ဒါဟာအဓိပ္ပါယ်မရှိတဲ့ စွပ်စွဲချက်ဖြစ်တယ်လို့ စစ်ကောင်စီပြောခွင့်ရ ဗိုလ်ချုပ်ဇော်မင်းထွန်းက ပြောပါတယ်။

“ဖရူဆိုဘက်မှာ ကား ၇ စီးနဲ့ ရွာဟောင်းတနေရာကနေ သွားနေတာရှိတယ်။ အဲဒါကို ရပ်တန့်ဖို့အတွက်...စစ်ဆေးရန်အတွက် ရပ်တန့်ခိုင်းတယ်။ ရပ်တန့်ခိုင်းတဲ့နေရာမှာ မရပ်တန့်လို့၊ မရပ်တန့်ဘဲနဲ့ သူတို့ကားပေါ်ကနေပြီးတော့လည်း လက်နက်တွေနဲ့ပစ်တယ်။ ကျနော်တို့ဆီကလည်း ပြန်လည်ပစ်ခတ်တယ်။ အဲဒီဟာရဲ့ အနောက်တောင်ဘက်လောက်ကနေပြီး ဘေးကနေပြီး ကျနော်တို့ ပစ်ခတ်တဲ့ဟာရှိပါတယ်။ ဘေးကနေပြီး ပစ်တယ်။ အဲဒါ အကြမ်းဖက် ၃၀ လောက်က လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကို ပစ်ခတ်နေတာရှိတယ်။ ဒါကြောင့်မို့လို့ ကျနော်တို့အနေနဲ့ ဒီယာဉ်တွေကို မရပ်တန့်တဲ့အတွက် ပြန်လည်ပစ်ခတ်ခဲ့တယ်၊ လက်နက်ကြီးနဲ့ပြန်လည်ပစ်ခတ်တယ်။ ဒါကြောင့်မို့လို့ တချို့ကားတွေ မီးလောင်တာရှိတယ်။ အဲဒီမှာ ၂၅ ဦး အသက်သေဆုံးတယ်။ ၂၅ ဦးထဲမှာလည်း ကလေးတယောက်မှ မပါပါဘူး။”

ကရင်နီအမျိုးသား ခုခံကာကွယ်ရေး Karenni National Defence Force အဖွဲ့ဘက် ကတော့ သေဆုံးသွားသူတွေဟာ စစ်ဘေးဒုက္ခသည် အရပ်သားတွေ ဖြစ်တယ်လို့ပြောကြားထားပါတယ်။ စစ်ကောင်စီအနေနဲ့ သူတို့ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ပြစ်မှုတွေကို ဖုံးကွယ်ဖျောက်ဖျက်ဖို့ ကြိုးစားနေတာလို့ KNDF ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံက ဗွီအိုအေကိုပြောပါတယ်။

“အဲဒီ မီးရှို့ပြီးတဲ့ညမှာပဲ စစ်ကောင်စီက ဒီရွာသားတွေမှာ သေနတ်ပါတယ်ဆိုတဲ့ဟာကို ကာဗာလုပ်ပြီး ပြောနေတာ ရှိတယ်။ နောက်တခုက အခင်းဖြစ်တဲ့နေရာမှာ သက်သေတွေကို အစအနဖျောက်ဖို့ စစ်ကောင်စီက ကြိုးစားနေတယ်ဆိုတာ ကျနော်တို့ လက်ရှိမြေပြင်မှာပဲ ကြုံနေရပါတယ်ဗျ။ ကျနော်တို့ အလောင်းတွေသယ်လို့မရအောင် လုပ်နေတာတခုရယ်၊ နောက် ပြည်သူတွေကို သေနတ်နဲ့အရင်ဆုံးပစ်၊ ဒီကျည်ခွံကိစ္စတွေကို.ဖုံးဖိဖို့ကြိုးစားနေတာတွေ..အဲလိုမျိုးတွေ ကျနော်တို့တွေ့ရတယ်ဗျ။ နောက်ပြီး သုံးခဲ့တဲ့ဓာတ်ဆီဗူးတွေကို စစ်ကောင်စီဘက်က အလျင်စလို ဖျောက်ဖို့ကြိုးစားနေတယ်၊ ဒီသက်သေတွေကိုဖျောက်ဖို့ ကြိုးစားနေတာ ကျနော်တို့ တွေ့ရတယ်ဗျ။”

ဖရူဆိုမြို့နယ်ဘက်ကို စစ်တပ်က အဓိကထိုးစစ်ဆင်နေပုံရတယ်လို့လည်း သူကပြောပါတယ်။

လွိုင်ကော်မြို့နယ်ထဲမှာလည်း နေအိမ်တွေကို စစ်တပ်က ဝင်ရောက်စီးနင်းရှာဖွေမှုတွေ နေ့တိုင်းလိုလုပ်နေတယ်လို့ပြောပါတယ်။ ခုလို တိုက်ပွဲတွေ၊ စစ်တပ်ရဲ့ နယ်မြေရှင်းလင်းမှုတွေကြောင့် ဒေသခံတွေလည်း ဘေးလွတ်ရာ ထွက်ပြေးနေကြရပါတယ်။ စစ်တပ်နဲ့ ဒေသခံပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေကြာ ဖြစ်နေတဲ့ တိုက်ပွဲတွေကြောင့် ဘေးလွတ်ရာ ထွက်ပြေးရသူတွေ အစုလိုက်အပြုံလိုက် သတ်ဖြတ်ခံနေရတာကို ကြည့်ရင် လုံခြုံရေးအရ အာမခံချက် မရှိတာပြနေတယ်လို့ ကရင်နီအမျိုးသမီးအစည်းအရုံး KNOW ကပြောပါတယ်။

“သွားလာတဲ့အခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ စစ်ရှောင်တဲ့အခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ် လုံခြုံမှုမရှိဘူးပေါ့နော်။ လုံခြုံမှုမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ စစ်ပြေးနေရင်းနဲ့ စစ်ကောင်စီနဲ့တိုးပြီးတော့ ဒီလိုမျိုး သတ်ဖြတ်တာခံရတာပေါ့နော်။ ကျမတို့စစ်ရှောင်တွေ အစုလိုက်အပြုံလိုက် သတ်ဖြတ်မှုအပေါ်မှာ ဒါတွေက အမျိုးသမီးအခွင့်အရေးပဲပြောပြော၊ ကလေးအခွင့်အရေးပဲပြောပြောပေါ့နော်၊ ဒါတွေအားလုံးက အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်ခံနေရတယ်ဆိုတာထက်ကို ပိုနေပါတယ်။”

ကယားပြည်နယ်ထဲမှာ စစ်ဘေးလွတ်ရာ ထွက်ပြေးနေကြရသူ သောင်းနဲ့ချီရှိနေပြီး ဆောင်းတွင်းကာလမို့ အနွေးထည်တွေ၊ စောင်တွေ၊ ဆန်၊ ဆီ၊ ဆား စတဲ့ ကုန်ခြောက်တွေလည်း လိုအပ်နေကြတယ်လို့ သူ ကပြောပါတယ်။ စစ်တပ်ဘက်က တားဆီး စစ်ဆေးမှုတွေလုပ်နေတဲ့အတွက် ဒုက္ခသည်တွေဆီ အကူအညီရောက်နိုင်ဖို့လည်း အခက်အခဲ စိန်ခေါ်မှုတွေရှိနေပါတယ်။

#MyanmarViolence #KayahFighting #MyanmarIDPs #VOABurmese

#ကရင်နီ #ကယားပြည်နယ် #ဖရူနီ #SaveTheChildren #KNOW #ဗွီအိုအေ

==================