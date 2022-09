အလွမယ္ဟန္ေလးကို ေနရပ္ျပန္မပို႔ဖို႔ ထိုင္းအရာရွိေတြနဲ႔ UNHCR ညိႇႏိႈင္း 

[[Zawgyi/Unicode]]

မေန႔က ထိုင္းႏိုင္ငံ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ သုဝဏၰဘုမၼိေလဆိပ္မွာ ေခတၱထိန္းသိမ္းခံခဲ့ရတဲ့ Miss Grand International 2020 ရဲ႕ အလွမယ္ဟန္ေလးက သူေလဆိပ္ထဲမွာ ယာယီ ဆက္လက္ေနခြင့္ရဖို႔အတြက္ ဒုကၡသည္မ်ားဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢ မဟာမင္းႀကီး႐ုံး UNHCR အရာရွိေတြနဲ႔ ထိုင္းတာဝန္ရွိသူေတြ ညႇိႏိႈင္းၿပီး ေဆာင္႐ြက္ေနတဲ့ အေၾကာင္း VOA ကို ေျပာပါတယ္။

“UNHCR ဘက္ကညီမကို လာေတြ႔တယ္ေပါ့ေနာ္။ သူတုိ႔တတ္ႏိုင္တဲ့ဘက္ကေန ညီမကို အျမန္ဆံုးတခုခုလုပ္ေပးႏိုင္ေအာင္လို႔ ႀကိဳးစားေနတယ္လို႔ ေျပာတယ္။ airport မွာပဲ အခု ေနရမွာေပါ့ေနာ္။ ဆက္ေနရမွာဆိုေတာ့ အခု ထိုင္းထဲကို သူတို႔ ေခၚသြားလို႔ကလည္းမရဘူး။ ညီမ passport ကလည္း block သြားၿပီဆိုေတာ့ အျပင္ထုတ္လို႔လည္းမရဘူးေပါ့ေနာ္။ ညီမက passport မရွိတဲ့သူျဖစ္ေနတယ္။ ျဖစ္ေနတဲ့အခါက်ေတာ့ airport မွာပဲ အခု။ airport မွာပဲ ညီမကို ခဏ ေနခြင့္ျပဳထားတယ္ရွင့္။ ဟုတ္။ သူတို႔ အဲဒီလို ေနခြင့္ျပဳဖို႔ကိုလည္း ထုိင္း immigration officers ေတြကို request လုပ္ထားတယ္ေပါ့ေနာ္။ သူတို႔ result ေတြအျမန္ run ေပးေနတယ္ေပါ့။ ဟုတ္။ ထုိင္းတာဝန္ရွိသူေတြကေတာ့ သူတုိ႔ဘက္က အာမခံတဲ့အေၾကာင္းကို သတင္းေတြမွာလည္း မေန႔တုန္းက ေျပာထားတယ္ေပါ့ေနာ္၊ ညီမကို သူတို႔ လံုးဝျပန္မပို႔ဘူး။ ညီမရဲ႕process run တဲ့အခ်ိန္ သူတုိ႔ဘက္က airport မွာ ေနခြင့္ေပးထားမယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ ညီမ ပတ္စ္ပို႔က အရမ္း block ျဖစ္သြားၿပီဆိုေတာ့ ဘယ္ႏိုင္ငံမွလည္း ထြက္လို႔ မရေတာ့ဘူးေပါ့ေနာ္။ only one way က UNHCR ဘက္ကေနၿပီးေတာ့ အျမန္ဆံုးျဖစ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးေနတယ္လို႔ ေျပာပါတယ္ရွင့္။”

ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံကေန ထိုင္းႏိုင္ငံကိုအျပန္ ေလဆိပ္မွာ သူ႔ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ကို ေပ်ာက္ဆုံးစာရင္းအျဖစ္ ျမန္မာဘက္က တိုင္ၾကားထားတာေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံကူး လက္မွတ္ရွိပါလ်က္နဲ႔ ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရတာလို႔ အလွမယ္ဟန္ေလးက VOA ကို မေန႔က ေျပာဆိုထားပါတယ္။

အလွမယ္ဟန္ေလးဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ စစ္တပ္ကဏာသိမ္းမႈကို ဆန႔္က်င္ကန႔္ကြက္ေၾကာင္း ထိုင္းႏိုင္ငံ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕မွာ ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ မတ္လကက်င္းပတဲ့ Miss Grand International 2020” ၿပိဳင္ပြဲမွာ ဆႏၵထုတ္ေဖၚခဲ့ၿပီးေနာက္ ပုမ္မ ၁၂၁ ႏိုင္ ငံေတာ္ပုန္ကန္မႈနဲ႔ စစ္ေကာင္စီဘက္က တရားစြဲတာကို ခံခဲ့ရပါတယ္။ စစ္အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္ပိုင္း တႏွစ္ေက်ာ္ကာလအတြင္း ထိုင္းႏိုင္ငံမွာပဲ ခရီးသြားဗီဇာနဲ႔ ထိုင္ခဲ့ပါတယ္။

