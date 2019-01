အီးယူက ၿဗိတိန္ႏုတ္ထြက္ေရး သေဘာတူညီခ်က္ ၿဗိတိန္လႊတ္ေတာ္မွာ ဒီေန႔မဲခြဲမည္

အီးယူ ဥေရာပသမဂၢနဲ႔ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ Theresa May တုိ႔ ေစ့စပ္ ညွိႏႈိင္းထားတဲ့ အီးယူထဲက ၿဗိတိန္ႏႈတ္ထြက္ေရးအစီအစဥ္ Brexit သေဘာတူညီခ်က္ကုိ ဒီကေန႔ ၿဗိတိန္ ပါလီမန္မွာ မဲခဲြ ဆုံးျဖတ္ၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။



လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ သူ႔ရဲ႕ အစီအစဥ္ကုိ ေထာက္ခံမႈ ရႏုိင္မယ့္ လုံေလာက္တဲ့ မဲအေရအတြက္ မရွိဘူးလုိ႔ ယူဆတာေၾကာင့္ ဒီဇင္ဘာလမွာ မဲခြဲဆုံးျဖတ္မယ့္ မူလ အစီအစဥ္ကုိ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ May က ဖ်က္သိမ္းလုိက္ၿပီး အခုမွ မဲျပန္ခြဲၾကမွာ ျဖစ္ေပမယ့္ ၀န္ႀကီးအေပၚ ေထာက္ခံမႈ အေရအတြက္ဟာ ေျပာင္းလဲမလာဘူးလုိ႔ ဆုိပါတယ္။



Brexit ကုိ ေထာက္ခံတဲ့ အမတ္ေတြေရာ၊ ကန္႔ကြက္သူ အမတ္ေတြကပါ သေဘာတူညီမႈပါ အခ်က္အလက္ေတြကုိ ကန္႔ကြက္ေနၾကတာပါ။ သေဘာတူညီခ်က္ကုိ ျပန္ဖတ္ၾကည့္ၾကဖုိ႔ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ May က လႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြကုိ ေနာက္ဆုံးအခ်ိန္အထိ တုိက္တြန္း ေျပာဆုိခဲ့ၿပီး သေဘာတူညီခ်က္ ပ်က္သြားခဲ့ရင္ ဘာျဖစ္ႏုိင္တယ္ဆုိတာကုိလည္း သတိေပး ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။



သေဘာတူညီခ်က္ ရႏုိင္ဖုိ႔ အဟန္႔အတား ျဖစ္ေနတဲ့ကိစၥကေတာ့ - ေျမာက္ပုိင္းအုိင္ယာလန္နဲ႔ အီးယူအဖြဲ႔၀င္ အုိင္ယာလန္အၾကား နယ္စပ္ကုိ ဖြင့္ထားေပးေရး ကိစၥျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီလုိ နယ္စပ္ကုိ ဖြင့္ထားျခင္းအားျဖင့္ ၿဗိတိန္နဲ႔ အီးယူအၾကားက ကုန္သြယ္ေရးေပၚလစီေတြအတြက္ အၿပီးသတ္ သေဘာတူညီခ်က္မရခင္ ၾကားကလမွာ ၿဗိတိန္အေနနဲ႔ အီးယူရဲ႕ ကုန္သြယ္ေပၚလစီေတြအတုိင္း ဆက္လက္ တည္ရွိေနမွာ ျဖစ္ပါတယ္။



ဒီသေဘာတူညီခ်က္ဟာ လုိအပ္တဲ့ အခ်ိန္ကာလတခုအထိဘဲ တည္ရွိမွာျဖစ္ေၾကာင္း အီးယူ ေခါင္းေဆာင္ေတြကလည္း တနလၤာေန႔မွာ ေျပာပါတယ္။