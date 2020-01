အေမရိကန္မွာ ယွဥ္ၿပိဳင္ခြင့္ရခဲ့တဲ့ ျမန္မာ Junior Creative အဖြဲ႔

(Zawgyi / Unicode)

ကမၻာ့ပရိသတ္ သန္းေပါင္းမ်ားစြာၾကည့္ရွဳ႕အားေပးၾကတဲ့ America's Got Talent ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ၿပိဳင္ပဲြမွာ ျမန္မာလူငယ္ အႏုပညာ အဖဲြ႔အေနနဲ႔ ပထမဆံုး ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့တဲ့ Junior Creative အဖဲြ႔ဟာ the Champions Season 2 ကြာတားဖိုင္နယ္လ္ထိ ေရာက္ခဲဲ့တာပါ။

Junior Creative ျမန္မာလူငယ္အဖဲြ႕ အပါအ၀င္ ကမၻာတ၀ွမ္းက အေကာင္းဆံုး အႏုပညာအဖဲြ႔ေပါင္း ၄၀ ေက်ာ္ကို ဖိတ္ေခၚၿပီး အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ကာလီဖိုးနီးယားျပည္နယ္ ေလာ့စ္အိန္ဂ်္လိစ္ၿမိဳ႕က Pasadena Civic Auditorium မွာ ယွဥ္ၿပိဳင္ ျပသခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ဇန္န၀ါရီလ ၆ ရက္ေန႔က ရုပ္သံေရာ၊ ဆိုရွယ္မီဒီယာေတြကေန the Champions Season 2 ကို ထုတ္လႊင့္ျပသရာမွာ စစ္ပဲြေတြေၾကာင့္ ဒုကၡေရာက္ေနတဲ့ ကေလးေတြရဲ႕ အေျခအေနကို Junior Creative အဖဲြ႔က သရုပ္ေဖၚျပသတဲ့အေပၚ လူအမ်ား ႏွစ္ၿခိဳက္အားေပးခဲ့ၾကပါတယ္။ အခုလို ၿပိဳင္ပဲြအေတြ႕အႀကံဳေတြကို အဖဲြ႔ မန္ေနဂ်ာျဖစ္တဲ့ ကိုေက်ာ္စည္သူထြန္းကို မအင္ၾကင္းႏိုင္က ဆက္သြယ္ေမးျမန္းရာမွာ သူက အခုလို စေျပာပါတယ္။

ေျဖ။ ။ ၿပိဳင္ပြဲအတြက္ က်ေနာ္တို႔ကို Producer ေတြက ေရြးခ်ယ္ၿပီးေတာ့ Semifinal မတိုင္ခင္မွာ Judge ေတြအေရွ႕မွာ Live performance လုပ္ရတာေပါ့။ အေရွ႕မွာေတာ့ Producer ေတြနဲ႔အမ်ားႀကီး performance ကိုျပင္ဆင္ထားရတယ္ေပါ့။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ ကိုယ္ေတြလုပ္ခ်င္တဲ့ Idea နဲ႔ သူတို႔ျပလို႔ရတဲ့ အေနအထားေတြနဲ႔ အခ်င္းခ်င္း ညိွယူၾကရတာေပါ့။ တပတ္ကို အဖြဲ႔ ၁၀ ဖြဲ႔ေပါ့ ၊ ၁၀ ဖြဲ႔ထဲကမွ Golden buzzer တေယာက္ရၿပီးသြားရင္ ေနာက္ထပ္က်န္တဲ့ ၉ ေယာက္ေပ့ါ။ အဲဒီ ၉ ေယာက္ထဲမွာမွ Super Fan ဆိုတဲ့ အေမရိကန္မွာ ရွိတဲ့ Fan ေတြရဲ႕ Vote ကေတာ့ ၂ ဖြဲ႔ျပန္ေရြးၿပီးေတာ့မွ ေနာက္တဖြဲ႔က ဒိုင္ေတြက ေရြးေပးရတဲ့အဖြဲ႔ေပါ့ အဲလိုမ်ိဳး ဒီ System ေလးပါပဲ။

ေမး။ ။ အဲဒီေတာ့ ၿပိဳင္ပြဲအဆင့္ဆင့္၀င္ခဲ့ရတဲ့ အေျခအေနကေရာ ဘယ္ေလာက္အထိ ၾကာခဲ့သလဲ။

ေျဖ ။ က်ေနာ္တို႔ကို ၂၀၁၉ ေမေလာက္ကေန ကမ္းလွမ္းတယ္။ အဲဒီကတည္းကေနစၿပီးေတာ့ ျပင္ေနရတာေပါ့ ေတာက္ေလ်ာက္ Performance အတြက္ ။ ေနာက္ဆံုး Final အထိကို အကုန္လံုး ႀကိဳၿပီးျပင္သြားရတယ္ေပါ့။

ေမး။ ။ အားလံုးအဖြဲ႔၀င္ ဘယ္ႏွစ္ေယာက္ေလာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၿပီးေတာ့ အဲဒီအတြက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ရတဲ့အေတြ႔အၾကံဳေပ့ါေနာ္ က်မတို႔လည္းၾကည့္ရတယ္ ျမန္မာလူငယ္ေတြအတြက္ အရမ္းဂုဏ္ယူရတယ္။ မ်က္ရည္က်ၿပီးေတာ့ တကယ္လည္းစိတ္လႈပ္ရွားစရာလည္းေတြ႔ခဲ့ရတယ္။ ဆိုေတာ့ အဲဒီလို ၿပိဳင္ပြဲ၀င္ခဲ့ရတဲ့ အေျခအေန ေနာက္ၿပီး နာမည္ႀကီး Judge ေတြက ကိုယ့္တင္ဆက္မႈကို မွတ္ခ်က္ေပးတဲ့ စကားေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ဘယ္လိုခံစားရသလဲ။

ေျဖ ။ ။ အဓိက ေပးခ်င္တဲ့ Message ကိုလည္း တကမာၻလံုးက သိခြင့္ရသြားတယ္ေပါ့။ Message က စစ္ပြဲ ပဋိပကၡေတြအၾကားမွာ အျပစ္မဲ့တဲ့ ကေလးငယ္ေတြ tribute လုပ္တဲ့ Performance ေလးတခုေပါ့။ အဲဒါကို က်ေနာ္တုိ႔ ခ်ျပခြင့္ရတဲ့အတြက္လည္း အရမ္း၀မ္းသာတယ္။ ျမန္မာျပည္က အဖြဲ႔အေနနဲ႔ကေတာ့ America's Got Talent စင္ေပၚမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံကေန ပထမဦးဆံုးသြားေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခြင့္ရတဲ့ အဖြဲ႔ျဖစ္တဲ့အတြက္ အရမ္းဂုဏ္ယူပါတယ္။ ေနာက္ ျမန္မာျပည္မွာ အားေပးတဲ့ သူေတြရွိေတာ့လည္း အရမ္း၀မ္းသာတယ္ေပါ့ေနာ္။ ျမန္မာျပည္သာမက ဒီေန႔ဆိုရင္ တကမၻာလံုးက Social Media ေတြမွာပါ အားေပးတဲ့စကားေတြေရးတာေတြ႔တယ္ အဲဒါေၾကာင့္ အရမ္း၀မ္းသာတယ္။ ေက်နပ္တယ္ေပါ့။ တကယ္ Performance အတြက္ျပင္ဆင္ခဲ့ရတဲ့အတြက္ ေက်နပ္တယ္လို႔ ယူဆပါတယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ဒိုင္ေတြကလည္း ေကာင္းတဲ့ feedback ေတြေပးတယ္။ အထူးသျဖင့္ Simon ေပါ့ သူက ပံုမွန္အရမ္းက်ပ္တဲ့ ဒိုင္တေယာက္ေပါ့။ ဒါေပမယ့္ က်ေနာ္တို႔ Performance ကို သူ႔အေနနဲ႔ အရမ္းႀကိဳက္တယ္ေပါ့ မတ္တပ္ရပ္ လက္ခုတ္တီးတယ္ဆိုေတာ့ two thumbs up လည္းေပးတယ္ဆိုေတာ့ ေတာ္ေတာ္ေက်နပ္မိတယ္ေပါ့။ ေနာက္ဆက္လုပ္သြားမယ့္ အဖြဲ႔ Performance ေတြအတြက္ အရမ္းအားျဖစ္ေစပါတယ္။

ေမး။ ။ အဲဒီေတာ့ Junior Creative မွာ အသက္အရြယ္ေတြအားလံုးဘယ္ေလာက္ေလာက္ ၊ အငယ္ဆံုးကေန အႀကီးဆံုး ဘယ္ေလာက္အထိ ရွိၾကသလဲ။

ေျဖ ။ ။ Junior Creative မွာ အငယ္ဆံုးကေတာ့ ၁၆ ႏွစ္ပါ။ အႀကီးဆံုးကေတာ့ ၂၄ ႏွစ္ အဖြဲ႔၀င္ကေတာ့ ၁၅ ေယာက္ရွိပါတယ္။

ေမး။ ။ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ စစ္ဒုကၡေပါ့ေနာ္ ၊ ပဋိပကၡကို ရင္ဆိုင္ေနရတဲ့ အေျခအေနကို တင္ျပဖို႔ စိတ္ကူးရယ္ ၊ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ဒါမ်ိဳးကို တင္ဆက္ႏိုင္ဖို႔ ဘယ္လို ဖန္တီးခဲ့ရသလဲ။

ေျဖ ။ ။ ဒီ Performance ကေတာ့ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ တခုတည္းမဟုတ္ပါဘူး။ တကမာၻလံုးမွာ ျဖစ္ပ်က္ေနတဲ့ ပဋိပကၡေတြအကုန္လံုး ကေလးငယ္ေတြ အကုန္လံုးကို ကိုယ္စားျပဳတယ္ေပါ့။ story ေလးက ဘယ္လို inspire ရသြားသလဲဆိုေတာ့ True story ေလးတခုေပါ့ က်ေနာ္တို႔ Volunteer လုပ္တဲ့ခရီးစဥ္တခု research လုပ္တဲ့ ခရီးစဥ္တခုမွာ တကယ္ ပဋိပကၡေတြၾကားထဲမွာ ေနခဲ့ရတဲ့ လူငယ္ေတြဆီကေနၿပီးေတာ့ ၾကားလာတဲ့ စကားသံေတြ ခံစားခ်က္ေတြကို ေပါင္းစပ္ၿပီးေတာ့ လုပ္ခဲ့တဲ့ Performance ေလးပါ။ ဒါက ျမန္မာႏိုင္ငံတခုတည္းကို ျပခ်င္တာမဟုတ္ဘူးေပါ့ တကမာၻလံုးမွာရွိတဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြအကုန္လံုးကို ကိုယ္စားျပဳခ်င္တာေပါ့။

ေမး။ ။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာေရာ အဲလိုမ်ိဳး အႏုပညာဖန္တီးမႈေတြ လူငယ္ေတြအတြက္ အခြင့္အလမ္းေတြေရာ ဘယ္ေလာက္အထိ ရွိေနသလဲရွင့္။

ေျဖ ။ ။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာက အႏုပညာဖန္တီးခြင့္အေနနဲ႔ကေတာ့ က်ေနာ္တို႔အေနနဲ႔ ေျပာဆိုႏိုင္တဲ့ေနရာမွာ မရွိေပမယ့့္ ပံ႔ပိုးမူေကာင္းေကာင္းမရဘူး ၊ ပံ႔ပိုးမႈဆိုတာက ေငြေၾကးအားျဖင့္ေရာ motivation အားျဖင့္ေရာ ေကာင္းေကာငး္မြန္မြန္မရတဲ့ လူငယ္ေတြအတြက္ဆိုရင္ ေတာ္ေတာ္ေလးခက္ခဲတယ္။ Performance ေတြဘာေတြ ျပင္ဆင္ရင္လည္း ဒီအဖြဲ႔ဆိုရင္ shadow dance ကရတယ္။ shadow dance ဆိုတာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ က်ေနာ္တို႔အေနနဲ႔ တခုတည္းေသာ shadow dance အဖြဲ႔ေပါ့။ အဲဒါေၾကာင့္ တခ်ိဳ႕ material သံုးတဲ့ ပစၥည္းေတြ ၊ ေနာက္ၿပီး တခ်ိဳ႕ technique ေတြဆိုရင္ ကိုယ့္ဟာကိုယ္ online ကေန တျခားႏိုင္ငံက shadow dance အဖြဲ႔ေတြဆီကေန ေလ့လာရတဲ့ ၊ တခ်ိဳ႕ပစၥည္းေတြဆိုရင္လည္း ခက္ခက္ခဲခဲ ရွာထားရတယ္။ ဒီႏိုင္ငံမွာက မရွိေသးတာ ၊ မျပဖူးေသးတာကို လုပ္ရတဲ့အတြက္ အရမ္း ရင္းရတယ္။ အနုပညာမွာမွ မဟုတ္ပါဘူး၊ တျခား ဘယ္လိုက႑မ်ိဳးမဆို လုပ္ေနတဲ့ လူငယ္ေတြက တခုခုကို စမ္းလုပ္မယ္ဆိုရင္ အခက္အခဲ အမ်ားႀကီးရွိပါတယ္။

ေမး။ ။ Junior Creative အဖြဲ႔အေနနဲ႔ေရာ ဘာဆက္လုပ္ဖို႔ ရွိသလဲရွင့္။

ေျဖ ။ ။ Junior Creative အဖြဲ႔အေနနဲ႔ ေရွ႕ဆက္ေပါ့ အကက shadow dance ပဲလုပ္တာမဟုတ္ပဲနဲ႔ urban choreography ေတြလည္း လုပ္ေတာ့ ၂ ခုစလံုးကို မွ်မွ်တတေလး လုပ္သြားဖို႔ ရွိပါတယ္။ တျခား International ပြဲေတြဆိုရင္လည္း အခု America's Got Talent ေတာင္ၿပိဳင္ၿပီးသြားၿပီဆိုေတာ့ International ၿပိဳင္ပြဲေတြရွိရင္လည္း ၀င္ၿပိဳင္ဖို႔ ႀကိဳးစားေနပါတယ္။ ျပည္တြင္းမွာဆိုရင္လည္း အကနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ တျခားအက၀ါသနာပါတဲ့ လူငယ္ေတြကို ျပန္ၿပီးေတာ့ Knowledge sharing၊ experience sharing နဲ႔ workshop ေလးေတြလုပ္ၿပီးေတာ့ အမ်ားႀကီး ကူညီပံ႔ပိုးေပးသြားဖို႔ ရွိပါတယ္။

Junior Creative အဖဲြ႔ရဲ ႔ မန္ေနဂ်ာျဖစ္တဲ့ ကိုေက်ာ္စည္သူထြတ္ကို မအင္ၾကင္းႏိုင္က ဆက္သြယ္ေမးျမန္းထားတာပါ။

....................

အမေရိကန်မှာယှဉ်ပြိုင်ခွင့်ရခဲ့တဲ့ မြန်မာ Junior Creative အဖွဲ့

(Unicode)

ကမ္ဘာ့ပရိသတ် သန်းပေါင်းများစွာကြည့်ရှု့အားပေးကြတဲ့ America's Got Talent ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်ပြိုင်ပွဲမှာ မြန်မာလူငယ် အနုပညာ အဖွဲ့အနေနဲ့ ပထမဆုံး ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့တဲ့ Junior Creative အဖွဲ့ဟာ the Champions Season 2 ကွာတားဖိုင်နယ်လ်ထိ ရောက်ခဲ့တာပါ။

Junior Creative မြန်မာလူငယ်အဖွဲ့ အပါအဝင် ကမ္ဘာတဝှမ်းက အကောင်းဆုံး အနုပညာအဖွဲ့ပေါင်း ၄၀ ကျော်ကို ဖိတ်ခေါ်ပြီး အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ကာလီဖိုးနီးယားပြည်နယ် လော့စ်အိန်ဂျ်လိစ်မြို့က Pasadena Civic Auditorium မှာ ယှဉ်ပြိုင် ပြသခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဇန်နဝါရီလ ၆ ရက်နေ့က ရုပ်သံရော၊ ဆိုရှယ်မီဒီယာတွေကနေ the Champions Season 2 ကို ထုတ်လွှင့်ပြသရာမှာ စစ်ပွဲတွေကြောင့် ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ ကလေးတွေရဲ့ အခြေအနေကို Junior Creative အဖွဲ့က သရုပ်ဖေါ်ပြသတဲ့အပေါ် လူအများ နှစ်ခြိုက်အားပေးခဲ့ကြပါတယ်။ အခုလို ပြိုင်ပွဲအတွေ့အကြုံတွေကို အဖွဲ့ မန်နေဂျာဖြစ်တဲ့ ကိုကျော်စည်သူထွန်းကို မအင်ကြင်းနိုင်က ဆက်သွယ်မေးမြန်းရာမှာ သူက အခုလို စပြောပါတယ်။

ဖြေ။ ။ ပြိုင်ပွဲအတွက် ကျနော်တို့ကို Producer တွေက ရွေးချယ်ပြီးတော့ Semifinal မတိုင်ခင်မှာ Judge တွေအရှေ့မှာ Live performance လုပ်ရတာပေါ့။ အရှေ့မှာတော့ Producer တွေနဲ့အများကြီး performance ကိုပြင်ဆင်ထားရတယ်ပေါ့။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ကိုယ်တွေလုပ်ချင်တဲ့ Idea နဲ့ သူတို့ပြလို့ရတဲ့ အနေအထားတွေနဲ့ အချင်းချင်း ညှိယူကြရတာပေါ့။ တပတ်ကို အဖွဲ့ ၁၀ ဖွဲ့ပေါ့ ၊ ၁၀ ဖွဲ့ထဲကမှ Golden buzzer တယောက်ရပြီးသွားရင် နောက်ထပ်ကျန်တဲ့ ၉ ယောက်ပေ့ါ။ အဲဒီ ၉ ယောက်ထဲမှာမှ Super Fan ဆိုတဲ့ အမေရိကန်မှာ ရှိတဲ့ Fan တွေရဲ့ Vote ကတော့ ၂ ဖွဲ့ပြန်ရွေးပြီးတော့မှ နောက်တဖွဲ့က ဒိုင်တွေက ရွေးပေးရတဲ့အဖွဲ့ပေါ့ အဲလိုမျိုး ဒီ System လေးပါပဲ။

မေး။ ။ အဲဒီတော့ ပြိုင်ပွဲအဆင့်ဆင့်ဝင်ခဲ့ရတဲ့ အခြေအနေကရော ဘယ်လောက်အထိ ကြာခဲ့သလဲ။

ဖြေ ။ ကျနော်တို့ကို ၂၀၁၉ မေလောက်ကနေ ကမ်းလှမ်းတယ်။ အဲဒီကတည်းကနေစပြီးတော့ ပြင်နေရတာပေါ့ တောက်လျောက် Performance အတွက် ။ နောက်ဆုံး Final အထိကို အကုန်လုံး ကြိုပြီးပြင်သွားရတယ်ပေါ့။

မေး။ ။ အားလုံးအဖွဲ့ဝင် ဘယ်နှစ်ယောက်လောက် ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ပြီးတော့ အဲဒီအတွက် ယှဉ်ပြိုင်ရတဲ့အတွေ့အကြုံပေ့ါနော် ကျမတို့လည်းကြည့်ရတယ် မြန်မာလူငယ်တွေအတွက် အရမ်းဂုဏ်ယူရတယ်။ မျက်ရည်ကျပြီးတော့ တကယ်လည်းစိတ်လှုပ်ရှားစရာလည်းတွေ့ခဲ့ရတယ်။ ဆိုတော့ အဲဒီလို ပြိုင်ပွဲဝင်ခဲ့ရတဲ့ အခြေအနေ နောက်ပြီး နာမည်ကြီး Judge တွေက ကိုယ့်တင်ဆက်မှုကို မှတ်ချက်ပေးတဲ့ စကားတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ ဘယ်လိုခံစားရသလဲ။

ဖြေ ။ ။ အဓိက ပေးချင်တဲ့ Message ကိုလည်း တကမ္ဘာလုံးက သိခွင့်ရသွားတယ်ပေါ့။ Message က စစ်ပွဲ ပဋိပက္ခတွေအကြားမှာ အပြစ်မဲ့တဲ့ ကလေးငယ်တွေ tribute လုပ်တဲ့ Performance လေးတခုပေါ့။ အဲဒါကို ကျနော်တို့ ချပြခွင့်ရတဲ့အတွက်လည်း အရမ်းဝမ်းသာတယ်။ မြန်မာပြည်က အဖွဲ့အနေနဲ့ကတော့ America's Got Talent စင်ပေါ်မှာ မြန်မာနိုင်ငံကနေ ပထမဦးဆုံးသွားရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခွင့်ရတဲ့ အဖွဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက် အရမ်းဂုဏ်ယူပါတယ်။ နောက် မြန်မာပြည်မှာ အားပေးတဲ့ သူတွေရှိတော့လည်း အရမ်းဝမ်းသာတယ်ပေါ့နော်။ မြန်မာပြည်သာမက ဒီနေ့ဆိုရင် တကမ္ဘာလုံးက Social Media တွေမှာပါ အားပေးတဲ့စကားတွေရေးတာတွေ့တယ် အဲဒါကြောင့် အရမ်းဝမ်းသာတယ်။ ကျေနပ်တယ်ပေါ့။ တကယ် Performance အတွက်ပြင်ဆင်ခဲ့ရတဲ့အတွက် ကျေနပ်တယ်လို့ ယူဆပါတယ်။ နောက်ပြီးတော့ ဒိုင်တွေကလည်း ကောင်းတဲ့ feedback တွေပေးတယ်။ အထူးသဖြင့် Simon ပေါ့ သူက ပုံမှန်အရမ်းကျပ်တဲ့ ဒိုင်တယောက်ပေါ့။ ဒါပေမယ့် ကျနော်တို့ Performance ကို သူ့အနေနဲ့ အရမ်းကြိုက်တယ်ပေါ့ မတ်တပ်ရပ် လက်ခုတ်တီးတယ်ဆိုတော့ two thumbs up လည်းပေးတယ်ဆိုတော့ တော်တော်ကျေနပ်မိတယ်ပေါ့။ နောက်ဆက်လုပ်သွားမယ့် အဖွဲ့ Performance တွေအတွက် အရမ်းအားဖြစ်စေပါတယ်။

မေး။ ။ အဲဒီတော့ Junior Creative မှာ အသက်အရွယ်တွေအားလုံးဘယ်လောက်လောက် ၊ အငယ်ဆုံးကနေ အကြီးဆုံး ဘယ်လောက်အထိ ရှိကြသလဲ။

ဖြေ ။ ။ Junior Creative မှာ အငယ်ဆုံးကတော့ ၁၆ နှစ်ပါ။ အကြီးဆုံးကတော့ ၂၄ နှစ် အဖွဲ့ဝင်ကတော့ ၁၅ ယောက်ရှိပါတယ်။

မေး။ ။ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ စစ်ဒုက္ခပေါ့နော် ၊ ပဋိပက္ခကို ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ အခြေအနေကို တင်ပြဖို့ စိတ်ကူးရယ် ၊ နောက်ပြီးတော့ ဒါမျိုးကို တင်ဆက်နိုင်ဖို့ ဘယ်လို ဖန်တီးခဲ့ရသလဲ။

ဖြေ ။ ။ ဒီ Performance ကတော့ မြန်မာ နိုင်ငံ တခုတည်းမဟုတ်ပါဘူး။ တကမ္ဘာလုံးမှာ ဖြစ်ပျက်နေတဲ့ ပဋိပက္ခတွေအကုန်လုံး ကလေးငယ်တွေ အကုန်လုံးကို ကိုယ်စားပြုတယ်ပေါ့။ story လေးက ဘယ်လို inspire ရသွားသလဲဆိုတော့ True story လေးတခုပေါ့ ကျနော်တို့ Volunteer လုပ်တဲ့ခရီးစဉ်တခု research လုပ်တဲ့ ခရီးစဉ်တခုမှာ တကယ် ပဋိပက္ခတွေကြားထဲမှာ နေခဲ့ရတဲ့ လူငယ်တွေဆီကနေပြီးတော့ ကြားလာတဲ့ စကားသံတွေ ခံစားချက်တွေကို ပေါင်းစပ်ပြီးတော့ လုပ်ခဲ့တဲ့ Performance လေးပါ။ ဒါက မြန်မာနိုင်ငံတခုတည်းကို ပြချင်တာမဟုတ်ဘူးပေါ့ တကမ္ဘာလုံးမှာရှိတဲ့ အကြောင်းအရာတွေအကုန်လုံးကို ကိုယ်စားပြုချင်တာပေါ့။

မေး။ ။ မြန်မာနိုင်ငံမှာရော အဲလိုမျိုး အနုပညာဖန်တီးမှုတွေ လူငယ်တွေအတွက် အခွင့်အလမ်းတွေရော ဘယ်လောက်အထိ ရှိနေသလဲရှင့်။

ဖြေ ။ ။ မြန်မာနိုင်ငံမှာက အနုပညာဖန်တီးခွင့်အနေနဲ့ကတော့ ကျနော်တို့အနေနဲ့ ပြောဆိုနိုင်တဲ့နေရာမှာ မရှိပေမယ့် ပံ့ပိုးမူကောင်းကောင်းမရဘူး ၊ ပံ့ပိုးမှုဆိုတာက ငွေကြေးအားဖြင့်ရော motivation အားဖြင့်ရော ကောင်းကောင်းမွန်မွန်မရတဲ့ လူငယ်တွေအတွက်ဆိုရင် တော်တော်လေးခက်ခဲတယ်။ Performance တွေဘာတွေ ပြင်ဆင်ရင်လည်း ဒီအဖွဲ့ဆိုရင် shadow dance ကရတယ်။ shadow dance ဆိုတာ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ကျနော်တို့အနေနဲ့ တခုတည်းသော shadow dance အဖွဲ့ပေါ့။ အဲဒါကြောင့် တချို့ material သုံးတဲ့ ပစ္စည်းတွေ ၊ နောက်ပြီး တချို့ technique တွေဆိုရင် ကိုယ့်ဟာကိုယ် online ကနေ တခြားနိုင်ငံက shadow dance အဖွဲ့တွေဆီကနေ လေ့လာရတဲ့ ၊ တချို့ပစ္စည်းတွေဆိုရင်လည်း ခက်ခက်ခဲခဲ ရှာထားရတယ်။ ဒီနိုင်ငံမှာက မရှိသေးတာ ၊ မပြဖူးသေးတာကို လုပ်ရတဲ့အတွက် အရမ်း ရင်းရတယ်။ အနုပညာမှာမှ မဟုတ်ပါဘူး၊ တခြား ဘယ်လိုကဏ္ဍမျိုးမဆို လုပ်နေတဲ့ လူငယ်တွေက တခုခုကို စမ်းလုပ်မယ်ဆိုရင် အခက်အခဲ အများကြီးရှိပါတယ်။

မေး။ ။ Junior Creative အဖွဲ့အနေနဲ့ရော ဘာဆက်လုပ်ဖို့ ရှိသလဲရှင့်။

ဖြေ ။ ။ Junior Creative အဖွဲ့အနေနဲ့ ရှေ့ဆက်ပေါ့ အကက shadow dance ပဲလုပ်တာမဟုတ်ပဲနဲ့ urban choreography တွေလည်း လုပ်တော့ ၂ ခုစလုံးကို မျှမျှတတလေး လုပ်သွားဖို့ ရှိပါတယ်။ တခြား International ပွဲတွေဆိုရင်လည်း အခု America's Got Talent တောင်ပြိုင်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ International ပြိုင်ပွဲတွေရှိရင်လည်း ဝင်ပြိုင်ဖို့ ကြိုးစားနေပါတယ်။ ပြည်တွင်းမှာဆိုရင်လည်း အကနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ တခြားအကဝါသနာပါတဲ့ လူငယ်တွေကို ပြန်ပြီးတော့ Knowledge sharing၊ experience sharing နဲ့ workshop လေးတွေလုပ်ပြီးတော့ အများကြီး ကူညီပံ့ပိုးပေးသွားဖို့ ရှိပါတယ်။

Junior Creative အဖွဲ့ရဲ့ မန်နေဂျာဖြစ်တဲ့ ကိုကျော်စည်သူထွတ်ကို မအင်ကြင်းနိုင်က ဆက်သွယ်မေးမြန်းထားတာပါ။