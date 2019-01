ကာဒီနယ္ခ်ားလ္စ္ဘိုရဲ႕ ႏွစ္သစ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေမွ်ာ္လင့္ခ်က္

ျမန္မာႏိုင္ငံ လက္ရွိၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္၊ ဘာသာေပါင္းစံုညီၫြတ္ေရး၊ ဘာသာေရးနဲ႔ဆိုင္တဲ့အခမ္းအနား ေႏွာက္ယွက္တားဆီးတဲ့လုပ္ရပ္၊ ႏုိင္ငံတကာရဲ႕အျမင္ေတြကို တုန္႔ျပန္ရတာေတြနဲ႔ ပတ္သတ္ၿပီး ကက္သလစ္ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ႀကီး ခ်ားလ္စ္ဘို ဘယ္လို မိန္႔ၾကားထားပါလဲ။ ကိုေက်ာ္ေက်ာ္သိန္း ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းထားပါတယ္။

ေမး ။ ။ ကာဒီနယ္ႀကီး အခုလို VOA ကို ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခြင့္ျပဳတာကို ေက်းဇူးအထူးတင္ပါတယ္။ ပထမဦးဆံုးကေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ ႔ ၿငိိမ္းခ်မ္းေရးအေျခအေန။ ဒီရက္ပိုင္းအတြင္း ၾကားရတဲ့ သတင္းေတြလည္း ရိွလာပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ တိုက္ပြဲေတြကလည္း လံုးလံုးရပ္သြားတယ့္အေျခအေနေတာ့ မရိွေသးပါဘူးဆိုေတာ့ ျမန္မာျပည္ရဲ ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ကာဒီနယ္ႀကီးရဲ ႔ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္စကားေလး မိန္႔ၾကားေပးပါ။

ေျဖ ။ ။ ဒီလိုမ်ဳိး VOA ကတဆင့္ ေကာင္းတဲ့သတင္းေလးေတြ ျဖန္႔ေနတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ဆရာေတာ္အေနနဲ႔ ဝမ္းသာတယ္၊ ေက်းဇူးလည္းတင္တယ္။ ဒီလိုမ်ဳိး အခြင့္အေရးရတဲ့အခါ ဆရာေတာ္ကိုယ္တိုင္ သတင္းေကာင္း ေပးႏိုုင္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ အထူးပဲ ေက်းဇူးတင္တယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္မွာ အဆင္ေျပတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြ ရိွသလို၊ အဆင္မေျပတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြလည္း အမ်ားႀကီးရိွပါတယ္။ တိုက္ပြဲေတြမရပ္ဘူး ပစ္ခတ္ေနၾကတယ္။ တပ္မေတာ္နဲ႔ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ေတြ ျဖစ္ပ်က္ေနတဲ့ ခရီးေတြလည္း ျဖတ္ေက်ာ္လာရတယ္။ ဒါေပမဲ့ လြန္ခဲ့တဲ့ ရပ္ပိုင္းေလးေတြမွာပဲ တပ္မေတာ္ကာခ်ဳပ္ကိုယ္တိုင္ ေၾကညာခ်က္ေတြထဲမွာ ေလးလတာ ပစ္ခတ္မႈေတြ ရပ္ဆိုင္းၿပီးေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးခရီးကို စေလွ်ာက္ၾကမယ္ဆိုတဲ့ သတင္းေကာင္းကို ၾကားရတဲ့အခါမွာ သူတုိ႔အားလံုး ေပ်ာ္ၾကတယ္။ ျပည္သူျပည္သားေတြ ေပ်ာ္ၾကတယ္။ အထူးသျဖင့္ စစ္ေရွာင္စခန္းမွာ ေနၾကတဲ့လူေတြအတြက္ အေတာ္ကိုေပ်ာ္တဲ့သတင္းတခု ျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႔ေတြ ငါးႏွစ္၊ ေျခာက္ႏွစ္၊ ခုႏွစ္ႏွစ္ထဲကို ေရာက္လာၿပီ။ မႏွစ္က သူတုိ႔နဲ႔ သြားေတြ႔တုန္းက က်ေနာ္၊ က်မတို႔ရဲ ႔ အနာဂတ္က ဘာလဲလို႔ ေမးတဲ့လူေတြ ဒီလိုမ်ဳိူသတင္းၾကားတဲ့အခါမွာ သိပ္ကိုေပ်ာ္ၾကမယ္။

အဲဒီေတာ့ ဒီခရီးလမ္းစဥ္ကို တပ္မေတာ္ကိုယ္တုိင္က လမ္းဖြင့္ေပးတယ္။ သူကိုယ္တိုင္က ဦးေဆာင္တဲ့ပံုစံျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္မို႔ အုပ္ခ်ဳပ္ေနတဲ့အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္နဲ႔ လက္နက္ကိုင္ေတြ တက္ညီလက္ညီနဲ႔ စားပြဲဝိုင္းမွာ ေဆြးေႏြးၿပီးေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိုရဖို႔အတြက္က အေရးႀကီးရံုမက ႀကိဳးစားသြားၾကမယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ လူဆိုတာက တခါတေလ အတိတ္ကို ျပန္ေတြးခ်င္ၾကတယ္။ အထူးသျဖင့္ အတိတ္ရဲ ႔ အဆင္မေျပမႈေတြ၊ နာက်ည္းမႈေတြကို စားျမဳပ္ျပန္ခ်င္ၾကတဲ့အခါမွာ အဂၤလိပ္လိုအဆိုရိွတယ္ They want that … the past as no future. အတိတ္က အဆင္မေျပမႈေတြကို ေမ့ႏိုင္ၿပီးေတာ့ ႏွစ္သစ္ ၂၀၁၉ မွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အားလံုးဝိုင္းဝန္းၿပီးေတာ့ ႀကိဳးစားဖို႔ရန္အတြက္ ဆရာေတာ္အေနနဲ႔ ဆႏၵျပရံုတင္မက၊ ေအာင္ျမင္မယ္လို႔ ဆုေတာင္းထားပါတယ္။ အားလံုးကလည္း ဝိုင္းဝန္းၿပီးေတာ့ ဆုေတာင္းေနၾကမွာ၊ စိတ္ေကာင္းႏွလံုးေကာင္းနဲ႔ ႏွစ္သစ္ျဖစ္သလို၊ ဆႏၵအသစ္၊ စိတ္သစ္နဲ႔ အထူးသျဖင့္ ယံုၾကည္မႈအသစ္နဲ႔ ဆက္လက္ၿပီး ေဆာင္ရြက္သြားဖုိ႔အတြက္ အလြန္ပဲဆႏၵရိွတယ္။ ေအာင္ျမင္မယ္လို႔လည္း ဆရာေတာ္အေနနဲ႔ ေအာင္ျမင္ပါတယ္။

ေမး ။ ။ ေနာက္တခုကေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔တုိင္းျပည္မွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ အလားတူပါပဲ အင္မတန္အေရးႀကီးတဲ့ ဘာသာေပါင္းစံု၊ လူမ်ဳိးေပါင္းစံုၾကား ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏီွးမႈေတြ၊ အတူယွဥ္တြဲေနထိုင္ေရးကလည္း အင္မတန္အေရးႀကီးတဲ့ကိစၥပါ ဒီအေျခအေနမွာ။ ကာဒီနယ္ႀကီးအေနနဲ႔ ဘာသာေပါင္းစံု၊ လူမ်ဳိးေပါင္းစံုၾကား ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏီွးေရး၊ အတူယွဥ္တြဲေနထိုင္ေရး ပတ္သက္တဲ့ ကာဒီနယ္ႀကီးရဲ ႔ ဆႏၵေမွ်ာ္လင့္ခ်က္စကားေလးလည္း ေျပာေပးပါ။

ေျဖ ။ ။ ဆရာေတာ္အေနနဲ႔ အားလံုးစိတ္ေကာင္းႏွလံုးသားေကာင္းနဲ႔ လူမ်ဳိးမေရြး၊ ဘာသာမေရြး သူမ်ားဘာသာကို ရိုေသႏိုင္ျခင္း၊ သူမ်ားဘာသာကို ေလးစားျခင္းနဲ႔ သူမ်ားဘာသာေတြရဲ ႔ ရႈေထာင့္ကို ရိုေသစြာနဲ႔ နားေထာင္ႏိုင္ျခင္းေတြဟာ အေရးႀကီးပါတယ္။ လူဆိုတာကေတာ့ အဆိုရိွတယ္ - ေခါင္းႏွစ္လံုးရိွရင္ အႀကံဥာဏ္ႏွစ္ခုလည္း ရိွႏိုင္တယ္။ ကိုးကြယ္ယံုၾကည္မႈမွာလည္း အသီးသီးကြဲျပားေပမယ့္ Difference is not the weakness. ကြာျခားနားမႈဟာ အားနည္းခ်က္မဟုတ္ဘဲနဲ႔ Weakness to be strength - မတူျခားနားမႈဟာ ခြန္အားျဖစ္တယ္ဆိုတာ အထူးသျဖင့္ ျမန္မာျပည္မွာ တကယ့္ကို ေရာင္စံုသက္တန္႔လိုပဲ လွပတဲ့ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ ဒီလိုမ်ဳိး ဘာသာေပါင္စံုမွာ တဦးနဲ႔တဦး၊ တခုနဲ႔တခု ေလးစားတယ္ဆိုရင္ ျမန္မာျပည္ဟာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္သြားစရာ အေၾကာင္းမရိွဘူး။ Peace is possible and peace is only way. ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဟာ ျဖစ္ႏုိင္တယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတခုသာလွ်င္ ျမန္မာျပည္အတြက္ လမ္းေၾကာင္းလမ္းစဥ္ ျဖစ္တယ္။

ေမး ။ ။ ေနာက္တခုက ၿပီးခဲ့တဲ့ ခရစ္စမတ္ကာလ၊ ခရစ္စမတ္ရက္မတိုင္ခင္ က်ေနာ္တို႔ေတြ သတင္းၾကားပါတယ္။ ခရစ္စမတ္ပြဲေတာ္ ဆင္ႏႊဲဖို႔ ျပင္ဆင္ၾကတဲ့ မိသားစုေတြကို ျပည္နယ္ဘက္မွာပါ - တျခားလူေတြက ေႏွာက္ယွက္ၿပီးေတာ့ ခရစ္စမတ္ပြဲေတာ္ က်င္းပတာကို တားဆီးတယ္၊ ေႏွာင့္ယွက္တယ္၊ ရုန္းရင္ဆန္ခတ္ျဖစ္ၾကတယ္၊ ဒဏ္ရာရၾကတာေတြလည္း ရိွခဲ့ပါတယ္။ ဒီလိုျဖစ္ပ်က္မ်ဳိးေတြေပၚ ကာဒီနယ္ႀကီး ဘယ္လိုမိန္႔ၾကားခ်င္ပါလဲ။

ေျဖ ။ ။ ဒီမွာ နယ္စပ္ေဒသေတြမွာ ျဖစ္ပ်က္တာေတြ ရိွတယ္။ ႏုိင္ငံျခားမွာလည္း ျဖစ္ပ်က္တာေတြ ရိွတယ္။ ဒီဟာက ဘာသာေရးအစြန္းေရာက္တဲ့လူေတြ Extremists အနည္းစု တကယ္တမ္းအားျဖင့္ ျမန္မာျပည္တျပည္လံုးကို ၾကည့္တဲ့အခါမွာ စိတ္ေကာင္းႏွလံုးေကာင္းနဲ႔ တျခားဘာသာကို ရိုေသေလးစားတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြ ရိွသလို၊ ဒီလိုမ်ဳိး သူမ်ားဘာသာကို အေႏွာင့္အယွက္ေပးတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြက လက္တစုပ္ေလာက္ေတာင္ မရိွပါဘူး။ အနည္းဆံုး သံုးဦးေလးဦး ဒါမ်ဳိးေတြလုပ္ေန ျဖစ္ေနတာေၾကာင့္ ဒါမ်ဳိးေတြအတြက္ဆို က်ေနာ္တုိ႔အေနနဲ႔ ဘာသာေရးနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့လူေတြကို အသိပညာ education ဆိုတာ အထူးလုိအပ္ပါတယ္။ အေႏွာင့္အယွက္ေပးတဲ့လူေတြက တကယ္တမ္းဆိုရင္ မသိတဲ့အတြက္၊ Ignorance ျဖစ္္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္မို႔ ဒီလိုမ်ဳိး တျခားဘာသာေတြေပၚမွာ အေနွာင့္အယွက္သေဘာမ်ဳိး ျဖစ္တာပါ။

ဘယ္သူမဆို ႏွလံုးသားထဲမွာ ဘာသာတိုင္းက ကိုယ့္ဘာသာဟာ အမြန္ျမတ္ဆံုးထားတဲ့အခါမွာ ကိုယ့္ဘာသာသူ႔ဘာသာ အေပးအယူ Mutual ျဖစ္ဖုိ႔ရန္အတြက္ အေရးႀကီးပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ ျဖစ္ပ်က္တာေတြကေတာ့ အဖြဲ႔အုပ္စုႀကီးကို အျပစ္ဖို႔ဖို႔မဟုတ္ဘဲနဲ႔ ဒီလိုမ်ဳိး အနည္းစုေလးရဲ ႔ အသိတရားမရိွမႈေလးေပၚမွာ ျဖစ္တယ္ဆိုၿပီးေတာ့ ခြင့္လႊတ္ျခင္း၊ သည္းခံျခင္းတရားနဲ႔ ဒီလူေတြကိုပါ ဘယ္သူပဲျဖစ္ေစ စည္းရံုးႏုိင္ဖို႔ ေမတၱာျပႏိုင္ဖို႔ အေရးႀကီးပါတယ္။ ေနာက္ဆံုးၾကေတာ့ ေမတၱာဟာ အႏိုင္ရမွာပါ။ ဒုတိယသမၼတႀကီး ဟန္နရီ မိတ္ဆံုစားပြဲမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေျပာခဲ့တဲ့စကား - မင္းပညာရိွဆိုလား၊ ဘုရင္ဆိုလား သူတုိ႔လာၿပီးေတာ့ ခရစ္ေတာ္ေရွ ႔မွာ ရိွခိုးၾကတယ္ - မင္းပညာရိွပဲ ေျပာမလား၊ မင္းပဲေျပာမလား ဘယ္ေလာက္ပဲ ပညာရိွေနပါေစ၊ ဘယ္ေလာက္ပဲ အာဏာရိွေနပါေစ ေနာက္ဆံုးၾကေတာ့ ေမတၱာရိွတဲ့ သခင္ခရစ္ေတာ္ေရွ ႔မွာ ဒူးေထာက္ရိွခိုးၾကတယ္ ဆိုတဲ့အတိုင္းပဲ ေမတၱာျပရင္ ေမတၱာဟာ ေနာက္ဆံုးၾကေတာ့ ေအာင္ျမင္မႈကို ရရိွမယ္လို႔ ဆရာေတာ္က ယံုၾကည္ပါတယ္။

ေမး ။ ။ ေနာက္တခုက ကာဒီနယ္ႀကီးက ႏုိင္ငံျခားခရီးေတြလည္း မၾကာခဏ သြားပါတယ္။ ႏုိင္ငံျခားအဖြဲ႔အစည္းေတြ၊ လူပုဂၢိဳလ္ေတြနဲ႔ မၾကာခဏ ထိေတြ႔ဆက္ဆံခဲ့တာ အခုဆိုရင္ အာရွမွာလည္း ..ဥကၠ႒လည္း ျဖစ္လာပါတယ္ဆုိေတာ့ ႏိုင္ငံတကာနဲ႔ ထိေတြ႔ဆက္ဆံရတဲ့အခါ ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ ျပည္ပကလူေတြရဲ ႔ တခ်ဳိ ႔အျမင္ေတြ မရွင္းလင္းမႈေတြ။ ျမန္မာႏုိင္ငံေပၚ အျမင္ေစာင္းေနတာေလးေတြကို ကာဒီနယ္ႀကီး ဘယ္လိုႀကံဳေတြ႔ရပါလဲ။ အဲဒါနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ဘယ္လိုမ်ဳိးကိုင္တြယ္ ေျဖရွင္းေျပာဆိုရတာေတြ ရိွပါလဲ။

ေျဖ ။ ။ အဲဒါနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ႏုိင္ငံျခားသြားတိုင္း ျမန္မာျပည္လို႔ ေျပာလိုက္ရင္ အၿမဲတမ္းထြက္လာတဲ့ စကားေတြက ဘာလဲဆိုရင္ ရခိုင္ျပည္နယ္အေၾကာင္းေျပာတယ္။ သူတုိ႔သံုးတဲ့အသံုးအႏႈန္းက ရိုဟင္ဂ်ာ လို႔ေျပာတယ္။ အဲဒါနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ျမန္မာျပည္ေပၚ Genocide, Ethnic Cleansing တို႔ လူမ်ဳိးေရးျဖဳတ္တဲ့ဟာတို႔ အမ်ားကေျပာၾကတယ္။ အဲဒီအေပၚ ဆရာေတာ္အေနနဲ႔ ျပန္ေျဖခဲ့တဲ့ အေခါက္ေပါင္းမ်ားစြာ အင္တာဗ်ဴးေတြမွာလည္း ေျပာပါတယ္။ ပထမဦးဆံုးအခ်က္အေနနဲ႔ ျမန္မာျပည္ရဲ ႔ လူမႈဆက္သြယ္ေရး မီဒီယာက အားနည္းတယ္။ အားနည္းတဲ့အခါ ႏိုင္ငံျခားမီဒီယာ၊ အသံက ပိုၿပီးေတာ့ ပိုက်ယ္တယ္။ Strong media ျဖစ္ေနတယ္ဆိုတဲ့အေၾကာင္းကို ေျပာတယ္။ အဲဒီအတြက္ အမွန္တရားရဖို႔က ျမန္မာျပည္ရဲ ႔အသံကိုလည္း နားေထာင္ဖုိ႔ရန္အတြက္ အေရးႀကီးတယ္။ ဒီလုိမ်ဳိးေျပာတဲ့အခါမွာ တပ္မေတာ္ကိုလည္း အျပစ္တင္ၾကတယ္ ICC အဖြဲ႔နဲ႔ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုလည္း အျပစ္တင္ၿပီးေနာက္ ျပႆနာေတြအားလံုးက သူနဲ႔ပဲ ပတ္သက္တယ္ဆိုၿပီးေတာ့ သူေပၚပံုခ်ၿပီးေတာ့ သူ႔ရဲ ႔ ႏိုဘလ္ဆုေတြ၊ ဂုဏ္ထူးေတြအားလံုးကို ျပန္ရုတ္သိမ္းတာေတြ ရိွခဲ့တယ္။ ဆရာေတာ္က မႏွစ္တုန္းက တခါေျပာဖူးပါတယ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ရရိွတဲ့ ဘြဲ႔ေတြ၊ ဂုဏ္ထူးေတြ ဒီအခ်ိန္္ယူပါဆိုရင္ ျမန္မာျပည္မွာရိွတဲ့ ျပည္သူျပည္သားေတြ သူ႔အေပၚမွာ ယံုၾကည္ေလးစားမႈ၊ ခ်စ္ခင္မႈကိုေတာ့ ယူျပစ္လုိ႔မရပါဘူးလို႔ အဲဒီလိုေျပာခဲ့တယ္။ ဒီလိုမ်ဳိး ျဖစ္ေနတဲ့အခါမွာ ဆရာေတာ္က ဘာေျပာလဲဆိုေတာ့ International news, International impressions ေတြ ကမာၻက ထင္တဲ့အထင္ေတြ၊ အျမင္ေတြထက္ ေဝဖန္မႈေတြထက္ ကိုယ့္အတြင္းမွာ ျဖစ္ပ်က္ေနတာေတြ - အထူးသျဖင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဆိုလို႔ရိွရင္ အရင္တုန္းကထက္ သူ႔ရဲ ႔ Ideology ယူဆခ်က္ေတြက ပိုၿပီးေျပာင္းလဲသြားတယ္။ အရင္တုန္းကဆိုရင္ Opposition Party ဆိုၿပီးေတာ့ သီးသီးသန္႔သန္႔ အဖြဲ႔အစည္း ျဖစ္ေပမယ့္ သူ႔ရဲ ႔ဦးတည္ခ်က္က ဘာလဲဆိုရင္ အစိုးရနဲ႔ တပ္မေတာ္နဲ႔ ညီတူညီမွ်ေပါင္းၿပီးေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ေဆာက္တည္ဖို႔ရာကို ပိုၿပီးေတာ့ အေလးထားလာတယ္။

ဆရာေတာ္ ကိုရီးယားသြားတုန္းက သတင္းေပးတဲ့အခါမွာ တပ္မေတာ္ရဲ ႔ ျဖစ္ပ်က္ေနတဲ့ ကရင္ျပည္နယ္၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ ေျပာတဲ့အခါမွာ သတင္းထဲမွာပါလာတဲ့အခါမွာ ေဒၚစုက ေျပာတယ္ ဒါထက္ျပည္ပသတင္းေတြထက္ က်မတုိ႔က ဘာလုပ္ခ်င္လဲဆိုရင္ တပ္မေတာ္နဲ႔ အစိုးရတုိ႔ ေပါင္းစုဖုိ႔ရာကို ပိုၿပီးေတာ့ အေရးေပးပါတယ္။ အျပင္သြားတဲ့အခါမွာ တပ္မေတာ္အေၾကာင္း ေကာင္းရာေကာင္းေၾကာင္း ေျပာပါဆုိၿပီးေတာ့ သူက ေျပာခဲ့တယ္။ အခုၾကေတာ့ တကယ္တမ္းေျပာမယ္ဆိုရင္ လက္ေတြ႔ျဖစ္္ေနၿပီ တပ္မေတာ္ကိုယ္တိုင္ ဦးေဆာင္ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးခရီးလမ္းစဥ္ကို သြားဖို႔အတြက္ - အဲဒီေတာ့ ႏုိင္ငံျခားသားေတြက တကယ္လို႔ ျမန္မာျပည္အေၾကာင္းကို ဒီလိုမ်ဳိး ထင္ၾကေပမယ့္ တကယ္တမ္းေတာ့ ကိုယ့္ဝမ္းနာ ကိုယ္သာသိ ဆိုသလို ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလမ္းစဥ္ကို ဘယ္လိုကိုင္တြယ္ရမလဲဆိုတာ အစိုးရကိုယ္တိုင္ ပညာရိွရိွနဲ႔ သည္းခံၿပီးေတာ့ သြားေနတဲ့အခါမွာ က်ေနာ္တို႔အေနနဲ႔ ေအာင္ျမင္မယ္လို႔ ယံုၾကည္ပါတယ္။

ေမး ။ ။ ေက်းဇူးအမ်ားႀကီး တင္ပါတယ္ ကာဒီနယ္ႀကီး။