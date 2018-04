မိုးကုတ္ ပတၱျမားေျမအေၾကာင္း

ဒီတပတ္ ျမန္မာ့အေရးအစီအစဥ္မွာ ကမာၻေက်ာ္ေစတဲ့ ပတၱျမားနဲ႔ တျခား တြင္းထြက္ရတနာေတြ တူးေဖာ္ခြင့္ကို အစုိးရက ဆယ္စုႏွစ္နဲ႔ခ်ီ ပိတ္ပင္ထားခဲ့တာေၾကာင့္ မိုးကုတ္ၿမိဳ ႔ဟာ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈမရွိသေလာက္ ျဖစ္ေနခဲ့ပါတယ္။ ဒီေန႔ မုိးကုတ္ၿမိဳ႕ ရင္ဆုိင္ေနရတဲ့ အခက္ခဲေတြနဲ႔ ေဒသခံေတြရဲ႕ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြ ဘယ္လို ရွိပါလဲ။ VOA ဝိုင္းေတာ္သူ မေမခ က မိုးကုတ္ၿမိဳ ႔အေၾကာင္းကို အထူးအစီအစဥ္အေနနဲ႔ တင္ဆက္ထားပါတယ္။

မေမခ ။ ။ ‘မိန္းကြတ္’ ဆိုတဲ့ ေကြးေကာက္တဲ့ ေတာင္တန္းၾကားတဲ့ ၿမိဳ ႔လို႔ ေခၚေဝၚတဲ့ ရွမ္းစကားကေန တျဖည္းျဖည္း မုိးကုတ္လို႔ အမည္တြင္လာတဲ့ ဒီၿမိဳ ႔ေလးဟာ မၾကာေသးခင္ကပဲ ႏွစ္ (၈၀၀) ျပည့္ ပြဲႀကီးကို က်င္းပကာ ဆယ္စုႏွစ္ တစ္စုၾကာ ေျခာက္ေသြ႔ေနခဲ့တဲ့ ၿမိဳ ႔ႀကီးကို ျပန္လည္အသက္ဝင္ေအာင္ ၿမိဳ ႔သူၿမိဳ ႔သားေတြက ႀကိဳးပမ္းေနၿပီ ျဖစ္ေပမယ့္ အစိုးရပိုင္းရဲ ႔ ကမာၻလွည့္ခရီးသြားေတြ ဝင္ေရာက္မႈ ပိတ္ပင္ထားမႈက အတားအဆီး ျဖစ္ေနဆဲပါ။ မိုးကုတ္ၿမိဳ ႔ကို ကမာၻလွည့္ ခရီးသြား ဝင္ေရာက္ခြင့္ကို လြန္ခဲ့တဲ့ ဆယ္စုႏွစ္ ငါးစုနီးပါး ပိတ္ခဲ့တာျဖစ္ၿပီး၊ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္က ေခတၱဖြင့္ေပးခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီေနာက္ ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္ကေန ၂၀၀၃ ခုႏွစ္အထိ ထပ္မံဖြင့္ေပးခဲ့ျပန္ၿပီ၊ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလမွာေတာ့ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနက သြားခြင့္ပိတ္ထားတဲ့ ေနရာအမ်ားစုကို ျပန္ဖြင့္ေပးခဲ့ေပမယ့္ မိုးကုတ္သြားမယ့္ ကမာၻလွည့္ခရီးသြားေတြအေနနဲ႔ ႀကိဳတင္ခြင့္ျပဳခ်က္ ယူရမယ့္အျပင္ သတ္မွတ္ေနရာေတြသာ သြားခြင့္ရမယ္လို႔ ထုတ္ျပန္ေၾကညာထားေၾကာင္း မုိးကုတ္ေဒသက ဟိုတယ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ဆိုပါတယ္။ မၾကာေသးခင္က က်င္းပခဲ့တဲ့ မိုးကုတ္ ႏွစ္ရွစ္ရာျပည့္ပြဲမွာေတာ့ မႏၱေလးတုိင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္ က မိုးကုတ္ၿမိဳ ႔ တိုးတက္ဖို႔ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအေနနဲ႔ အစီအစဥ္ေတြ ေရးဆြဲထားၿပီျဖစ္ေၾကာင္း VOA ကို ေျပာျပခဲ့ပါတယ္။

ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္ ။ ။ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ရွိတယ္။ အဲဒီ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္က အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖုိ႔လည္း လိုအပ္တယ္။ ဘာလဲဆိုလို႔ရွိရင္ အခု Tourist Destination တခု ျဖစ္လာေစခ်င္တယ္။ မုိးကုတ္ၿမိဳ ႔ကို Not only for sightseen but also for gem and jewel promotion. အဲဒီအတြက္ ႀကိဳးစားခ်င္တယ္။ ဒီဟာလုပ္လိုက္တဲ့အတြက္ Tour company ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား သိသြားတယ္။ ေနာက္ ေဒသသူေဒသသားေတြက မိုးကုတ္ကရတဲ့ ေက်ာက္မ်က္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားေစခ်င္တယ္။ ဒီအခြင့္အေရး ရေစခ်င္တယ္။

မေမခ ။ ။ ကမာၻေက်ာ္ ေက်ာက္မ်က္ရတနာေတြထြက္တဲ့ ဒီၿမိဳ ႔ေလးဟာ ကမာၻလွည့္ခရီးသြားေတြ ဝင္ေရာက္မႈ ပိတ္ပင္ခံထားရတာ စိုက္ပ်ဳိးေရး ျဖစ္ထြန္းႏုိင္တဲ့ ေျမၾသဇာ ရွားပါးတာ စတာေတြေၾကာင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ အားနည္းခဲ့ရတယ္လို႔ ေဒသခံေတြက ဆိုပါတယ္။ ေနာက္တခုကေတာ့ ေက်ာက္မ်က္ရတနာ ရွာေဖြတာနဲ႔ အမ်ားဆံုး အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္း ျပဳၾကတဲ့ ဒီေဒသမွာ တႏုိင္တပိုင္း ေဒသခံေတြကို ေက်ာက္တူးေဖာ္ခြင့္ ပိတ္လိုက္တာနဲ႔ မၿပီးေသးတဲ့ ေက်ာက္မ်က္ရတနာ ဥပေဒေတြေၾကာင့္ နာမည္ေက်ာ္ေပမယ့္ တရားဝင္ ဝယ္ယူသူ၊ ဝယ္လက္ေတြ ရွားပါးလာၿပီး၊ ေဒသခံေတြမွာလည္း ေက်ာက္တူးေဖာ္လို႔ရတဲ့ အက်ဳိးအျမတ္ေတြ ခံစားခြင့္မရဘဲ၊ တိုးတက္မႈ ေႏွာင့္ေႏွးခဲ့ရတယ္လို႔ မိုးကုတ္ေဒသခံတဦးျဖစ္တဲ့ ေဒၚပိုးျဖဴက ေျပာပါတယ္။

ေဒၚပိုးျဖဴ ။ ။ အန္တီတို႔ဆီမွာ အန္တီတို႔ ငယ္ငယ္တုန္းကၾကည့္တဲ့ ရုပ္ရွင္ရံုႏွစ္ရံုကလည္း အန္တီၾကားတာက ဆယ္ႏွစ္ေလာက္ရွိၿပီး ရုပ္ရွင္ရံုလည္း ပိတ္လုိက္ပါတယ္။ ေနာက္ ၿမိဳ ႔မွာ စားဆိုင္ေတြလည္း စားေသာက္ဆိုင္ေတြ အင္မတန္ နည္းပါတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ စားတဲ့လူ မရွိဘူး။ လူတုိင္းက အပိုေငြ မသံုးႏိုင္ပါဘူး။ ကိုယ့္အိမ္မွာပဲ ကိုယ္စားတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ ဒီၿမိဳ ႔မွာဆုိရင္ စားေသာက္ဆုိင္ကလည္း အင္မတန္မွ နည္းပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီပြဲရက္ေတြမွာေတာ့ ၾကည့္ရတာ ၿမိဳ ႔က တအားစည္းကားၿပီးေတာ့ လူေတြလည္း ထြက္လာတယ္။ ၿမိဳ ႔ကလည္း ေျခာက္ကပ္မေနေတာ့ အရမ္းကို စိတ္ခ်မ္းသာပါတယ္။ ဒီလိုပဲ ေရွ ႔ေလွ်ာက္မွာ ေက်ာက္မ်က္မွာလည္း စည္းကားလာသလို၊ Tourisim ေလး တခုျဖစ္ေအာင္လည္း၊ ျဖစ္လာမယ္လို႔ လံုးဝယံုၾကည္တယ္။ ေမွ်ာ္လည္းေမွ်ာ္လင့္တယ္။ အန္တီတို႔ ျဖစ္လာမယ္ဆိုတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ ျဖစ္ဖုိ႔ကို အရမ္းႀကိဳးစားခဲ့ၾကတယ္။

မေမခ ။ ။ မိုးကုတ္ကထြက္တဲ့ ေက်ာက္မ်က္ေတြဟာ ႏိုင္ငံတကာမွာ ထင္ရွားလွေပမယ့္ အခုအခ်ိိန္မွာေတာ့ ေက်ာက္မ်က္ေစ်းကြက္မွာ ဝယ္ယူသူ တစတစရွားပါးလာတာနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာကို တင္ပို႔ေရာင္းခ်ခြင့္ မရိွတာကလည္း အခ်က္တခု ပါဝင္တယ္လို႔ ေဒသခံေတြက သံုးသပ္ေနၾကပါတယ္။ မိုးကုတ္ၿမိဳ ႔မွာ ေက်ာက္မ်က္ရတနာေတြကို ေဒသအေခၚ ထာပြဲေတြမွာ ေရာင္းဝယ္ၾကတာပါ။ ထပြဲေတြက မုိးကုတ္ၿမိဳ ႔အႏွံ႔မွာ ရွိေနၾကၿပီး၊ မုိးကုတ္ၿမိဳ ႔ အေနာက္ဘက္ က်ပ္ျပင္မွာလည္း ရွိပါတယ္။ မိုးကုတ္ၿမိဳ ႔ထဲမွာေတာ့ အေပၚေက်ာက္လို႔ ေခၚၾကတဲ့ သိန္းရာခ်ီတန္ ေက်ာက္ေတြကို ေရာင္းဝယ္တဲ့ ပိတ္စြယ္ထာပြဲေခၚ၊ ပန္းၿခံထာပြဲေစ်း ရွိပါတယ္။ ၿခံဝင္းအဝိုင္းအတြင္းမွာ စားပြဲခံု၊ ထီးတိုင္ေတြဖြင့္ၿပီး အေရာင္းအဝယ္လုပ္ၾကတဲ့ ဒီထာပြဲေစ်းမွာ ႏုိင္ငံျခားသားေတြကို တရားဝင္လာေရာက္ခြင့္ ပိတ္ပင္ထားေပမယ့္လဲ အိမ္နီးခ်င္း တရုတ္ႏုိင္ငံဘက္ကေတာ့ မူဆယ္ၿမိဳ ႔ကေနတဆင့္ လာေရာက္ဝယ္ယူမႈ ရွိတယ္လို႔ ေျပာၾကပါတယ္။ လက္ရွိမွာ သူတုိ႔ကပဲ လာေရာက္ဝယ္ယူေနတာမို႔ သူတုိ႔ကိုပဲ အားကိုးေနရတယ္လို႔ ေဒသခံေတြက ဆိုပါတယ္။ ပန္းၿခံထာပြဲေစ်းနဲ႔ကပ္ရပ္ ပန္းၿခံအျပင္ထာပြဲေစ်းေလးမွာေတာ့ ေအာက္ေက်ာက္လို႔ေခၚတဲ့ သိန္းရာရွိတန္ မဟုတ္တဲ့ေက်ာက္ေတြကို ေရာင္းခ်ေနပါတယ္။ ဒီထာပြဲေစ်း ႏွစ္ခုစလံုးကေတာ့ ေန႔လယ္ကေန ညေနခင္းအထိ ေရာင္းခ်တဲ့ ေစ်းေတြပါ။ မနက္ပိုင္း မနက္ (၈) နာရီကေန ေန႔လယ္အထိ ေရာင္းခ်တဲ့ ထာပြဲေစ်းတခုကေတာ့ အရင္တုန္းကေတာ့ ရုပ္ရွင္ရံု ရွိခဲ့တဲ့ လမ္းမွာ ခင္းက်င္းထားတဲ့ ထားပြဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီထာပြဲေစ်းကေတာ့ ေအာက္ေက်ာက္ေတြအပါအဝင္၊ အရိုင္းတံုးေတြကိုပါ ေရာင္းခ်ေပးတဲ့ ေစ်းတခုလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ လမ္းေပၚမွာ သားငါးေတြကို ျဖန္႔ခင္းေရာင္းခ်ေနတဲ့ ေစ်းေတြလိုပဲ ထာပြဲေစ်းေတြမွာ ေက်ာက္မ်က္ရတနာေတြကို ျဖန္႔ခင္းေရာင္းခ်ထားၾကတာပါ။ ဝယ္ယူသူတေယာက္ဆီကို အံုနဲ႔က်င္းနဲ႔ စုၿပံဳးေရာင္းခ်တတ္ေပမယ့္ ေရာင္းသူအခ်င္းခ်င္း ေစ်းကြက္လူတာမ်ဳိး မရွိၾကပါဘူး။ ထာပြဲေစ်းေတြမွာ အံုးနဲ႔က်င္နဲ႔ သူထက္ငါအၿပိဳင္ ေရာင္းခ်ေနသူ အမ်ားစုက ပြဲစားေတြသာျဖစ္ၿပီး ပိုင္ရွင္ကိုယ္တိုင္ လာေရာက္ေရာင္းခ်တာမ်ဳိး နည္းပါတယ္။

ေက်ာက္ပိုင္ရွင္အမ်ားစုက ပြဲစားေတြဆီသာ ေက်ာက္ေတြအပ္ၿပီး ေရာင္းခ်ၾကတာျဖစ္ၿပီး ပြဲျဖစ္ရင္ ပြဲစားေတြကို ပြဲခအေနနဲ႔ ေပါက္ေစ်းရဲ ႔ သတ္မွတ္အခ်ဳိးကို ေပးတတ္ၾကသလုိ၊ တခ်ဳိ ႔ၾကေတာ့ ပြဲခနဲ႔ညီတဲ့ ေက်ာက္ေတြျပန္ေပးတာလည္း ရွိတယ္လို႔ ေက်ာက္မ်က္ကုန္သည္ေတြက ဆုိပါတယ္။ နာမည္ေက်ာ္ အရည္အေသြးေကာင္း ေက်ာက္မ်က္ေတြ ထြက္ေပမယ့္ အေရာင္းအဝယ္ေတြ ေႏွးေကြးေနတာေၾကာင့္ စီးပြားေရး က်ဆင္းတဲ့ အေျခအေနေတြနဲ႔ ရင္ဆိုင္ေနရတယ္လို႔ ေက်ာက္မ်က္ကုန္သည္ ဦးဘာဘူလန္း က ဆိုပါတယ္။

ဦးဘာဘူလန္း ။ ။ အခုကေတာ့ ေက်ာက္ေတြ အေတာ္နည္းသြားတယ္။ တအားကိုနည္းသြားတယ္။ ေက်ာက္ရွိရင္ေတာ့ သူ႔ဘာသာသူ အလုပ္ျဖစ္တာေပါ့။ ေက်ာက္ေတြက အင္မတန္ နည္းသြားေတာ့ အလုပ္ပါးတယ္လို႔ ေခၚရမယ္။ မိုးကုတ္ၿမိဳ ႔ အေျခအေနအတြက္က နည္းနည္းအလုပ္ပါးတယ္လို႔ ရွိပါတယ္။

-- ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမယ္ --