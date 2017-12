ကခ်င္စစ္ေရွာင္စခန္းနဲ႔ ခရစၥမတ္အလွဴေတာ္

ခရစ္ယာန္ဘာသာဝင္ေတြ အထြဋ္အျမတ္ထားတဲ့ ခရစ္စမတ္ကာလ အခါသမယမွာ လံုျခံဳေအးခ်မ္းစြာနဲ႔ လူတုိင္း ထမင္းတနပ္ကို စိတ္ေအးေအးနဲ႔ ဝဝလင္လင္ စားေသာက္ခြင့္ရၾကေစခ်င္ၾကပါတယ္လို႔ ကခ်င္စစ္ေျပးဒုကၡသည္ေတြအတြက္ ခရစ္စမတ္ထမင္းတနပ္ အလွဴျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ စီစဥ္ေပးေနသူေတြက ေျပာဆိုလုိက္ပါတယ္။ ခရစ္စမတ္ကာလအတြင္း ဒီရက္ပိုင္းမွာပဲ ကခ်င္နဲ႔ရွမ္းေဒသဘက္မွာ တိုက္ပြဲေတြ ျပန္ျပင္းထန္လာလို႔ အိုးအိမ္စြန္႔ခြာၿပီး အသက္ေဘးက လြတ္ေအာင္ေျပးခဲ့ရတဲ့ စစ္ေရွာင္ဒုကၡသည္ေတြကလည္း ရာနဲ႔ခ်ီရွိေနပါတယ္။ ဒီလိုရက္မ်ိဳးမွာေတာ့ စစ္ပြဲေတြကို ရပ္ထားေပးသင့္ပါတယ္လို႔ ဒုကၡသည္အေရးကူညီေပးေနသူေတြက ေမတၱာရပ္ခံပါတယ္။ မဆုမြန္ ဆက္ေျပာျပပါမယ္။

ဒီကေန႔ ဒီဇင္ဘာလ ၂၅ရက္ေန႔မွာ က်ေရာက္တဲ့ ခရစ္စမတ္ေန႔အခါသမယမွာေတာ့ ကခ်င္စစ္ေျပးဒုကၡသည္စခန္းက IDPစစ္ေဘးေရွာင္ ျပည္သူေတြ ကေလးငယ္ေတြနဲ႔ သက္ၾကီးရြယ္အိုေတြအတြက္ ခရစၥမတ္အတြက္ ထမင္းတစ္နပ္အစီစဥ္ကေန ခရစ္စမတ္ အလွဴေပးခဲ့ၾကပါတယ္။ ခရစၥမတ္ပဲြေတာ္က်င္းပဖို႔ အခက္အခဲရိွေနတဲ့ စစ္ေရွာင္ဒုကၡသည္ေတြအတြက္ ခရစ္စမတ္ထမင္းတနပ္လွဴႏိုင္ဖို႔ ကခ်င္လူမႈအဖဲြ႔အစည္းေတြ စုဖြဲ႔ထားတဲ့ Concern, Care and Contribute to IDPs NOW ဆိုတဲ့ လႈပ္ရွားမႈကို ဦးေဆာင္သူ ကခ်င္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကြန္ယက္က မခြန္ဂ်ာက ခရစ္စမတ္ေန႔က ဒုကၡသည္စခန္းေတြက ခရစ္စမတ္အစီစဥ္ေတြ လွဴဒါန္းခဲ့တာေတြနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ဗီြအိုေအျမန္မာပိုင္းကိုေျပာပါတယ္။

"ဒီေန႔မွာေတာ့ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား camp ေတြကေတာ့ ဒီေန႔မွာ လုပ္ၾကတယ္ရွင့္။ က်မတို႔ ဒီcamp ေတြကိုသြားတဲ့အခါမွာ ၁ ႏွစ္လံုးေနမွ အသားဟင္း ၁ နပ္ေတာင္မစားရတဲ့ကေလးေပါ့ ၊ အသီး ၁ လံုးေတာင္မစားရတဲ့ကေလးေတြကို က်မတို႔ေတြ႔ခဲဲ့တယ္ေပါ့။ တခါတေလက်ရင္ အသီးသည္ေတြ၊ အသားေတြ သူမ်ားစားေနတာကို သူတို႔ေတြ႔တယ္ေပါ့။ အဲဒီအခါက်ေတာ့ ဒီ အသီးေလး ၁ လံုးကိုစားလိုက္ရရင္ေတာ့ အရမ္းေက်နပ္သြားမွာပဲ။ အရမ္းေပ်ာ္သြားမွာပဲ ဆိုတဲ့ ကေလးေတြရဲ႕ ေျပာစကားက က်မတို႕ကို အသဲကြဲေစခဲ့တာေပါ့ အဲဒါေၾကာင့္ ၂၀၁၅ ဒီဇင္ဘာက စလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ပိုၿပီးမွ ခက္ခဲတဲ့ camp ေတြကို ပထမဦးဆံုး ဦးစားေပးၿပီမွ ပို႔တယ္ အဲဒီေတာ့ ဗန္းေမာ္နဲ႔ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕က camp ေတြ ၀ိုင္းေမာ္ၿမိဳ႕က camp ေတြကိုေတာ့ မေရာက္ခဲ့ဘူးေပါ့ေနာ္ ။ အဲဒီေတာ့ ေ၀းလံေခါင္တဲ့ ပံ႔ပိုးမႈအနည္းဆံုး ပိုၿပီးမွ အဆင္းရဲဆံုး camp ေတြကို ဦးစားေပး ေရြးခ်ယ္ၿပီးေတာ့မွ လုပ္ခဲ့တာျဖစ္တယ္။ ဒီႏွစ္လည္း က်မတို႔ အားလံုးကို တန္းတူညီမွ် အနည္းဆံုးေတာ့ ခရစ္စမတ္ ၁ ရက္မွာေတာ့ အသားပါတဲ့ ဆန္ျပဳတ္ေလး တခြက္ေတာ့ စားေစခ်င္တယ္ေပါ့ေလ အသားဟင္းနဲ႔ မစားရရင္ေတာင္မွ။"

မေန႔ကလည္း ခရစ္စမတ္အၾကိဳကာလ ညကိုးနာရီခြဲေလာက္မွာ လုိင္ဇာၿမိဳ႕ကို လက္နက္ၾကီးေတြနဲ႔ပစ္ခတ္တဲ့အတြက္ ဆရာမတဦး ဒဏ္ရာအျပင္းထန္ရခဲ့သလို ျပည္သူအမ်ားနဲ႔ လို္င္ဇာမွာရွိတဲ့ စစ္ေရွာင္စခန္း ေတြက ဒုကၡသည္မ်ား ေျပးလႊားပုန္းေအာင္းေနၾကရပါတယ္။ ခရစ္ယာန္ေတြ အေလးအျမတ္ထားတဲ့ ဒီလိုခရစ္စမတ္ကာလမွာေတာ့ ျဖစ္ႏုိင္ရင္ ႏွစ္ဘက္လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ေတြအေနနဲ႔ တုိက္ပြဲေတြ ရပ္ထားေပးသင့္တယ္လို႔လည္း မခြန္ဂ်ာက ေမတၱာရပ္ခံပါတယ္။

" မေန႔ကဆိုရင္ က်မတို႔ Midnight Mass တက္ေနပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္ ၉ နာရီမွာ လိုင္ဇာမွာ ေမာ္တာ ၁၀ ခ်က္ က်ၿပီေပါ့ အဲဒီမွာ ေက်ာင္းဆရာမေလး ၁ ေယာက္ကေတာ့ သူထိသြားတယ္ဆိုၿပီး သတင္းရတဲ့အခါမွာ က်မတို႔ လိုက္ပါတယ္။ အဲဒီ ဆရာမေလးဟာ အသက္က ၂၆ ႏွစ္ပဲ ရွိပါေသးတယ္။ သူ႔ကိုထိသြားတဲ့အခ်ိန္မွာ က်မတို႔ ေတာ္ေတာ္ကို စိတ္ထိခိုက္ပါတယ္။ ဒီလိုင္ဇာတ၀ိုက္မွာေနေနတဲ့ မႈန္းလိုက္ခက္၊ ၀ယ္က်ိဳင္တို႔မွာရွိတဲ့ စစ္ေျပးဒုကၡသည္ေတြက ညသန္းေခါင္ ရုန္းရင္းဆန္ခတ္နဲ႔ ဟိုဘက္ေျပးလိုက္ ဒီဘက္ေျပးလိုက္ ေျပးမယ့္ေနရာလည္းမရွိ နဲ႔ ေတာ္ေတာ္ေလး ဒုကၡေရာက္ပါတယ္။ ရွမ္းျပည္နယ္မွာ လည္း အတူတူျဖစ္တယ္။ ၁၀၅ မိုင္မွာ ေမာ္တာ နဲ႔ ပစ္လိုက္တဲ့အတြက္ ကေလး ၁ ေယာက္ ပြဲခ်င္းၿပီးေသသြားတယ္။ ေနာက္ကေလး ၁ ေယာက္က ေျခေထာက္ ၂ ဖက္ ဆိုးဆိုး၀ါး၀ါး ထိခိုက္သြားတယ္။ ဒီေန႔ ေျခေထာက္ျဖတ္လိုက္ရၿပီဆိုၿပီး တရုတ္ျပည္မွာ ေဆးရံုတက္ေနတဲ့ ေနရာကေန သတင္းၾကားရတယ္။ အဲဒီေတာ့ ခရစ္စမတ္ ကာလဆိုတာ က်မတို႔အတြက္ဆိုရင္ေတာ့ တကယ္တမ္းက ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ဆိုတာေလး တခ်က္ေတာင္မွ ဒီလို ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ တခ်က္ေလးကို တႏွစ္လံုးမွာ ဒီတရက္ေတာ့ ရေစခ်င္ပါတယ္ အခုေတာ့ ဒီလိုျဖစ္တဲ့အခါမွာ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရဘက္ကိုေသာ္လည္းေကာင္း တပ္မေတာ္ကိုေသာ္လည္းေကာင္း KIO ေသာ္လည္းေကာင္း တျခားေသာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေတြေသာ္လည္းေကာင္း အနည္းဆံုးေတာ့ ၁ ရက္ေလးေတာ့ ၁ ႏွစ္မွာ စိတ္ခ်လက္ခ် ဘုရားရွိခိုးၿပီးေတာ့မွ ဆုေတာင္းၿပီးေတာ့ ၿငိမ္းၿငိမ္းခ်မ္းခ်မ္းနဲ႔ ပါ၀င္ဖို႔ တာ၀န္ယူေစခ်င္တယ္။ အဲဒီေတာ့ ဒီလိုေတာင္မွ မလုပ္ႏိုင္တဲ့ တိုင္းျပည္မွာေနရတာ က်မတို႔ အတြက္လည္း အင္မတန္မွ စိတ္ထိခိုက္ရတယ္။ ေနာက္ကိုယ့္ ျပည္သူလူထုကို မေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္ၾကဘူးဆိုရင္လည္း အားလံုးဆင္းၾကပါေတာ့ မင္းမဲ့တိုင္းျပည္ပဲ ေနၾကစို႔လို႔ပဲ ေျပာလိုက္ခ်င္ေတာ့တယ္ရွင့္။"

စစ္ေဘးတိမ္းေရွာင္ေနၾကရတာ ေျခာက္ႏွစ္ေက်ာ္ ၾကာလာၿပီျဖစ္တဲ့ ကခ်င္ဒုကၡသည္စခန္းေတြမွာ ေနထိုင္ေနရဆဲ သိန္းခ်ီတဲ့ ဒုကၡသည္ေတြအတြက္ စားနပ္ရိကၡာရွားပါးလာၿပီး လူသားခ်င္းစာနာမႈအကူအညီေတြ ကလည္း နည္းပါးလာတဲ့အခ်ိန္ျဖစ္လာေနတာမို႔ ခရစ္စမတ္ကာလမွာေတာ့ အသားပါတဲ့ ထမင္းတနပ္ကို ဝဝလင္လင္စားေစခ်င္တဲ့စိတ္နဲ႔ အခုလႈပ္ရွားမႈကို စစ္ေဘးဒုကၡသည္ ကူညီေပးေနသူေတြ ဝိုင္းဝန္းႏိုးေဆာ္လႈပ္ရွားခဲ့ၾကတာျဖစ္တယ္လို႔ မခြန္ဂ်ာက ေျပာပါတယ္။

ခရစ္စမတ္ကာလနဲ႔ ႏွစ္သစ္ကူးကာလေတြအတြက္ ခရစ္စမတ္လက္ေဆာင္နဲ႔ ႏွစ္ကူးလက္ေဆာင္ေလးေတြ ကို စစ္ေရွာင္ဒုကၡသည္ေတြ အတြက္ ေဝမွ်ေပးၾကဖို႔နဲ႔ ဒုကၡသည္ေတြအတြက္ ႏွစ္သစ္အတြက္ပါ တနပ္စာ ျမန္မာေငြ တစ္ေထာင္ ေဒၚလာတစ္ေဒၚလာႏႈန္းနဲ႔ လွဴဒါန္းႏုိင္ပါတယ္လို႔လည္း Concern, Care and Contribute to IDPs NOW လွႈပ္ရွားမႈမွာ အလွဴေငြစုေဆာင္းေပးေနသူကခ်င္အမ်ိဳးသမီးတဦးကလည္း ႏိုးေဆာ္ပါတယ္။

"က်မတို႔က ဒီဟာက ခရစ္စမတ္အတြက္ကို သီးသန္႔မႏွစ္တုန္းကလည္း လုပ္တယ္ ခရစ္စမတ္ၿပီးရင္လည္း က်မတို႔ကို ေတာက္ေလွ်ာက္ concern care အေနနဲ႔ ထပ္ၿပီးေတာ့ အလွဴေငြက လက္ခံေနတုန္းပဲ အေရးေပၚအေျခအေနမွာ ရွိတဲ့အလွဴေငြနဲ႔ ထည့္ၿပီးပို႕ေပးတဲ့အေနအထားရွိတယ္ေပါ့ေနာ္ "

ခရစ္စမတ္အတြက္ ထမင္းတနပ္အစီအစဥ္မွာ ထမင္းေကၽြးေမြးတာအပါအဝင္ လက္ေဆာင္ပစၥည္းေပးတာ ေတးဂီတေတြနဲ႔ေဖ်ာ္ေျဖတာေတြနဲ႔ ခရစ္စမတ္ပြဲေတာ္ကို ဒုကၡသည္စခန္းေတြမွာ ရက္အလိုက္ က်င္းပၾကပါတယ္။ ဒီလႈပ္ရွားမႈကို ၂၀၁၅ခုႏွစ္ကစတင္လႈပ္ရွားခဲ့ၾကတာျဖစ္ၿပီး ဒီႏွစ္အတြက္ေတာ့ သိန္းခ်ီတဲ့ ဒုကၡသည္ေတြအတြက္ ေသာင္းဂဏန္းစာေလာက္ပဲ အလွဴေငြရရွိေသးတယ္လို႔ လႈပ္ရွားမႈဦးေဆာင္သူေတြကေျပာပါတယ္။