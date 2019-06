ကယားျပည္နယ္ အေျခအေန

ကယားျပည္နယ္ လိြဳင္ေကာ္ၿမိဳ ႔မွာထားရိွတဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေၾကးရုပ္ကို ဖယ္ရွားေပးဖုိ႔ ေတာင္းဆိုတဲ့ ေဒသခံျပည္သူလူထုကို ေဖေဖၚဝါရီလက ရဲကအၾကမ္းဖက္နိမ္နင္းတဲ့အတြက္ ဆႏၵျပသူ (၂၀) ေက်ာ္ ဒဏ္ရာ ရရိွတဲ့ဆုိတဲ့သတင္းေၾကာင့္ ကယားျပည္နယ္ကို အာရံုစိုက္လာၾကပါတယ္။ ဆႏၵျပပြဲမွာ ပါဝင္တဲ့ ကရင္နီလူငယ္ (၆) ဦးကို ေမလ (၃၁) ရက္ေန႔မွာ ရဲတပ္ဖြဲ႔ ဖမ္းဝရမ္းထုတ္ထားပါတယ္။ ဆႏၵျပပြဲမွာ လူေပါင္း (၅၀၀၀) ေက်ာ္ ပါဝင္ပါတယ္။ ၂၀၁၂ မွာ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရနဲ႔ အပစ္အခတ္ရပ္စဲထားတဲ့ KNPP ကရင္အမ်ဳိးသားတိုးတက္ေရးပါတီကလည္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေၾကးရုပ္ကို ကန္႔ကြက္ပါတယ္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းဟာ ျမန္မာေတြရဲ ႔ေခါင္းေဆာင္၊ ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရးဗိသုကာ ျဖစ္ေပမယ့္ တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္ မဟုတ္ဘူးလို႔ ကရင္အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႔က ဆိုပါတယ္။ ေနရပ္မွာ မေနႏုိင္ေအာင္ တိုင္းရင္းသားေတြကို အႏွစ္ (၇၀) ေလာက္ အၾကမ္းဖက္ခဲ့တဲ့ စစ္တပ္ကို တည္ေထာင္ခဲ့တဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကို ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ အသိအမွတ္မျပဳႏိုင္ဘူးလို႔ ကရင္အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႔က ဆိုပါတယ္။ တိုင္းရင္းသားအေရးထက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ေၾကးရုပ္က ပိုအေရးႀကီးတယ္လို႔ From War to Peace in Kayah State ဆိုတဲ့ စာတမ္းမွာ Tom Kramer, Oliver Russell နဲ႔ Martin Smith တို႔က သံုးသပ္ထားပါတယ္။

ျပည္နယ္ (၇) ျပည္နယ္ထဲမွာ ကယားျပည္နယ္က အေသးဆံုးျဖစ္ၿပီး လူဦးေရ (၃) သိန္းေက်ာ္ေလာက္သာ ရိွပါတယ္။ ကရင္၊ ကရင္နီ၊ ကယား၊ ကယန္း၊ ပအို႔ စတဲ့ လူမ်ဳိးစုေတြရဲ ႔ ေနထိုင္တဲ့ေဒသ ျဖစ္ပါတယ္။ ကရင္အမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္ ‘ဦးဘီတူးရယ္’ သတ္ျဖတ္ခံရတဲ့ ၁၉၄၇ ၾသဂုတ္လ (၉) ရက္ေန႔ဟာ ကရင္နီေတာ္လွန္ေရးေန႔ ျဖစ္ပါတယ္။ လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္မႈေၾကာင့္ ကရင္နီျပည္နယ္ကို ၁၉၅၁ မွာ ကယားျပည္နယ္အျဖစ္ အစိုးရက အမည္ေျပာင္းခဲ့ပါတယ္။ လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေနတဲ့ ကရင္နဲ႔ ကြဲျပားသြားေအာင္ ကရင္နီကို ကယား လုပ္ျပစ္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ လြတ္လပ္တဲ့ အစဥ္အလာရိွတဲ့ ကရင္နီကို ကယားလို႔ေျပာင္းလိုက္ရင္ အစဥ္အလာလည္း ေမွးမိွန္းသြားလိမ့္မယ္လို႔ တြက္ထားပံုရပါတယ္။ ကယားဟာ လူမ်ားစု ျဖစ္ေပမယ့္ ကရင္နီျပည္နယ္လို႔သာ အသိအမွတ္ျပဳၾကတာ မ်ားပါတယ္။

ကရင္နီေဒသကို အရင္ဆံုး ဒုကၡေပးတာကေတာ့ ေလာပိတေရအားလွ်ပ္စစ္စက္ရံုပါ။ ဘီးလူးေခ်ာင္းကို ဆည္ပိတ္ၿပီး လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား ထုတ္ယူတာမုိ႔ ဘီးလူးေခ်ာင္းလွ်ပ္စစ္စက္ရံုလို႔လည္း ေခၚပါတယ္။ ေပၚထြက္လာတဲ့ ေရေလွာင္ကန္ကို မိုးၿဗဲဆည္လို႔ ေခၚပါတယ္။ ရွမ္းနဲ႔ကယားျပည္နယ္ၾကားမွာ တည္ရိွၿပီး အနံ (၃) မိုင္၊ အလ်ား (၃၇) မုိင္ရိွတဲ့ ဆည္ႀကီးျဖစ္ပါတယ္။ ကရင္နီေက်းရြာ တစ္ရာေက်ာ္ ေရႊ ႔ေျပာင္းေပးရေပမယ့္ လိုအပ္တဲ့ ပံ့ပိုးမႈနဲ႔ ေလွ်ာ္ေၾကး မရရိွပါဘူး။ ေလာပိတေရအားလွ်ပ္စစ္ဟာ ေဒသခံေတြကို ေကာင္းက်ဳိးမေပးပါဘူး။ မိုးေခါင္လုိ႔ ေရအားလွ်ပ္စစ္စက္ရံု ပံုမွန္လည္ပတ္ဖို႔ အခက္အခဲ ျဖစ္လာတာနဲ႔ စက္ရံုအထက္ပိုင္းမွာ ေခ်ာင္းေရသံုးခြင့္ကို အမိန္႔ထုတ္ၿပီး ကန္႔သတ္လုိက္ပါတယ္။ မဆလအစိုးရအဖုိ႔ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား ထုတ္လုပ္ေရးဟာ ေဒသခံလယ္သမားေတြရဲ ႔ လိုအပ္ခ်က္ထက္ပိုၿပီး အေရးႀကီးတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

ပထမဦးဆံုး လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ျဖစ္တဲ့ KNPP ကရင္နီအမ်ဳိးသားတိုးတက္ေရးပါတီက ခြဲထြက္သြားတဲ့ ကယားလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔ (၅) ဖြဲ႔ေလာက္ ရိွပါတယ္။ စစ္အစိုးရဟာ ဒီတပ္ဖြဲ႔ေလးေတြနဲ႔ အပစ္ရပ္ၿပီး ‘ကယားျပည္နယ္ အထူးေဒသ’ (၃) ခု သတ္မွတ္ေပးခဲ့ပါတယ္။ ဒီအဖြဲ႔ေတြကို အမ်ဳိးသားညီလာခံ တက္ေရာက္ခြင့္ျပဳၿပီး ႀကံ့ဖြတ္ပါတီဟာ ကယားျပည္နယ္မွာ အႀကီးအက်ယ္ စည္းရံုးေရးဆင္းခဲ့ပါတယ္။ ကယားျပည္နယ္ဟာ စစ္တပ္နဲ႔ ႀကံ့ဖြတ္ လႊမ္းမုိးတဲ့ နယ္ေျမျဖစ္လာပါတယ္။ ေနာက္ေတာ့ ဒီအဖြဲ႔ေတြကို နယ္ျခားေစာင့္တပ္ (သို႔မဟုတ္) ျပည္သူ႔စစ္အျဖစ္ စစ္အစိုးရက အသြင္ေျပာင္းလုိက္ပါတယ္။ ကယားအပစ္ရပ္အဖြဲ႔ေတြဟာ စီးပြားေရးကို အဓိကလုပ္ကိုင္ၾကတာမုိ႔ ျပည္သူလူထု ယံုၾကည္မႈကို မရရိွၾကပါဘူး။ တကယ္ေတာ့ အပစ္ရပ္စဲၿပီး စီးပြားရွာၾကတဲ့သေဘာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

၂၀၁၂ မွာ အစိုးရနဲ႔ KNPP အပစ္ရပ္ သေဘာတူညီမႈ ရယူၿပီးတဲ့ေနာက္ပိုင္း ကယားျပည္နယ္ အေျခအေနဟာ အရင္ေလာက္ မဆုိးေတာ့ပါဘူးလို႔ သိရပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အရင္ကလဲ အပစ္ရပ္သေဘာတူညီခ်က္ ပ်ယ္ျပယ္ဖူးတာေၾကာင့္ စိတ္မေအးႏုိင္ဘဲ ျဖစ္ေနရပါတယ္။ ဒုကၡသည္အမ်ားအျပား နယ္စပ္မွာ ရိွေနဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အပစ္ရပ္ထားေပမယ့္ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ ကင္းမဲ့ေနပါတယ္။ အစိုးရတပ္ရင္း (၂၄) ရင္း ေနရာခ်ထားတဲ့အျပင္ စစ္လက္ေအာက္ခံ ကယားျပည္နယ္လက္နက္ကိုင္ေတြလည္း ရိွပါတယ္။ စစ္သင္တန္းေက်ာင္း ဖရူဆိုၿမိဳ ႔နယ္မွာ ဖြင့္လွစ္ထားတာကိုၾကည့္ရင္ စစ္တပ္လႊမ္းမိုးဖို႔ ရည္ရြယ္တဲ့သေဘာ ရိွပါတယ္။

ဒီလိုိအေျခအေနမွာ ျပင္ပက ရင္းႏီွးျမဳပ္ႏံွမႈေတြ ကယားျပည္နယ္ထဲ လိွမ့္ဝင္လာပါတယ္။ ဒုကၡသည္ေတြလည္း ေထာင္နဲ႔ခ်ီေနဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ေျမယာသိမ္းပိုက္မႈေတြ မ်ားျပားလာပါတယ္။ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းနဲ႔ ပတ္သက္သူေတြ စီးပြားေရး လုပ္ၾကၿပီး ႀကီးပြားခ်မ္းသာေနၾကပါတယ္။ ဖယ္ဒရယ္နည္းနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးအေျဖရွာမယ္လို႔ အားလံုးက ေျပာေနေပမယ့္ လက္ေတြ႔မွာ ေျပာင္းလဲမႈေတြ မေတြ႔ရပါဘူး။ ျပည္သူ႔ဘဝကေတာ့ မေျပာင္းမလဲ အရင္အတိုင္း ျဖစ္ေနပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကယားျပည္နယ္မွာ အပစ္ရပ္ထားတဲ့အတြက္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းေတြသာ အက်ဳိးခံစားေနရပါတယ္။