စစ္အာဏာသိမ္းထားတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အမ်ိဳးသမီးထု ဘဝလုံၿခဳံေရး အကာအကြယ္ကင္းမဲ့ေနတဲ့၊ အႏၲရာယ္ကို အဓိက ရင္ဆိုင္ေနရေၾကာင္း အမ်ိဳးသမီးလႈပ္႐ွားမႈ ေခါင္းေဆာင္တဦးျဖစ္တဲ့ မေမစပယ္ျဖဴက ဗြီအိုေအကို ေျပာပါတယ္။ ဒါအျပင္ စစ္ေကာင္စီဟာ ဆန္႔က်င္သူေတြကို ဖိႏွိပ္ရာမွာ အမ်ိဳးသမီးခႏၶာကိုယ္ေတြကို စစ္ေျမျပင္ သဖြယ္အသုံးခ်ေနတယ္လို႔လည္း မေမစပယ္ျဖဴက ဆိုပါတယ္။

စစ္ေကာင္စီလက္ေအာက္ ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးလႈပ္႐ွားမႈေတြမွာ အဓိကရင္ဆိုင္ေနရတဲ့ စိန္ေခၚမႈေတြနဲ႔ပတ္သက္လို႔ မအင္ၾကင္းႏိုင္က မေမစပယ္ျဖဴကို ဝါ႐ွင္တန္ဒီစီက ဗြီအိုေအ႐ုံးခ်ဳပ္ စတူဒီယိုမွာ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းထားပါတယ္။

ေမး ။ ။ အခုလို VOA ကို လာေရာက္ၿပီးေတာ့ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခြင့္ ေပးတဲ့အတြက္ ေက်းဇူးအမ်ားႀကီးတင္ပါတယ္ရွင့္။

ေျဖ ။ ။ က်မကလည္း ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ မအင္ၾကင္း။

ေမး ။ ။ မေမစပယ္ျဖဴဟာ ျမန္မာ့အမ်ဳိးသမီး တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူလည္း ျဖစ္တယ္။ အမ်ဳိးသမီးမ်ား မဟာမိတ္ျမန္မာရဲ ႔ ဦးေဆာင္အဖြဲ႔ဝင္တဦးလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဆိိုေတာ့ က်မတို႔ အရင္ဆံုး ေမးခ်င္တာက ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးေတြရဲ ႔ အခန္းက႑ - အထူးသျဖင့္ စစ္အာဏာသိမ္းမႈကို ဆန္႔က်င္လႈပ္ရွားေနတဲ့ ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးေတြရဲ ႔ အခန္းက႑အပိုင္းကို ေျပာမယ္ဆိုိလို႔ရိွရင္ ဘယ္အပိုင္းက အဆိုးဝါးဆံုး အေျခအေနကို ရင္ဆိုင္ေနရလဲရွင့္။

ေျဖ ။ ။ က်မတို႔ကေတာ့ အမ်ဳိးသမီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ လံုၿခံဳေရး - Women Peace and Security လို႔ သံုးႏႈန္းတယ္။ ဒီ အမ်ဳိးသမီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ လံုၿခံဳေရးမွာ အဓိကအားျဖင့္ေတာ့ Prevention, Protection, Participation နဲ႔ Relief and Recovery ဆိုၿပီးေတာ့ အပိုင္း (၄) ပိုင္း ရိွတယ္။ အဲဒီထဲမွာ အခု စစ္အာဏာသိမ္းမႈေနာက္ပိုင္းမွာ အမ်ဳိးသမီးေတြအတြက္ စိန္ေခၚမႈ အရိွဆံုးကေတာ့ Protection and Participation ျဖစ္တယ္။ အမ်ဳိးသမီးေတြဟာ တကယ့္ကို လံုၿခံဳမႈ၊ အမ်ဳိးသမီးေတြရဲ ႔ ေန႔စဥ္ဘဝဟာ လံုၿခံဳမႈ ကင္းမဲ့ၿပီးေတာ့ လိင္ပိုင္ဆုိင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈေတြ။ ၿပီးေတာ့ မုဒိမ္းျပဳက်င့္မႈကို လက္နက္တခုလို strategy သူတုိ႔ရဲ ႔ မဟာဗ်ဴဟာတခုလိုမ်ဳိး အသံုးျပဳၿပီးေတာ့ အမ်ဳိးသမီးေတြကို လံုၿခံဳမႈ မရိွေအာင္ ျပဳလုပ္ေနတဲ့ဟာက အမ်ဳိးသမီးေတြအတြက္ အာဏာရွင္စနစ္ေအာက္မွာ စိန္ေခၚမႈ အႀကီးဆံုးလို႔ ေျပာလို႔ရပါတယ္။

အဲဒီလို လံုၿခံဳမႈမရိွ၊ အကာအကြယ္ မရိွတဲ့အတြက္ကို အမ်ဳိးသမီးေတြဟာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်တဲ့ေနရာေတြမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္တဲ့ လုပ္ငန္းေတြမွာ။ အထူးသျဖင့္ေတာ့ ဒီလိုမ်ဳိး ေအာက္ေျခမွာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ မူဝါဒေရးဆြဲတဲ့ေနရာေတြမွာပဲျဖစ္ျဖစ္ အမ်ဳိးသမီးေတြရဲ ႔ အဓိပၸါယ္ျပည့္ဝစြာ ပါဝင္ခြင့္ေတြ၊ ပါဝင္မႈေတြကလည္း အကန္႔အသတ္ေတြ၊ ၿခိမ္းေျခာက္မႈေတြ ျပန္လာၿပီး ျဖစ္ေနတယ္။ အားလံုးကေတာ့ ဆက္စပ္ေနပါတယ္။ ဒါေပမဲ့လည္း women, peace and security အမ်ဳိးသမီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ လံုၿခံဳမႈေအာက္ကေန ဘယ္ဟာက အႀကီးမာဆံုး စိန္ေခၚမႈလို႔ ေမးမယ္ဆိုရင္ေတာ့ က်မကေတာ့ အကာအကြယ္ ကင္းမဲ့မႈနဲ႔ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ မရိွမႈဟာ က်မတို႔အတြက္ စိန္ေခၚမႈ အႀကီးဆံုးပဲလို႔ ေျဖခ်င္ပါတယ္။

ေမး ။ ။ အဲဒီေတာ့ စစ္အာဏာသိမ္းၿပီးေတာ့ (၂) ႏွစ္ေက်ာ္ ၾကာလာတဲ့အခ်ိန္မွာ ဒီ (၂) ႏွစ္ေက်ာ္ကာလအတြင္းမွာ ဖမ္းဆီးခံရတဲ့ အမ်ဳိးသမီးေတြ၊ အထူးသျဖင့္ တက္ၾကြလႈပ္ရွားတဲ့ အမ်ဳိးသမီးေတြအပါအဝင္ ဒီ မိခင္၊ အမ်ဳိးသမီးေတြ အားလံုးေပါင္း အေရအတြက္က သံုးေထာင္ေက်ာ္ ရိွတယ္လို႔ သိရတယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ေသဆံုးသူ အမ်ဳိးသမီးေတြကလည္း ေလးရာေက်ာ္ ရိွေနတယ္။ အဲဒီအထဲမွာမွ ပဋိပကၡ၊ စစ္အာဏာသိမ္းမႈကို ဆန္႔က်င္ေနတဲ့ ျပင္းထန္တဲ့ေဒသေတြမွာဆိုရင္ အရွင္လတ္လတ္ မီးရိွဳ ႔တဲ့အခါမွာ အမ်ဳိးသမီးေတြ တခ်ဳိ ႔ပါဝင္တာေတြ ရိွေနတယ္ဆိုေတာ့ စစ္ေကာင္စီက အမ်ဳိးသမီးေတြေပၚ ဘာေၾကာင့္ ဒီေလာက္ဖိႏိွပ္ေနတယ္လို႔ ျမင္ပါသလဲရွင့္။

ေျဖ ။ ။ အဓိကေတာ့ က်မတုိ႔ သံုးႏႈန္းတာက Terror Campaign သူတို႔က ျပည္သူလူထုကို အထူးသျဖင့္ ေၾကာက္ေစခ်င္တာ။ ဒီအေၾကာက္တရားကို လက္နက္တခုလို အသံုးျပဳၿပီးေတာ့၊ အသံုးခ်ၿပီးေတာ့ အမ်ဳိးသမီးေတြရဲ ႔ ခႏၶာကိုယ္ကို စစ္ေျမျပင္ေတြလို အသံုးခ်ေနတာ ျဖစ္တယ္။ အဲဒီေတာ့ ဒီပဋိပကၡျဖစ္တဲ့ ေဒသေတြ၊ အခုန မအင္ၾကင္း ေျပာသြားတဲ့ ကိန္းဂဏန္းအရ ေသဆံုးသူ အေရအတြက္ဟာဆိုရင္ က်မတို႔ေတြ လံုေလာက္တဲ့ က်န္မာေရး ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈေတြ၊ ဝန္ေဆာင္မႈေတြ မရရိွလို႔ ေတာထဲမွာ ေျပးရင္လႊားရင္နဲ႔ ကေလး မီးဖြားရင္နဲ႔ ေသဆံုးရတဲ့ အမ်ဳိးသမီးေတြ။ ၿပီးေတာ့ က်န္းမာေရး ဝန္ေဆာင္မႈနဲ႔ လက္လွမ္းမမီတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ပုန္းေရွာင္ေနရင္နဲ႔ပဲ ေသဆံုးရတဲ့ အမ်ဳိးသမီးေတြ၊ မိန္းကေလးေတြရဲ ႔ အေရအတြက္ေတြ မပါေသးဘူး။ ေသနတ္က်ည္ဆံေၾကာင့္၊ ဗံုးစ ထိမွန္တာေၾကာင့္ ေသဆံုးရတဲ့ အေရအတြက္ေတြဟာ အခုန မအင္ၾကင္း ေျပာသြားတဲ့အထဲမွာေတာင္ အဲဒီအေရအတြက္ေတြ အကုန္လံုးကို ထည့္ၿပီးေတာ့ က်မတုိ႔ ေရတြက္မယ္ဆိုရင္ ဒီထက္မကေတာင္ အမ်ဳိးသမီးေတြနဲ႔ မိန္းကေလးေတြ ေသဆံုးရတဲ့ အေရအတြက္ဟာ မ်ားျပားအံုးမယ္လို႔ က်မတို႔ ခန္႔မွန္းၾကည့္တယ္။

အဲဒါေၾကာင့္ ဘာေၾကာင့္ အမ်ဳိးသမီးေတြကို သူတုိိ႔က ပစ္မွတ္ထားၿပီးေတာ့ တုိက္ခိုက္တာလဲ။ အမ်ဳိးသမီးေတြဟာ က်မတို႔ အနာဂတ္ရဲ ႔ ေခါင္းေဆာင္ေတြ ျဖစ္ၾကတယ္။ က်မတို႔ ႏုိင္ငံမွာ အဓိက လူဦးေရမ်ားတာလည္း အမ်ဳိးသမီးေတြပဲ။ ဒီေတာ္လွန္ေရးႀကီး စတင္ကတည္းက ေဖေဖၚဝါရီ ၁ ရက္ေန႔ ၂၀၂၁ ကတည္းက အမ်ဳိးသမီးေတြဟာ အာဏာရွင္ကို မေၾကာက္မရြံ ရတဲ့ အၾကမ္းမဖက္တဲ့ နည္းလမ္းအာလံုးကို သံုးၿပီးေတာ့ အာဏာရွင္ကိုု တြန္းလွန္ခုခံလာခဲ့တာ (၂) ႏွစ္ေက်ာ္ ဒီေန႔ဒီအခ်ိန္ထိ ျဖစ္တယ္။ အဲဒီေတာ့ အမ်ဳိးသမီးေတြဟာ ဥာဏ္ေကာင္းတယ္။ သတိၱရိွတယ္။ အာဏာရွင္ကို အၾကမ္းမဖက္တဲ့နည္းလမ္းနဲ႔ ခုခံႏုိင္တဲ့၊ ေတာ္လွန္ႏိုင္တဲ့၊ စြမ္းအားမွာ အင္မတန္မွ တီထြင္ဆန္းသစ္တဲ့ နည္းလမ္းေတြ ကမာၻက သတိထားမိေအာင္ အသိအမွတ္ျပဳေအာင္ နည္းလမ္းေတြကိုလည္း အမ်ဳိးသမီးေတြက တီထြင္ႀကံဆ အသံုးျပဳတတ္တယ္။ ဒီေတာ္လွန္ေရးမွာ အမ်ဳိးသမီးေတြက ေရွ ႔တန္းကမပါဘူးဆိုရင္ သူတုိ႔က အလြယ္တကူ ထိန္းခ်ဳပ္လို႔ ရေကာင္းရႏုိင္တယ္လုိ႔ သူတို႔ ေတြးေကာင္းေတြးႏိုင္တယ္။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ အမ်ဳိးသမီးေတြဟာ ေတာ္လွန္ေရးရဲ ႔ ေထာင့္ေပါင္းစံု၊ ေနရာတိုင္းမွာ သူတုိ႔ရတဲ့ နည္းလမ္းပံုစံေတြနဲ႔ ခုခံတြန္းလွန္ေနတဲ့အခါမွာ သူတို႔ဟာ တနည္းနည္းနဲ႔ သူတုိ႔ကို ၿခိမ္းေျခာက္ threaten ျဖစ္တယ္လို႔ ခံစားရတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ အမ်ဳိးသမီးေတြကို ပိုၿပီးေတာ့ ပစ္မွတ္ထားတယ္။ အမ်ဳိးသမီေတြရဲ ႔ ခႏၶာကိုယ္ကို မုဒိမ္းက်င့္ျခင္းအားျဖင့္ လက္နက္တခုလိုပဲ ျပည္သူလူထုကို အေၾကာက္တရားကို သြင္းေပးေနတာ ျဖစ္တယ္။ အဲဒီေတာ့ သူတုိ႔ကို ဆန္႔က်င္တယ္၊ ခုခံတယ္ဆိုရင္ ဒီလိုပဲ အဆံုးသတ္ရမယ္ဆိုတဲ့ Terror Campaign ကို သူတုိ႔က တႏိုင္ငံလံုးကို အတတ္ႏုိင္ဆံုး သူတုိ႔တတ္ႏိုင္တဲ့ဘက္ကေန က်င့္သံုးေနတာ ျဖစ္တယ္။

ေမး ။ ။ အဲဒီလိုမ်ဳိး စစ္ေကာင္စီက အမ်ဳိးသမီးေတြကို ပစ္မွတ္ထားၿပီးေတာ့ အေၾကာက္တရား ျဖစ္လာေအာင္ ဖိႏိွပ္ေနတဲ့အပိုင္းေတြမွာ မေမစပယ္ျဖဴတို႔ အထူးသျဖင့္ ျပည္တြင္းမွာ အမ်ဳိးသမီးေတြ စစ္ေကာင္စီေအာက္မွာ ဒီလိုရိွေနတဲ့ အမ်ဳိးသမီးေတြ၊ အမ်ဳိးသမီးတက္ၾကြလႈပ္ရွားသူေတြက သူတုိ႔ရဲ ႔ လႈပ္ရွားမႈေတြက တကယ္ပဲ က်ရွံဳးသြားသလား။ သူတုိ႔ေအာက္မွာ အမ်ဳိးသမီးေတြရဲ ႔ လႈပ္ရွားမႈေတြက ဘယ္လိုအေျခအေန ရိွပါသလဲရွင့္။

ေျဖ ။ ။ အမ်ဳိးသမီးေတြ တြန္းလွန္ေတာ္လွန္္ေနၾကတာ ျပည္တြင္းမွာလည္း အခက္အခဲေတြ အမ်ားႀကီးရိွပါတယ္။ အႏၱရာယ္ေတြကို ေနရာတိုိင္းမွာ ရင္ဆိုင္ေနရပါတယ္။ ဒါေပမဲ့လည္း အက်ဥ္းက်ခံေနရတဲ့ အမ်ဳိးသမီး ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသူေတြေတာင္မွ သူတို႔ကို လက္ေျမွာက္အရွံဳးေပးေနၾကတာ မဟုတ္ဘူး။ သူတုိ႔ဟာ လူေတြရဲ ႔ သြားလာေျပာဆိုႏုိင္မႈကိုသာ ကန္႔သတ္ထိန္းခ်ဳပ္လို႔ရရင္ရမယ္။ ဒါေပမဲ့ အမ်ဳိးသမီးေတြအပါအဝင္ ျပည္သူေတြရဲ ႔ အာဏာရွင္စနစ္ကို ခုခံတြန္းလွန္ခ်င္တဲ့ Spirit စိတ္ကိုေတာ့ သူတုိ႔ ဘယ္လိုမွ ကန္႔သတ္ထိန္းခ်ဳပ္ထားလို႔ ရမွာမဟုတ္ဘူး။ အခက္အခဲေတြ ဘယ္လိုပဲရိွပါေစ၊ ေျမျပင္က က်မတို႔ ညီမေတြဟာ ေန႔တိုင္းဆိုသလိုပဲ ျမန္မာျပည္ေဒသအႏံွ႔အျပားမွာ ေျမျပင္သပိတ္ေတြကိုလည္း အခက္အခဲေတြအမ်ဳိးမ်ဳိးၾကားထဲကေန၊ အႏၱရာယ္ေတြၾကားထဲကေန ဆက္လက္ၿပီးေတာ့ တိုက္ပြဲဝင္ေနၾကပါတယ္။ လက္နက္ကိုင္ၿပီး ေတာ္လွန္တဲ့ေနရာမွာလည္း အမ်ဳိးသမီးေတြဟာ အမ်ဳိးသားေတြနဲ႔ တန္းတူပဲ အာဏာရွင္ကို ေတာ္လွန္ဖို႔အတြက္ သူတုိ႔ရဲ ႔ အနာဂတ္ေတြ၊ ဘဝေတြ၊ မိသားစုေတြကို စြန္႔လႊတ္ၿပီးေတာ့ ပါဝင္ေနၾကတာကို ေတြ႔ရတယ္။ လူငယ္မ်ဳိးဆက္ေတြ၊ မိန္းကေလးေတြ၊ အမ်ဳိးသမီးေတြကလည္း ဘယ္လိုပဲ ဖိႏိွပ္ေနပါေစ အဲဒီအေၾကာက္တရားကို တြန္းလွန္ၿပီးေတာ့ သူတုိ႔ရိွေနတဲ့ေနရာကေန ေထာင့္ေပါင္းစံုကေန ခုခံတြန္းလွန္ေနၾကတာကို အားရစရာ ေတြ႔ေနရပါတယ္။

ေမး ။ ။ အဲဒီေတာ့ ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးေတြ လႈပ္ရွားမႈေတြကို အဓိကေပါ့ - ေနာင္ ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးေတြရဲ ႔ အသံေတြကိုု နားေထာင္ေနတဲ့ ဒီမိုကေရစီ ထြန္းကားတဲ့ ႏိုင္ငံေတြ၊ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအပါအဝင္ အေနာက္ႏုိင္ငံေတြက ဒီလိုပံ့ပိုးကူညီေနတယ္ဆိုတဲ့ အပိုင္းမွာ၊ အထူးသျဖင့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအေနနဲ႔ ျမန္မာ့အေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးေတြရဲ ႔ လႈပ္ရွားမႈေတြမွာ အေမရိကန္ဘက္က ေထာက္ခံမႈေတြ၊ ပံ့ပိုးမႈေတြက တကယ္ပဲ အားရမႈ ရိွပါသလား။ အထူးသျဖင့္ အမ်ားကေတာင္းဆိုေနတဲ့ NUG လို အစိုးရကို အသိအမွတ္ျပဳဖုိ႔ဆိုတာကို အခုအခ်ိန္အထိ အသိအမွတ္မျပဳေသးတာေတြလည္း ရိွတယ္။ တဘက္မွာလည္း Burma Act လို ဥပေဒမ်ဳိးကို အေမရိကန္ဘက္က လႊတ္ေတာ္ကေန ျပဌာန္းလာတာမ်ဳိးေတာ့ ရိွတယ္။ ဆိုေတာ့ ဒါေပမဲ့ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုရဲ ႔ အခန္းက႑ကိုေကာ အားရမႈ ရိွသလား။ သူတုိ႔အခန္းက႑ကို ဘယ္လိုျမင္ပါသလဲရွင့္။

ေျဖ ။ ။ ပထမဦးဆံုးကေတာ့ အေမရိကန္အစိုးရကို က်မတုိ႔ေတြက ေက်းဇူးတင္တာေပါ့။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ သူတုိ႔ရဲ ႔ ကူညီမႈေတြ၊ အားေပးေထာက္ခံမႈေတြသာ မရိွခဲ့ဘူးဆိုရင္ ျမန္မာျပည္သူေတြက အေမွာင္ထဲမွာ မ်က္စိပိတ္၊ နားပိတ္ၿပီးေတာ့ ဒီမိုကေရစီဆုိတာ ဘာလဲ။ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုတာ ဘာလဲဆိုတာကို သိခြင့္နားလည္ခြင့္ေတာင္ ရိွခဲ့မွာ မဟုတ္ဘူး။ အဲဒီအတြက္ေၾကာင့္လည္း အေမရိကန္ႏုိင္ငံအစိုးရရဲ ႔ အားေပးကူညီမႈေတြ၊ ေထာက္ခံမႈေတြက က်မတုိ႔အတြက္ ေတာ္ေတာ္ေလး အေရးႀကီးပါတယ္၊ အေရးပါပါတယ္။ ဒီအခ်ိန္္အထိ က်မတုိ႔ႏုိင္ငံနဲ႔ က်မတုိ႔ျပည္သူေတြကို ကူညီေထာက္ပံ့ေပးေနတဲ့ အရာေတြအားလံုးအတြက္လည္း က်မတို႔က အမ်ားႀကီးလည္း အသိအမွတ္ျပဳပါတယ္။ ေက်းဇူးလည္းတင္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့လည္း အဲဒါက လံုေလာက္မႈ ရိွၿပီလားလို႔ ေမးရင္ေတာ့ ဝမ္းနည္းစြာနဲ႔ပဲ မလံုေလာက္ေသးဘူးလို႔ ေျပာရမွာေပါ့။ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲဆိုေတာ့ သူတုိ႔ရဲ ႔ အကူအညီမပါဘဲနဲ႔ က်မတို႔ေတြ ဒီႏုိင္ငံမွာ လာၿပီးေတာ့ ထြက္ေျပးတိမ္ေရွာင္ႏုိင္မွာ မဟုတ္ဘူး။ ႏုိင္ငံေရးခိုလံႈခြင့္ေတြလည္း ရႏုိင္မွာ မဟုတ္ဘူး။ အဲဒီဟာေတြအတြက္ ေက်းဇူးတင္တယ္။ အခု ေခၚထားေပးခဲ့သေလာက္ က်မတို႔ ေက်းဇူးတင္တယ္။ ဒါေပမဲ့လည္း သူတို႔က ေခၚဖို႔အတြက္ကို၊ ခိုလံႈခြင့္ေပးဖို႔အတြက္ကို ေစာင့္ေနတဲ့လူေတြကလည္း ေသာင္းနဲ႔ခ်ီၿပီးေတာ့ ထိုင္းနယ္စပ္မွာ ရိွေနတုန္းပဲ။ အဲဒါေတြကိုလည္း လစ္လ်ဴရွဳမထားဖုိ႔၊ မ်က္ကြယ္ျပဳမထားဖို႔ကိုလည္း က်မ ဒီေနရာကေန ေတာင္းဆိုခ်င္ပါတယ္။

ေနာက္တခုကေတာ့ NUG ကို အသိအမွတ္ျပဳဖို႔။ အခု အသစ္ျပဌာန္းလိုက္တဲ့ NDAA Burma Act ကေန NUG စကားလံုးကို အသံုးျပဳလာတယ္။ PDF တို႔ ဘာတို႔ကိုပါ ထည့္သြင္းၿပီးေတာ့ ဒီစကားလံုးေတြကို သူတုိ႔ဟာ ဒီဥပေဒထဲမွာ ထည့္သံုးလာတဲ့ဟာကို က်မတုိ႔က အရမ္းပဲႀကိဳဆိုတယ္။ ဒါဟာ တနည္းအားျဖင့္ ေျပာမယ္ဆိုရင္ အသိအမွတ္ျပဳျခင္းတခုပါပဲ။ ဒါေပမဲ့လည္း အဲဒီေလာက္ အသိအမွတ္ျပဳရံုနဲ႔ပဲ မလံုေလာက္ေသးဘူး။ က်မတို႔မွာ အခက္အခဲ ရိွေနတာက အၾကမ္းဖက္စစ္တပ္က သူတုိ႔ က်ဴးလြန္ေနတဲ့ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈေတြနဲ႔ စစ္ရာဇဝတ္မႈေတြအတြက္ တကယ္ပဲ တာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္ခံမႈ ရိွေစဖို႔၊ ျပစ္ဒဏ္ကင္းလႊတ္ခြင့္ကေန ကင္းလႊတ္ခြင့္ မရိွေစဖို႔အတြက္ က်မတို႔ေတြက NUG ကို အစိုးရအေနနဲ႔ အသိအမွတ္ျပဳမွသာ NUG အစိုိးရဟာ အၾကမ္းဖက္စစ္တပ္ကို စစ္ခံုရံုးတင္ႏုိင္ဖို႔ကိစၥေတြကို ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မွာ ျဖစ္တယ္။ က်မတုိ႔ျပည္သူေတြ လိုလားေတာင့္တတာဟာ ဒီစစ္တပ္က ဆင္းသြားဖို႔တခုတည္းပဲ မဟုတ္ဘူး။ ဒီစစ္တပ္က က်ဴးလြန္ခဲ့တဲ့ စစ္ရာဇဝတ္မႈေတြအတြက္ကို သူတုိ႔ကို ထိေရာက္တဲ့ ျပစ္ဒဏ္ ျပည္သူလူထုက ရေစခ်င္တာ။ ေပးေစခ်င္တာ ျဖစ္တယ္။ သူတို႔ဟာ အဲဒီမွေတာ့သာ ေနာက္ေနာင္ ဒီလိုအလားသ႑ာန္တူတဲ့ ရာဇဝတ္မႈေတြကို ထပ္ၿပီးေတာ့ ျမန္မာျပည္သူေတြအေပၚမွာ မက်ဴးလြန္ရဲမွာလို႔ က်မတို႔က ခံယူတယ္။ အဲဒီအတြက္ေၾကာင့္ ဒီလိုထိေရာက္တဲ့ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ႏုိင္ေရး၊ သူတုုိ႔ကို ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း၊ ဒဲ့ေျပာရမယ္ဆိုရင္ သူတုိ႔ေတြကို ICC ကို က်မတို႔က တင္ပို႔ၿပီးေတာ့ အေရးယူႏိုင္ဖို႔အတြက္ဆိုတာ ႏုိင္ငံတကာက NUG ကို အစိုးရအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳမႈဟာ အေရးႀကီးဆံုးအခန္းက႑ကေန ပါဝင္ေနပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း က်မတုိ႔ျပည္သူေတြက NUG ကို အစိုးရအျဖစ္နဲ႔ ျပည္သူ႔အစိုးရအျဖစ္နဲ႔ လက္ခံေပးပါ၊ ေထာက္ခံအားေပးပါလို႔ က်မတို႔က အၿမဲတမ္း စဥ္ဆက္မျပတ္ ေျပာေနရတာပါ။

အင္ၾကင္းႏုိင္ ။ ။ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ မေမစပယ္ျဖဴ။ အခုလိုမ်ဳိး ေမးျမန္းတာကို ေျဖၾကားေပးတဲ့အတြက္ ေက်းဇူးအမ်ားႀကီးတင္ပါတယ္ရွင္။

မေမစပယ္ျဖဴ ။ ။ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

==== Unicode ====

စစ်အာဏာသိမ်းထားတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ အမျိုးသမီးထု ဘဝလုံခြုံရေး အကာအကွယ်ကင်းမဲ့နေတဲ့၊ အန္တရာယ်ကို အဓိက ရင်ဆိုင်နေရကြောင်း အမျိုးသမီးလှုပ်ရှားမှု ခေါင်းဆောင်တဦးဖြစ်တဲ့ မမေစပယ်ဖြူက ဗွီအိုအေကို ပြောပါတယ်။ ဒါအပြင် စစ်ကောင်စီဟာ ဆန့်ကျင်သူတွေကို ဖိနှိပ်ရာမှာ အမျိုးသမီးခန္ဓာကိုယ်တွေကို စစ်မြေပြင် သဖွယ်အသုံးချနေတယ်လို့လည်း မမေစပယ်ဖြူက ဆိုပါတယ်။

စစ်ကောင်စီလက်အောက် မြန်မာအမျိုးသမီးလှုပ်ရှားမှုတွေမှာ အဓိကရင်ဆိုင်နေရတဲ့ စိန်ခေါ်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ မအင်ကြင်းနိုင်က မမေစပယ်ဖြူကို ဝါရှင်တန်ဒီစီက ဗွီအိုအေရုံးချုပ် စတူဒီယိုမှာ တွေ့ဆုံမေးမြန်းထားပါတယ်။

မေး ။ ။ အခုလို VOA ကို လာရောက်ပြီးတော့ တွေ့ဆုံမေးမြန်းခွင့် ပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင့်။

ဖြေ ။ ။ ကျမကလည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ် မအင်ကြင်း။

မေး ။ ။ မမေစပယ်ဖြူဟာ မြန်မာ့အမျိုးသမီး တက်ကြွလှုပ်ရှားသူလည်း ဖြစ်တယ်။ အမျိုးသမီးများ မဟာမိတ်မြန်မာရဲ့ ဦးဆောင်အဖွဲ့ဝင်တဦးလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုတော့ ကျမတို့ အရင်ဆုံး မေးချင်တာက မြန်မာအမျိုးသမီးတွေရဲ့ အခန်းကဏ္ဍ - အထူးသဖြင့် စစ်အာဏာသိမ်းမှုကို ဆန့်ကျင်လှုပ်ရှားနေတဲ့ မြန်မာအမျိုးသမီးတွေရဲ့ အခန်းကဏ္ဍအပိုင်းကို ပြောမယ်ဆိိုလို့ရှိရင် ဘယ်အပိုင်းက အဆိုးဝါးဆုံး အခြေအနေကို ရင်ဆိုင်နေရလဲရှင့်။

ဖြေ ။ ။ ကျမတို့ကတော့ အမျိုးသမီး ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ လုံခြုံရေး - Women Peace and Security လို့ သုံးနှုန်းတယ်။ ဒီ အမျိုးသမီး ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ လုံခြုံရေးမှာ အဓိကအားဖြင့်တော့ Prevention, Protection, Participation နဲ့ Relief and Recovery ဆိုပြီးတော့ အပိုင်း (၄) ပိုင်း ရှိတယ်။ အဲဒီထဲမှာ အခု စစ်အာဏာသိမ်းမှုနောက်ပိုင်းမှာ အမျိုးသမီးတွေအတွက် စိန်ခေါ်မှု အရှိဆုံးကတော့ Protection and Participation ဖြစ်တယ်။ အမျိုးသမီးတွေဟာ တကယ့်ကို လုံခြုံမှု၊ အမျိုးသမီးတွေရဲ့ နေ့စဉ်ဘဝဟာ လုံခြုံမှု ကင်းမဲ့ပြီးတော့ လိင်ပိုင်ဆိုင်ရာ အကြမ်းဖက်မှုတွေ။ ပြီးတော့ မုဒိမ်းပြုကျင့်မှုကို လက်နက်တခုလို strategy သူတို့ရဲ့ မဟာဗျူဟာတခုလိုမျိုး အသုံးပြုပြီးတော့ အမျိုးသမီးတွေကို လုံခြုံမှု မရှိအောင် ပြုလုပ်နေတဲ့ဟာက အမျိုးသမီးတွေအတွက် အာဏာရှင်စနစ်အောက်မှာ စိန်ခေါ်မှု အကြီးဆုံးလို့ ပြောလို့ရပါတယ်။

အဲဒီလို လုံခြုံမှုမရှိ၊ အကာအကွယ် မရှိတဲ့အတွက်ကို အမျိုးသမီးတွေဟာ ဆုံးဖြတ်ချက်ချတဲ့နေရာတွေမှာ ငြိမ်းချမ်းရေး တည်ဆောက်တဲ့ လုပ်ငန်းတွေမှာ။ အထူးသဖြင့်တော့ ဒီလိုမျိုး အောက်ခြေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ မူဝါဒရေးဆွဲတဲ့နေရာတွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ် အမျိုးသမီးတွေရဲ့ အဓိပ္ပါယ်ပြည့်ဝစွာ ပါဝင်ခွင့်တွေ၊ ပါဝင်မှုတွေကလည်း အကန့်အသတ်တွေ၊ ခြိမ်းခြောက်မှုတွေ ပြန်လာပြီး ဖြစ်နေတယ်။ အားလုံးကတော့ ဆက်စပ်နေပါတယ်။ ဒါပေမဲ့လည်း women, peace and security အမျိုးသမီး ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ လုံခြုံမှုအောက်ကနေ ဘယ်ဟာက အကြီးမာဆုံး စိန်ခေါ်မှုလို့ မေးမယ်ဆိုရင်တော့ ကျမကတော့ အကာအကွယ် ကင်းမဲ့မှုနဲ့ ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခွင့် မရှိမှုဟာ ကျမတို့အတွက် စိန်ခေါ်မှု အကြီးဆုံးပဲလို့ ဖြေချင်ပါတယ်။

မေး ။ ။ အဲဒီတော့ စစ်အာဏာသိမ်းပြီးတော့ (၂) နှစ်ကျော် ကြာလာတဲ့အချိန်မှာ ဒီ (၂) နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းမှာ ဖမ်းဆီးခံရတဲ့ အမျိုးသမီးတွေ၊ အထူးသဖြင့် တက်ကြွလှုပ်ရှားတဲ့ အမျိုးသမီးတွေအပါအဝင် ဒီ မိခင်၊ အမျိုးသမီးတွေ အားလုံးပေါင်း အရေအတွက်က သုံးထောင်ကျော် ရှိတယ်လို့ သိရတယ်။ နောက်ပြီးတော့ သေဆုံးသူ အမျိုးသမီးတွေကလည်း လေးရာကျော် ရှိနေတယ်။ အဲဒီအထဲမှာမှ ပဋိပက္ခ၊ စစ်အာဏာသိမ်းမှုကို ဆန့်ကျင်နေတဲ့ ပြင်းထန်တဲ့ဒေသတွေမှာဆိုရင် အရှင်လတ်လတ် မီးရှို့တဲ့အခါမှာ အမျိုးသမီးတွေ တချို့ပါဝင်တာတွေ ရှိနေတယ်ဆိုတော့ စစ်ကောင်စီက အမျိုးသမီးတွေပေါ် ဘာကြောင့် ဒီလောက်ဖိနှိပ်နေတယ်လို့ မြင်ပါသလဲရှင့်။

ဖြေ ။ ။ အဓိကတော့ ကျမတို့ သုံးနှုန်းတာက Terror Campaign သူတို့က ပြည်သူလူထုကို အထူးသဖြင့် ကြောက်စေချင်တာ။ ဒီအကြောက်တရားကို လက်နက်တခုလို အသုံးပြုပြီးတော့၊ အသုံးချပြီးတော့ အမျိုးသမီးတွေရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကို စစ်မြေပြင်တွေလို အသုံးချနေတာ ဖြစ်တယ်။ အဲဒီတော့ ဒီပဋိပက္ခဖြစ်တဲ့ ဒေသတွေ၊ အခုန မအင်ကြင်း ပြောသွားတဲ့ ကိန်းဂဏန်းအရ သေဆုံးသူ အရေအတွက်ဟာဆိုရင် ကျမတို့တွေ လုံလောက်တဲ့ ကျန်မာရေး ပြုစုစောင့်ရှောက်မှုတွေ၊ ဝန်ဆောင်မှုတွေ မရရှိလို့ တောထဲမှာ ပြေးရင်လွှားရင်နဲ့ ကလေး မီးဖွားရင်နဲ့ သေဆုံးရတဲ့ အမျိုးသမီးတွေ။ ပြီးတော့ ကျန်းမာရေး ဝန်ဆောင်မှုနဲ့ လက်လှမ်းမမီတဲ့အတွက်ကြောင့် ပုန်းရှောင်နေရင်နဲ့ပဲ သေဆုံးရတဲ့ အမျိုးသမီးတွေ၊ မိန်းကလေးတွေရဲ့ အရေအတွက်တွေ မပါသေးဘူး။ သေနတ်ကျည်ဆံကြောင့်၊ ဗုံးစ ထိမှန်တာကြောင့် သေဆုံးရတဲ့ အရေအတွက်တွေဟာ အခုန မအင်ကြင်း ပြောသွားတဲ့အထဲမှာတောင် အဲဒီအရေအတွက်တွေ အကုန်လုံးကို ထည့်ပြီးတော့ ကျမတို့ ရေတွက်မယ်ဆိုရင် ဒီထက်မကတောင် အမျိုးသမီးတွေနဲ့ မိန်းကလေးတွေ သေဆုံးရတဲ့ အရေအတွက်ဟာ များပြားအုံးမယ်လို့ ကျမတို့ ခန့်မှန်းကြည့်တယ်။

အဲဒါကြောင့် ဘာကြောင့် အမျိုးသမီးတွေကို သူတို့က ပစ်မှတ်ထားပြီးတော့ တိုက်ခိုက်တာလဲ။ အမျိုးသမီးတွေဟာ ကျမတို့ အနာဂတ်ရဲ့ ခေါင်းဆောင်တွေ ဖြစ်ကြတယ်။ ကျမတို့ နိုင်ငံမှာ အဓိက လူဦးရေများတာလည်း အမျိုးသမီးတွေပဲ။ ဒီတော်လှန်ရေးကြီး စတင်ကတည်းက ဖေဖေါ်ဝါရီ ၁ ရက်နေ့ ၂၀၂၁ ကတည်းက အမျိုးသမီးတွေဟာ အာဏာရှင်ကို မကြောက်မရွံ ရတဲ့ အကြမ်းမဖက်တဲ့ နည်းလမ်းအာလုံးကို သုံးပြီးတော့ အာဏာရှင်ကို တွန်းလှန်ခုခံလာခဲ့တာ (၂) နှစ်ကျော် ဒီနေ့ဒီအချိန်ထိ ဖြစ်တယ်။ အဲဒီတော့ အမျိုးသမီးတွေဟာ ဉာဏ်ကောင်းတယ်။ သတ္တိရှိတယ်။ အာဏာရှင်ကို အကြမ်းမဖက်တဲ့နည်းလမ်းနဲ့ ခုခံနိုင်တဲ့၊ တော်လှန်နိုင်တဲ့၊ စွမ်းအားမှာ အင်မတန်မှ တီထွင်ဆန်းသစ်တဲ့ နည်းလမ်းတွေ ကမာ္ဘက သတိထားမိအောင် အသိအမှတ်ပြုအောင် နည်းလမ်းတွေကိုလည်း အမျိုးသမီးတွေက တီထွင်ကြံဆ အသုံးပြုတတ်တယ်။ ဒီတော်လှန်ရေးမှာ အမျိုးသမီးတွေက ရှေ့တန်းကမပါဘူးဆိုရင် သူတို့က အလွယ်တကူ ထိန်းချုပ်လို့ ရကောင်းရနိုင်တယ်လို့ သူတို့ တွေးကောင်းတွေးနိုင်တယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ အမျိုးသမီးတွေဟာ တော်လှန်ရေးရဲ့ ထောင့်ပေါင်းစုံ၊ နေရာတိုင်းမှာ သူတို့ရတဲ့ နည်းလမ်းပုံစံတွေနဲ့ ခုခံတွန်းလှန်နေတဲ့အခါမှာ သူတို့ဟာ တနည်းနည်းနဲ့ သူတို့ကို ခြိမ်းခြောက် threaten ဖြစ်တယ်လို့ ခံစားရတဲ့အတွက်ကြောင့် အမျိုးသမီးတွေကို ပိုပြီးတော့ ပစ်မှတ်ထားတယ်။ အမျိုးသမီတွေရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကို မုဒိမ်းကျင့်ခြင်းအားဖြင့် လက်နက်တခုလိုပဲ ပြည်သူလူထုကို အကြောက်တရားကို သွင်းပေးနေတာ ဖြစ်တယ်။ အဲဒီတော့ သူတို့ကို ဆန့်ကျင်တယ်၊ ခုခံတယ်ဆိုရင် ဒီလိုပဲ အဆုံးသတ်ရမယ်ဆိုတဲ့ Terror Campaign ကို သူတို့က တနိုင်ငံလုံးကို အတတ်နိုင်ဆုံး သူတို့တတ်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေ ကျင့်သုံးနေတာ ဖြစ်တယ်။

မေး ။ ။ အဲဒီလိုမျိုး စစ်ကောင်စီက အမျိုးသမီးတွေကို ပစ်မှတ်ထားပြီးတော့ အကြောက်တရား ဖြစ်လာအောင် ဖိနှိပ်နေတဲ့အပိုင်းတွေမှာ မမေစပယ်ဖြူတို့ အထူးသဖြင့် ပြည်တွင်းမှာ အမျိုးသမီးတွေ စစ်ကောင်စီအောက်မှာ ဒီလိုရှိနေတဲ့ အမျိုးသမီးတွေ၊ အမျိုးသမီးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေက သူတို့ရဲ့ လှုပ်ရှားမှုတွေက တကယ်ပဲ ကျရှုံးသွားသလား။ သူတို့အောက်မှာ အမျိုးသမီးတွေရဲ့ လှုပ်ရှားမှုတွေက ဘယ်လိုအခြေအနေ ရှိပါသလဲရှင့်။

ဖြေ ။ ။ အမျိုးသမီးတွေ တွန်းလှန်တော်လှန်နေကြတာ ပြည်တွင်းမှာလည်း အခက်အခဲတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ အန္တရာယ်တွေကို နေရာတိိုင်းမှာ ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့လည်း အကျဉ်းကျခံနေရတဲ့ အမျိုးသမီး နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသူတွေတောင်မှ သူတို့ကို လက်မြှောက်အရှုံးပေးနေကြတာ မဟုတ်ဘူး။ သူတို့ဟာ လူတွေရဲ့ သွားလာပြောဆိုနိုင်မှုကိုသာ ကန့်သတ်ထိန်းချုပ်လို့ရရင်ရမယ်။ ဒါပေမဲ့ အမျိုးသမီးတွေအပါအဝင် ပြည်သူတွေရဲ့ အာဏာရှင်စနစ်ကို ခုခံတွန်းလှန်ချင်တဲ့ Spirit စိတ်ကိုတော့ သူတို့ ဘယ်လိုမှ ကန့်သတ်ထိန်းချုပ်ထားလို့ ရမှာမဟုတ်ဘူး။ အခက်အခဲတွေ ဘယ်လိုပဲရှိပါစေ၊ မြေပြင်က ကျမတို့ ညီမတွေဟာ နေ့တိုင်းဆိုသလိုပဲ မြန်မာပြည်ဒေသအနှံ့အပြားမှာ မြေပြင်သပိတ်တွေကိုလည်း အခက်အခဲတွေအမျိုးမျိုးကြားထဲကနေ၊ အန္တရာယ်တွေကြားထဲကနေ ဆက်လက်ပြီးတော့ တိုက်ပွဲဝင်နေကြပါတယ်။ လက်နက်ကိုင်ပြီး တော်လှန်တဲ့နေရာမှာလည်း အမျိုးသမီးတွေဟာ အမျိုးသားတွေနဲ့ တန်းတူပဲ အာဏာရှင်ကို တော်လှန်ဖို့အတွက် သူတို့ရဲ့ အနာဂတ်တွေ၊ ဘဝတွေ၊ မိသားစုတွေကို စွန့်လွှတ်ပြီးတော့ ပါဝင်နေကြတာကို တွေ့ရတယ်။ လူငယ်မျိုးဆက်တွေ၊ မိန်းကလေးတွေ၊ အမျိုးသမီးတွေကလည်း ဘယ်လိုပဲ ဖိနှိပ်နေပါစေ အဲဒီအကြောက်တရားကို တွန်းလှန်ပြီးတော့ သူတို့ရှိနေတဲ့နေရာကနေ ထောင့်ပေါင်းစုံကနေ ခုခံတွန်းလှန်နေကြတာကို အားရစရာ တွေ့နေရပါတယ်။

မေး ။ ။ အဲဒီတော့ မြန်မာအမျိုးသမီးတွေ လှုပ်ရှားမှုတွေကို အဓိကပေါ့ - နောင် မြန်မာအမျိုးသမီးတွေရဲ့ အသံတွေကို နားထောင်နေတဲ့ ဒီမိုကရေစီ ထွန်းကားတဲ့ နိုင်ငံတွေ၊ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအပါအဝင် အနောက်နိုင်ငံတွေက ဒီလိုပံ့ပိုးကူညီနေတယ်ဆိုတဲ့ အပိုင်းမှာ၊ အထူးသဖြင့် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအနေနဲ့ မြန်မာ့အရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ မြန်မာအမျိုးသမီးတွေရဲ့ လှုပ်ရှားမှုတွေမှာ အမေရိကန်ဘက်က ထောက်ခံမှုတွေ၊ ပံ့ပိုးမှုတွေက တကယ်ပဲ အားရမှု ရှိပါသလား။ အထူးသဖြင့် အများကတောင်းဆိုနေတဲ့ NUG လို အစိုးရကို အသိအမှတ်ပြုဖို့ဆိုတာကို အခုအချိန်အထိ အသိအမှတ်မပြုသေးတာတွေလည်း ရှိတယ်။ တဘက်မှာလည်း Burma Act လို ဥပဒေမျိုးကို အမေရိကန်ဘက်က လွှတ်တော်ကနေ ပြဌာန်းလာတာမျိုးတော့ ရှိတယ်။ ဆိုတော့ ဒါပေမဲ့ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့ အခန်းကဏ္ဍကိုကော အားရမှု ရှိသလား။ သူတို့အခန်းကဏ္ဍကို ဘယ်လိုမြင်ပါသလဲရှင့်။

ဖြေ ။ ။ ပထမဦးဆုံးကတော့ အမေရိကန်အစိုးရကို ကျမတို့တွေက ကျေးဇူးတင်တာပေါ့။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ သူတို့ရဲ့ ကူညီမှုတွေ၊ အားပေးထောက်ခံမှုတွေသာ မရှိခဲ့ဘူးဆိုရင် မြန်မာပြည်သူတွေက အမှောင်ထဲမှာ မျက်စိပိတ်၊ နားပိတ်ပြီးတော့ ဒီမိုကရေစီဆိုတာ ဘာလဲ။ လူ့အခွင့်အရေးဆိုတာ ဘာလဲဆိုတာကို သိခွင့်နားလည်ခွင့်တောင် ရှိခဲ့မှာ မဟုတ်ဘူး။ အဲဒီအတွက်ကြောင့်လည်း အမေရိကန်နိုင်ငံအစိုးရရဲ့ အားပေးကူညီမှုတွေ၊ ထောက်ခံမှုတွေက ကျမတို့အတွက် တော်တော်လေး အရေးကြီးပါတယ်၊ အရေးပါပါတယ်။ ဒီအချိန်အထိ ကျမတို့နိုင်ငံနဲ့ ကျမတို့ပြည်သူတွေကို ကူညီထောက်ပံ့ပေးနေတဲ့ အရာတွေအားလုံးအတွက်လည်း ကျမတို့က အများကြီးလည်း အသိအမှတ်ပြုပါတယ်။ ကျေးဇူးလည်းတင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့လည်း အဲဒါက လုံလောက်မှု ရှိပြီလားလို့ မေးရင်တော့ ဝမ်းနည်းစွာနဲ့ပဲ မလုံလောက်သေးဘူးလို့ ပြောရမှာပေါ့။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ သူတို့ရဲ့ အကူအညီမပါဘဲနဲ့ ကျမတို့တွေ ဒီနိုင်ငံမှာ လာပြီးတော့ ထွက်ပြေးတိမ်ရှောင်နိုင်မှာ မဟုတ်ဘူး။ နိုင်ငံရေးခိုလှုံခွင့်တွေလည်း ရနိုင်မှာ မဟုတ်ဘူး။ အဲဒီဟာတွေအတွက် ကျေးဇူးတင်တယ်။ အခု ခေါ်ထားပေးခဲ့သလောက် ကျမတို့ ကျေးဇူးတင်တယ်။ ဒါပေမဲ့လည်း သူတို့က ခေါ်ဖို့အတွက်ကို၊ ခိုလှုံခွင့်ပေးဖို့အတွက်ကို စောင့်နေတဲ့လူတွေကလည်း သောင်းနဲ့ချီပြီးတော့ ထိုင်းနယ်စပ်မှာ ရှိနေတုန်းပဲ။ အဲဒါတွေကိုလည်း လစ်လျူရှုမထားဖို့၊ မျက်ကွယ်ပြုမထားဖို့ကိုလည်း ကျမ ဒီနေရာကနေ တောင်းဆိုချင်ပါတယ်။

နောက်တခုကတော့ NUG ကို အသိအမှတ်ပြုဖို့။ အခု အသစ်ပြဌာန်းလိုက်တဲ့ NDAA Burma Act ကနေ NUG စကားလုံးကို အသုံးပြုလာတယ်။ PDF တို့ ဘာတို့ကိုပါ ထည့်သွင်းပြီးတော့ ဒီစကားလုံးတွေကို သူတို့ဟာ ဒီဥပဒေထဲမှာ ထည့်သုံးလာတဲ့ဟာကို ကျမတို့က အရမ်းပဲကြိုဆိုတယ်။ ဒါဟာ တနည်းအားဖြင့် ပြောမယ်ဆိုရင် အသိအမှတ်ပြုခြင်းတခုပါပဲ။ ဒါပေမဲ့လည်း အဲဒီလောက် အသိအမှတ်ပြုရုံနဲ့ပဲ မလုံလောက်သေးဘူး။ ကျမတို့မှာ အခက်အခဲ ရှိနေတာက အကြမ်းဖက်စစ်တပ်က သူတို့ ကျူးလွန်နေတဲ့ လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုတွေနဲ့ စစ်ရာဇဝတ်မှုတွေအတွက် တကယ်ပဲ တာဝန်ယူမှု၊ တာဝန်ခံမှု ရှိစေဖို့၊ ပြစ်ဒဏ်ကင်းလွှတ်ခွင့်ကနေ ကင်းလွှတ်ခွင့် မရှိစေဖို့အတွက် ကျမတို့တွေက NUG ကို အစိုးရအနေနဲ့ အသိအမှတ်ပြုမှသာ NUG အစိိုးရဟာ အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကို စစ်ခုံရုံးတင်နိုင်ဖို့ကိစ္စတွေကို ဆက်လက်ဆောင်ရွက်နိုင်မှာ ဖြစ်တယ်။ ကျမတို့ပြည်သူတွေ လိုလားတောင့်တတာဟာ ဒီစစ်တပ်က ဆင်းသွားဖို့တခုတည်းပဲ မဟုတ်ဘူး။ ဒီစစ်တပ်က ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ စစ်ရာဇဝတ်မှုတွေအတွက်ကို သူတို့ကို ထိရောက်တဲ့ ပြစ်ဒဏ် ပြည်သူလူထုက ရစေချင်တာ။ ပေးစေချင်တာ ဖြစ်တယ်။ သူတို့ဟာ အဲဒီမှတော့သာ နောက်နောင် ဒီလိုအလားသဏ္ဍာန်တူတဲ့ ရာဇဝတ်မှုတွေကို ထပ်ပြီးတော့ မြန်မာပြည်သူတွေအပေါ်မှာ မကျူးလွန်ရဲမှာလို့ ကျမတို့က ခံယူတယ်။ အဲဒီအတွက်ကြောင့် ဒီလိုထိရောက်တဲ့ ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်နိုင်ရေး၊ သူတို့ကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း၊ ဒဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင် သူတို့တွေကို ICC ကို ကျမတို့က တင်ပို့ပြီးတော့ အရေးယူနိုင်ဖို့အတွက်ဆိုတာ နိုင်ငံတကာက NUG ကို အစိုးရအဖြစ် အသိအမှတ်ပြုမှုဟာ အရေးကြီးဆုံးအခန်းကဏ္ဍကနေ ပါဝင်နေပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း ကျမတို့ပြည်သူတွေက NUG ကို အစိုးရအဖြစ်နဲ့ ပြည်သူ့အစိုးရအဖြစ်နဲ့ လက်ခံပေးပါ၊ ထောက်ခံအားပေးပါလို့ ကျမတို့က အမြဲတမ်း စဉ်ဆက်မပြတ် ပြောနေရတာပါ။

အင်ကြင်းနိုင် ။ ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် မမေစပယ်ဖြူ။ အခုလိုမျိုး မေးမြန်းတာကို ဖြေကြားပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်။

မမေစပယ်ဖြူ ။ ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။