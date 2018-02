မ်က္ေမွာက္ႏိုင္ငံေရးေလာကဆိုင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား (၂၅)

ဒီတပတ္ English American Style Idioms က႑မွာ မ်က္ေမွာက္ႏုိင္ငံေရးေလာကမွာ သံုးႏႈန္းေနတဲ့ အီဒီယံအသံုးတခ်ိဳ ့ ျဖစ္တဲ့ Days are numbered, Give a bloody nose နဲ႔ Between a rock and a hard place တုိ႔ကို တင္ျပထားပါတယ္။

(၁) Days are numbered

Days (ရက္ေတြ) ၊ are numbered (ေရတြက္လို႔ရတာ) ျဖစ္ၿပီး၊ စကားစုတခုလံုးရဲ ႔ တိုက္ရို္က္အဓိပၸါယ္က ရက္ေတြကို ေရတြက္လို႔ရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အီဒီယံသြယ္ဝိုက္အဓိပၸါယ္က က်မတုိ႔ ျမန္မာမွာ တခုခု၊ တဦးဦးနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ သက္တမ္းကို လက္ခ်ဳိးေရလို႔ ရေနၿပီဆုိတဲ့ အသံုးနဲ႔ ဆင္တူတယ္လို႔ ဆုိရမွာပါ။ သေဘာကေတာ့ ၾကာၾကာခံမယ့္ သေဘာမ်ဳိး မဟုတ္တာကို ဆိုလိုတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအသံုးကို သမၼတ Donald Trump က သူ႔ရဲ ႔ ပထမဦးဆံုး ႏုိင္ငံေတာ္အေျချပမိန္႔ခြန္း ေျပာၾကားရာမွာ ဖိတ္ျကားခဲ့တဲ့အထူးဧည့္သည္ေတြအနက္ တခ်ိန္ကေျမာက္ကိုရီးယားႏိုင္ငံသားျဖစ္ခဲ့သူJi Seong-ho လဲပါ၀င္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီလူဟာငယ္စဥ္က ဆင္းရဲလြန္းလို႔ ေက်ာက္မီးေသြးေရာင္းဖို႔ လိုက္ေကာက္ရင္း မီးရထားလမ္းေပၚမွာ အိပ္ေပ်ာ္သြားလို႔ ေျခႏွစ္ဖက္ ႀကိတ္ခံရတဲ့ အျဖစ္ဆုိးကုိသမတက မီးေမာင္းထုိးျပခဲ့ျပီး ၊ ေျမာက္ကုိးရီးယား ရဲ့ရန္ကုိသတိေပးခဲ့တာေျကာင့္ Fox News ရုပ္သံလြွင့္သတင္းဌာနက North Korea's days are numbered. Trump's State of the Union just made that clear ဆိုတဲ့ ေခါင္းႀကီးနဲ႔ ေျမာက္ကိုရီးယားႏုိင္ငံရဲ ႔ သက္တမ္းဟာ လက္ခ်ဳိးေရလို႔ ရေနၿပီ Trump ေျပာခဲ့တဲ့ ႏုိင္ငံေတာ္အေျချပမိန္႔ခြန္းက ဒီအခ်က္ကို ရွင္းလင္းေစခဲ့တယ္လို႔ ေရးသားခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအသုံးနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ဥပမာကို ေလ့လာၾကည့္ရေအာင္ပါ။

John is worried his days are numbered at his company because it is downsizing.

John က သူလုပ္ေနတဲ့ ကုမၸဏီမွာ သူၾကာၾကာခံေတာ့မွာ မဟုတ္ဘူးဆိုၿပီး စိတ္ပူေနတယ္။ ကုမၸဏီက အလုပ္သမားေတြကို ေလွ်ာ့ေနတယ္။

(၂) Give a bloody nose

Give (ေပးတာ)၊ a bloody (ေသြးေပက်ံတာ၊ ေသြးထြက္တာ)၊ nose (ႏွာေခါင္း) ျဖစ္ၿပီး၊ စကားစုတခုလံုးရဲ ႔ တုိက္ရိုက္အဓိပၸါယ္က ႏွာေခါင္းကို ေသြးထြက္ေအာင္လုပ္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ထိုးႀကိတ္လို႔ ႏွာေခါင္းမွာ ေသြးထြက္ေစတဲ့ ျဖစ္ရပ္ကေန ဆင္းသက္လာတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ႏွာေခါင္းေသြးထြက္ေအာင္ ထိုးႀကိတ္ခံရတဲ့ လူတဦးဟာ နာရီပိုင္းေလာက္မွာပဲ ျပန္ေကာင္းလာႏုိင္ အတိုင္း အီဒီယံသြယ္ဝိုက္အဓိပၸါယ္က တခုခုအေပၚမွာ ယာယီဘဲအႏိုင္ရလိုက္တဲ့ သေဘာမ်ဳိး ၊ တဦးဦးရဲ့ရန္ကုိ ခဏဘဲရပ္တန့္ေအာင္လုပ္တဲ့သေဘာမ်ိဳး ၊ အဟန့္ ့သေဘာဘဲဆုံးမတာမ်ိဳးျဖစ္ပါတယ္။ က်မတို႔ ျမန္မာမွာေတာ့ မထိတထိနဲ႔ သြားလုပ္တာမ်ဳိးနဲ႔ ဆင္တူတယ္လို႔ ဆိုရမွာပါ။ ဒီအသံုးကို ေတာင္ကိုရီးယားဆိုင္ရာ အေမရိကန္သံအမတ္ႀကီးအသစ္ျဖင့္ ခန္႔အပ္ဖို႔ အိမ္ျဖူေတာ္ရဲ့အမည္တင္သြင္းျခင္း ခံရသူ Victor Cha က ေျမာက္ကိုရီးယားက ႏ်ဴကလီးယားဒံုးလက္နက္ေတြ ေဆာက္လုပ္ေနတာကို အေမရိကန္က အျပတ္မႏိွမ္နင္းဘဲ ဟန္႔တဲ့သေဘာနဲ႔ မထိတထိလုပ္ရင္ ႏိုင္ငံအတြက္ အႏၱရာယ္ႀကီးလွတယ္ဆိုၿပီး Washington Post သတင္းစာမွာ Victor Cha: Giving North Korea a ‘bloody nose’ carries a huge risk to Americans ေခါင္းႀကီးနဲ႔ သူ့့ ့အာေဘာ္ကုိေရးသားခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုေဝဖန္မႈေၾကာင့္လည္း အိမ္ျဖဴေတာ္က သူ့ ့ကို အမည္တင္သြင္းထားတာကိုလဲ ရုပ္သိမ္းလိုက္ပါတယ္။ ဒီအသုံးနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ဥပမာကို ေလ့လာၾကည့္ရေအာင္ပါ။

The Korean expert warned that giving North Korea a bloody nose risks hurting the US.

ေျမာက္ကိုရီးယားကို အဟန္ ့သေဘာနဲ့ဆုံုံးမတာမ်ိဳးလုပ္ရင္ အေမရိကန္အတြက္ ဒုကၡေရာက္ေစႏုိင္တယ္လို႔ ကိုရီးယားကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္က သတိေပးခဲ့တယ္။

(၃) Between a rock and a hard place

Between (ၾကားမွာ)၊ a rock (ေက်ာက္တံုးတတံုး)၊ a hard place (မာေက်ာတဲ့ေနရာ) ျဖစ္ၿပီး စကားစုတစုလံုးရဲ ႔ တုိက္ရိုက္အဓိပၸါယ္က တဘက္မွာ ေက်ာက္တံုးႀကီး တဘက္မွာ မာေက်ာတဲ့ေနရာၾကားမွာ ေရာက္ေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအသံုးဆင္းသက္လာတာေနာက္ေျကာင္းအမ်ိဳးမိ္်ဳးရွိတဲ့ အနက္တခု ကေတာ့ ၁၉၀၀ ခုႏွစ္မ်ားအေစာပုိင္းမွာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာ စီးပြားေရးကပ္ဆိုက္ခဲ့စဥ္က ေက်ာက္မီးေသြးတြင္း လုပ္သားေတြအေနနဲ႔ တဘက္မွာ လစာနည္းၿပီး ပင္ပန္းတဲ့အလုပ္ကို လုပ္မလား၊ ဒါမွမဟုတ္ အလုပ္ထြက္ၿပီး စားစရာမရွိတဲ့ ဘဝမ်ဳိးနဲ႔ ေနမလားဆိုတဲ့၊ႏွစ္ဘက္စလုံးအေျခမလွတဲ့ေရြးလမ္းနဲ႔ ရင္ဆိုင္ေနရတဲ့ျဖစ္ရပ္ကေန ဆင္းသက္လာတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ အီဒီယံသြယ္ဝိုက္အဓိပၸါယ္က ကိုယ္ရင္ဆိုင္ေနရတဲ့ အခက္အခဲက ဟိုဘက္ကိုၾကည့္ရင္လည္း မသက္သာ၊ ဒီဘက္ကိုၾကည့္ရင္လည္း မလြယ္တဲ့ အေျခအေနမ်ဳိး၊ ႏွစ္ခုစလံုးက ျပႆနာေတြႀကီးပဲျဖစ္ၿပီး၊ ကိုယ့္အတြက္က ခက္ခဲေစမယ့္၊ ဆင္းရဲေစမယ့္၊ လက္ခံႏုိင္စရာမရွိတဲ့ အေျခအေနမ်ဳိး၊ ေဘးၾကပ္နံၾကပ္ ေရာက္ေနတဲ့ အေျခအေနမ်ဳိး၊ မလြယ္ေၾကာျပေနတဲ့ အေျခအေနမ်ဳိးကို ဆုိလိုတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအသံုးကို လက္ရွိေျမာက္ကိုရီးယား နဲ့အေမရိကန္ျကားတင္းမာမွုနဲ့ပတ္သက္ျပီး၊ ေတာင္ကုိးရီယားသမၼတသစ္ Moon Jae-in အေနနဲ႔ မဟာမိတ္အေမရိကန္ႏိုင္ငံနဲ႔ ရန္ဘက္ျဖစ္တဲ့ ေျမာက္ကိုရီးယားၾကား ေရာက္ေနတဲ့ အေျခအေနကို တင္စားၿပီး Seoul မွာရွိတဲ့ တကၠသိုလ္ပါေမာကၡတဦးက This puts Moon Jae-in between a rock and a hard place ဆိုၿပီး သံုးႏႈန္းေျပာဆိုခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအသုံးနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ဥပမာကို ေလ့လာၾကည့္ရေအာင္ပါ။

Mary was between a rock and a hard place. She had to choose to either quit her job or work night-shifts.

Mary က ေဘးၾကပ္နံၾကပ္နဲ႔ ရင္ဆိုင္ေနရတယ္။ အလုပ္ကပဲ သူထြက္မလား ဒါမွမဟုတ္ ညအဆိုင္းေတြမွာပဲ ဆက္လုပ္မလားဆိုတာကို ေရြးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီသတင္းပတ္ တင္ျပခဲ့့တဲ့ idioms အသံုးေတြက Days are numbered, Give a bloody nose နဲ႔ Between a rock and a hard place တို႔ ျဖစ္ၾကပါတယ္။