မ်က္ေမွာက္ႏိုင္ငံေရးေလာကဆိုင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား (၂၃)

ဒီတပတ္ English American Style Idioms က႑မွာ မ်က္ေမွာက္ႏုိင္ငံေရးေလာကမွာ သံုးႏႈန္းေနတဲ့ အီဒီယံအသံုးတခ်ိဳ ့ ျဖစ္တဲ့ Caught red handed, Close call နဲ႔ No big deal တုိ႔ကို တင္ျပထားပါတယ္။

(၁) Caught red handed

Caught က (ဖမ္းမိတာ) ၊ red (အနီေရာင္)၊ handed (လက္နဲ့လုပ္ေဆာင္တာ) ျဖစ္ျပီး၊ စကားစုတခုလံုးရဲ ႔ တိုက္ရို္က္အဓိပၸါယ္က အနီေရာင္လက္နဲ႔ လုပ္ေဆာင္ေနတုံးဖမ္းမိတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအသံုး ဆင္းသက္လာတာကေတာ့ (၁၅) ရာစု Scotland က လုိ ့ဆုိပါတယ္။ လက္မွာေသြးေပက်ံေနတုန္း ဖမ္းမိတာျဖစ္ပါတယ္။ အီဒီယံသြယ္ဝိုက္အဓိပၸါယ္ကေတာ့ တခုခု လုပ္ေနတုန္း လက္ပူးလက္ၾကပ္ သက္ေသအေထာက္အထားနဲ႔မိတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအသံုးကို ႏ်ဴကလီးယားအစီအစဥ္ေတြေၾကာင့္ ကုလသမဂၢက ဒဏ္ခတ္ပိတ္စို႔မႈ ခ်မွတ္ထားတဲ့ ေျမာက္ကိုရီးယားကို ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလကုန္ပိုင္းက တရုတ္ဘက္ကေန ေရနံကို ပင္လယ္ျပင္မွာ သေဘၤာတစင္းကေနတစင္း လႊဲေျပာင္းေရာင္းခ်ေပးေနတာကိုေတာင္ကုိးရီးယားကေထာက္လွမ္းသိရွိခဲ့ တဲ့သတင္းေတြ ထြက္ေပၚလာတာနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ အေမရိကန္သမၼတ Donald Trump က Twitter ေပၚမွာ တရုတ္ကို လက္ပူးလက္ၾကပ္မိၿပီ Caught red handed လို႔ ေရးသားခဲ့တဲ့အတြက္ PBS သတင္းဌာနက Trump says China 'caught red handed' selling oil to North Korea ေခါင္းႀကီးနဲ႔ ေရးခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအသုံးနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ဥပမာကို ေလ့လာၾကည့္ရေအာင္ပါ။

John tried to cheat in the exam, but the teacher caught him “red handed”.

John က စာေမးပြဲမွာ ခိုးခ်ဖို႔ ႀကိဳးစားေနတာကို ဆရာက လက္ပူးလက္ၾကပ္ မိသြားခဲ့တယ္။

(၂) Close call

Close (နီးကပ္တာ)၊ call က အဓိပၸါယ္အမ်ဳိးမ်ဳိးရွိၿပီး ဒီေနရာမွာ နာမ္ (Noun) အျဖစ္ အသံုးျပဳထားတာ ျဖစ္တဲ့အတိုင္း ေအာ္ျပီးသတိေပးခ်က္ ျဖစ္ပါတယ္။ စကားစုတခုလံုးရဲ ႔ တုိက္ရိုက္အဓိပၸါယ္က နီးတဲ့ ေအာ္ၿပီး သတိေပးခ်က္ ျဖစ္ပါတယ္။ အီဒီယံသြယ္ဝိုက္အဓိပၸါယ္က အႏၱရာယ္ကေန သီသီေလး ကပ္ၿပီးလြတ္သြားတာကို ဆိုလိုတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအသံုးက ဇန္နဝါရီလ (၄) ရက္ေန႔က အေမရိကန္အေရွ ႔ဘက္အျခမ္းမွာ Bomb storm လို႔ တင္စားေခၚေဝၚတဲ့ ဗုံးကြဲသလုိျပင္းထန္တဲ့ႏွင္းမုန္တိုင္းႀကီး က်ေရာက္ရာမွာ ဝါရွင္တန္ၿမိဳ ႔ေတာ္တဝိုက္ရွိ ေဒသေတြကေတာ့ ဒီ ႏွင္းမုန္တုိင္း တိုက္တဲ့ လမ္းေၾကာင္းကေန သီသီေလး ကပ္လြတ္သြားခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သတင္းမီဒီယာေတြက ႏွင္းမုန္တုိင္းႀကီး လမ္းေၾကာင္းကေန ဝါရွင္တန္ဒီစီ သီသီေလး ကပ္လြတ္သြားတယ္ဆိုၿပီး ခန္႔မွန္းခ်က္ေတြ ေရးသားရာမွာ Fox News သတင္းဌာနက Close call: Massive snow storm may graze D.C. Thursday morning ဆုို္ျပီး၊သီသီေလး ကပ္လြတ္သြားမယ္ ၊ ၾကာသပေတးေန႔ ႏွင္းမုန္တိုင္းက DC တဝိုက္ ကပ္ၿပီးျဖတ္တိုက္ႏုိင္တယ္လို႔ ေရးသားခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအသုံးနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ဥပမာကို ေလ့လာၾကည့္ရေအာင္ပါ။

It was a “close call”. I nearly hit a deer that ran in front of my car this morning.

သီသီေလး ကပ္လြတ္သြားခဲ့တယ္။ ဒီမနက္ က်ေနာ့္ကားေရွ ႔ ျဖတ္ေျပးခဲ့တဲ့ သမင္ကို က်ေနာ္ တိုက္မိေတာ့မလို ျဖစ္ခဲ့တယ္။

(၃) No big deal

No (မဟုတ္တာ)၊ big deal (အႀကီးအက်ယ္ ျဖစ္ရပ္တခု ျဖစ္ၿပီး စကားစုတစုလံုးရဲ ႔ တုိက္ရိုက္အဓိပၸါယ္က အႀကီးအက်ယ္ျဖစ္ရပ္ မဟုတ္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ အီဒီယံသြယ္ဝိုက္အဓိပၸါယ္ကေတာ့ အသံုးအမ်ဳိးမ်ဳိး ရွိပါတယ္။ က်မတို႔ျမန္မာမွာ အနီးစပ္ဆံုး ေျပာရရင္၊ တခုခုနဲ႔ ပတ္သက္လုိ့ ့သိပ္ကိစၥမရွိတာ၊ အေသးအဖြဲျဖစ္တာ၊ သိပ္အေရးမႀကီးတာ၊ အဲဒီေလာက္ေတာ့ ခံႏိုင္ရည္ရွိတာမ်ဳိးျဖစ္တာ၊ အသာေလးပဲျဖစ္တာ၊ သိပ္ဂရုမစိုက္တာ၊ သိပ္ျပႆနာ မရွိတာ၊ စိတ္ပူစရာမလုိတာ စသည္ျဖင့္တို႔ကို ရည္ညႊန္းရာမွာ No big deal ကို သံုးႏိုင္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအသံုးကို မၾကာေသးမီက က်ေရာက္ခဲ့တဲ့ ႏွင္းမုန္တိုင္းႀကီးနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ပဲ သတင္းမီဒီယာေတြက ရည္ညႊန္းေရးသားခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ေျမာက္ဘက္ျခမ္းရွိ ျပည္နယ္ေတြကေတာ့ ႏွင္းမုန္တုိင္းႀကီးေတြ ႏွစ္စဥ္က်ေရာက္ေလ့ ရွိတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ခံႏိုင္ရည္ရွိၿပီး သိပ္ဂရုမစိုက္ၾကပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္လဲ အဲဒီေျမာက္ပုိင္းသားေတြအတြက္က ဒီေလာက္ႏွင္းမုုန္တုိင္းႀကီးကေတာ့ အေပ်ာ့ေပါ့ဆိုၿပီးေတာ့ ျပႆနာ မဟုတ္ဘူးလို႔ ေျပာေလ့ရွိရာမွာ No big deal ကိုသံုးခဲ့ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အလယ္ပိုင္းနဲ႔ အေရွ ႔ပိုင္း ျပည္နယ္ေတြကေတာ့ ႏွင္းမုန္တိုင္းႀကီးက်ၿပီဆိုရင္ အေအးဒဏ္ကိုေၾကာက္ၿပီး အျဖစ္သည္းေလ့ရွိတာေၾကာင့္ ေျမာက္ပိုင္းသားေတြရဲ ႔ ခနဲ႔မႈကို မၾကာခဏ ခံခဲ့ရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္လဲ ဒီတခါ ေရခဲမွတ္ေအာက္ အေတာ္ေလး က်ခဲ့တဲ့ ေအးခဲမႈေၾကာင့္ ဝါရွင္တန္ၿမိဳ ႔ေတာ္တဝိုက္ ရင္ဆိုင္ေနရတဲ့ အျဖစ္သည္းမႈကို ေျမာက္ပိုင္းသားေတြက မကဲ့ရဲ ႔ဖုိ႔ Washington Post သတင္းစာႀကီးကေန ေျမာက္ပိုင္းသားေတြအတြက္ ဒီရာသီက အေပ်ာ့ျဖစ္ေပမယ့္လို႔ မေလွာင္ပါနဲ႔ ပါးစပ္ပိတ္ထားၾကပါဆိုၿပီးေတာ့ Dear Northerners: We get that this weather is no big deal for you. Now please shut up လို႔ စိတ္မရွည္ဘဲ ေရးသားခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအသုံးနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ဥပမာကို ေလ့လာၾကည့္ရေအာင္ပါ။

It's “no big deal” to set up a Facebook account.

Facebook အေကာင့္ ဖြင့္ဖုိ႔က သိပ္မခက္ပါဘူး။

ဒီသတင္းပတ္ တင္ျပခဲ့့တဲ့ idioms အသံုးေတြက Caught red handed, Close call နဲ႔ No big deal တို႔ ျဖစ္ၾကပါတယ္။