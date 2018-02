မ်က္ေမွာက္ႏိုင္ငံေရးေလာကဆိုင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား (၂၇)

ဒီတပတ္ English American Style Idioms က႑မွာ မ်က္ေမွာက္ႏုိင္ငံေရးေလာကမွာ သံုးႏႈန္းေနတဲ့ အီဒီယံအသံုးတခ်ိဳ ့ ျဖစ္တဲ့ Pick up the tab, All eyes on နဲ႔ A hard sell တုိ႔ကို တင္ျပထားပါတယ္။

(၁) Pick up the tab

Pick up (ေကာက္ယူလိုက္တာ)၊ the tab က ဘန္းစကားျဖစ္ၿပီး စားေသာက္ဆိုင္ေတြ၊ အေရာင္းဆိုင္ေတြကေပးတဲ့ က်သင့္တဲ့ေငြ ေျပစာျဖတ္ပိုင္း (Receipt) ျဖစ္ပါတယ္။ဒါေၾကာင့္ စကားတခုလံုးရဲ ႔ တိုက္ရို္က္အဓိပၸါယ္က ေငြေျပစာျဖတ္ပိုင္းကို ေကာက္ယူလုိက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ အီဒီယံသြယ္ဝိုက္အဓိပၸါယ္က က်သင့္တဲ့ေငြကို တာဝန္ယူ ရွင္းေပးတာ၊ က်သေလာက္ကို ေငြထုတ္ေပးတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအသံုးကို ေတာင္ကိုရီးယားႏုိင္ငံ Pyeongchang မွာ က်င္းပေနတဲ့ ေဆာင္းရာသီအိုလံပစ္ပြဲေတာ္ကို ေျမာက္ကိုရီးယားဘက္က ေခါင္းေဆာင္ Kim Jong-un ရဲ ႔ ညီမအပါအဝင္ ေဖ်ာ္ေျဖေရးအဖြဲ႔သား (၁၃၇) ဦးနဲ႔ အားကစားသမားမ်ား စုစုေပါင္း လူ (၅၀၀) ေက်ာ္ လာေရာက္တဲ့ ကုန္က်စရိတ္ျဖစ္တဲ့ ေဒၚလာ (၂.၇) သန္းကို က်ခံဖို႔ ေတာင္ကိုရီးယားက သေဘာတူခဲ့တဲ့အတြက္ေၾကာင့္The Wall Street Journal သတင္းစာႀကီးက North Korea leaves the South to pick up its Olympics tab၊ ေျမာက္ကိုရီးယားကသူ့ရဲ့ အိုလံပစ္ကုန္က်စရိတ္ကိုေတာင္ပိုင္းကို က်ခံေစမယ္လို႔ ေရးသားခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအသုံးနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ဥပမာကို ေလ့လာၾကည့္ရေအာင္ပါ။

John picked up the tab for his friend’s farewell party at the restaurant.

စားေသာက္ဆုိင္မွာ သူ႔သူငယ္ခ်င္း ႏႈတ္ဆက္ပြဲအတြက္ ကုန္က်စရိတ္ကို John က က်ခံလိုက္တယ္။

(၂) All eyes on

All (အားလံုး)၊ eyes (မ်က္စိ)၊ on (အေပၚ) ျဖစ္ၿပီး၊ စကားစုတခုလံုးရဲ ႔ တုိက္ရိုက္အဓိပၸါယ္က မ်က္စိအားလံုးက တခုခုေပၚ ေရာက္ေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အီဒီယံသြယ္ဝိုက္အဓိပၸါယ္ကလည္း သိပ္မကြာလွပါဘူး။ အမ်ားရဲ ႔ အာရံုစိုက္ခံရတာ၊ ဝိုင္းၾကည့္ခံရတာ၊ ေစာင့္ၾကည့္ခံရတာကို ဆိုလိုတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအသံုးကို ေျမာက္ကိုရီးယားနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေခါင္းေဆာင္ Kim Jong-un ရဲ ႔ ႏ်ဴကလီးယား ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ေတြ၊ ဒုံးလက္နက္ စမ္းသပ္မႈေတြ၊ သူ႔ရဲ ႔ မၾကာခဏ ၿခိမ္းေျခာက္မႈေတြေၾကာင့္ အေမရိကန္ေထာက္လွမ္းေရးက ကုိရီးယားကၽြန္းဆြယ္မွာ ေျမာက္ကိုရီးယားကို မ်က္စိေဒါက္ေထာက္ၾကည့္ေနတယ္ဆိုၿပီး Foreignpolicy.com မွာ All Eyes on North Korea လုိ့ေရးသားခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအသုံးနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ဥပမာကို ေလ့လာၾကည့္ရေအာင္ပါ။

All eyes were on the Minister when he visited the refugee camps recently.

ဒုကၡသည္စခန္းေတြကို မျကာေသးမီက ၀န္ျကီးသြားေရာက္လခဲ့စဥ္သြားေရာက္ခဲ့စဥ္က လူေတြအားလံုးက သူအေပၚ ၀ိုင္းအာရံုစိုက္ခဲ့ၾကတယ္။

(၃) A hard sell

A hard (ခက္ခဲတဲ့လုပ္ရပ္တခု)၊ sell (ေရာင္းခ်မႈ) ျဖစ္ၿပီး စကားစုတစုလံုးရဲ ႔ တုိက္ရိုက္အဓိပၸါယ္က ခက္ခဲတဲ့ေရာင္းခ်မႈတခု ျဖစ္ပါတယ္။ သာမန္အားျဖင့္ ေရာင္းဖို့ခက္တယ္၊ ေရာင္းလို႔မထြက္ဘူးဆိုတဲ့ ပစၥည္းဟာ လူေတြမႀကိဳက္လို႔၊ လက္မခံၾကလို႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ လူႀကိဳက္ေအာင္၊ လက္ခံလာေအာင္ အတင္းအၾကပ္ေရာင္းမွ၊ ေစ်းေလွ်ာ့ေရာင္းမွ စသျဖင့္ ေရာင္းတဲ့ဗ်ဴဟာေတြသံုးဖို႔ လုိအပ္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အီဒီယံဆိုတဲ့ သြယ္ဝိုက္အဓိပၸါယ္ကေတာ့ လူေတြလက္ခံလာေအာင္လုပ္ဖို႔ လူေတြရဲ ႔ ေထာက္ခံမႈရရွိဖို႔ ခက္ခဲတာ ျဖစ္ပါတယ္။ တနည္းေတာ့ ဖိအားေပးမွ ၊ အတင္းအၾကပ္လုပ္မွ ျဖစ္ႏိုင္တဲ့သေဘာမ်ဳိး၊ လက္ခံႏိုင္မယ့္ အေျခအေနမ်ဳိးကို ဆိုလိုတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအသံုးကို သမၼတ Donald Trump အစုိးရကခ်ျပတဲ့လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရး အစီအစဥ္သစ္နဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ဒီမိုကရက္ေတြဘက္က အထက္လႊတ္ေတာ္နဲ႔ ေအာက္လႊတ္ေတာ္မွာ လက္မခံႏိုင္ဘဲ ရိွေနတဲ့အတြက္ Deutsche Welle သတင္းစာႀကီးက Why Donald Trump′s immigration deal is a hard sell ဆိုတဲ့ ေခါင္းႀကီးနဲ႔Donald Trump ရဲ ႔ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရး အစီအစဥ္ကို ဘာေၾကာင့္ လက္မခံၾကသလဲ၊ လက္ခံလာေအာင္လုပ္ဖုိ့ကခက္တဲ့အေၾကာင္းကုိေရးသားခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအသုံးနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ဥပမာကို ေလ့လာၾကည့္ရေအာင္ပါ။

The tax increase on electricity will be a hard sell to the voters.

လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားအေပၚ အခြန္တိုးေကာက္တာဟာ မဲဆႏၵရွင္တုိ႔အတြက္ လက္ခံႏုိင္ဖို႔ ခက္ခဲမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီသတင္းပတ္ တင္ျပခဲ့့တဲ့ idioms အသံုးေတြက Pick up the tab, All eyes on နဲ႔ A hard sell တို႔ ျဖစ္ၾကပါတယ္။