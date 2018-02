မ်က္ေမွာက္ႏိုင္ငံေရးေလာကဆိုင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား (၂၆)

ဒီတပတ္ English American Style Idioms က႑မွာ မ်က္ေမွာက္ႏုိင္ငံေရးေလာကမွာ သံုးႏႈန္းေနတဲ့ အီဒီယံအသံုးတခ်ိဳ ့ ျဖစ္တဲ့ To keep mum on, Kick off နဲ႔ Mixed feelings တုိ႔ကို တင္ျပထားပါတယ္။

(၁) To keep mum on

To keep (ျဖစ္ေစတာ)၊ mum က ဂႏၶဝင္စာေရးဆရာႀကီး William Shakespeare က အလယ္ေခတ္က သူ႔ရဲ ႔ Henry IV စတုတၳေျမာက္ ဟန္နရီဇာတ္လမ္း ေရးသားရာမွာ Momme ဆိုျပီးသံုးခဲ့တဲ့ ေဝါဟာရရဲ ႔ ဘန္းစကားျဖစ္ၿပီး တိတ္ဆိတ္ေနတယ္၊ ႏႈတ္ပိတ္ေနတယ္၊ ထုတ္မေျပာဘဲေနတယ္ဆိုတဲ့ အဓိပၸါယ္ရပါတယ္။ On က တခုခုနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ စကားတခုလံုးရဲ ႔ တိုက္ရို္က္အဓိပၸါယ္က တခုခုနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ႏႈတ္ဆိတ္ေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ တကယ္လဲပဲ ႏႈတ္ခမ္းကိုေစ့ၿပီး အသံထြက္ဖုိ႔ ႀကိဳးစားၾကည့္ရင္ Mmmmm ဆိုတဲ့ အသံပဲ ထြက္တာမို႔ To keep mum on ရဲ ႔ အီဒီယံအဓိပၸါယ္က ပါးစပ္က ဘာမွမထြက္ဘဲေနတာ၊ ႏႈတ္ဆိတ္ေနတာကို ဆိုလိုပါတယ္။ ဒီအသံုးကို သမၼတ Donald Trump က ၂၀၁၇ ႏွစ္တုန္းက Stock ေစ်းေတြတက္ၿပီး စီးပြားေရးအားေကာင္းတာဟာ သူ႔ေၾကာင့္လို႔ ဂုဏ္ယူထုတ္ေျပာခဲ့ေပမယ့္ ၊ မၾကာေသးမီကပဲ Stock ေစ်းေတြ တရက္ထဲမွာ အဆိုးဝါးဆံုး ထုိးက်တဲ့အခါမွာေတာ့ သမၼတက ၿငိမ္ေနတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ တက္တုန္းကေတာ့ သူ႔ေၾကာင့္ဆုိၿပီး ဂုဏ္ယူေျပာတယ္။ အခုလို က်တဲ့အခါက်ေတာ့ ထူးထူးဆန္းဆန္း ဘာမွမေျပာဘဲ ႏႈတ္ဆိတ္ေနပါလားဆုိၿပီး သတင္းမီဒီယာေတြမွာ Trump uncharacteristically mum on stock market as it tumbles လို႔ ေရးသားခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအသုံးနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ဥပမာကို ေလ့လာၾကည့္ရေအာင္ပါ။

Let’s keep mum on John’s surprise birthday party.

John ရဲ ႔ ေမြးေန႔ပါတီကို သူ႔အတြက္ အံ့အားသင့္ေစေအာင္ လုပ္ေပးမွာျဖစ္တဲ့အတြက္ အဲဒီအေၾကာင္း တိတ္တိတ္ပဲ ေနၾကပါစို႔။

(၂) Kick off

Kick (ကန္တာ)၊ off (အေဝးကိုျပတဲ့ ဝိဘတ္ - Preposition) ျဖစ္ၿပီး၊ စကားစုတခုလံုးရဲ ႔ တုိက္ရိုက္အဓိပၸါယ္က အေဝးကို ကန္လိုက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေဘာလံုးပြဲေတြစရင္ ေဘာလံုးကို အရင္ကန္ခြင့္ရတဲ့အသင္းက ေဘာလံုးကို စကန္ၿပီး ပြဲစရတာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္လဲ Kick off အီဒီယံအဓိပၸါယ္က ပြဲေတြ၊ အခမ္းအနားေတြ စသျဖင့္ကို စတင္လုိက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအသံုးကို အခု ေတာင္ကိုရီးယားႏုိင္ငံ မွာ Pyeongchang ေဆာင္းရာသီအိုလံပစ္ပြဲေတာ္ကို ေဖေဖၚဝါရီလ (၈) ရက္ေန႔က စတင္လိုက္ရာမွာ Washington Post သတင္းစာႀကီးက Olympics Day 1: Opening ceremonies kick off the Pyeongchang games အိုလံပစ္ပြဲေတာ္ ပထမေန႔ မွာ ပြဲေတာ္ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားေတြနဲ႔ Pyeongchang အားကစားပြဲေတာ္ကို စတင္လုိက္တယ္ လို႔ ေရးသားထားပါတယ္။ ဒီအသုံးနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ဥပမာကို ေလ့လာၾကည့္ရေအာင္ပါ။

The Independence Day celebrations kicked off with a huge military parade.

လြတ္လပ္ေရးေန ့အခမ္းအနားေတြကို အင္အားႀကီးမားလွတဲ့ စစ္ေရးျပအခမ္းအနားနဲ႔ စတင္လိုက္တယ္။

(၃) Mixed feelings

Mixed (ေရာေနတာ)၊ feelings (ခံစားခ်က္ေတြ) ျဖစ္ၿပီး စကားစုတစုလံုးရဲ ႔ တုိက္ရိုက္အဓိပၸါယ္က ေရာေနတဲ့ ခံစားခ်က္ေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ အီဒီယံသြယ္ဝိုက္အဓိပၸါယ္ကလည္း သိပ္မကြာလွပါဘူး။ တခုခုနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ တခ်ိန္တည္းမွာ ဝမ္းနည္းဝမ္းသာျဖစ္တာ၊ အဆိုးအေကာင္း ခံစားရတဲ့သေဘာမ်ဳိးကို ဆုိလုိတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအသံုးကို Pyeongchang ေဆာင္းရာသီအိုလံပစ္ ပြဲေတာ္ကို ေျမာက္ကိုရီးယား အားကစားသမားေတြ ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္ခြင့္ ရၾကရာမွာ ေျမာက္ကိုရီးယားႏုိင္ငံသား (၅၀၀) ခန္႔က အဲဒီအဖြဲ႔မွာ လိုက္ပါလာတဲ့အတြက္ေၾကာင့္မို႔ ဒါဟာ ၂၀၀၂ BUSAN အာရွ အားကစားပြဲေတာ္အၿပီးမွာ ေျမာက္ကိုရီးယားႏုိင္ငံသားေတြ ေတာင္ကိုရီးယားမွာ ေရာက္ရွိေနတာ အမ်ားဆံုး ျဖစ္ပါတယ္။ အခုလို ေရာက္ရွိတာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ေတာင္ကိုရီးယားႏုိင္ငံသားေတြၾကားမွာ သေဘာက်ျပီးဝမ္းသာေနသူေတြ ရွိေနသလို၊ သံသယနဲ႔ ရႈျမင္ၿပီး စိတ္မခ်မ္းမသာျဖစ္ေနျကသူေတြလည္း ရွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ Washington Post သတင္းစာႀကီးက Mixed feelings in South Korea over North Korea Olympics visit လို႔ ေရးသားခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအသုံးနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ဥပမာကို ေလ့လာၾကည့္ရေအာင္ပါ။

John has mixed feelings about his recent promotion. It’s true his income will increase but he will have more responsibilities.

John က မျကာမီကသူရာထူးတုိးခဲ့တာနဲ့ပတ္သက္လို႔ ဝမ္းနည္းဝမ္းသာ ျဖစ္ေနတယ္။ လစာပိုရတာ ေတာ့မွန္ေပမယ့္လို႔ တာဝန္ေတြ ပိုႀကီးလာမွာ ျဖစ္တယ္။

ဒီသတင္းပတ္ တင္ျပခဲ့့တဲ့ idioms အသံုးေတြက To keep mum on, Kick off နဲ႔ Mixed feelings တို႔ ျဖစ္ၾကပါတယ္။