မ်က္ေမွာက္ႏိုင္ငံေရးေလာကဆိုင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား (၃၂)

ဒီတပတ္ English American Style Idioms က႑မွာ မ်က္ေမွာက္ႏုိင္ငံေရးေလာကမွာ သံုးႏႈန္းေနတဲ့ အီဒီယံအသံုးတခ်ိဳ ့ ျဖစ္တဲ့ Take stock of, Fits the bill နဲ ့ To be at wits end တုိ႔ကို တင္ျပထားပါတယ္။

(၁) Take stock of

Take (ယူတာ)၊ stock (လက္က်န္ကုန္ပစၥည္း)၊ of (တခုခုနဲ႔ ပတ္သက္လို႔) ျဖစ္ၿပီး စကားစုတခုလံုးရဲ႕ တိုက္ရိုက္အဓိပၸါယ္က တခုခုနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ လက္က်န္ပစၥည္းစာရင္း ေကာက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ အီဒီယံသြယ္ဝိုက္အဓိပၸါယ္က တခုခုနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ အေျခအေန ဘယ္လိုရွိတယ္ဆိုတာကို အကဲခတ္သံုးသပ္ၿပီး၊ ေလးေလးနက္နက္ စဥ္းစားတာမ်ဳိးကို ဆိုလိုတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဥပမာ တႏွစ္ကုန္သြားလို႔ ဒီဇင္ဘာလေရာက္ရင္ လူတဦးအေနနဲ႔ ကုန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္မွာ ကိုယ္လုပ္ခဲ့တာေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ အဆိုးအေကာင္းကို ျပန္လည္သံုးသပ္ရာမွာ Take stock of လို႔ ရည္ညႊန္းေျပာေလ့ရွိပါတယ္။ ဒီအသံုးကို အေမရိကန္သမၼတ Donald Trump က ေျမာက္ကိုရီးယားေခါင္းေဆာင္ Kim Jong Un နဲ႔ ေမလမွာ ေတြ႔ဆံုဖို႔ မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ သေဘာတူခဲ့တဲ့ ကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ေျမာက္ကိုရီးယားဘက္ကေန လူသိရွင္ၾကား၊ ခ်က္ခ်င္းမတံု႔ျပန္ခဲ့တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ေတာင္ကိုရီးယားႏုိင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးက ေျမာက္ကိုရီးယားေခါင္းေဆာင္အေနနဲ႔ အေျခအေနကို ျပန္လည္သံုးသပ္ေနတယ္လို႔ သူယူဆတဲ့အေၾကာင္း အေမရိကန္ရုပ္သံ CBS နဲ႔ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္းမွာ ေျပာၾကားခဲ့တဲ့အတြက္ The Nation သတင္းစာႀကီးက North Korea's Kim 'taking stock' of Trump meet ေခါင္းႀကီးနဲ႔ ေရးသားခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီ အသံုးနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ဥပမာကို ေလ့လာၾကည့္ၾကရေအာင္ပါ။

John advised his friend to take stock of his finances before his retirement.

John က သူ႔သူငယ္ခ်င္းအေနနဲ႔ အလုပ္က ပင္စင္မယူခင္၊ ကိုယ့္စီးပြားေရးအေျခအေနကို ေသေသခ်ာခ်ာ ေလ့လာသံုးသပ္ဖို႔ အႀကံေပးခဲ့တယ္။

(2) Fits the bill

Fits (ေတာ္တာ)၊ the bill က အဓိပၸါယ္အမ်ဳိးမ်ဳိး ရွိေပမယ့္ ဒီေနရာမွာေရွးတုန္းက ေဖ်ာ္ေျဖပြဲေတြအတြက္ ေၾကာ္ျငာစာတမ္းကို ဆိုလိုတာ ျဖစ္ပါတယ္။ Billboard လို႔ေခၚတဲ့ ဒီေၾကာ္ျငာစာတမ္းမွာအဓိကဇာတ္ေဆာင္ေတြရဲ ႔ ရုပ္ပံုေတြကို ပရိသတ္ဆြဲေဆာင္ႏုိင္ေအာင္ ေဖာ္ျပေပးေလ့ရွိတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ေၾကာ္ျငာနဲ႔ အသင့္ေတာ္ဆံုးလူက ဘယ္လိုလူ ျဖစ္တယ္ဆိုတာကို ဆိုလိုတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ စကားစုတခုလံုးရဲ ႔ လံုးေကာက္အဓိပၸါယ္က ေၾကာ္ျငာနဲ႔ အသင့္ေတာ္ဆံုး ျဖစ္တာကို ဆိုလိုပါတယ္။ အီဒီယံသြယ္ဝိုက္အဓိပၸါယ္က အလုပ္တခုခုအတြက္လုိအပ္တဲ့အရည္အခ်င္းျပည့္မီတာ၊ အံကိုက္ျဖစ္တာကို ဆိုလိုတာျဖစ္ပါတယ္။ က်မတို႔ ျမန္မာဘန္းစကားမွာ လိုတာနဲ႔ကြက္တိျဖစ္တာကို ဆိုလိုပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ Fits အစား Fills ဆုိၿပီးေတာ့ Fills the bill လို႔ ေျပာင္းၿပီး သံုးလို႔ရပါတယ္။ ဒီအသံုးကို သမၼတ Trump က သူ႔ရဲ ႔ လံုၿခံဳေရးအႀကံေပး ပုဂၢိဳလ္အျဖစ္ မၾကာေသးမီက ထုတ္ပစ္လိုက္တဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ H.R. McMaster ေနရာမွာ အရင္ ကုလသမဂၢသံအမတ္ႀကီး လုပ္ခဲ့တဲ့ John Bolton ကို အစားထိုးခန္႔အပ္လိုက္ရာမွာ John Bolton မွာ Trump လိုခ်င္တဲ့ အရည္အခ်င္းေတြ ပိုၿပီးရွိတယ္၊ Bolton ဟာ Trump လိုပဲ ခပ္ျကမ္းျကမ္းလႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္တတ္သူျဖစ္တယ္ဆုိျပီး၊ သတင္းမီဒီယာေတြမွာ Mr. Bolton fits the bill လို႔ ေရးသားခဲ့ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီ အသံုးနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ဥပမာကို ေလ့လာၾကည့္ၾကရေအာင္ပါ။

John is likely to be selected by the Director as he fits the bill for the job.

John က အလုပ္အတြက္ လိုအပ္တဲ့ အရည္အခ်င္းေတြ ျပည့္မီတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ဒါရိုက္တာက သူ႔ကို ေရြးခ်ယ္ဖုိ့မ်ားတယ္။

(3) To be at wits end

To be at (ေနရာတေနရာမွာ ရွိေနတာ)၊ wits (အသိဥာဏ္)၊ end (အဆံုး) ျဖစ္ၿပီး စကားတခုလံုးရဲ ႔ တိုက္ရို္က္အဓိပၸါယ္က အသိဥာဏ္ အဆံုးေနရာမွာ ေရာက္ေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအသံုးရဲ ႔ အီဒီယံအဓိပၸါယ္က စိတ္ကုန္စိတ္ပ်က္တာ၊ က်မတုိ႔ ျမန္မာဘန္းစကားမွာ ဦးေႏွာက္ေျခာက္တာမ်ဳိးကို ဆိုလိုတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အေျခအေနက ႀကိဳတင္ခန္႔မွန္းရခက္လွတဲ့အတြက္ ဘာလုပ္လို႔၊ ဘာကုိင္ရမွန္းမသိတဲ့ အေျခအေနမ်ဳိး၊ တနည္းေတာ့ ေခါင္းစားတဲ့ အေျခအေနမ်ဳိး ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအသံုးကို သမၼတ Trump နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး သူ႔စိတ္က အခုတမ်ဳိး၊ ေတာ္ၾကာတမ်ဳိး ေျပာင္းတတ္သလုိ၊ Twitter ေပၚမွာလည္း သူ႔စိတ္ခံစားခ်က္ေတြကို ေကာက္ေရးတာေၾကာင့္ အိမ္ျဖဴေတာ္အမွဳထမ္းေတြက ဦးေႏွာက္ေျခာက္ေနတယ္ဆိုၿပီး၊ Trump aides are 'at their wits' end' လို႔ The Politico သတင္းစာႀကီးကေခါင္းျကီးမွာ ေရးသားခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအသုံးနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ဥပမာကို ေလ့လာၾကည့္ရေအာင္ပါ။

The board members were at their wits end trying to solve the company’s financial problems.

ကုမၸဏီရဲ ႔ စီးပြားေရးျပသနာေတြကို ႀကိဳးစားေျဖရွင္းရာမွာ ဘုတ္အဖြဲ႔ဝင္ေတြ ဦးေႏွာက္ေျခာက္ကုန္ၾကတယ္။

ဒီသတင္းပတ္ တင္ျပခဲ့့တဲ့ idioms အသံုးေတြက Take stock of, Fits the bill နဲ ့ To be at wits end တို႔ ျဖစ္ၾကပါတယ္။