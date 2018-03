မ်က္ေမွာက္ႏိုင္ငံေရးေလာကဆိုင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား (၃၀)

ဒီတပတ္ English American Style Idioms က႑မွာ မ်က္ေမွာက္ႏုိင္ငံေရးေလာကမွာ သံုးႏႈန္းေနတဲ့ အီဒီယံအသံုးတခ်ိဳ ့ ျဖစ္တဲ့ Pink slip, On the same page နဲ ့ On the same wavelength တုိ႔ကို တင္ျပထားပါတယ္။

(၁) Pink slip

Pink (ပန္းေရာင္)၊ slip ဒီေနရာမွာ နာမ္ (noun) အျဖစ္နဲ႔ သံုးထားၿပီး စကၠဴစ (ဒါမွမဟုတ္) ျဖတ္ပိုင္းစကို ဆိုလိုပါတယ္။ စကားစုတခုလံုးရဲ႕ တိုက္ရိုက္အဓိပၸါယ္ကပန္းေရာင္စကၠဴျဖတ္ပိုင္းစ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအသံုးက အေမရိကန္ ကုမၸဏီေတြမွာ အလုပ္သမားေတြကို အလုပ္ကေနရပ္ဆုိင္းတဲ့ အေၾကာင္းၾကားစာကို စကၠဴပန္းေရာင္နဲ႔ ရိုက္ႏိွပ္ေလ့ ရွိတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ Pink slip ရဲ ႔ အီဒီယံအဓိပၸါယ္က အလုပ္ထုတ္တဲ့စာကို ဆိုလိုတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအသံုးကိုလူအမ်ား အံ့ၾသသင့္ခဲ့တဲ့ သတင္းတပုဒ္ျဖစ္တဲ့ မတ္လ (၁၃) ရက္ေန႔က သမၼတ Donald Trump က Twitter ကတဆင့္ ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး Rex Tillerson ကို ရာထူးကေန ျဖဳတ္ပစ္လုိက္တဲ့အေျကာင္း ေရးသားခဲ့သလို၊ အဲဒီေန႔မွာပဲ Tillerson အေနနဲ႔ သမၼတ Trump နဲ႔ စကားမေျပာျဖစ္သလို၊ ဘာေၾကာင့္သူ့့ ့ ကို ရာထူးကေန ဖယ္ရွားတယ္ဆိုတာကိုလည္း မသိတဲ့အေၾကာင္း လူထုဆက္ဆံေရးဆိုင္ရာ လက္ေထာက္ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး Steve Goldstein က ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္လိုက္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ သူပါ အလုပ္ထုတ္ျခင္းခံခဲ့ရပါတယ္။ တဘက္မွာေတာ့ Tillerson ေနရာမွာ CIA ညြွန္ျကားေရးမွူးခ်ုပ္ Mike Pompeo ကို ခန္႔အပ္မယ္လို႔ Trump က ေျပာခဲ့သလို၊ Pompeo ေနရာမွာလည္း လက္ရွိအမ်ဳိးသမီး CIA လက္ေထာက္ ညြွန္ျကားေရးမွူးခ်ုပ္ Gina Haspel ကိုခန့္အပ္မယ္လုိ့ ေၾကညာခဲ့တဲ့အတြက္ Fox News ရုပ္သံလႊင့္ကေန Pink slips and promotions fly at White House in chaotic day of turnover - အိမ္ျဖဴေတာ္မွာ ကေသာင္းကနင္း ျဖစ္တဲ့ေန့မွာ အလုပ္ျဖဳတ္တာေတြ၊ ရာထူးတုိးေပးတာေတြ ပလူးပ်ံခဲ့တယ္လို႔ ေရးသားခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီ အသံုးနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ဥပမာကို ေလ့လာၾကည့္ၾကရေအာင္ပါ။

John was shocked when he received a pink slip from his company today.

John က သူ႔ ကုမၸဏီကေန အလုပ္ထုတ္တဲ့စာ ဒီကေန႔ လက္ခံရရွိတဲ့အတြက္ သိပ္ကို အံ့ၾသသင့္ တုန္လႈပ္သြားခဲ့တယ္။

(2) To be on the same page

To be (ျဖစ္တာ၊ ရွိတာ)၊ on (အေပၚမွာ)၊ the same page (စာမ်က္နာ တူေနတာ) ျဖစ္ၿပီး စကားစုတခုလံုးရဲ႕ တိုက္ရိုက္အဓိပၸါယ္က စာမ်က္နာ တမ်က္နာထဲမွာ အတူတူရွိေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ တနည္းေတာ့ လူႏွစ္ဦး ဖတ္ေနတဲ့ စာမ်က္နာ နံပတ္ခ်င္း တူေနတာကို ဆိုလိုတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဖတ္ေနတဲ့ စာမ်က္နာခ်င္း တူေနတယ္ဆိုကတည္းက ဖတ္တဲ့ အေၾကာင္းအရာလည္း တူမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အီဒီယံသြယ္ဝိုက္အဓိပၸါယ္က လူတဦးနဲ႔ ေနာက္တဦးၾကား သေဘာထားခ်င္း၊ ခံယူခ်က္၊ နားလည္မႈ၊ အဓိပၸါယ္ ေကာက္ယူမႈေတြ တသေဘာတည္း ရွိတာကို ဆိုလိုတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအသံုးကို ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး Tillerson ရာထူးမွာ ရုတ္တရက္ ထုတ္ပစ္ျခင္း ခံရတဲ့ သတင္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး သမၼတ Trump နဲ့ Tillerson ၾကား အျမင္ခ်င္း မတူတာ အႀကိမ္ေပါင္း (၁၁) ႀကိမ္ ရွိတယ္လို႔ Boston Globe သတင္းစာႀကီးက ခ်ျပရာမွာ 11 times Trump and Tillerson haven't been on the same page ဆုိတဲ့ေခါင္းႀကီးနဲ႔ ေရးသားခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီ အသံုးနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ဥပမာကို ေလ့လာၾကည့္ၾကရေအာင္ပါ။

Joe is not on the same page as his friend on gun control issues.

ေသနတ္ထိန္းခ်ဳပ္ေရး ကိစၥရပ္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ Joe က သူ႔သူငယ္ခ်င္းနဲ႔ အျမင္ခ်င္း မတူဘူး။

(3) On the same wavelength

On (အေပၚမွာ)၊ the same (အတူတူ)၊ wavelength (မီတာလိႈင္း) ျဖစ္ၿပီး စကားတခုလံုးရဲ ႔ တိုက္ရို္က္အဓိပၸါယ္က မီတာလိႈင္းအတူတူေပၚမွာ ရွိေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေရဒီယုိအသံလႊင့္မီတာလိႈင္းကေန ထုတ္လႊင့္မႈေတြကို ဖမ္းယူနားဆင္ရာမွာ မီတာလိႈင္းခ်င္း တူေနတယ္ဆိုရင္ နားေထာင္တဲ့ ထုတ္လႊင့္ခ်က္ေတြကလည္း တူေနမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီအသံုးရဲ ႔ အီဒီယံအဓိပၸါယ္က လူတဦးနဲ႔တဦးၾကား အျမင္ခ်င္းတူတာ၊ သေဘာထားခ်င္း တုိက္ဆိုင္တာကို ဆိုလိုတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအသံုးကို သမၼတ Donald Trump က ဝန္ႀကီး Tillerson ကို ရာထူးကေန ထုတ္ပစ္အၿပီး၊ သူ႔ေနရာမွာ အစားထိုးခန္႔အပ္မယ္လို႔ ေၾကညာခဲ့တဲ့ CIA Director Mike Pompeoနဲ႔ သူဟာ အျမင္ခ်င္းတူတယ္၊ သေဘာထားခ်င္းတိုက္ဆိုင္တယ္၊ စိတ္တူကိုယ္တူ ျဖစ္တယ္ဆိုတာကို သတင္းေထာက္ေတြကို ေျပာၾကားခဲ့တဲ့အတြက္ ၊ Trump : Mike Pompeo and I are on the same wavelength လို႔ သတင္းစာေတြက ေရးသားခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ဒီအသုံးနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ဥပမာကို ေလ့လာၾကည့္ရေအာင္ပါ။

It is great to work with people who are on the same wavelength.

အျမင္ခ်င္းတူတဲ့ လူေတြနဲ့ အလုပ္လုပ္ရတာ သိပ္စိတ္ခ်မ္းသာစရာေကာင္းတယ္။

ဒီသတင္းပတ္ တင္ျပခဲ့့တဲ့ idioms အသံုးေတြက Pink slip, On the same page နဲ ့ On the same wavelength တို႔ ျဖစ္ၾကပါတယ္။