မ်က္ေမွာက္ႏိုင္ငံေရးေလာကဆိုင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား (၂၉)

ဒီတပတ္ English American Style Idioms က႑မွာ မ်က္ေမွာက္ႏုိင္ငံေရးေလာကမွာ သံုးႏႈန္းေနတဲ့ အီဒီယံအသံုးတခ်ိဳ ့ ျဖစ္တဲ့ Kick off, Double down နဲ ့ An olive branch တုိ႔ကို တင္ျပထားပါတယ္။

(၁) Kick off

Kick (ကန္လိုက္တာ)၊ off (အေဝးကိုညႊန္တဲ့ ဝိဘတ္ Preposition) ျဖစ္ၿပီး စကားစုတခုလံုးရဲ႕ တိုက္ရိုက္အဓိပၸါယ္က အေဝးကို ကန္လိုက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအသံုးကို ေဘာလံုးၿပိဳင္ပြဲေတြမွာ ပြဲမစတင္မီ ေခါင္းပန္းလွန္လို႔ ႏိုင္တဲ့အသင္းဘက္ကေန ေဘာလံုးကို ကန္ခြင့္ရၿပီး၊ ေဘာလံုးပြဲကို စတင္လိုက္တဲ့အေလ့ကေန ဆင္းသက္လာတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီအသံုးရဲ ႔ အီဒီယံအဓိပၸါယ္က ပြဲကိုစတင္က်င္းပလိုက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေဘာလံုးပြဲေတြ၊ အခမ္းအနားေတြ၊ အစည္းအေဝးပြဲ၊ ညီလာခံေတြ စသည္ျဖင့္ စတင္တာကို ရည္ညႊန္းတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအသံုးကို မတ္လ (၅) ရက္ေန႔က တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ညီလာခံ စတင္က်င္းပရာမွာ သမၼတ Xi Jinping ရာထူးသက္တမ္း အကန္႔အသတ္ကို ဖြဲ႔စည္းပံုက ပယ္ဖ်က္ေပးဖို႔အဆုိျပဳခ်က္ အပါအဝင္ ေဝဖန္မႈေတြ ခံေနရတဲ့ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြေျကာင့္၊တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီက အေနာက္ႏုိင္ငံေတြအေပၚ ျပစ္တင္မႈနဲ႔ လႊတ္ေတာ္ကို စတင္လုိက္တယ္ဆိုၿပီး သတင္းေတြမွာ China kicks off parliament season with attack on the West လို႔ ေရးသားခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီ အသံုးနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ဥပမာကို ေလ့လာၾကည့္ၾကရေအာင္ပါ။

The Independence Day celebrations kicked off with a huge military parade.

လြတ္လပ္ေရးအထိမ္းအမွတ္ပြဲကို အင္အားျကီးမားလွတဲ့စစ္ေရးျပအခမ္းအနားနဲ႔ စတင္လိုက္တယ္။

(2) Double down

Double (ႏွစ္ဆ)၊ down (ေအာက္) ျဖစ္ၿပီး စကားစုတခုလံုးရဲ႕ တိုက္ရိုက္အဓိပၸါယ္က ေအာက္ကိုႏွစ္ဆ ခ်လိုက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအသံုးဆင္းသက္လာတာကေတာ့ Black Jack လို႔ေခၚတဲ့ ႏွစ္ဆယ့္တစ္ေပါက္ ဖဲကစားနည္းက ျဖစ္ပါတယ္။ ကိုယ့္လက္ထဲမွာ ဖဲအေျခအေနက ေကာင္းေနတယ္၊ ေနာက္ထပ္ ဒိုင္ဆီက ဖဲတခ်ပ္ပဲ ယူမယ္ဆိုရင္ ကနဦး ေလာင္းေၾကးကို ႏွစ္ဆ ေလာင္းခြင့္ရွိတဲ့ စည္းမ်ဥ္းကို Double down လို႔ ေခၚတာျဖစ္ပါတယ္။ အီဒီယံသြယ္ဝိုက္အဓိပၸါယ္က ကုိယ့္အတြက္အက်ိဳးရွိေစမယ္ လို့လဲယူဆတဲ့ ကိုယ္လုပ္ခ်င္တာ၊ ကိုယ့္ဆႏၵဆံုးျဖတ္ခ်က္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး၊ အေလွ်ာ့မေပးဘဲေနတာ၊ ဆထက္တပိုး ႀကိဳးစားတာ၊ မျဖစ္ျဖစ္ေအာင္လုပ္ဖို႔ သႏၷိ႒ာန္ ခိုင္မာတာကို ဆိုလိုတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအသံုးကို သမၼတ Donald Trump က မၾကာေသးမီက ျပည္ပကေန အေမရိကန္ကို တင္သြင္းတဲ့ သံမဏိနဲ႔ အလူမီနီယံ ကုန္ပစၥည္းေတြအေပၚ အခြန္ေကာက္ခံမယ္လို႔ ေၾကညာခဲ့တဲ့အတြက္ ကမာၻ႔ကုန္သြယ္ေရးေလာကမွာ ဂယက္ရိုက္သြားၿပီး ေဝဖန္မႈေတြ ထြက္ခဲ့ေပမဲ့၊သမၼတ Trump က သူ႔ဆံုးျဖတ္ခ်က္အတိုင္း အခိုင္အမာ ရပ္တည္မယ္ဆုိၿပီး ေျပာခဲ့တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ The Hill စာေစာင္က Trump doubled down on tariffs လို႔ ေရးသားခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီ အသံုးနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ဥပမာကို ေလ့လာၾကည့္ၾကရေအာင္ပါ။

Our company is doubling down to increase our sales of solar panels.

ေနေရာင္သံုး ဆိုလာျပားေတြ အေရာင္းတိုးႏိုင္ေအာင္လုိ႔ က်ေနာ္တို႔ ကုမၸဏီက ဆထက္တပိုး ႀကိဳးစားေနတယ္။

(3) An olive branch

An (တခု)၊ olive branch (သံလြင္ပင္ အခက္) ျဖစ္ၿပီး စကားတခုလံုးရဲ ႔ တိုက္ရို္က္အဓိပၸါယ္က သံလြင္ပင္ရဲ ႔ အခက္တခက္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအသံုးကို Offer ဒါမွမဟုတ္ Hold out ကမ္းလွမ္းတယ္လို႔ အဓိပၸါယ္ေရာက္တဲ့ ႀကိယာ Verb နဲ႔ တြဲသံုးတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ Offer an olive branch ဒါမွမဟုတ္ Hold out an olive branch လို႔ သံုးေလ့ရွိပါတယ္။ Olive သံလြင္ပင္ရဲ ႔အခက္ကိုေရွး ဂရိေခတ္တုန္းက မဂၤလာေဆာင္ေတြမွာ သံလြင္ခက္နဲ႔လုပ္တဲ့ သရဖူကိုသတို႔သမီးေတြက ေဆာင္းေလ့ရွိသလို၊ အိုလံပစ္အားကစားပြဲေတာ္ေတြမွာလည္း အႏိုင္ရရွိသူေတြကိုဆုခ်ီးျမွင့္တဲ့အခါမွာ Olive branch သံလြင္ခက္နဲ႔ လုပ္ထားတဲ့ သရဖူကို ခ်ီးျမွင့္ေလ့ ရွိပါတယ္။ ဒီအသံုးကို ေရာမအင္ပါယာေခတ္မွာေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ကမ္းလွမ္းတဲ့ သေကၤတအျဖစ္ သံုးလာခဲ့ပါတယ္။ ခ်ဳိျဖဴတေကာင္က သံလြင္ခက္ကို ႏႈတ္မွာခ်ီထားတဲ့ သေကၤတကေတာ့ ေရွးဦး ခရစ္ယာန္ယဥ္ေက်းမႈ က ဆင္းသက္လာၿပီး (၁၈) ရာစုမွာေတာ့ ၿဗိတိန္ နဲ႔ အေမရိကန္တုိ႔မွာ ဒီအသံုးကို ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေကၤတအျဖစ္ သံုးလာတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ An olive branch ရဲ ႔ အီဒီယံအဓိပၸါယ္က ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ကမ္းလွမ္းတာကို ဆိုလိုပါတယ္။ ေန႔စဥ္ဘဝမွာေတာ့ တဦးနဲ႔တဦး ျပန္တည့္ဖုိ့ ၊ ျပန္ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏီွးဖုို့၊ ျပန္လည္ေၾကေအးဖုိ့ ၊ ရင္ၾကားေစ့ဖုိ့၊ အာဃာတေတြကို သင္ပုန္းေခ်ဖုိ့ စသျဖင့္တို႔ကုိ ရည္ညႊန္းတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီအသံုးကို မျကာေသးမီကေတာင္ရီးယားကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ့ေျမာက္ပုိင္းကုိသြားေရာက္ခဲ့ျပီး၊ ေခါင္းေဆာင္ Kim Jong-Un နဲ့ေတြ့ဆုံခဲ့ရာမွာ ၊ ေျမာက္ပုိင္းက ရန္ဘက္ အေမရိကန္နဲ့ေဆြးေႏြးလုိတယ္လုိ့ ကမ္းလွမ္းခဲ့တဲ့အေပၚသမၼတ Trump က သတိနဲ့တုံ ့ျပန္ခဲ့တဲ့ အတြက္ သတင္းမီဒီယာေတြက Trump's response to North Korea's apparent olive branch: "We will see what happens." ဆိုၿပီး ေျမာက္ကိုရီးယားရဲ ့ ေၾကေအးဖို႔ လုိ့ရွုျမင္ရတဲ့ကမ္းလွမ္းခ်က္ကို သမၼတ Trump က ေစာင့္ၾကည့္ရတာေပါ့ ဆုိျပီး တုံ့ျပန္ခဲ့တယ္လုိ့ေရးသားခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအသုံးနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ဥပမာကို ေလ့လာၾကည့္ရေအာင္ပါ။

After their argument, David was the first to hold out an olive branch to his colleague.

စကားမ်ားၿပီးေနာက္ David က သူ႔လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ကို ပထမဦးဆံုးပဲ ေၾကေအးတဲ့စကား ေျပာခဲ့တယ္။

ဒီသတင္းပတ္ တင္ျပခဲ့့တဲ့ idioms အသံုးေတြက Kick off, Double down နဲ ့ An olive branch တို႔ ျဖစ္ၾကပါတယ္။