မ်က္ေမွာက္ႏိုင္ငံေရးေလာကဆိုင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား (၂၈)

မတ္လ ၀၃၊ ၂၀၁၈ - ဒီတပတ္ English American Style Idioms က႑မွာ မ်က္ေမွာက္ႏုိင္ငံေရးေလာကမွာ သံုးႏႈန္းေနတဲ့ အီဒီယံအသံုးတခ်ိဳ ့ ျဖစ္တဲ့ Lower the Bar , Call the Shots နဲ႔ Pick up the Tab တုိ႔ကို တင္ျပထားပါတယ္။

(၁) Lower the Bar

Lower က ေအာက္ကိုႏွိမ့္ခ်တာ the Bar ကအဓိပၸါယ္အမ်ိဳးမ်ိဳးရိွေပမယ့္ ၊ ဒီေနရာမွာ ဘားတန္း ၊ တုတ္တန္းကို ဆိုလိုတာျဖစ္ပါတယ္။ စကားစုတခုလံုးရဲ႕ တိုက္ရိုက္ အဓိပၸါယ္္က တားထားတဲ့ ဘားတန္းကို ေအာက္ကိုႏွိမ့္ခ်တာျဖစ္ပါတယ္။ High Jump အျမင့္ခုန္ရာမွာ ဘယ္ႏွစ္ေပခုန္ႏို္္င္လဲဆိုတာ သိရဖို႔ ဘားတန္းကို တားထားရတာျဖစ္ၿပီး ယွဥ္ၿပိဳင္သူအေနနဲ႔ ဘားတန္းကို မထိပဲ ေက်ာ္လႊားခုန္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ တားထားတဲ့ ဘားတန္းကို ႏွိမ့္ခ်တယ္ဆိုတဲ့ သေဘာက ခုန္သူအေနနဲ႔ သိပ္ ျမင့္ျမင့္ခုန္ဖို႔ မလိုတာျဖစ္ပါတယ္။ Idiom ဆိုတဲ့ သြယ္၀ိုက္အဓိပၸါယ္္က စံတန္ဖိုးေတြ၊ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြ၊ ရည္္မွန္းခ်က္ေတြ၊ ေတာင္းဆိုခ်က္ေတြကို ေလ်ာ့ေပါ့ေပးတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအသံုးကို ေဆာင္းရာသီ အိုလံပစ္ပဲြေတာ္ ပိတ္ပဲြအခမ္းအနားကို အေမရိကန္သမတ Donald Trump ရဲ႕ သမီးလည္းျဖစ္ သူ႕ရဲ႕ အႀကံေပးတဦးလည္းျဖစ္တဲ့ Ivanka Trump သြားေရာက္ခဲ့ၿပီး ေတာင္ကိုးရီယားသမတ Moon Jae-In နွင့္ ေတြ႕ဆံုခဲ့သလို ေျမာက္ကိုရီယားကိုယ္စားလွယ္အဖဲြ႔ေခါင္းေဆာင္ Kim Yong Chol နဲ႔လည္း သမတ Moonသီးျခားေတြ႕ဆံုခဲ့ၿပီး ေျမာက္ပိုင္းက အေမရိကန္နဲ႔ ေဆြးေႏြးလိုေၾကာင္း ကမ္းလွမ္းခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ သမတ Moon အေနနဲ့ ေျမာက္ကိုရီးယားနဲ႔ အေမရိကန္အၾကား ေဆြးေႏြးပဲြကို ျဖစ္ေျမာက္ေစလိုတဲ့အတြက္ အေမရိကန္က ေျမာက္ကိုရီယားအေပၚ ႏူးကလီးယားအစီအစဥ္ရပ္တန္႔ဖို႔ဆိုတဲ့ ႀကိဳတင္ေတာင္းဆိုခ်က္ကို ေလ်ာ့ခ်ေပးဖို႔ အႀကံေပးခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ Washington Post သတင္းစာႀကီးက Seoul – US must lower its bar for talks with North လို႔ ေရးသားခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီ အသံုးနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ဥပမာကို ေလ့လာၾကည့္ၾကရေအာင္ပါ။

The private college has lowered the bar for students seeking entrance to study business.

စီးပြားေရးပညာေလ့လာဖို႔ ၀င္ခြင့္ကန္႔သတ္ခ်က္ကို ေက်ာင္းသားေတြအတြက္ ပုဂၢလိကပိုင္ေကာလိပ္က ေလ်ာ့ခ်ေပးလိုက္တယ္လို႔ အဓိပၸါယ္္ရပါတယ္။

(2) Call the Shots

Call က ေခၚတာ၊ ေအာ္ေျပာတာ၊the Shots က ေသနက္နဲ႔ ပစ္ခတ္မႈေတြျဖစ္ၿပီး စကားစုတခုလံုးရဲ႕ တိုက္ရိုက္အဓိပၸါယ္က ေသနတ္ဘယ္ေတာ့ပစ္ေဟ့ ဆိုတာကို ေအာ္ၿပီးေတာ့ အမိန္႔ေပးလိုက္တာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီ အသံုးဆင္းသက္လာတာကေတာ့ ေသနတ္ပစ္ေလ့က်င့္မႈက ျဖစ္ပါတယ္။ ေသနတ္ပစ္တဲ့လူအေနနဲ႔ ဘယ္ေတာ့ ပစ္ရမလဲဆိုတာကို သင္တန္းေပးတဲ့ဆရာရဲ႕ ေအာ္ၿပီး ေပးတဲ့အမိန္႔ကို နားေထာင္ရတာျဖစ္ၿပီး၊ ပစ္ဆိုမွ လိုက္ပစ္ရတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီ အသံုးရဲ႕ အီဒီယံအဓိပၸါယ္္က လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာရိွတာ ၊ ညႊန္ၾကားခ်က္ေပးႏိုင္တာ ၊ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ႏိုင္တဲ့ ေနရာမွာရိွေနတာ၊ က်မတို႔ ျမန္မာဘန္းစကားမွာ ဆိုရင္ေတာ့ လိုအပ္သည္မ်ားကို ညႊန္ၾကားႏို္င္တာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအသံုးကို တရုတ္သမတ ရွင္က်င့္ပင့္က ငါးႏွစ္စီရိွတဲ့ သမတသက္တမ္းမွာ အခု ဒုတိယသက္တမ္း ထမ္းေဆာင္ေနၿပီး၊ ၂၀၂၃ ခုႏွစ္မွာ သူ႕ သမတသက္တမ္း ကုန္ဆံုးမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီက သမတ သက္တမ္း ကန္႔သတ္ခ်က္ကို ဖဲြ႕စည္းပံုက ပယ္ဖ်က္ဖို႔ ႀကိဳးစားေနတာျဖစ္ၿပီး တကယ္လည္းပဲ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရိွတာမို႔ Washington Post သတင္းစာႀကီးက Xi is reminding China,and everyone else, that he will be calling the shots for years to come – Xi က တရုတ္ႏိုင္ငံအျပင္ တျခားလူတိုင္းကိုပါ အသိေပးေနတာက ေနာက္ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အေတာ္ၾကာထိပဲ သူ႕အေနနဲ႔ အာဏာကို စဲြကိုင္သြားမွာ ျဖစ္တယ္လို႔ အဓိပၸါယ္္ရပါတယ္။ ဒီ အသံုးနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ဥပမာကို ေလ့လာၾကည့္ၾကရေအာင္ပါ။

He might be our boss at work but at home it’s his wife who calls the shots.

ရံုးမွာေတာ့သူက က်ေနာ္တို႔ ဆရာသမားျဖစ္ေပမယ့္ အိမ္မွာေတာ့ အဆံုးအျဖတ္ေပးတဲ့သူက သူ႕ဇနီးပဲျဖစ္တယ္လို႔ အဓိပၸါယ္ရပါတယ္။

(3) Pick up the tab

Pick up (ေကာက္ယူလိုက္တာ)၊ the tab က ဘန္းစကားျဖစ္ၿပီး စားေသာက္ဆိုင္ေတြ၊ အေရာင္းဆိုင္ေတြကေပးတဲ့ က်သင့္တဲ့ေငြ ေျပစာျဖတ္ပိုင္း (Receipt) ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ စကားတခုလံုးရဲ ႔ တိုက္ရို္က္အဓိပၸါယ္က ေငြေျပစာျဖတ္ပိုင္းကို ေကာက္ယူလုိက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ အီဒီယံသြယ္ဝိုက္အဓိပၸါယ္က က်သင့္တဲ့ေငြကို တာဝန္ယူ ရွင္းေပးတာ၊ က်သေလာက္ကို ေငြထုတ္ေပးတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအသံုးကို ေတာင္ကိုရီးယားႏုိင္ငံ Pyeongchang မွာ မျကာမီကက်င္းပျပီးစီးခဲ့တဲ့ ေဆာင္းရာသီအိုလံပစ္ပြဲေတာ္ကို ေျမာက္ကိုရီးယားဘက္က ေခါင္းေဆာင္ Kim Jong-un ရဲ ႔ ညီမအပါအဝင္ ေဖ်ာ္ေျဖေရးအဖြဲ႔သား (၁၃၇) ဦးနဲ႔ အားကစားသမားမ်ား စုစုေပါင္း လူ (၅၀၀) ေက်ာ္ လာေရာက္တဲ့ ကုန္က်စရိတ္ျဖစ္တဲ့ ေဒၚလာ (၂.၇) သန္းကို က်ခံဖို႔ ေတာင္ကိုရီးယားက သေဘာတူခဲ့တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ The Wall Street Journal သတင္းစာႀကီးက North Korea leaves the South to pick up its Olympics tab ၊ ေျမာက္ကိုရီးယားကသူ့ရဲ့ အိုလံပစ္ကုန္က်စရိတ္ကို ေတာင္ပိုင္းကို က်ခံေစမယ္လို႔ ေရးသားခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအသုံးနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ဥပမာကို ေလ့လာၾကည့္ရေအာင္ပါ။

John picked up the tab for his friend’s farewell party at the restaurant.

စားေသာက္ဆုိင္မွာ သူ႔သူငယ္ခ်င္း ႏႈတ္ဆက္ပြဲအတြက္ ကုန္က်စရိတ္ကို John က က်ခံလိုက္တယ္။

ဒီသတင္းပတ္ တင္ျပခဲ့့တဲ့ idioms အသံုးေတြက Lower the bar, Call the Shotsနဲ ့ Pick up the tab တို႔ ျဖစ္ၾကပါတယ္။