Fire စကားလံုးဆုိင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

Fire စကားလံုးဆုိင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္း

ဒီတပတ္ English Learning: American Idioms and Expressions က႑မွာ မီး (Fire) စကားလံုးဆိုင္ရာ အီဒီယံမ်ားျဖစ္တဲ့ To Come under fire, The Fat is in the fireနဲ႔ To Hold one’s fire တို႔ကို တင္ျပထားပါတယ္။

(၁) To come under fire

To come (ျဖစ္ဖို႔ ရွိတာ) ၊

under (ေအာက္)၊

fire က (သာမန္အားျဖင့္ မီး လို႔ အဓိပၸါယ္ရေပမယ့္ ဒီေနရာမွာ ေသနတ္နဲ႔ ပစ္ခတ္တာ) ကို ဆိုလိုတဲ့အတြက္ စကားစုတခုလံုးရဲ ႔ တုိက္ရိုက္အဓိပၸါယ္က ေသနတ္ပစ္ခတ္ခံရတဲ့ေအာက္ကို ေရာက္ေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီအသံုးရဲ ႔ အီဒီယံအဓိပၸါယ္ကလည္း သိပ္မကြာလွပါဘူး။ လူတဦးအေနနဲ႔ အျပစ္တခုခု လုပ္မိလုိ႔ ဝိုင္း ျပစ္တင္ေဝဖန္ခံရ၊ အေျပာခံရ၊ သူမ်ားေထာက္ျပ ျပစ္တင္ခံစရာ ဘဝမ်ဳိးေရာက္တဲ့ အေျခအေနကို ဆိုလိုတာ ျဖစ္ပါတယ္။ က်မတုိ့ ျမန္မာဘန္းစကားမွာေတာ့ အေထာင္းခံရတယ္၊ အဆူခံရတယ္ ၊ အေဟာက္ခံရတယ္ ဆုိတဲ့အသုံးနဲ့ဆင္တူတယ္လို႔ ဆုိရမွာပါ။

ဥပမာ

The Prime Minister came under fire when he announced a postponement of the elections.

၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က ေရြးေကာက္ပြဲကုိ ေရႊ႕ဆိုင္းဖို႔ ေၾကညာလုိက္တဲ့အတြက္ ဝိုင္းျပစ္တင္ေဝဖန္ခံခဲ့ရတယ္။

(၂) The fat is in the fire

The fat (အဆီ)၊

is (ျဖစ္တာ)၊

in (အထဲမွာ)၊

the fire (မီး) ဆိုေတာ့ ဒီစကားစုရဲ ႔ တိုက္ရိုက္အဓိပၸါယ္က မီးထဲကုိအဆီက်တာ ျဖစ္ပါတယ္။

အဆီဟာ မီးထဲက်တဲ့ဆုိရင္ ေပ်ာ္ၿပီး မီးထေတာက္ေစပါတယ္။ မီးဆိုတာ အမ်ားအားျဖင့္္ ျပႆနာႏွင့္တင္စားေျပာေလ့ရွိတဲ့အတြက္လည္း ဒီအသံုးရဲ ႔ အီဒီယံအဓိပၸါယ္က မလြဲမေသြျပႆနာတက္ေတာ့မွာ ၊ ဒုကၡေရာက္ေတာ့မွာကို ဆိုလုိတာျဖစ္ပါတယ္။ တနည္းအက်ိဳးနဲတဲ့ အေျခအေနကုိေရာက္တာျဖစ္ပါတယ္။

ဥပမာ

The fat is in the fire! John’s son has dropped out of college and got married!

ဒုကၡႀကီးေတာ့ လွလွႀကီး ေတြ႔ေတာ့မယ္၊ John ရဲ့သားက ေကာလိပ္ေက်ာင္းကုိဆက္မတက္ေတာ့ဘဲ မိန္းမလည္း ယူလုိက္တယ္။

(၃) To Hold one’s fire

To hold (ဆုိင္းထားပါ၊ ရပ္ထားပါ) ၊

one’s (တဦးတေယာက္ရဲ့) ၊

fire (ေသနတ္ပစ္ခတ္မွု) ျဖစ္ၿပီး ဒီစကားစုရဲ ႔ တိုက္ရိုက္အဓိပၸါယ္က လူတဦးရဲ ႔ ေသနတ္ပစ္ခတ္မႈကုိ ရပ္ထားပါ၊ ဆုိင္းထားပါလို႔ ေျပာတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအသံုးရဲ ႔ အီဒီယံအဓိပၸါယ္ကလည္း သိပ္မကြာလွပါဘူး ။၀ုိင္းၿပီး ဆူဆဲတုိက္ခုိက္ေျပာဆုိေနတာေတြကုိ ေခတၱဆုိင္းထားဖုိ ့၊ ရပ္ထားဖို႔ ေျပာတာျဖစ္ပါတယ္။

ဥပမာ



Mary was told by her mother to hold her fire and listen to her brother’s explanation first.

Mary အေနနဲ႔ ရန္ေတြ႔ဖို႔ စိတ္မေစာဘဲ သူ႔ေမာင္ ရွင္းျပတာကို ပထမ နားေထာင္ဖို႔ သူ႔အေမက ေျပာလုိက္တယ္။ ------------------------------------------------------------------------------------------