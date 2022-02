ရိုဟင္ဂ်ာ Genocide အမႈ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ စဲြဆိုခြင္႔ ရွိ ေၾကာင္း ICJ မွာ Gambia ေလွ်ာက္လဲ

ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၂ ရက္ေန႔က နယ္သာလန္ႏိုင္ငံ The Hague ၿမိဳ႕ ႏိုင္ငံတကာ တရားရုံးမွာ ျပဳလုပ္သြားတဲ့ ဂမ္ဘီယာ နဲ႔ ျမန္မာအမႈ ဒုတိယ အႀကိမ္ၾကားနာပြဲမွာ ဒုတိယေန႔ အျဖစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ ရိုဟင္ဂ်ာေတြအေပၚ လူမ်ဳိးတုံး သတ္ျဖတ္မႈ Genocide က်ဴးလြန္တယ္ဆိုတဲ့ကိစၥကို ဂမ္ဘီယာႏိုင္ငံက ေလွ်ာက္ထားစြဲဆိုႏိုင္ေၾကာင္း၊ ICJ အေနနဲ႔လည္း ၾကားနာစစ္ေဆးႏိုင္ေၾကာင္း ဥပေဒအကိုးအကားေတြနဲ႔ ဂမ္ဘီယာဖက္က ေခ်ပေလွ်ာက္လဲသြားပါတယ္။ အေသးစိတ္ကိုေတာ့ ဗြီအိုေအ ျမန္မာပိုင္းဌာနမွဴး ဦးသန္းလြင္ထြန္း နဲ႔ ဦးေက်ာ္ဇံသာ တို႔က ေမးျမန္းတင္ျပမွာပါ။

ဦးေက်ာ္ဇံသာ (အယ္ဒီတာ၊ VOA ျမန္မာဌာန) ။. ။ ဦးသန္းလြင္ထြန္း ခင္ဗ်ာ။ ICJ ႏိုင္ငံတကာ တရားရုံးမွာ Gambia Vs Myanmar ဂမ္ဘီယာနဲ႕ ျမန္မာျဖစ္တဲ့အမႈကို ဒုတိယအႀကိမ္ ၾကားနာပြဲျပဳလုပ္ေနပါတယ္။ မေန႔က ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၂ ရက္ေန႔မွာ ဒုတိယအႀကိမ္ ၾကားနာပြဲ ရဲ႕ ဒုတိယေန႔အျဖစ္နဲ႔ ၾကားနာခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီမွာ ဂမ္ဘီယားႏိုင္ငံက ျပန္လည္ၿပီးေတာ့ ေလွ်ာက္ထားတာျဖစ္ပါတယ္။ ပထမေန႔မွာေတာ့ ျမန္မာဖက္က ေလ်ွာက္ထားတာျဖစ္ပါတယ္။ ဆိုေတာ့ ဒုတိယေန႔အေျခအေနမေျပာခင္ ပထမေန႔တုံးက ျမန္မာဖက္က ေလွ်ာက္္လႊဲခဲ့တဲ့ ကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အက်ဥ္းျခဳံးေလ ျပန္ေျပာေပးပါလားခင္ဗ်ာ။

ဦးသန္းလြင္ထြန္း ( ဌာနမွဴး VOA ျမန္မာဌာန) ။. ။ ဟုတ္ကဲ့ ၊ ပထမေန႔ ျမန္မာဖက္က ေလွ်ာက္လဲမႈေတြမွာေတာ့ တကယ္တန္းေျပာရမယ္ဆိုလို႔ရွိရင္ ဟိုပထမပိုင္းေပါ့ေနာ္ လြန္ခဲ့တဲ့ ၂ ႏွစ္ေလာက္ ၂ဝ၁၉ ဒီဇင္ဘာတုံးက ဂမ္ဘီယာ ကေနၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံနဲ႔ ရုိဟင္ဂ်ာအေရးကို ဦးတိုက္ေလွ်ာက္ထားတဲ့ကိစၥ နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေခ်ပခဲ့တဲ့ အခ်က္တခ်ုိ႕အပါအဝင္ေပါ့။ အဲဒါေတြပဲ ျပန္ၿပီးေတာ့ ေခ်ပတာလို႔ ျမင္လို႔ရပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ပထမတေခါက္တုံးက ၂ဝ၁၉ ဒီဇင္ဘာတုံးကေပါ့ေနာ္။ အဲဒီတုံးက ဦးေက်ာ္ဇံသာ တို႔လည္း သြားၿပီးေတာ့ သတင္းယူခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီတုံးက အဓိက ဦးတည္ခ်က္က ဘာလဲဆိုေတာ့ ဂမ္ဘီယာက စြပ္စြဲတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ရိုဟင္ဂ်ာေတြကို လူမ်ုိးတုံးသတ္ေနပါတယ္ဆိုတဲ့ စြပ္စြဲခ်က္ကို ေသခ်ာလက္ခံၿပီး စစ္ေဆးမယ့္အစားကို ဒီကိစၥ ဒီကိစၥေတြက ျဖစ္ေနတယ္။ ဒီကိစၥကို လက္ခံေၾကာင္း မဆုံးျဖတ္ခင္မွာ ျပသာနာေတြကို ထပ္ၿပီးႀကီးမသြားေအာင္အတြက္ဆိုၿပီး ၾကားျဖတ္ကာလမွာ အေရးယူေဆာင္ရြက္ေပးရမယ့္ ကိစၥေတြကို တင္သြင္းပါတယ္ဆိုၿပီး ဂမ္ဘီယာ က ၾကားျဖတ္အေနနဲ႔ တင္သြင္းတာကိုး။ ဒီတင္သြင္းခ်က္ေတြကို အဲဒီတုံးက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္တဲ့အဖြဲ႔ေပါ့ေနာ္။ ဒါေတြေတာ့ လုပ္စရာမလိုဘူးဆိုၿပီး ကန္႔ကြက္ခဲ့တယ္။ မေအာင္ျမင္ဘူး။ ဗမာဖက္က ရႈံးနိမ့္ခဲ့တယ္ ေျပာလိုရတယ္ေပါ့ေနာ္။ ဂမ္ဘီယာရဲ႕ တင္္သြင္းခ်က္ကို ICJ က လက္ခံၿပီးေတာ့ ဗမာႏိုင္ငံမွာလုပ္ရမယ့္ ၾကားျဖတ္စီမံခ်က္ေတြေပါ့ေနာ္။ အဲဒါေတြကို အတည္ျပဳၿပီးေတာ့ ဗမာႏိုင္ငံကိုလည္း ၆ လတႀကိမ္ ဒီကိစၥေတြအေပၚ အစီရင္ခံစာတင္ရမယ္ဆိုတာနဲ႔ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်လိုက္တယ္။

ဦးေက်ာ္ဇံသာ (အယ္ဒီတာ၊ VOA ျမန္မာဌာန) ။. ။ ဒုတိယၾကားနာပြဲျဖစ္တဲ့ ဂမ္ဘီယာ က ေခ်ပတဲ့ ကိစၥကိုလည္း ေျပာပါအုန္းခင္ဗ်။

ဦးသန္းလြင္ထြန္း ( ဌာနမွဴး VOA ျမန္မာဌာန) ။. ။ အဲဒီမွာ က်ေနာ္ ေစာေစာက ေျဖတုံးက က်န္ခဲ့တာက ပထမေန႔မွာ ျမန္မာဖက္က ဘာေျပာလဲဆိုေတာ့ အဓိက ၄ ခ်က္ေပါ့ေနာ္။ အတိုခ်ဳပ္ေျပာရမယ္ဆိုရင္ ဂမ္ဘီယာႏိုင္ငံဟာ သူရဲ႕ႏိုင္ငံအေနနဲ႕ ကုိယ္တိုင္စြဲတာမဟုတ္ပဲနဲ႔ OIC လိုေခၚတဲ့ အစၥလမၼစ္အဖြဲ႔ရဲ႕ ညႊန္ၾကားခ်က္နဲ႔ စြဲတဲ့ ကိုယ္စားျပဳစြဲတဲ့ကိစၥမို႕ ဒီကိစၥမ်ဳိး အႀကဳံမဝင္ဘူးေပါ့ေနာ္။ ICJ လုပ္ငန္းစဥ္ထဲမွာဆုိၿပီး နံပတ္ ၁ ကန္႔ကြက္တယ္။ နံပတ္ ၂ အခ်က္ကေတာ့ ဂမ္ဘီယာႏိုင္ငံဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနာက္ေျမာက္ပိုင္းက ရိုဟင္ဂ်ာေတြအေရးနဲ႕ ပတ္သက္ၿပီး ကိုယ္တိုင္ထိခိုက္ နစ္နာရတဲ့ႏိုင္ငံလည္းမဟုတ္ဘူး။ အေဝးႀကီးမွာေပါ့ေနာ္။ အဲဒီေတာ့ ဒီကိစၥေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ကိုယ္တုိင္သက္ဆိုင္မႈမရွိတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ တရားစြဲဆိုခြင့္မရွိဘူးေပါ့ေနာ္။ နံပတ္ ၃ ကေတာ့ Genocide လူမ်ဳိးတုံးသတ္ျဖတ္မႈ ကာကြယ္ေရး ပဋိညဥ္ စာခ်ုပ္ကိုယ္တိုင္နဲ႔ ပတ္သက္တယ္။ အဲဒီအထဲမွာပါတဲ့ အပိုဒ္ ၈ ဆိုတဲ့အခ်က္ကို ဗမာကေနၿပီး ျခြင္းခ်က္အေနနဲ႔ လက္မွတ္ထိုးထားတာဆိုေတာ့ အဲလိုျခြင္းခ်က္ထားထားၿပီးသားမိုလို႔ ဂမ္ဘီယာရဲ႕ စြပ္စြဲခ်က္ကို ဗမာအေနနဲ႔ ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းစရာမလိုဘူးလို႔ေျပာတယ္။ ေနာက္ဆုံးတခ်က္ကေတာ့ ဂမ္ဘီယာ နဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံအၾကားမွာ ျပသာနာ အျငင္းပြားမႈ တစုံတရာ ဘာမွမရွိခဲ့ဘူး။ မရွိခဲ့တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ဒီကိစၥေတြကို ၂ ဖက္မရွင္းပဲနဲ႔ တရားရုံးအထိတက္ၿပီးေတာ့ ေလွ်ာက္ထားပိုင္ခြင့္ ဆိုတာမရွိဘူးဆိုၿပီး ဒီအခ်က္ေတြနဲ႔ ျငင္းခဲ့တာ။

ဦးေက်ာ္ဇံသာ (အယ္ဒီတာ၊ VOA ျမန္မာဌာန) ။. ။ အခု ဒုတိယေန႔မွာ ဂမ္ဘီယာဖက္က ျပန္လည္ေခ်ပတဲ့ကိစၥကိုလည္း ဆက္ပါအုန္း။

ဦးသန္းလြင္ထြန္း ( ဌာနမွဴး VOA ျမန္မာဌာန) ။. ။ တခ်က္ခ်င္းစီမွာဆိုလိုရွိရင္ OIC ကို ကိုယ္စားျပဳၿပီးစြဲတယ္ဆိုတဲ့အခ်က္ကို ျပန္ေခ်ပတဲ့ေနရာမွာ က်ဳပ္တို႔ကေတာ့ ဂမ္ဘီယာႏိုင္ငံဟာ ေသးေပမယ့္ အခ်ဳပ္အျခာႏိုင္ငံျဖစ္တယ္။ ဘယ္ႏိုင္ငံရဲ႕ ၾသဇာခံႏိုင္ငံမဟုတ္သလို ဘယ္ႏိုင္ငံကိုမွ ကိုယ္စားျပဳတာမဟုတ္ဘူး ။ သူကဘာေျပာသလဲဆိုေတာ့ အလားတူပဲ အခုတိုင္ၾကားတဲ့ကိစၥဟာ ရုိဟင္ဂ်ာေတြရဲ႕ လူအခြင့္အေရးေဖာက္ဖ်က္တုိင္းၾကားခံရမႈကို သူတို႔ ကာကြယ္ေပးဖို႔တင္မကဘူး ။ Genocide Convention ကို လက္မွတ္ထိုးထားတဲ့အဖြဲ႔ဝင္ႏိုင္ငံတခုအေနနဲ႔ ေနာက္ထပ္အဖြဲ႔ဝင္ႏိုင္ငံတခုျဖစ္တဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ တာဝန္ေပါ့ေလ်ာ့ ေဖာက္ဖ်က္မႈေတြကို ကိုယ္တိုင္ဆုံးျဖတ္ခ်က္နဲ႔ အေရးယူအျပစ္ေပးဖို႔ ဆိုၿပီးေတာ့ ဂန္ဘီယာႏိုင္ငံက ကိုယ္ဖာသာတိုင္တာဆိုၿပီး ျပန္ေျဖၾကားတယ္။ ဒါနဲ႔ပတ္သက္လို႔ေတာ့ ဥပေဒအေထာက္အထားေတြေတာ့ရွိတာေပါ့ဗ်ာ။ အရွည္ႀကီးမေျပာေတာ့ပါဘူး။ ဒုတိယအခ်က္ကိုေတာ့ ေစာေစာကေျပာသလို "INJURED STATE" လို႔သုံးတာေပါ့ေနာ္။ အဲဒါက ဒီျပသာနာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး တိုက္ရိုက္နစ္နာမႈမရွိတဲ့ႏိုင္ငံလို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံဖက္က ျပန္ေခ်ပခ်က္ေပါ့ေနာ္။ ဂမ္ဘီယာႏိုင္ငံက အေဝးႀကီးပဲ ဒီရိုဟင္ဂ်ာေတြနဲ႔ဘာမွပတ္သက္တာမဟုတ္ဘူးဆိုတဲ့အခ်က္ေပါ့။ က်ေနာ္တို႔က ဥပေဒပညာရွင္လည္းမဟုတ္ဘူး။ ဥပေဒဆိုတဲ့ေနရာမွာလည္း အကိုးအကား လက္တင္ဘာသာေတြေကာ ၊ ျပင္သစ္ဘာသာေတြေကာ ၊ ဥပေဒစီရင္ထုံးေတြေကာ ၊ ေလွ်ာက္လႊဲခ်က္ ၊ သုံးသပ္ခ်က္နဲ႔ ပတ္သက္နဲ႔ သီအိုရီေတြေကာ ၊ ဒါေတြက က်ေနာ္တို႔က ရုတ္တရက္နားေထာင္ၿပီးေတာ့ နားလည္ႏိုင္တဲ့အေၾကာင္းအရာေတြမဟုတ္ဘူး။ ေခ်ပခ်က္ကေတာ့ နည္းနည္းရႈပ္ေထြးတယ္။ သူတို႔ကိုးကားတာဆိုရင္ အရင္တုံးက ေဘာ့စနီးယားမွာ ျဖစ္ခဲ့တဲ့ကိစၥေတြမွာ ဒိီလို နီးစပ္မႈရွိမရွိ အဲဒါေတြလည္း ကိုးကားတယ္။ အၾကမ္းဖ်င္းကေတာ့ သူအေနနဲ႔ ျပန္ေခ်ပတာက တိုက္ရုိက္သက္ဆိုင္မႈမရွိတဲ့ႏိုင္ငံ ဟုတ္တယ္ မဟုတ္ဘူးဆိုတာကေတာ့ အဓိက မဟုတ္ဘူးေပါ့ေနာ္။ လူ႔အခြင့္အေရးနဲ႔ လူမ်ဳိးတုံး သတ္ျဖတ္မႈေတြကို ကာကြယ္တားဆီးေရးသာ အဓိကျဖစ္တယ္ဆိုၿပီးေျပာသြားတာပါ။

ဦးေက်ာ္ဇံသာ (အယ္ဒီတာ၊ VOA ျမန္မာဌာန) ။. ။ တတိယအခ်က္လည္း ေျပာပါအုန္း။

ဦးသန္းလြင္ထြန္း ( ဌာနမွဴး VOA ျမန္မာဌာန) ။. ။ တတိယအခ်က္ကေတာ့ ပိုၿပီးစိတ္ဝင္စားဖို႔ေကာင္းတယ္။ အဲဒီမွာ က်ေနာ္ Learn လုပ္တာေပါ့ေနာ္။ ဥပမာအားျဖင့္ အဂၤလိပ္ဘာသာမွာ Call Upon ဆိုတဲ့ စကားက Oxford English Dictionary ထဲမွာဆိုရင္ ေမတၱာရပ္ခံ တိုင္ၾကားတယ္ေပါ့။ အေၾကာင္းၾကားတိုင္ၾကားၿပီးေတာ့ အေရးယူေပးဖို႔ေျပာတယ္ေပါ့ဗ်ာ။ Call Upon ဆိုတဲ့စကားက ရိုဟင္ဂ်ာ Genocide Convention ပဋိညဥ္စာတမ္းရဲ႕ အပိုဒ္ ၈ မွာပါတယ္။ အဲဒါက အဂၤလိပ္ဘာသာနဲ႔ ဆုိရင္ ေစာေစာက အဓိပၸါယ္ရတယ္။ ဒါေပမယ့္ ျပင္သစ္ဘာသာ၊ စပိန္ဘာသာေတြနဲ႔ သြားၿပီးေတာ့ ေရးထားတဲ့စာမွာ အဓိပၸါယ္ေဖာ္မယ္ဆိုရင္ သူက" Seizing the court" အဲဒါက တရားရုံးေတာ္ကို ဦးတိုက္ေလွ်ာက္ထားတယ္ဆိုၿပီး အဓိပၸါယ္ရတယ္။ အဲဒါအျပင္ကို Call upon to the competent organs of the united nations ဆိုတဲ့စကားေတြကို အတိအက် ဘာသာျပန္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ the competent organs of the united nations ကုလသမဂၢရဲ႕လက္ေအာက္ခံ သက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႔အစည္းေတြလိုပဲ အဓိပၸါယ္ရတယ္။ ဒါေပမယ့္လည္း ဟိုတေန႔က ေျပာခဲ့တဲ့ ဗမာရဲ႕ ေခ်ပခ်က္ထဲမွာေတာ့ ကုလသမဂၢရဲ႕ လက္ေအာက္ခံအဖြဲ႔အစည္းေတြလို႔မသုံးပဲနဲ႔ ICJ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ တရားရုံးဆိုၿပီး အဓိပၸါယ္သတ္မွတ္တယ္။ အပိုဒ္ ၈ ထဲမွာ လက္မခံပဲနဲ႔ ျခြင္းခ်က္ထားခဲ့တာက ဘာလဲဆိုေတာ့ ဗမာကေျပာခဲ့တာက ICJ ကို ဦးတိုက္ေလွ်ာက္ထားခြင့္ရွိတယ္ဆိုတဲ့ အခ်က္ကို ျခြင္းခ်က္ထားၿပီး လက္မွတ္ထိုးခဲ့တာမို႔ အခုဗမာကိစၥလာကိုင္ေနတာကို လက္မခံဘူးလို႔ သူကေျပာခ်င္တာ။ ဒီေန႔ေခ်ပတဲ့အခါၾကေတာ့ ၿပီးခဲ့တဲ့အေခါက္တုံးကလည္း ICJ မွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္တဲ့ အဖြဲ႔တုံးကလည္း အၾကမ္းဖ်င္းသေဘာ ဒီေလာက္အထိ အတိအက်မေျပာေပမယ့္ သူတို႔ေျပာတဲ့အထဲမွာ အေသးစိတ္ေလးေတြ မပါဘူး။ အပုိဒ္ ၈ ကို ျခြင္းခ်က္ထားတဲ့အတြက္ တရားမစြဲသင့္ပါဘူးေျပာခဲ့တာေတာ့ရွိတယ္။ ဒါေပမယ့္ အဲဒီေနာက္ဆက္ အပိုဒ္ ၉ ကို ျပန္ၾကည့္လုိက္ျပန္ေတာ့ အဲဒီအထဲမွာ တိတိက်က်ညႊန္းထားတယ္။ အဖြဲ႔ဝင္ႏိုင္ငံေတြ အခ်င္းခ်င္းၾကားမွာ ေဖာက္ဖ်က္မႈေတြရွိလုိ႔ရွိရင္ ICJ ဆိုတဲ့တိတိက်က် ဦးတိုက္ေလွ်ာက္ထားခြင့္ရွိတယ္လို့ေရးထားတယ္။ ဒီလိုလက္မွန္ထုိးထားတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ၿပီးခဲ့တဲ့တေခါက္ကလည္း ICJ က ဂမ္ဘီယာဖက္ကို အႏိုင္ေပးၿပီးေတာ့. ဗမာဖက္ကို စြဲခြင့္ရွိတယ္ေျပာၿပီးၿပီ။ ဒီဆုံးျဖတ္ခ်က္အတိုင္းဆက္လုပ္ပါေပါ့ဗ်ာ။ ဒီေန႔ ဂမ္ဘီယာ က ေျပာတဲ့သေဘာကေတာ့ ။



ဦးေက်ာ္ဇံသာ (အယ္ဒီတာ၊ VOA ျမန္မာဌာန) ။. ။ ဒါဆို ေလွ်ာက္လႊဲၿပီးသား ကိစၥေတြကို ထပ္ၿပီးေတာ့ ေလွ်ာက္သလိုျဖစ္ေနတာေပါ့ေနာ္။

ဦးသန္းလြင္ထြန္း ( ဌာနမွဴး VOA ျမန္မာဌာန) ။. ။ အဲဒါေပါ့ဗ်ာ။ နံပတ္ ၄ အခ်က္ဆိုတာလည္း က်န္ခဲ့ေသးတယ္။ နံပတ္ ၄ အခ်က္ဆိုတာလည္း ေလွ်ာက္လႊဲၿပီးသား သေဘာပဲ။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ဂမ္ဘီယာ နဲ႕႔ ဗမာၾကားမွာ ဘာျပသာနာမွ မရွိပါဘူးဆိုၿပီး ဗမာက အၾကမ္းဖ်င္းေျပာခဲ့တာပဲ။ ဂမ္ဘီယာ က ေျပာတယ္ ဗမာကို တိတိက်က် တရားစြဲမယ္တို႔ အျပန္အလွန္ျငင္းတာ ခုံတာေတြမရွိခဲ့ဘူးေပါ့ေနာ္။ စာ ၂ မ်က္ႏွာရွိတဲ့ အေၾကာင္းအရာေလးကို လွမ္းပို႔တယ္။ ပို႔ေပးၿပီးေတာ့ အဲဒီထဲမွာလည္း တိတိက်က် ဘယ္ေလာက္ၾကာလို႔ ရွိရင္ ျပန္ေျဖရမယ္။ ဘာဆက္လုပ္ရမယ္ဆိုတာ မပါဘူးေပါ့ေနာ္။ အေၾကာင္းမျပန္ဘူးေပါ့ေနာ္။ အေၾကာင္းမျပန္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ဒီကိစၥမွာ ဘာမွ ျပသာနာမရွိတဲ့အတြက္ ရုံးေတာ္အထိ ဦးတိုက္ေလွ်ာက္ထားရတာ မျဖစ္ဘူးဆိုၿပီး ပထမတခါ အေၾကာင္းျပန္ခဲ့ၿပီးၿပီ။ ဒီကိစၥကို ကုလသမဂၢမွာ ဂမ္ဘီယာ က ေျပာခဲ့ဘူးတယ္။ ဦးေက်ာ္တင့္ေဆြ က ကန္႔ကြက္ခဲ့တယ္။ အလားတူပဲ OIC ဆုိတဲ့အဖြဲ႔

မွာ ဂမ္ဘီယာ က ဦးေဆာင္ၿပီး ဗမာအေရး ရိုဟင္ဂ်ာ က ကန္႔ကြက္ပါမယ္ေျပာတယ္။ အဲဒီတုံးက ျမန္မာႏိုင္ငံျခားေရးဌာန က ကန္႔ကြက္တယ္ဆိုၿပီး ေၾကညာခ်က္ထုတ္ခဲ့တယ္။ ဒါေတြဟာ ၂ ဖက္ၾကား ျငင္းခုံမႈေတြ မဟုတ္ဘူးလားလို႔ အျပန္လွန္ ေမးခြန္းထုတ္တာ။ ဒါအျပင္ နည္းနည္းထူးဆန္းတဲ့ အဂၤလိပ္အသုံးအႏႈန္းေတြေပါ့။ Silence Veto ဆိုၿပီး သုံးသြားတယ္။ တဖက္နဲ႔ တဖက္ အျငင္းပြားၾကရင္ တဖက္က ျပန္မေျပာဘူး ႏုတ္ဆိတ္ေနတာ ဆိုတာေပါ့။ တဖက္က ဘာမွျပန္မေျပာ ဘာမွမလုပ္ လွ်စ္လွ်ဴရႈထားတာ။ အဲဒါဆိုရင္ ျပသာနာမရွိဘူးလို႔ ေျပာရမလားဆိုၿပီး ေမးခြန္းျပန္ထုတ္ထားတာ။ စိတ္ဝင္စားစရာေကာင္းပါတယ္။

ဦးေက်ာ္ဇံသာ (အယ္ဒီတာ၊ VOA ျမန္မာဌာန) ။. ။ အၾကမ္းဖ်င္းေျပာရရင္ေတာ့ ဟိုပထမ အႀကိမ္တုံးက ေလွ်ာက္လဲခဲ့တာ၊ ေခ်ပခဲ့တာေတြကို ပိုခ်ဲ႕ၿပီးေတာ့ ေျပာတဲ့စကား ၊ဥပေဒအသုံးအႏႈန္းေတြပိုမ်ားလာတယ္။ ဒီကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ေကာ တရားရုံး သဘာပတိရဲ႕ ေနာက္ဆုံး မွတ္ခ်က္စကားေျပာပါအုန္း။

ဦးသန္းလြင္ထြန္း ( ဌာနမွဴး VOA ျမန္မာဌာန) ။. ။ သူကေတာ့ ထုံးစံအတိုင္း ေရွ႕ဆက္ဘာလုပ္မလဲဆိုတာကို အဆုံးသတ္ ေျပာျပတာေပါ့ေနာ္။ ၂၅ ရက္ေန႔မွာ ဗမာက တနာရီခြဲ ရမယ္။ ၂၈ ရက္ေန႔မွာ ဂမ္ဘီယာက ေနာက္ထပ္ တနာခြဲရမယ္။ အဲဒါက ဒီ ၃ နာရီေျပာခဲ့တဲ့အခ်က္ေတြကို မူတည္ၿပီးေတာ့မွ သူတို႔အေနနဲ႔ ေနာက္ထပ္ ဘာအေၾကာင္းျပၿပီးေတာ့ ျငင္းမလဲဆိုတာပဲ သိခ်င္တာ။ အဲဒီေတာ့ ဒီတနာရီခြဲ ေျပတဲ့အခါမွာ ေျပာၿပီးသားေတြ ထပ္မေျပာနဲ႔ေတာ့ ဆိုတဲ့အေၾကာင္းကိုပဲ ေနာက္ဆုံးအေနနဲ႔ သတိေပးလိုက္တာပါ။

ဦးေက်ာ္ဇံသာ (အယ္ဒီတာ၊ VOA ျမန္မာဌာန) ။. ။ ကဲ ဦးသန္းလြန္ထြန္း က်ေနာ္တို႔ ေနာက္ေန႔ေတြ ဆက္ၾကတာေပါ့ဗ်ာ။ ေက်းဇူးပါ။

{{Unicode}}

