ႏွစ္ ၃,၀၀၀ ေက်ာ္သက္တမ္းရွိ ပ်ဴေရွးေဟာင္းပစၥည္းတခ်ဳိ႕ ဖ်က္ဆီးခံရ

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ေရႊဘိုခ႐ိုင္ ၀က္လက္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ကမာၻ႔ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္စာရင္း၀င္ ဟန္လင္းပ်ဴၿမိဳ႕ေဟာင္းက အႏွစ္ ၃,၀၀၀ ေက်ာ္ သက္တမ္းရွိတဲ့ေရွးေဟာင္း ေျမအိုးေတြနဲ႔ ႐ုပ္ႂကြင္းအ႐ိုးစုေတြကို ဒီရက္ပိုင္းအတြင္း ဖ်က္ဆီးခံရတဲ့ သတင္းကို တင္ျပပါမယ္။ ဗီြအိုေအျမန္မာပိုင္းသတင္းေထာက္ ကိုမိုးေဇာ္က သတင္းေပးပို႔ထားပါတယ္။

ပ်က္ဆီးသြားတဲ့ အရာေတြဟာ ေရွးေဟာင္းသုေတသနျပတိုက္အနီးက တူးေဖာ္ကုန္း အမွတ္ ၂၉ အေဆာက္အဦးအတြင္း ထိန္းသိမ္းထားတာေတြျဖစ္ၿပီး ဒါဟာ ေရွးေဟာင္းပစၥည္းရွာေဖြသူေတြ လက္ခ်က္ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ေရွးေဟာင္း သုေတသနနဲ႔ အမ်ိဳးသားျပတိုက္ဌာန၊ ကမၻာ့အေမြအႏွစ္မ်ား ဌာနခဲြ ဟန္လင္းရဲ႕ ဒု ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးၾကည္ခင္က ေျပာပါတယ္။

“ဘယ္လိုလဲဆိုေတာ့ ေရွးေဟာင္းပစၥည္း ရွိမယ္အထင္နဲ႔ လာရွာတာေပါ့ဗ်ာ။ က်ေနာ္တို႔က တန္ဖိုးရွိတဲ့ဟာေတြ take out အကုန္လုပ္ထားၿပီးပါၿပီ။ အဲဒီထဲက ေက်ာက္ကြင္းတို႔၊ ပုတီးေစ့တို႔၊ အဲဒီလို ေရွးအသံုးအေဆာင္ပစၥည္းေတြ ေသတဲ့သူနဲ႔အတူ တဲြျမွဳပ္တဲ့ ပစၥည္းေတြ၊ တန္ဖိုးရွိတဲ့ဟာေတြကို က်ေနာ္တို႔က take out လုပ္ထားတယ္။ take out လုပ္ထားတာကို သူတို႔က မသိဘူးေပါ့ဗ်ာ။ မသိဘဲနဲ႔ ဘာပစၥည္း၊ ညာပစၥည္း ရလိုရျငားဆိုၿပီး အိုးေလးကို ခဲြရွာတာေပါ့။ က်ေနာ္တို႔မွာ ေဖာက္ထားတဲ့အေပါက္ ဆံုးရံႈးတာေပါ့။ သြပ္တခ်ပ္စာ၊ ၿပီးေတာ့ အိုးေလးေတြ အခဲြခံရတာေပါ့။ သက္တမ္းက ၃,၀၀၀ ေလာက္ရွိတာေပါ့။”

အစိုးရက ထုတ္ျပန္တဲ့ သတင္းမွာေတာ့ ႏွစ္ ၃,၅၀၀ သက္တမ္းရွိ ေျမအိုး ေလး လံုးပ်က္ဆီးခဲ့သလို ႐ုပ္ႂကြင္းအ႐ိုးစု ႏွစ္ ခုက လက္ေမာင္း႐ိုးနဲ႔ ေမး႐ိုးေတြ က်ိဳးပဲ့ေၾကမြခဲ့ေၾကာင္းေဖာ္ျပထားပါတယ္။

ဒီလို ပ်က္ဆီးေနတာကို ဟန္လင္း ေရွးေဟာင္းဌာနက လွည့္ကင္းေဆာင္ရြက္စဥ္ ဒီလ ၃ ရက္ေန႔က စစ္ေဆးေတြ႕ရွိတာျဖစ္ၿပီး ၉ ရက္ေန႔မွာ ၀က္လက္ၿမိဳ႕နယ္ရဲစခန္းမွာ အမႈဖြင့္ ထားေၾကာင္းနဲ႔ သက္ဆိုင္ရာ တာ၀န္ရွိသူေတြကလည္း လာေရာက္စစ္ေဆးခဲ့ေၾကာင္း ဦးၾကည္ခင္က ေျပာပါတယ္။

ပ်က္ဆီးသြားတဲ့ ေျမအိုးနဲ႔ ႐ုပ္ႂကြင္းေတြဟာ ေၾကးေခတ္ကာလက ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္းလည္း သံုးသပ္ပါတယ္။

ဟန္လင္းၿမိဳ႕ေဟာင္း အနီးပတ္ဝန္းက်င္မွာ ေက်ာက္ေခတ္၊ ေၾကးေခတ္၊ သံေခတ္၊ ပ်ဴၿမိဳ႕ျပေခတ္ဆိုင္ရာ ယဥ္ေက်းမႈဝတၳဳပစၥည္းေတြ ရွာေဖြေတြ႕ရွိၿပီး ဟန္လင္းေရွးေဟာင္း သုေတသနျပတိုက္မွာ ျပသထားတာပါ။

ဒီရက္ပိုင္းေတြအတြင္းမွာ ကမၻာ့ ေရွးေဟာင္းအေမြအႏွစ္စာရင္း၀င္ ေဒသျဖစ္တဲ့ ပုဂံ၊ ေညာင္ဦးေဒသက အနည္းဆံုး ဘုရား ၁၀ ဆူေလာက္ ဌာပနာေဖာက္ထြင္းခဲ့ရသလို အေကာင္းဆံုး နံရံေဆးေရးပန္းခ်ီေတြ ရွိတဲ့ ေလာကထိပ္ပန္ဘုရားက ေနေရာင္ကာ ဝါးယင္းလိပ္ကို မီးရႈိ႕တာေတြ ျဖစ္ပ်က္ခဲ့ပါတယ္။

ဒီအေျခအေနေတြေၾကာင့္ ကမၻာ့ေရွးေဟာင္းအေမြအႏွစ္စာရင္းက ပယ္ဖ်က္ခံရမလားဆို စိုးရိမ္တာေတြလည္း ရွိခဲ့ပါတယ္။

ဟန္လင္း၊ ဗိႆႏိုးနဲ႔ သေရေခတၱရာ ပ်ဴၿမိဳ႕ေဟာင္း သံုး ၿမိဳ႕နဲ႔ ပုဂံ၊ ေညာင္ဦးေဒသကို ကမၻာ့ေရွးေဟာင္း အေမြအႏွစ္စာရင္း၀င္ျဖစ္ေစဖို႔ အဆိုျပဳစာတဲြ ေရးသားျပဳစုေရးအဖဲြ႕ ဥကၠ႒၊ ယဥ္ေက်းမႈ၀န္ႀကီးဌာန၊ ေရွးေဟာင္းသုေတသနနဲ႔ အမ်ိဳးသားျပတိုက္ဌာန အၿငိမ္းစား ၫႊန္ၾကားေရးမႈးခ်ဳပ္ ဦးစန္း၀င္းက ပယ္ဖ်က္ခံရမွာကို စိုးရိမ္စရာမရွိေၾကာင္း ေျပာပါတယ္။

“အခုျဖစ္တာေလာက္နဲ႔ကေတာ့ ကမၻာ့အေမြအႏွစ္စာရင္း၀င္အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားတာနဲ႔စပ္လ်ဥ္းၿပီးေတာ့ ထိခိုက္မႈ မရွိႏိုင္ဘူးေပါ့ေနာ္။”

အေမြအႏွစ္စာရင္း၀င္ျဖစ္ဖို႔ အဆိုျပဳ တင္သြင္းစဥ္ကတည္းက သဘာ၀ေဘးနဲ႔ လူေၾကာင့္ျဖစ္တဲ့ အႏၲရာယ္ေတြကို ကာကြယ္ေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး စီမံခန္႔ခဲြေရးဆိုင္ရာ အခ်က္ေတြကို ထည့္သြင္း တင္ျပထားၿပီးျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

ကမၻာ့အေမြအႏွစ္စာရင္း၀င္ေဒသေတြ ေရရွည္တည္ၿမဲေအာင္ ထိန္းသိမ္းဖို႔အတြက္လည္း အခုလို ဆက္ေျပာပါတယ္။

“အဲဒီလို ထိန္းဖို႔အတြက္သည္ ယဥ္ေက်းမႈ၀န္ႀကီးဌာန တစ္ခုတည္း မဟုတ္ဘူး။ ဆက္စပ္ရာ၀န္ႀကီးဌာနေတြလည္း ပါရမယ္။ ျပည္ထဲေရးတို႔လို၊ ေဆာက္လုပ္ေရးတို႔လို၊ လွ်ပ္စစ္တို႔လို၊ လမ္းတံတားတို႔လို စသည့္ျဖင့္ စသည့္ျဖင့္ ဆက္စပ္ရာဌာနေတြလည္း ေျမတိုင္းဦးစီးဌာနတို႔ ဒါေတြလည္း ပါရမယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ သက္ဆိုင္ရာ ျပည္နယ္တိုင္း ေဒသႀကီး အစိုးရအဖဲြ႕လည္း ပါရမယ္။ အေရးႀကီးဆံုး တစ္ခ်က္က ျပည္သူပါရမယ္။ ေဒသခံေတြ ပါရမယ္။ ေဒသခံေတြဆိုတာ ေဒသခံအားလံုးကို ကိုယ္စားျပဳေသာ လူပုဂိၢဳလ္ေတြပါတဲ့ အဖဲြ႕အစည္းပါရမယ္။ အဲလို လုပ္သြားပါ့မယ္လို႔လည္း ကမၻာ့အေမြအႏွစ္တင္တဲ့ UNISCO ကို တင္တဲ့ စာတဲြထဲမွာ ေရးသားေဖာ္ျပထားၿပီးသားျဖစ္ပါတယ္။”

ပုဂံမွာ ဌာပနာေဖာက္ခံရတယ္ဆိုတဲ့ ဘုရားေတြဟာ ၁၉၉၇ ေနာက္ပိုင္းမွာ ျပန္လည္ျပဳျပင္တဲ့။ ျပန္လည္တည္ေဆာက္တဲ့ ဘုရားေတြျဖစ္တယ္လို႔ ေရွးေဟာင္းသုေတသနနဲ႔ အမ်ိဳးသားျပတိုက္ ပုဂံဌာနခဲြကေဖာ္ျပထားပါတယ္။

ဟန္လင္း၊ ဗိႆႏိုးနဲ႔ သေရေခတၱရာ ေရွးေဟာင္းပ်ဴၿမိဳဳ႕ သံုး ၿမိဳ႕ဟာ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ပုဂံ၊ ေညာင္ဦးေဒသကေတာ့ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ မွာ ကုလသမဂၢ ပညာေရး၊ သိပၸံနဲ႔ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာအဖြဲ႔ UNESCO က ကမာၻ႔အေမြအႏွစ္စာရင္း၀င္အျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ေလာေလာဆယ္မွာေတာ့ ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ဦးကို ကမၻာ့အေမြအႏွစ္စာရင္း၀င္အျဖစ္ အဆိုျပဳလႊာ တင္သြင္းထားပါတယ္။

