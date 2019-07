မ်က္ေမွာက္သတင္းေလာက အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

ဒီတပတ္ English American Style Idioms က႑မွာ မ်က္ေမွာက္သတင္းေလာကမွာ သုံးႏႈန္းေနတဲ့ အီဒီယံ အသုံးတခ်ဳိ႕ျဖစ္တဲ့ Do or die , Run out of gas နဲ႔ Get by the throat တုိ႔ကုိ တင္ျပထားပါတယ္။

(၁) Do or die

Do (လုပ္တာ) ၊ or (သို႔မဟုတ္) Die ( ေသတာ) ျဖစ္ၿပီး စကားစုတခုလံုးရဲ ႔ တိုက္႐ိုက္္ အဓိပၸါယ္က တခုခုကုိ လုပ္ရင္လုပ္၊ မလုပ္ရင္ေသ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအသုံးဆင္းသက္ လာ တာက ၁၉ ရာစုေႏွာင္းပုိင္းျဖစ္တဲ့ ၁၇၉၃ ခုတုန္း က Scotland လြတ္လပ္ေရးရဖို႔ ပထမဆုံး တုိက္တဲ့စစ္ပြဲနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ကဗ်ာဆရာႀကီး Robert Burns ေရးစပ္ တဲ့ ကဗ်ာရဲ႕ေနာက္ဆုံးအပုိဒ္မွာ ရက္စက္တဲ့အာဏာရွင္ကုိ အသက္ေသခံၿပီး အျပဳတ္တုိက္ဖို႔ တုိက္တြန္းရာမွာ “Do or Die” ကုိ အသုံးျပဳထားတာျဖစ္တယ္လို႔ ဆုိပါတယ္။

အီဒီယံသြယ္ဝိုက္အဓိပၸါယ္ကေတာ့ က်မတို႔ျမန္မာ မွာ “ရွင္ေရႊထီး ၊ေသေျမႀကီး” ဆုိတဲ့ အသုံးနဲ ့ဆင္တူတယ္လို႔ ဆုိရမွာပါ။ သိပ္ကုိအေရးႀကီးလွတဲ့အတြက္ ဘယ္လုိမွ ေရွာင္ လႊဲလို႔မရဘဲ အသက္လုၿပီး အရဲစြန္႔လုပ္ရမယ့္ စြမ္းေဆာင္မႈမ်ိဳးျဖစ္ပါတယ္။ မလုပ္ဘဲ ေနလို႔မရေတာ့တဲ့အေနအထားမို႔ စြန္႔စားလုပ္ရမွာမို႔ ဆုံး႐ံႈးမႈ၊ ေပးဆပ္မႈမ်ားတဲ့ အႏၱရာယ္ ရွိတာကုိ ဆုိလုိတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအသုံးကုိ ဇူလိုင္လ ၂၄ ရက္ေန႔က ၿဗိတိိန္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ သစ္ ျဖစ္လာတဲ့ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးေဟာင္း Boris Johnson ဟာ Brexit ဆုိတဲ့ EU သမဂၢကေန ၿဗိတိန္ ႏုတ္ထြက္ ေရးကုိ ေထာက္ခံအားေပးသူျဖစ္တဲ့ အတုိင္း သူ႔အေနနဲ႔ ၿဗိတိန္ကုိ ေအာက္တုိဘာလ ၃၁ ရက္ ေနာက္ဆုံးထား ၿပီး EU နဲ႔ သေဘာ တူညီမႈ ညိႇႏိႈင္းလို႔ ရသည္ျဖစ္ေစ၊ မရသည္ျဖစ္ေစ ဘယ္လုိပဲျဖစ္ျဖစ္၊ မျဖစ္မေန ႏုတ္ထြက္ျဖစ္ေအာင္ ႏုတ္ထြက္ဖို႔လုပ္မယ္လို႔ကတိေပးခဲ့တဲ့အတြက္ Irish Times သတင္းစာႀကီးက “Boris Johnson promises ‘do-or-die’ Brexit by October 31st” ဆိုတဲ့ ေခါင္းႀကီးနဲ႔ ေရးသားခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

ဥပမာ

It was a “do or die” situation for the U.S. Women’s team. They played well in the championship game and won the 2019 FIFA Women’s World Cup!

အေမရိကန္အမ်ိဳးသမီးအသင္းက ဘာႀကီးပဲျဖစ္ျဖစ ္အႏုိင္ကစားရမယ့္ အေျခအေနေရာက္ခဲ့တယ္။ ေနာက္ဆုံး ဗုိလ္လုပြဲမွာ အသင္းကစားတာလည္းေကာင္းေတာ့ ၂၀၁၉ FIFA အမ်ိဳးသမီးကမၻာ့ဖလားဆုကုိ ႏုိင္လုိက္တယ္။

(၂) Run out of gas

Run out of ( ကုန္သြားတာ) Gas က (ဓါတ္ဆီ) ျဖစ္ပါတယ္။ စကားစုတခုလံုးရဲ ႔ တုိက္႐ိုက္အဓိပၸါယ္က ဓါတ္ဆီကုန္သြားတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ တေက်ာင္း တဂါထာ၊ တရြာ တပုဒ္ဆန္းဆုိသလုိ သာမန္ အဂၤလိပ္အသုံး ဓါတ္ဆီကုိ petrol လို႔ေခၚေပမဲ့ အေမရိကန္က gasoline အတုိေကာက္ gas လို႔ ေခၚတာ ျဖစ္ပါ တယ္။ ေမာ္ေတာ္ကားေမာင္းရာမွာ ဓါတ္ဆီကုန္သြားၿပီဆုိရင္ဆက္ေမာင္းလို႔မရႏုိင္ေတာ့သလုိ အီဒီယံရဲ႕ သြယ္ဝိုက္ အဓိပၸါယ္ကလည္း ေန႔စဥ္ဘ၀မွာ လူေတြမွာ စိတ္ဓါတ္၊ ဇြဲလုံ႔လ၊ စြမ္းအင္၊ ေငြအင္အား၊ ေထာက္ခံမႈ စသျဖင့္တို႔ ကုန္ခမ္းလာၿပီး ေနာက္ဆုံးမွ ဘာမွမတတ္ႏုိင္ဘဲ လက္ေလွ်ာ့လုိက္ရတာ၊ လုပ္ငန္းကုိရပ္လိုက္ရတာ၊ က်မတို႔ျမန္မာမွာ မီးဇာကုန္ဆီခမ္းတဲ့အသုံးနဲ႔ဆင္တူတဲ့အေနအထားမ်ိဳးျဖစ္လာတာပါ။ တနည္း ဝန္နဲ႔အား မမွ်တဲ့အခါ ၾကာရင္လက္ပန္းက်လာတာမ်ဳိး၊ ၾကာလာေတာ့ စိတ္၀င္စားမႈနည္းလာတာ၊ ၿငီးေငြ႔လာၿပီး ဆက္မလုပ္ခ်င္ေတာ့တဲ့အေနအထားမ်ိဳးလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီ အသုံးကုိ ကမၻာ့ဒုတိယစီးပြါးေရးအင္အားႀကီးႏုိင္ငံျဖစ္တဲ့ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံရဲ႕စီးပြါးေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈႏႈန္းဟာ ၆.၂ % ရွိမယ္လို႔ ခန္႔မွန္းထားသလုိ ဒါဟာ အရင္ႏွစ္ေတြကထက္ နည္းတဲ့ အျပင္ အေမရိကန္နဲ႔ ကုန္သြယ္ေရးစစ္ ေၾကာင့္ ပုိ စုိးရိမ္ေနရတဲ့အတြက္ တ႐ုတ္အစုိးရ ဦးစီးတဲ့ စီးပြါးေရးဖြ႔ၿဖိဳးမႈ ပုံစံဟာ အလုပ္မျဖစ္ေတာ့ဘူး ဆုိၿပီး Wall Street Journal သတင္းစာႀကီးက “China’s State-Driven Growth Model Is Running Out of Gas” ဆုိတဲ့ေခါင္းႀကီးနဲ႔ ေရးသားခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

ဥပမာ

China’s plan to revive the Myitsone dam project seemed to have “run out of gas.”

ျမစ္ဆုံေရကာတာစီမံကိန္းကုိျပန္စဖို႔ တ႐ုတ္ရဲ႕အစီအစဥ္ၾကည့္ရတာ မီးဇာကုန္ဆီခမ္းေန တဲ့ အေျခအေန ေရာက္ေနပုံရတယ္။

(၃) Get by the throat

Get (ယူတာ) by the throat (လည္ပင္းကေန) ျဖစ္ၿပီး စကားစုတခုလံုးရဲ ႔ တုိက္႐ိုက္ အဓိပၸါယ္က လည္ပင္း ကေန ယူတာ ျဖစ္ပါတယ္။ တနည္းေတာ့ လည္ပင္း ဒါမွမဟုတ္ လည္မ်ိဳကုိညႇစ္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီ Idiom မွာ Get အေနာက္မွာ someone (တဦး တေယာက္) ဒါမွမဟုတ္ something (တခုခု) ကုိ ထည့္ၿပီး Get someone by the throat ဒါမွမဟုတ္ Get something by the throat လို႔ သုံးေလ့ရွိပါတယ္။

Idiom အဓိပြါယ္က လူတဦး ဒါမွဟုတ္ တခုခုကုိ အပုိင္ခ်ဳပ္ကုိင္ႏုိင္ဖို႔လုပ္တာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအသုံးကုိ စီးပြါးေရး အားေကာင္းတဲ့ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံဟာ ကမၻာတ၀ွမ္း ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲႏုိင္ငံေတြကုိ အေျခခံယႏၱရား အေဆာက္အအုံေတြ အတြက္ အတုိးႏႈန္းျမင့္ျမင့္နဲ႔ ႔ေငြထုတ္ေခ်းထားတဲ့ အတြက္ ဆင္းရဲတဲ့ႏုိင္ငံေတြဟာ တ႐ုတ္ အေႂကြး းပိေနၾကလို႔၊တ႐ုတ္ဟာ ကမၻာႀကီးကုိ လည္မ်ိဳညႇစ္ထားတယ္ ဆုိၿပီး Bloomberg စီးပြါးေရးစာေစာင္မွာ “China’s Got the World by the Throat” ဆုိတဲ့ေခါင္းႀကီးနဲ႔ေရးသားခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဥပမာ

The boss has got John “by the throat.” So John is completely under his control.

ဆရာသမားက John ကုိ အပုိင္ကုိင္ထားႏုိင္ေတာ့ သူက John ကုိ လုံး၀ထိန္းခ်ဳပ္ထားႏုိင္တာေတြ႔ရတယ္။

