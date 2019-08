မ်က္ေမွာက္သတင္းေလာက အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

ဒီတပတ္ English American Style Idioms က႑မွာ မ်က္ေမွာက္သတင္းေလာကမွာ သုံးႏႈန္းေနတဲ့ အီဒီယံအသုံးတခ်ိဳ ့ ျဖစ္တဲ့ Pull no Punches, Bear the brunt နဲ႔ Saber Rattling တုိ႔ကုိ တင္ျပထားပါတယ္။

(၁) Pull no Punches

Pull (သာမန္အားျဖင့္ဆြဲတယ္လုိ ့အဓိပၸါယ္ရေပမဲ့ ဒီေနရာမွာလက္သီးနဲ႔ဆုိင္တဲ့အတြက္ အဓိပၸါယ္္က ထုိးတာ )၊ (no) က မဟုတ္သေဘာျပတာ၊ punches (လက္သီးထုိးရာမွာညႇာၿပီး ထုိးတဲ့ လက္သီး လုံးေတြ) ျဖစ္ၿပီး စကားစုတခုလံုးရဲ ႔ တုိက္ရုိက္ အဓိပၸါယ္္က ညႇာၿပီးထုိးတဲ့လက္သီးေတြ မရွိတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ထုိးလုိက္တဲ့လက္သီးတုိင္းက တဘက္သားကုိ ညႇာၿပီးထုိးတာမဟုတ္တဲ့အတြက္၊ တနည္းေတာ့ ထုိးလုိက္တဲ့ လက္သီးတုိင္းက တဘက္သားကုိ အထိနာေစတဲ့သေဘာမ်ိဳး ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီအသုံးကလက္ေ၀ွ႔ပြဲကေန ဆင္းသက္လာတာျဖစ္ၿပီး Pull a punch ဆုိရင္ လက္ေ၀ွ႔သမားက တဘက္ လူကုိ ညႇာၿပီး သက္သက္သာသာ ေလွ်ာ့ေလွ်ာ့ေပါ့ေပါ့ ထုိးတာျဖစ္ပါတယ္။

အီဒီယံသြယ္ဝိုက္အဓိပၸါယ္ကေတာ့ တဘက္လူကုိမညႇာမတာ အထိနာေအာင္ေျပာ ဆုိ ေ၀ဖန္တာ၊ ျပတ္ျပတ္သားသား ေျဗာင္က်က်၊ အားမနာဘဲ ေျပာဆုိတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအီဒီယံအသုံးကုိ သမၼတ Donald Trump နဲ႔ ၂၀၂၀ အေမရိကန္သမၼတေရြးေကာက္ပြဲမွာ ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္ ႏုိင္ဖုိ႔ Democrat ပါတီက သမၼတကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခံရဖုိ႔ ႀကိဳးပမ္းေနၾကတဲ့သူေတြၾကား စကား စစ္ထုိးပြဲေတြ က်င္းပေနရာမွာ ဗုဒၵဟူးေန႔ညက Detriot မွာက်င္းပခဲ့တဲ့စကားစစ္ထုိးပြဲမွာ ဒုတိယသမၼတေဟာင္း Joe Biden အပါအ၀င္ တျခား Democrat ပါတီရဲ ့သမၼတကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းျဖစ္လာေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္း ေနၾကတဲ့သူေတြ စုစုေပါင္း ၁၀ ဦး တို႔ရဲ့ စကားစစ္ထုိးပြဲမွာ ကုိယ့္ပါတီ၀င္ခ်င္းျဖစ္ေပမဲ့ အခ်င္းခ်င္း မညႇာမတာ ၀ုိင္းၿပီး အထိနာေအာင္ေျပာဆုိေ၀ဖန္ခဲ့ၾကတဲ့အတြက္ The Washington Post သတင္းစာႀကီးက “The Democrats Pull No Punches “ဆိုတဲ ့ေခါင္းႀကီးနဲ႔ ေရးသားခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဥပမာ

The ethnic leaders “pulled no punches” during the recent peace negotiations.

တုိင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္ေတြက မၾကာေသးမီ က က်င္းပခဲ့တဲ့ ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲ မွာ ျပတ္ျပတ္သားသား ေျဗာင္က်က်၊ အားမနာဘဲ ေျပာဆုိခဲ့ၾကတယ္။

(၂) Bear the Brunt

Bear (ခံရတာ)၊ the brunt (အဆုိးဆုံးဒဏ္) ျဖစ္ၿပီး စကားစုတခုလံုးရဲ ႔ တိုက္႐ိုက္ အဓိပၸါယ္ က အဆုိးဆုံးဒဏ္ကုိခံရတာျဖစ္ပါတယ္။ အီဒီယံသြယ္ဝိုက္အဓိပၸါယ္ကလည္း သိပ္မကြာလွပါဘူး။ တခုတခုနဲ႔ပတ္သက္လုိ႔ က်မတို႔ ျမန္မာအေခၚ “ခါးစည္းခံရတာ” မ်ိဳးျဖစ္ပါတယ္။ ဘန္းစကားအရ ဆုိရင္ေတာ့ အေဆာ္ခံရဆုံး၊အတီးခံရဆုံး နဲ ့ဆင္တူ တယ္လို ့ဆုိရမွာပါ။ေစာေစာတင္ျပခဲ့တဲ့ Democrat ပါတီက သမၼတ ကုိယ္စား လွယ္ ေလာင္း ျဖစ္လာႏုိင္ဖုိ႔ ႀကိဳးပမ္းေနၾကသူေတြၾကားက်င္းပတဲ့ စကားစစ္ထုိးပြဲေတြနဲ႔ပဲ ပတ္သက္ၿပီး ဗုဒၵဟူးေန ့ညက က်င္းပခဲ့တဲ့စကားစစ္ထုိးပြဲမွာ စုစုေပါင္း ၁၀ ဦးတို႔ ပါ၀င္ခဲ့ရာမွာ ပါတီရဲ့ သမၼတကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းျဖစ္လာဖု႔ိ အလားအလာအေကာင္းဆုံး တစ္ေျပးေနတဲ့ ဒုတိယသမၼတေဟာင္း Joe Biden ကုိ သူနဲ႔အတူ၀င္ယွဥ္ၾကတဲ့ Democrat ေတြက အဓိက ၀ုိင္းၿပီး မညႇာမတာေျပာဆုိေ၀ဖန္ခဲ့ၾကတဲ့အတြက္ Biden ဟာ သူ့ယွဥ္ၿပိဳင္ဘက္ေတြရဲ႕ ၀ုိင္းၿပီး တုိက္ခိုက္မႈေတြဒဏ္ကုိအဆုိးဆုံးခံခဲ့ရတယ္ဆုိၿပီး The Washinton Post သတင္းစာႀကီးက “Biden bears brunt of rivals’ attacks” ဆိုတဲ ့ေခါင္းႀကီးနဲ႔ ေရးသားခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

ဥပမာ

Young people “bear the brunt” of unemployment in our city.

က်ေနာ္တုိ ့ၿမိဳ့မွာ လူငယ္ေတြကအလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္ရတဲ့အေျခအေနရဲ့ ဒဏ္ကုိ အဆုိးဆုံးခံၾကရတာ ျဖစ္တယ္။

(၃) Saber Rattling

Saber (ဓါးရွည္)၊ rattling (အသံျမည္ေအာင္လုပ္တာ ၊ လႈပ္ျပတာ ၊ ရမ္းျပတာ) ျဖစ္ၿပီး စကားစု တခုလံုးရဲ ႔ တိုက္႐ိုက္အဓိပၸါယ္က ဓါးရွည္နဲ႔အသံျမည္ေအာင္လုပ္ျပတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအသုံး ဆင္းသက္လာတာက ၂၀ ရာစုေစာေစာပုိင္း က အဂၤလိပ္ စစ္ဗုိလ္ေတြ ခါးေဘးမွာ ခ်ိတ္ ေလ့ရွိၾကတဲ့ Saber ဆုိတဲ့ ဓါးရွည္ကုိ ထုတ္ၿပီး ခုတ္မယ္ ၊ထစ္မယ္ ၊ သတ္မယ္၊ျဖတ္မယ္လုိ႔ ၿခိမ္းေျခာက္တဲ့ ရန္မူတဲ့အျပဳအမူမ်ိဳးလုိ႔ ဆုိပါတယ္။ က်မတို႔ျမန္မာမွာေတာ့ ဓါးရွည္တရမ္းရမ္းနဲ႔ ရပ္ကြက္ထဲ လူမုိက္လုပ္ ဗုိလ္က်တာမ်ိဳးျဖစ္ပါ တယ္။ ခုေခတ္မွာေတာ့ ဓါးရွည္အစားလည္း ေသနတ္ ခါးၾကားထုိး လုိက္ရမ္း၊ လုိက္ ၿခိမ္းေျခာက္ ဗုိလ္က်တာမ်ိဳးနဲ႔ဆင္တူတယ္လုိ႔ ဆုိရမွာပါ။ အီဒီယံသြယ္ဝိုက္ အဓိပၸါယ္ ကေတာ့ ႏုိင္ငံအတုိင္းအတာနဲ႔ဆုိရင္ လက္နက္စစ္အင္အားသုံး ၿခိမ္းေျခာက္တာေတြကုိ မၾကာခဏျပဳလုပ္တာမ်ိဳးျဖစ္ပါတယ္။ သာမာန္လူအေနနဲ႔ကေတာ့ ကုိယ့္မွာရွိတဲ့ အာဏာကုိ သုံးၿပီး ပါးစပ္္ကျဖစ္ေစ၊ အမူအရာအားျဖင့္ျဖစ္ေစ အာဏာ ပါ၀ါျပတာမ်ိဳး ျဖစ္ပါတယ္။ က်မတို႔ျမန္မာအသုံးဓါး ႀကိမ္းႀကိမ္း သလုိ လုပ္တာမ်ိဳးျဖစ္ပါ တယ္။ ဒီအသုံးကုိ မၾကာေသးမီက ေျမာက္ကုိးရီးယားကေန ဒံုးလက္နက္ေတြ တခုၿပီးတခု ပစ္လႊတ္ၿပီး ရန္မူတဲ့ အင္အားျပမႈေတြနဲ႔ ဓါး ႀကိမ္းႀကိမ္းသလုိ ၿခိမ္းေျခာက္ခဲ့တဲ့အတြက္ အေမရိကန္သမၼတ Donald Trump နဲ႔ ေျမာက္ကုိးရီးယား ေခါင္းေဆာင္ Kim Jong Un တို႔ႏွစ္ဦး ေတာင္နဲ႔ေျမာက္ကုိးရီးယားၾကားရွိစစ္မဲ့ဇုံနယ္ေျမ DMZ မွာ ဇြန္လက ေတြ႔ ဆုံခဲ့လုိ႔ ရရွိခဲ့တဲ့ ဂုဏ္ယူစရာစိတ္ဓါတ္တက္ႂကြမႈေတြကုိ ေမွွးမွိန္ေစခဲ့တယ္ဆုိၿပီး The Washington Post သတင္းစာႀကီးက “ North Korean saber-rattling dims euphoria of Trump’s DMZ meeting”ဆိုတဲ့ေခါင္းႀကီးနဲ ့ေရးသားခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

ဥပမာ

World leaders were concerned because there had been a great deal of “saber rattling” between the two countries.

ႏွစ္ႏုိင္ငံၾကား အင္အားသုံးၿခိမ္းေျခာက္မွႈေတြ အေတာ္ေလးရွိခဲ့တဲ့အတြက္ ကမၻာ့ေခါင္းေဆာင္ေတြက စုိးရိမ္ေနၾကတယ္။

