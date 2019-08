မ်က္ေမွာက္သတင္းေလာက အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

ဒီတပတ္ English American Style Idioms က႑မွာ မ်က္ေမွာက္သတင္းေလာကမွာ သုံးႏႈန္းေနတဲ့ အီဒီယံ အသုံး တခ်ဳိ႕ျဖစ္တဲ့ A Run on Something, On Deck နဲ႔ A Red Flagတုိ႔ကုိ တင္ျပထားပါတယ္။

(၁) A Run On something

A (တခု၊ တႀကိမ္) ၊ run (ေျပးတာ) ၊ on something (တခုခုနဲ႔ပတ္သက္လို႔) ျဖစ္ၿပီး စကားစုတခုလံုးရဲ ႔ တုိက္႐ိုက္အဓိပၸါယ္က တခုခုနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ေျပးတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအသံုးရဲ႕အီဒီယံသြယ္ဝိုက္အဓိပၸါယ္က ပစၥည္းတခုခုနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ႐ုတ္တရက္ စုၿပံဳၿပီး အ၀ယ္လုိက္တာျဖစ္ပါတယ္။ တနည္း အေရာင္းေကာင္းလြန္းလို႔ ေရာင္းမေလာက္ ျဖစ္တာမ်ဳိး၊ ပစၥည္းကုိ၀ယ္တဲ့လူေတြမ်ားလြန္းလို႔ လက္မလယ္ေအာင္ ေရာင္းရတာမ်ဳိး ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီအသုံးကုိ ခုေဟာင္ေကာင္မွာ ျဖစ္ပြါးေနတဲ့ ဆႏၵျပမႈေတြအတြင္း ရဲဘက္က မ်က္ရည္ယုိ ဗုံးေတြသုံးၿပီး လူစုခြဲေလ့ရွိတာေၾကာင့္ ဒီ မ်က္ရည္ယုိဗုံးပစ္တဲ့ ဒဏ္ကေန ကြယ္ႏုိင္ေအာင္ မ်က္ႏွာဖုံးအကာေတြျဖစ္တဲ့ Gas Masks ေတြကုိ သုံးရတဲ့အတြက္ ေဟာင္ေကာင္မွာ ဒီ Gas Masks ေတြဟာ ခုတေလာ ႐ုတ္တရက္ အ၀ယ္ လုိက္ၿပီး လူေတြက သူ႔ထက္ငါ အလုအယက္၀ယ္ၾကတဲ့အတြက္ The Washington Post သတင္းစာႀကီးက

“A run on gas masks in Hong Kong “ ဆိုတဲ့ ေခါင္းႀကီးနဲ႔ ေရးသားခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

ဥပမာ

There was “a run on” flashlights and candles at stores because of the hurricane warning tonight.

ဒီညက်မယ့္ မုန္တုိင္းသတိေပးခ်က္ေၾကာင့္ လက္ႏွိပ္ဓါတ္မီးေတြနဲ႔ ဖေယာင္းတုိင္ေတြ ဆုိင္ေတြမွာ ႐ုတ္တရက္ အ၀ယ္လုိက္ခဲ့တယ္။

(၂) On Deck

On (အေပၚမွာ) ၊ deck က သေဘာၤကုန္းပတ္စျဖင့္အဓိပၸါယ္အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိေပမဲ့ ဒီေနရာမွာေတာ့ အေမရိကန္မွာ လူႀကိဳက္မ်ားတဲ့ baseball အားကစားနည္းမွာ အသင္း ႏွစ္သင္း ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကရာမွာ အသင္းတသင္းရဲ႕ ေဘာလုံး ႐ိုက္တဲ့ hitter ဒါမွမဟုတ္ batter က ႐ိုက္ေနစဥ္ သူ႔အသင္းရဲ႕အရံ hitter ေနာက္ တေယာက္က ကြင္းရဲ႕ အေနာက္ဘက္က Deck လို႔ေခၚတဲ့ စက္၀ုိင္းတြင္းမွာ သူ႔အလွည့္ေရာက္ဖုိ႔ အဆင္သင့္ ေစာင့္ေနရတာ ျဖစ္ပါတယ္။

Baseball ကစားကြင္းတုိင္းမွာ အသင္းတသင္းစီအတြက္ အဆင္သင့္ေစာင့္ႏုိင္ဖုိ႔ (၅ ေပ) ပတ္လည္ရွိတဲ့ စက္၀ုိင္းႏွစ္ကြင္း ထားေပးေလ့ ရွိပါတယ္။ ဒီအသုံးရဲ႕ Idiom အဓိပၸါယ္ ကလည္း သိပ္မကြာလွပါဘူး။ တခုခု လုပ္ဖုိ႔ အဆင္သင့္ေစာင့္ေနတဲ့သေဘာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအသုံးကုိ အခု အေမရိကန္နဲ႔ တ႐ုတ္ၾကား ကုန္သြယ္ေရး စစ္မွာ အခြန္ေတြစည္းၾကပ္မႈ အပါအ၀င္ ဘတျပန္၊ က်ားတျပန္္ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈေတြရွိခဲ့လို႔ ႏွစ္ႏုိင္ငံၾကား ကုန္သြယ္ေရး က်ဆင္းေနတဲ့အေျခအေနမွာ ဂ်ပန္က အေမရိကန္နဲ႔ကုန္သြယ္ေရး ေဆြးေႏြးပြဲေတြ လုပ္ၿပီး လြတ္ေနတဲ့ေနရာကုိ၀င္ယူဖုိ႔ ေဘးကေန အဆင္သင့္ ေစာင့္ေန တာ ေတြ႔ရတဲ့အတြက္ Fox News က-

“As US-China fight on trade, Japan is on deck.” ဆုိတဲ့ေခါင္းႀကီးနဲ႔ေရးသားခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

ဥပမာ

The mayor had a team of workers “on deck” to help clean up the storm damage.

မုန္တုိင္းအပ်က္အစီးေတြရွင္းလင္းဖုိ ့ျမိဳ့ေတာ္၀န္က အလုပ္သမားတစုကုိ အဆင္သင့္ ခ်ထားတယ္။

(၃) A Red Flag

A (တခု)၊ red flag (အနီေရာင္အလံ) ျဖစ္ၿပီး

စကားစုတခုလံုးရဲ ႔ လံုးေကာက္အဓိပၸါယ္က အနီေရာင္အလံတခု ျဖစ္ပါတယ္။ အလံနီကို အႏၱရာယ္ အခ်က္ျပတဲ့အေနနဲ႔ အသံုးျပဳတာ ၁၆၀၀ ခုႏွစ္မ်ားက စစ္သေဘၤာေတြမွာ စစ္ တိုက္ဖို႔ ျပင္ဆင္ၾကရင္သံုးခဲ့ၾကသလို ျမစ္ေရႀကီးလို႔ သတိေပးရင္လဲ အလံနီကိုသံုးတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ေတာမီးေလာင္တဲ့ဲ့ အႏၱရာယ္ကို သတိေပးရမွာလည္း အလံနီကိုပဲ သံုးပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ A red flag ရဲ ႔ သြယ္ဝိုက္အဓိပၸါယ္က ေန႔စဥ္ဘဝမွာ သတိထား ရမယ့္ အႏၱရာယ္ရိွတဲ့ အခ်က္ကို ရည္ညႊန္းတာ ျဖစ္ပါတယ္။ တနည္း စိုးရိမ္စရာရိွလို႔ ႀကိိဳတင္သတိေပးတာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီအသံုးကို မၾကာေသးမီက Texas ျပည္နယ္၊ El Paso နယ္စပ္ ၿမိဳ႕နဲ႔ Ohio ျပည္နယ္ Dayton ၿမိဳ႕တို႔မွာ ေသနတ္သမား ၂ ဦး ရဲ႕လက္ခ်က္ေၾကာင့္ စုစုေပါင္း လူ ၃၁ ဦး ေသ ဆုံးခဲ့ၾကရတဲ့ျဖစ္ရပ္ႏွစ္ခုနဲ႔ပတ္သက္လို႔႔ ျပန္လည္သုံးသပ္ရာမွာ ဒီ ေသနတ္သမား ႏွစ္ေယာက္ဟာ ေက်ာင္းေနစဥ္ စိတ္မူမမွန္ တာေတြ၊ အသက္ၿခိမ္းေျခာက္မႈ လုပ္္ခဲ့ တာေတြ၊ စ႐ိုက္ၾကမ္းတမ္းတာေတြ၊ လူမ်ဳိးေရးမုန္းတီးတဲ့ေျပာဆုိမႈေတြ စသျဖင့္ တေန႔ေန႔မွာ ဒုကၡေပးလာႏုိင္ေစမယ့္၊ လူ႔ပတ္၀န္းက်င္ကုိ အႏၱရာယ္ျဖစ္လာေစမယ့္ အလားအလာရွိတဲ့အရိပ္လကၡဏာေတြကုိ ေတြ႔ခဲ့ရေပမယ့္ သက္ဆုိင္ရာေက်ာင္း၊ မိဘ၊ အေပါင္းအသင္း၊ ရဲ စသျဖင့္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအသီးသီးက မီးမေလာင္ခင္ကတားရမယ္-ဆုိတဲ့ ျဖစ္ရပ္ေတြကုိ အခ်ိန္မီမတားႏုိင္ဘဲ ဥပကၡာျပဳ လ်စ္လွ်ဴ႐ႈခဲ့ၾကတဲ့အတြက္ The Washington Post သတင္းစာႀကီးရဲ႕ေခါင္းႀကီးမွာ

“Years before tragedies, Red flags often ignored."

ေၾကကြဲဖြယ္ရာျဖစ္ရပ္ႀကီးေတြမျဖစ္မီ အႏၱရာယ္ရိွတဲ့၊ စိုးရိမ္စရာေကာင္းတဲ့အခ်က္ေတြကုိ ႀကိိဳတင္သတိေပးျခင္းမရွိဘဲ ႏွစ္နဲ႔ခ်ီၿပီး လူေတြက ဥပကၡာျပဳခဲ့ၾကတယ္- လို႔ ေရးသားခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဥပမာ - John’s anger over a minor issue definitely raised “a red flag” for me.

John ကဘာမဟုတ္ေလးနဲ႔ ေဒါသထြက္တာေတြ႔ရေတာ့ က်ေနာ့္အေနနဲ႔ တကယ့္ကုိသတိထားရမယ္ဆုိတာ သိလာတယ္။

