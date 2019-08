မ်က္ေမွာက္သတင္းေလာက အီဒီယံအသံုးအႏႈန္း

ဒီတပတ္ English American Style Idioms က႑မွာ မ်က္ေမွာက္သတင္းေလာက မွာ သံုးႏႈန္းေနတဲ့ အီဒီယံအသုံးတခ်ဳိ႕ ျဖစ္တဲ့ Lock Horns, Double Down နဲ႔ Blink First တို႔ကို တင္ျပထားပါတယ္။

(၁) Lock Horns

Lock (ခ်ိတ္မိေနတာ၊ ၿငိေနတဲ့အတြက္ ႐ုန္းထြက္လုိ႔ မရႏုိင္တာ)၊

horns (ဦးခ်ိဳေတြ) ျဖစ္ၿပီး စကားစုတခုလံုးရဲ ႔တုိက္႐ုိက္ အဓိပၸါယ္က ဦးခ်ိဳေတြခ်ိတ္မိေနတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအသုံးဆင္းသက္လာတာက ဦးခ်ိဳေတြရွိၾကတဲ့ သမင္ဖုိေတြ၊ ႏြားသုိး႐ုိင္းေတြ တေကာင္နဲ႔တေကာင္ ရန္ျဖစ္ၾကလို႔ ဦးခ်ိဳနဲ႔ေခြ႔ၾကရာမွာ ဦးခ်ိဳခ်င္း ခ်ိတ္မိေနတဲ့အေနအထားကုိ ဆုိလုိတာျဖစ္ပါတယ္။

အီဒီယံသြယ္ဝိုက္အဓိပၸါယ္ကေတာ့ လူတဦးနဲ႔ေနာက္တဦး ကိစၥတခုခုေၾကာင့္ ရန္ျဖစ္စကားမ်ားၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ သူကလဲတင္း၊ ကိုယ္ကလဲမေလွ်ာ့တဲ့အေနအထားမ်ိဳး ျဖစ္ပါတယ္။

က်မတို႔ျမန္မာမွာေတာ့ ဘတျပန ္က်ားတျပန္ ရန္ျဖစ္ေနၾကတာမ်ိဳး၊ ခ်ိတ္ခ်ိတ္ခ်င္း ခ်ိတ္မိေနတာမ်ိဳး ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအသုံးကုိ အေမရိကန္သမၼတ Donald Trump နဲ႔ တ႐ုတ္သမၼတ Xi Jinping ၾကား ႏွစ္ႏုိင္ငံ ကုန္သြယ္ေရးနဲ႔ပတ္သက္လို႔ အျပန္အလွန္ ၿခိမ္းေျခာက္ေျပာဆုိတာေတြ၊ အခြန္စည္းၾကပ္တာေတြ၊ ေငြတန္ဘုိးခ်တာေတြ စသျဖင့္အေရးယူေဆာင္ရြက္တာေတြ ရွိွိခဲ့လို႔၊ ကမၻာ့စီးပြါးေရးကုိ ဂယက္႐ုိက္ခတ္ လာၿပီး Stocks ေစ်းေတြလည္း ထုိးက်ခဲ့လို႔ The Washinton Post သတင္းစာႀကီးက “Trump and Xi lock horns — and drag the world with them”. Trump နဲ႔ Xi တို႔ ဘတျပန္ က်ားတျပန္ ခ်ေနၾကတဲ့ ဂယက္မွာ က်န္ ကမၻာႀကီးကုိလnf; ဆြဲသြင္းေနတယ္ ဆိုတဲ ့ ေခါင္းႀကီးနဲ႔ ေရးသားခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

ဥပမာ

The mayor and city planning committee often “lock horns” on budgetary issues.

ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္နဲ႔ ၿမိဳ႕ရဲ႕စည္ပင္ေကာ္မတီၾကား ဘတ္ဂ်က္အသုံးစရိတ္ကိစၥရပ္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ရန္ျဖစ္ စကားမ်ားၾကေလ့ ရွိတယ္။

(၂) Double Down

Double က (ႏွစ္ဆ)၊ down က (ေအာက္) ျဖစ္ၿပီး စကားစုတခုလံုးရဲ႕ တုိက္႐ိုက္္အဓိပၸါယ္ က ေအာက္ကို ႏွစ္ဆ ခ်လုိက္တာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအသံုးက Blackjack ဆိုတဲ့ casino ေလာင္းကစားနည္းကေန ဆင္းသက္ လာတာ ျဖစ္ပါတယ္။ Blackjack ဖဲကစားနည္းမွာ ဒိုင္က ပထမ ဖဲႏွစ္ခ်ပ္ကိုေဝအၿပီးမွာ ကစားသမားက ကိုယ့္လက္ထဲေရာက္ေနတဲ့ ဖဲေတြရဲ႕အေျခအေန ေကာင္းေနရင္ ဒိုင္က ေနာက္ဆံုးတခ်ပ္မေဝမီ ကစားသမားအေနနဲ႔ ပထမေလာင္းေၾကးကို ႏွစ္ဆတိုး ေလာင္းခြင့္ရွိတာ ျဖစ္ပါတယ္။ တနည္းေတာ့ ကိုယ့္လက္ထဲမွာရွိေနတဲ့ ဖဲႏွစ္ခ်ပ္က ႏုိင္ေျခမ်ားတယ္ဆိုရင္ ကိုယ္က ပိုအတင့္ရဲလာၿပီး ေလာင္းေၾကး ႏွစ္ဆတိုးတဲ့သေဘာျဖစ္ပါတယ္။ အီဒီယံဆိုတဲ့ သြယ္ဝိုက္္အဓိပၸါယ္ကေတာ့ လူတဦးအေနနဲ႔ အေျခအေန ေကာင္းလို႔ တခုခုနဲ႔ပတ္သက္လို႔ အတင့္ရဲၿပီး ႏွစ္ဆတိုးရင္း လုပ္ေဆာင္တာ၊ ဒါမွမဟုတ္ ႏွစ္ဆတိုး ဖိအားေပး လုပ္ေဆာင္တာမ်ဳိးကို ဆိုလိုတာျဖစ္ပါတယ္။

ဒီအသံုးကို အေမရိကန္နဲ႔ တ႐ုတ္ကုန္သြယ္ေရးစစ္အရွိန္ျမင့္ေနခ်ိန္လဲျဖစ္၊ Uighur မြတ္စလင္ေတြအေပၚ တ႐ုတ္ရဲ့ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖါက္မွုေတြေၾကာင့္ အေနာက္ႏုိင္ငံေတြရဲ့ ေ၀ဖနိမွုေတြလည္း တုိးေနခ်ိန္မွာ တ႐ုတ္သမၼတအျဖစ္ (ရ ) ႏွစ္တာထမ္းေဆာင္ခဲ့ၿပီးျဖစ္တဲ့ Xi Jinping ဟာ သူ႔ရဲ႕တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီကုိ အေရွ႕၊ အေနာက္္၊ ေတာင္၊ ေျမာက္ အားျဖည့္ၿပီး ေပၚလစီခ်မွတ္ေရးသာမက စစ္ေရး၊ စီးပြါးေရး၊ ပညာေရး၊ ဥပေဒေရးရာ တို႔ကုိလည္း ထိပ္တန္းဦးစားေပးေဆာင္ရြက္မယ္လို႔ေျပာခဲ့သလုိ တခ်ိန္က တ႐ုတ္ေခါင္းေဆာင္ ႀကီး Deng Xiaoping က ႏုိင္ငံကုိ ခ်မ္းသာေအာင္လုပ္ခဲ့တဲ့ နည္းတူ Xi Jinping ကလည္း ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အားျဖည့္ဖုိ ့ႏွစ္ဆတုိး ဖိအားေပး လုပ္ေဆာင္မယ္ ဆိုတဲ့ေျပာဆုိခ်က္ေတြေၾကာင့္ The Washington Post သတင္းစာႀကီး မွာ “Xi Doubles down on strengthening the Party “ ဆုိတဲ့ေခါင္းႀကီးနဲ႔ ေရးသားခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဥပမာ

The people need to “double down” on their calls for press freedom in the country.

ျပည္သူေတြအေနနဲ႔ ႏိုင္ငံမွာသတင္းလြပ္လပ္ခြင့္ရရိွေရးအတြက္ ႏွစ္ဆတိုး ဖိအားေပး ေတာင္းဆိုသင့္ၾက တယ္။

(၃)Blink First

Blink (မ်က္ေတာင္ခတ္တာ)၊

first (ဦးစြာအရင္) ျဖစ္ၿပီး စကားစုတခုလုံးရဲ့တုိက္႐ုိက္အဓိပၸါယ္က မ်က္ေတာင္ကို အရင္ခတ္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအသံုးက ကေလးေတြ တဦးနဲ႔တဦးစိုက္ၾကည့္ၿပီး ဘယ္သူက မ်က္ေတာင္အရင္ခတ္မလဲဆိုၿပီး ၿပိဳင္ၾကတဲ့ကစားနည္းကေန ဆင္းသက္လာတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေတာင့္ခံထားေပမယ့္ အားမတန္မာန္ေလွ်ာ့ၿပီး မ်က္ေတာင္အရင္ခတ္တဲ့လူက အရႈံးေပးတဲ့ သေဘာမ်ိဳး ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအသံုးရဲ ႔ အီဒီယံအဓိပၸါယ္က ေန႔စဥ္ဘဝမွာ လူေတြအေနနဲ႔ တေယာက္နဲ႔တေယာက္ စိန္ေခၚၾကရာမွာ ဘယ္သူက အရင္ေလွ်ာ့ေပးမလဲဆိုၿပီး အားၿပိဳင္ၾကရမွာ အရင္အေလွ်ာ့ေပးလိုက္တဲ့လူဟာ Blink first လုပ္တဲ့လူပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအသံုးကို သမတ Trump နဲ႔ တ႐ုတ္သမၼတ Xi ၾကား ႏွစ္ႏုိင္ငံ ကုန္သြယ္ေရးစစ္မွာ ဘတျပန္၊ က်ားတျပန္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈေတြ၊ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈေတြလုပ္ခဲ့လို႔ ကမၻာ့ စီးပြါးေရးကုိလည္း ဂယက္႐ုိက္ခဲ့တဲ့အေနအထားမ်ိဳးမွာ သမၼတ Trump က ေနာက္ထပ္ တ႐ုတ္ ပုိ႔ကုန္ေတြအေပၚ စက္တင္ဘာ ၁ ရက္ကစလို႔ အခြန္ ၁၀ % တုိးစည္းၾကပ္မယ္လုိ ့ၿခိမ္းေျခာက္ခဲ့ေပမဲ့ ရက္နီးကပ္လာတဲ့အခါ ဒီဇင္ဘာလက်မွပဲ အခြန္တုိးစည္းၾကပ္မယ္လို႔ ရက္ေရႊ႕ေပးလုိက္တဲ့အတြက္ ကုန္သြယ္ေရးစစ္မွာ Trump က အရင္ စၿပီးအေလွ်ာ့ေပး လုိက္တယ္လို႔ Wall St. Stock ေစ်းကြက္ကေရာ တ႐ုတ္ကပါ ေျပာေနၾကၿပီ ဆုိၿပီး Money and Markets.com မွာ “Wall Street and China Say Trump Just Blinked First in Trade War “ ဆုိတဲ့ေခါင္းႀကီးနဲ႔ ေရးသားခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဥပမာ

We wonder who will “blink first” in the trade war between the U.S. and China.

အေမရိကန္နဲ႔တ႐ုတ္ၾကား ကုန္သြယ္ေရးစစ္မွာဘယ္သူအရင္အေလ်ာ့ေပးမလဲလို႔ က်ေနာ္တို႔ ေတြးေတာေနၾကတယ္။

