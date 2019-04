IS ေခါင္းေဆာင္ ဗီဒီယိုသစ္ ထြက္ေပၚ

IS အစြန္းေရာက္ အၾကမ္းဖက္ဝါဒီအဖြဲ႔ရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္လို႔ဆိုသူက သူ႔ရဲ႕ေနာက္လိုက္ေတြကို အမွာစကားေျပာတာကို ႐ိုက္ယူ ထားတဲ့ ဗီြဒီယိုအသစ္တခု ထြက္လာပါတယ္။ အီရတ္နဲ႔ ဆီးရီးယားမွာ IS အဖြဲ႔က သူတို႔ဖာသာေၾကညာထားတဲ့ ကာလီဖိတ္ အစၥလာမ္မစ္ႏုိင္ငံေတာ္ က်ဆံုးသြားရတဲ့အေပၚ တုန္႔ျပန္ လက္စားေျခၾကဖို႔ အဲဒီဗီြဒီယိုထဲမွာ IS အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္ဆိုသူက တိုက္တြန္းထားပါတယ္။

IS အဖြဲ႔ရဲ႕ သတင္းထုတ္ျပန္ေရးဌာန al-Furqan က အင္တာနက္ေပၚမွာ တင္လိုက္တဲ့ ၁၈ မိနစ္ေက်ာ္ၾကာ ဗီြဒီယိုထဲမွာ IS အဖြဲ႔ရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္လို႔ သိထားၾကတဲ့ Abu Bakr al-Baghdadi လို႔ဆိုသူက စကားေျပာထားတာပါ။

ဗီြဒီယိုထဲမွာပါသူဟာ မ်က္ႏွာေတြကို ဝါးထားတဲ့ ဒါမွမဟုတ္ မ်က္ႏွာဖံုးစြပ္ထားတဲ့ တျခား IS အဖြဲ႔ဝင္ေတြနဲ႔ စကားေျပာေနတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။ သူတုိ႔ေျပာတာေတြထဲမွာ ဆီးရီးယားႏုိင္ငံ၊ Baghuz ၿမိဳ႕က IS နယ္ေျမ ဆံုး႐ံႈးသြားတဲ့အေၾကာင္း ေျပာထားသလို သီရိလကၤာႏုိင္ငံမွာ လူ ၂၅၀ ေက်ာ္ေသဆံုးခဲ့ရတဲ့ အီစတာ တနဂၤေႏြေန႔က အၾကမ္းဖက္ဝါဒစြဲ တိုက္ခိုက္မႈကို ခ်ီးက်ဴး ေျပာဆိုထားပါတယ္။

ဗီြဒီယိုထဲမွာ ပါတဲ့လူဟာ တကယ္ပဲ IS ေခါင္းေဆာင္လားဆိုတာ ခ်က္ျခင္း အတည္မျပဳႏုိင္ေသးဘူးလို႔ အေမရိကန္အစိုးရ တာဝန္ရွိသူေတြက ေျပာပါတယ္။ တကယ္လုိ႔ အဲဒီလူဟာ Baghdadi ျဖစ္တယ္လို႔ အတည္ျပဳႏုိင္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ ငါးႏွစ္အတြင္း ပထမဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ သူျပန္ေပၚလာတာ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။