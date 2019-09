US Open အမ်ိဳးသားတင္းနစ္ Nadal ဗိုလ္စြဲ

နယူးေယာက္ၿမိဳ႕မွာ က်င္းပတဲ့ U.S. Open တင္းနစ္ အမ်ိဳးသားတဦးခ်င္း ၿပိဳင္ပဲြမွာေတာ့ စပိန္ႏုိင္ငံသား Rafael Nadal က ဗုုိလ္စဲြၿပီး ခ်န္ပီယံျဖစ္သြားပါတယ္။ ဖုုိင္နယ္ကိုု တနဂၤေႏြေန႔ညေနက ကစားၾကတာမွာ အဆင့္ ၃ Rafael Nadal နဲ႔ ႐ုရွားက Daniil Medvedev ၅ ပဲြအျပည့္ အႀကိတ္အနယ္ ကစားခဲ့ၾကၿပီး ေနာက္ဆုုံးမွာ Nadal က အႏုိင္ရ ဗုုိလ္စဲြသြားတာပါ။

ပထမ ၂ ပဲြကိုု Nadal က ၇-၅၊ ၆-၃ နဲ႔ႏုိင္ၿပီး တတိယပဲြကိုု Medvedev က ၇-၅ နဲ႔ ျပန္ႏုိင္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ စတုတၳပဲြကိုလည္း Medvedev က ၆-၄ နဲ႔ ႏုိင္တာေၾကာင့္ ေနာက္ဆုုံး ၅ ပြဲေျမာက္အထိ ဆက္ကစားခဲ့ၾကတာမွာ Nadal က ၆-၄ နဲ႔ႏုိင္ၿပီး ခ်န္ပီယံျဖစ္သြားပါတယ္။

Nadal ဟာ U.S. Open ကို အရင္က ၂၀၁၀၊ ၂၀၁၃ နဲ႔ ၂၀၁၇ ခုုႏွစ္ေတြမွာ ၃ ႀကိမ္ ဗုုိလ္စဲြထားတာေၾကာင့္ ဒီတႀကိမ္ဟာ သူ႔အတြက္ေတာ့ U.S. Open ကို ၄ ႀကိမ္ေျမာက္ ဗုုိလ္စဲြတာျဖစ္ပါတယ္။ အခုလိုု U.S. Open ကို ထပ္ၿပီး အႏုိင္ရလိုက္တဲ့အတြက္ Nadal ဟာ အခုုဆုုိရင္ ဂရန္းစလမ္းဆုုကိုု စုစုေပါင္း ၁၉ ႀကိမ္ေျမာက္ ရသြားၿပီး Roger Federer ရဲ႕ စံခ်ိန္ကို မီဖို႔အတြက္ ၁ ႀကိမ္ပဲလိုေတာ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

အမ်ိဳးသားဘက္မွာေတာ့ Federer က ဂရန္းစလမ္းကိုု အႀကိမ္ ၂၀ နဲ႔ အမ်ားဆုုံး စံခ်ိန္တင္ထားၿပီး Nadal က ၁၉ ႀကိမ္နဲ႔ ဒုတိယ၊ ဂ်ိဳကိုဗစ္ခ်္က ၁၆ ႀကိမ္နဲ႔ တတိယ အမ်ားဆုံး ရထားၾကတာျဖစ္ပါတယ္။

Nadal ဟာ ခ်န္ပီယံျဖစ္သြားတဲ့အတြက္ ဆုုေၾကးေငြအျဖစ္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃.၈၅ သန္း ရရွိသြားၿပီး Medvedev ကေတာ့ ဒုတိယဆုအျဖစ္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁.၉ သန္း ရသြားပါတယ္။