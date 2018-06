reuters သတင္းေထာက္ ၂ ဦး ဆုေတြထပ္မံခ်ီးျမွင့္ခံရ

အဖမ္းဆီးခံ Reuters သတင္းသမား ၂ ဦးျဖစ္တဲ့ ကိုဝလံုးနဲ႔ကိုေက်ာ္စိုးဦးတို႔ကို ဇြန္လ ၁၈ ရက္ တနလၤာေန႔က One World Media အဖြဲ႔က ဆုခ်ီးျမွင့္လိုက္သလို Society of Publishers in Asia အာရွေဒသတြင္း ထုတ္ေဝသူမ်ားအဖြဲ႔ SOPA က ကိုဝလံုးအပါအဝင္ Reuters သတင္းသမားေတြကို ဆုခ်ီးျမွင့္ခဲ့ပါတယ္။

One World Media က International Journalist of the Year ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ႏိုင္ငံတကာ သတင္းသမားဆု ကုိ ကိုဝလံုးနဲ႔ ကိုေက်ာ္စိုးဦးတို႔ကို ခ်ီးျမွင့္ခဲ့တာပါ။ BBC က Fergal Keane, CNN International က Nima Elbagir တို႔နဲ႔အတူ ရိုက္တားစ္ သတင္းဌာနက သူတုိ႔ ၂ ဦးကို ဒီႏွစ္အတြက္ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီဆုဟာ ဖြံၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံေတြက သတင္းေတြကိုေရးသား ေဖၚျပတဲ့ ႏိုင္ငံတကာသတင္းသမားေတြကို ဂုဏ္ျပဳတဲ့ ဆုျဖစ္ၿပီး ကမာၻတဝွမ္း တရားမွ်တမႈနဲ႔ တန္းတူညီမႈရွိေရး ျမွင့္တင္ေပးတာနဲ႔ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ နားလည္မႈရွိလာေစဖို႔ လုပ္ေဆာင္ေပးတဲ့ သတင္းသမားေတြ၊ ရုပ္ရွင္ထုတ္လုပ္သူေတြကို ဂုဏ္ျပဳတဲ့ ဆု ျဖစ္ပါတယ္။

ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံ လန္ဒန္မွာ က်င္းပတဲ့ One World Media ရဲ့ ဆုခ်ီးျမႈွင့္တဲ့ အခန္းအနားမွာ ဆု အမ်ိဳးစားေပါင္း ၁၄ ခုကို တဆုအတြက္ ၃ ဦးစီ ခ်ီးျမွင့္ခဲ့တာျဖစ္ၿပီး ဒီႏွစ္အတြက္ ႏုိင္ငံေပါင္း ၄၀ က သတင္းသမားေတြကို ခ်ီးျမွင့္ခဲ့တာပါ။

SOPA လို႔ေခၚတဲ့ အာရွေဒသတြင္း ထုတ္ေဝသူမ်ားအဖြဲ႔ ကေတာ့ Public Service Journalism လူထုဝန္ေဆာင္မႈ သတင္းသမားဆုကို ကုိဝလံုး အပါအဝင္ ရိုက္တားစ္က သတင္သမား ၈ ဦးကို ခ်ီးျမွင့္ခဲ့ပါတယ္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္က ရိုဟင္ဂ်ာျပႆနာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး သူတို႔ ေရးသားခဲ့တဲ့ သတင္းေတြေၾကာင့္ အခုလို ဆုေပးအပ္တာ ျဖစ္ၿပီး ႀကီးမားလွတဲ့ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ ျပႆနာကို ကမာၻက သိလာေအာင္ ရဲရဲရင့္ရင့္ တင္ျပႏိုင္ခဲ့တာေၾကာင့္ ေပးအပ္ခဲ့တယ္လို႔ ဆုေရြးခ်ယ္ေရး အဖြဲ႔က ေျပာပါတယ္။

ကိုဝလံုးနဲ႔ ကိုေက်ာ္စိုးဦးတို႔ဟာ စာနယ္ဇင္းပိုင္း ရဲစြမ္းသတၱိအတြက္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ James Foley Medill ဆုကိုရရွိခဲ့သလို Pen American သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္ဆိုင္ရာအဖြဲ႔ရဲ့ Barbey Freedom To Write လြတ္လပ္စြာ သတင္းေရးသားခြင့္ဆိုင္ရာဆု ကိုရခဲ့တာပါ။ ဒါ့အျပင္ ႐ိုက္တာသတင္းဌာနက Baron ဆုခ်ီးျမႇင့္ခဲ့သလို အေမရိကန္ National Press Club ရဲ႕ Aubuchon သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္ဆုကိုလည္း သူူတို႔ ၂ ဦး ရရွိပါတယ္။