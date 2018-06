Reuters သတင္းေထာက္ ၂ ဦးအမႈ ၂၇ ႀကိမ္ေျမာက္ တရားရုံးစစ္ေဆး

အဖမ္းဆီးခံ Reuters သတင္းေထာက္ ၂ ဦးျဖစ္တဲ့ ကိုဝလံုးနဲ႔ ကိုေက်ာ္စိုးဦးတို႔ရဲ့ အမႈကို ဇြန္လ ၁၈ ရက္ တနလၤာေန႔ ၂၇ ႀကိမ္ေျမာက္ ရံုးခ်ိန္းမွာ တရားလိုဘက္က ေနာက္ဆံုး သက္ေသကိုစစ္ေဆးခဲ့တာျဖစ္ၿပီး လာမယ့္ ဇူလိုင္လ ၂ ရက္ မွာေတာ့ ၂ ဖက္ ေရွ႕ေနေတြက စြဲခ်က္ တင္သင့္ မတင္သင့္ ေလွ်ာက္လဲခ်က္ေပးၿပီး တရားရံုးက ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

တနလၤာေန႔ရံုးခ်ိန္းမွာ လာေရာက္အစစ္ခံတဲ့ တရားလိုျပသက္ေသဟာ ရဲစည္းကမ္းခ်ိဳးေဖါက္မႈနဲ႔ အေရးယူခံေနရသူေတြရဲ့ ထြက္ဆိုခ်က္ေတြကို ရယူထားသူမို႔ သူဟာ ယံုၾကည္ရတဲ့ သက္ေသမဟုတ္ဖူးလို႔ သတင္းေထာက္ ၂ ဦးရဲ့ ေရွ႕ေနကေျပာပါတယ္။အျပည့္အစံုကို ေဒၚခင္မ်ိဳးသက္က ေျပာျပေပးမွာပါ။

ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္အက္ဥပေဒ အမွတ္ ၃ နဲ႔ ၿပီးခဲ့တဲ့ ဒီဇင္ဘာလက အဖမ္းခံခဲ့ရၿပီး ေနာက္ စြဲခ်က္တင္တာ ခံေနရတဲ့ Reuters သတင္းေထာက္ ကိုဝလံုးနဲ႔ ကိုေက်ာ္စိုးဦးတို႔ ကို တနလၤာေန႔မွာ ရန္ကုန္ေျမာက္ပိုင္းခရိုင္ တရားရံုးမွာ ရံုးထုတ္ခဲ့ၿပီး တရားလိုျပသက္ေသ ေတြထဲက ေနာက္ဆံုး တေယာက္ျဖစ္တဲ့ မႈခင္းတပ္ဖြဲ႔ (CID) ရဲမႈး တင္ဝင္းေမာင္ကို စစ္ေဆးခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ရဲမွဴးတင္ေမာင္ဝင္းဟာ Reuters သတင္းေထာက္ ၂ ဦးကို စစ္ေဆးရာမွာ ရဲဘက္က ပါဝင္ေနသူတဦး ျဖစ္ပါတယ္။ တနလၤာေန႔ တရားရံုးမွာ စစ္ေမးစဥ္အတြင္း သူက တျခားသက္ေသအားလံုးရဲ့ ထြက္ဆိုခ်က္ေတြကို မိတၱဴကူးခဲ့ေၾကာင္းနဲ႔ ဒီလိုကူးယူတာဟာ စစ္ေဆးေရး အရာရွိတဦး အေနနဲ႔ အမႈအေၾကာင္းကို ပိုသိခ်င္တာေၾကာင့္လို႔ ေျဖၾကားခဲ့တာပါ။ ရဲမႈးတေယာက္ရဲ့ အခုလိုိ လုပ္ေဆာင္မႈဟာ ရဲေတြ လိုက္နာဖုိ႔ သတ္မွတ္ထားတဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံ ရဲလက္စြဲ ပါ အခ်က္ေတြကို ခ်ိဳးေဖါက္တာျဖစ္တဲ့အတြက္ ဒီသက္ေသဟာ ယံုၾကည္ရတဲ့ သက္ေသ မဟုတ္ဖူးလို႔ သတင္းေထာက္ ၂ ဦးရဲ့ ေရွ႕ေန ဦးခင္ေမာင္ေဇာ္က ေျပာပါတယ္။

ဒီႏွစ္ ဇန္နဝါရီလကတည္းက စစ္ေဆးခဲ့တဲ့ ဒီအမႈဟာ ၆ လ ေက်ာ္ လာခဲ့ေပမယ့္ အခုထိ တရားလိုဘက္က သက္ေသ ေကာင္းေကာင္း မျပႏိုင္ခဲ့ဘူးလို႔ ကိုဝလံုးက တနလၤာေန႔ ရံုးခ်ိန္းအၿပီး သတင္းေထာက္ေတြကို ေျပာပါတယ္။

"ဒီေန႔အထိေအာင္ သက္ေသေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ဒီေန႔ အမႈစစ္ထြက္ဆိုသြားတဲ့ အထဲမွာလည္း က်ေန္ာတုိ႔ဒီ စာရြက္စာတန္းေတြ နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ဘယ္လိုရရွိခဲ့တယ္ဆိုတာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ သူတို႔ သက္ေသျပႏိုင္ျခင္းမရွိပါဘူး။ က်ေနာ္တို႔လက္ထဲကို ဘယ္လိုေရာက္ရွိခဲ့တယ္ ဆိုတာလည္း သူတို႔ သက္ေသမျပႏိုင္ခဲ့ဘူး။"

သတင္းေထာက္ ၂ ဦး အဖမ္းခံရၿပီး ေအာင္သေျပစစ္ေၾကာေရးစခန္းမွာ ၂ ပတ္ အစစ္ေဆးခံခဲ့ရသလို သူတို႔ရဲ့ လုပ္ရပ္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အမွန္အတုိင္း သိေစခ်င္တယ္လို႔လည္း ကိုဝလံုးက ေျပာပါတယ္။

"က်ေနာ္တို႔ကို ေအာင္သေျပစခန္းကို ထိန္းသိမ္းထားသလဲဆိုတာကို သိေစခ်င္တယ္ ။ စစ္ေၾကာေရးမလုပ္ခဲ့ဘူးလို႔ ေျပာခဲ့တယ္ ဒါကေတာ့ အမွန္ဆိုရင္ က်ေနာ္တို႔ကိုယ္တိုင္ ၂ ပတ္တိတိ ဒီစစ္ေၾကာေရးစခန္းမွာ ေမးခြန္းေတြအမ်ားႀကီးအေမးခံခဲ့ရတယ္။ ရခိုင္ျပည္နယ္ အေရးကိစၥေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ သူတို႔ကို စစ္ေၾကာေရးစခန္းမွာ ေျပာဆိုခဲ့တာေတြရွိတယ္။ ဒါေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ က်ေနာ္တို႔ကေတာ့ ႏုိင္ငံေတာ္ အစိုးရကို အထူးသျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ကို သိေစခ်င္ပါတယ္။"

ရခိုင္ျပည္နယ္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ အင္းဒင္ေက်းရြာနားက လူသတ္မႈကို ေဖၚထုတ္ဖို႔ ႀကိဳးစားခဲ့တဲ့ Reuters သတင္းေထာက္ ၂ ဦးျဖစ္တဲ့ အသက္ ၃၂ ႏွစ္အရြယ္ ကိုဝလံုးနဲ႔ အသက္ ၂၈ ႏွစ္အရြယ္ ကိုေက်ာ္စုိးဦးတုိ႔ဟာ မႏွစ္က ဒီဇင္ဘာလ ၁၂ ရက္ညပိုင္းမွာ ရခိုင္အေရး စာရြက္စာတမ္းေတြ လက္ဝယ္ေတြ႔ရွိမႈနဲ႔ ႏုိင္ငံေတာ္လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္ အက္ဥပေဒအရ ဖမ္းဆီးတရားစြဲဆိုတာ ခံေနရတာပါ။

ၿပီးခဲ့တဲ့ လတုန္းကေတာ့ ဒီအမႈနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဒုရဲမွဴး မိုရန္ႏိုင္က ကိုဝလံုးနဲ႔ ေတြ႔ဆံုဖုိ႔ အထက္အရာရွိ ႏိုင္လင္းက အမိန္႔ေပးခဲ့ၿပီး သတင္းေထာက္ေတြကို ေထာင္ေခ်ာက္ဆင္ ဖမ္းဖို႔ လုပ္ခဲ့တာ ျဖစ္ေၾကာင္း ထြက္ဆိုခဲ့တာပါ။ ဒါကို ရဲအရာရွိႏုိင္လင္းက မဟုတ္မွန္ေၾကာင္း ျငင္းဆိုခဲ့တဲ့အတြက္ ဒုရဲမွဴး မိုးရန္ႏုိင္ဟာ တရားရံုး ထြက္ဆိုအၿပီးမွာပဲ ရဲစည္းကမ္းခ်ိဳးေဖါက္မႈနဲ႔ ေထာင္ဒဏ္တႏွစ္ က်ခံခဲ့ရပါတယ္။

အမႈမွာ တရားလိုျပသက္ေသ ၂၅ ဦးရွိတဲ့ထဲက ဒုရဲမႈး မိုးရန္ႏိုင္ၿပီးရင္ ေနာက္ ထြက္ဆိုရမယ့္ တပ္ၾကပ္ႀကီး ခင္ေမာင္လင္း လာေရာက္ ထြက္ဆိုမွာကို အမ်ားက ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနၾကတာပါ။ ဒါေပမယ့္ သူ႔ကို ရဲတပ္ဖြဲ႔ကေန အၿပီးအပိုင္ ထုတ္လိုက္တယ္လို႔ ရဲတပ္ဖြဲ႔ရဲမွဴးခ်ဳပ္က သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွာ ေျပာခဲ့ပါတယ္။ သက္ေသထြက္ဖို႔ မလာေရာက္ခဲ့တဲ့့ ဒုတပ္ၾကပ္ ခင္ေမာင္လင္းကို တရားလိုဘက္က သူတို႔ရဲ့ သက္ေသအျဖစ္ကေန ဖယ္ရွားခဲ့တယ္လို႔ သတင္းေထာက္ ၂ ဦးရဲ့ ေရွ႕ေန ဦးသန္းေဇာ္ေအာင္က ေျပာပါတယ္။

တရားလိုျပသက္ေသ ၂၅ ဦးထဲက တပ္ၾကပ္ႀကီးခင္ေမာင္လင္းအပါအဝင္ ၃ ဦးကို ဖယ္ရွားခဲ့တဲ့အတြက္ က်န္သက္ေသ ၂၂ ဦးထဲမွာ တနလၤာေန႔ ထြက္ဆိုတဲ့ ရဲမွဴးတင္ဝင္းေမာင္ဟာ ေနာက္ဆံုးသက္ေသျဖစ္ပါတယ္။ သက္ေသအားလံုးရဲ့ ထြက္ဆိုခ်က္ေတြရၿပီမို႔ လာမယ့္ ဇူလိုင္လ ၂ ရက္ေန႔မွာေတာ့ အမႈကို စြဲခ်က္ တင္သင့္ မတင္သင့္ ၂ ဖက္ ေရွ႕ေနေတြေလွ်ာက္လဲခ်က္ေပးၿပီးရင္ တရားရံုးတရားသူႀကီးက ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်ေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

Reuters သတင္းေထာက္ ၂ ေယာက္ျဖစ္တဲ့ကိုဝလံုးနဲ႔ ကိုေက်ာ္စိုးဦးတို႔ကို ဇြန္လ ၁၈ ရက္ေန႔မွာ One World Media အဖြဲ႔က ၂၀၁၈ အတြက္ ႏုိင္ငံတကာ သတင္းသမားဆု ခ်ီးျမွင့္လုိက္သလို Society of Publishers in Asia –SOPA အဖြဲ႔ကလည္း လူထုဝန္ေဆာင္မႈ သတင္းသမားဆု ကို ခ်ီးျမွင့္ခဲ့ပါတယ္။