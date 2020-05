လူကိုကူးစက္တဲ့ ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္မ်ား

(ZAWGYI/ UNICODE)

Unicode

Unicode

ဒီတပတ္ေတာ့ Covid 19 ေရာဂါ လို လူေတြကို ကူးစက္တဲ့ ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ပိုးေတြအေၾကာင္း ၾကားၾကရမွာပါ။ ျမန္မာ့ေတာရိုင္းတိရိစာၦန္ေတြကေန လူကိုအႏၱရာယ္ေပးတဲ့ ဗုိင္းရပ္စ္ေတြ အေၾကာင္းေလ့လာေနတဲ့ ေဒါက္တာေအာင္သန္းတိုးကို ေမးျမန္းၿပီး တင္ျပေပးမွာပါ။

ေဒါက္တာေအာင္သန္းတိုး။. ။“ကိုရိုနာဗုိင္းရပ္စ္ ဆိုတာက မ်ိဳးစိတ္အႀကီးေပါ့ေနာ္။(Family: Coronaviridae)။ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္က အမ်ိဳးစားတခုပါ။ ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ ေအာက္မွာလည္း group အုပ္စုခြဲထားတာ အမ်ားႀကီးရွိပါတယ္။ အယ္လ္ဖာ၊ ဘီတာ၊ ဂါမာ၊ ဒယ္လ္တာ ဆိုၿပီး၊ အမ်ားႀကီးရွိပါေသးတယ္။ အဲဒီထဲမွာ အခု ေျပာမယ့္ ကိုရိုနာဗုိင္းရပ္စ္က ေတာ့ ဘီတာ ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္္ အမ်ိဳးအစား ျဖစ္ပါတယ္။”

လက္တင္ဘာသာနဲ႔ သရဖူ ဒါမွမဟုတ္ ပန္းေခြပံုသ႑ာန္ကို corona ကိုရိုနာ လို႔ ေခၚပါတယ္။ လူေတြမွာ ေတြ႔ရတဲ့ ကိုရိုနာဗုိင္းရပ္စ္ပိုးအေၾကာင္း ပထမဆံုး ေလ့လာသူေတြျဖစ္တဲ့ Scottish ပိုးမႊားေဗဒပညာရွင္ June Dalziel Almeida နဲ႔ ၿဗိတိသ ွ်ဆရာဝန္ Davi d Arthur John Tyrrell တို႔ က ဒီနံမယ္ကို ေပးခဲ့ၾကတာပါ။

ေဒါက္တာေအာင္သန္းတိုး။. ။“ကိုရိုနာဗုိင္းရပ္စ္ရဲ့ structureပံုသ႑ာန္က ထူးျခားတယ္။ သူက အလံုးေလးထဲမွာ အေပၚမွာ သူက ဒူးရင္းသီးလို ဆူးခၽြန္ေလးေတြ အမ်ားႀကီးရွိတယ္။ ဒီဆူးခၽြန္ ပရိုတိန္းကေလးေတြ၊ အဲဒါေတြက လူရဲ့ ခႏၶာကိုယ္ထဲဝင္သြားရင္၊ လူခႏၶာကိုယ္မွာရွွိတဲ့receptor ၊ ဒီ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဆဲလ္ေတြမွာ ရွိတဲ့ receptor နဲ႔သြားခ်ိတ္ဖို႔ လိုအပ္တယ္ေပါ့။ အဲဒီလို ခ်ိတ္ၿပီးမွ လူ႔ရဲ့ ခႏၶာကိုယ္ ဆဲလ္ ထဲ ဝင္လို႔ရတယ္။ သူက သရဖူ- crown ပံုရွိေနလို႔။ အဲဒီကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ ရဲ့ အဓိပၸါယ္က crown virus ေပါ့ေနာ္။ အဲဒီဆူးခၽြန္ေလးေတြေၾကာင့္ ေခၚတာပါ။

ေမး။. ။“လူသိမ်ားတဲ့ လူေတြမွာေတြ႔ရတဲ့ ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ အေၾကာင္းေျပာျပေပးပါ။ ဘယ္ႏွစ္ခုေလာက္ ရွိပါသလဲ။”

ေဒါက္တာေအာင္သန္းတိုး။. ။“ကိုရိုနာဗုိင္းရပ္စ္ကေတာ့ အရင္ကတည္းက ျပန္႔ေနတဲ့ ဗိုင္းရပ္စ္ပါ။ လူေတြတင္မဟုတ္ပါဘူး။ တိရိစာၦန္ေတြမွာလည္း ျပန္႔တယ္။ ဒီကိုရိုနာဗုိင္းရပ္စ္ ဆိုရင္ အဓိကက ဝက္တို႔၊ ေၾကာင္တို႔မွာ ျဖစ္ေနတာက ၾကာၿပီ။ ဒီဝက္ေတြမွာ ဆိုလို႔ရွိရင္ ဝမ္းေရာဂါျဖစ္ ေနတဲ့ ေရာဂါေတြ ရွိတယ္။ ႏြားေတြမွာလည္း အမ်ိဳးစံု ျဖစ္တယ္ေပါ့ေနာ္။

အဲဒီထဲမွာမွ က်ေနာ္တို႔လူေတြမွာ ျဖစ္တာက က်ေတာ့ ဘီတာကိုရိုနာဗုိင္းရပ္စ္ေတြပါ။ အရင္တုန္းကေတာ့ SARS ဆားစ္ေတြ MARS မားစ္ေတြ ျဖစ္ဖူးတယ္ေပါ့။ ဆားစ္ကက်ေတာ့ ၂၀၀၃- ၄ ကျဖစ္တာေပါ့ေနာ္။ အဲဒီတုန္းကေတာ့ သူက ေၾကာင္ကတိုးကေန တဆင့္ လူေတြကို ကူးတယ္လို႔ ေျပာတယ္။ မားစ္ကက်ေတာ့ ၂၀၁၂ မွာ ျဖစ္တာပါ။ သူက လင္းႏို႔ကေန ကုလားအုပ္၊ ကုလားအုပ္ကေန လူေတြကို ကူးတာပါ။ အခုဒီ ၂၀၁၉ Covid 19 ကက်ေတာ့ လင္းႏို႔မွာ ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ ကေတာ့ ေတြ႔တယ္။ ဒါေပမယ့္ လင္းႏို႔ကေန တဆင့္ ၾကားခံ သတၱဝါ reservoir သတၱဝါ ရွိဖို႔နဲ႔ အဲဒီသတၱဝါက ဘာျဖစ္မလဲ မသိေသးပါဘူး။ အဲဒါကို ေလ့လာစမ္းသပ္ေနတုန္းပါပဲ ခင္ဗ်။

ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ အေနနဲ႔က အယ္လ္ဖာ၊ ဘီတာ၊ ဂါမာ၊ ဒယ္လ္တာ ဆိုၿပီး မ်ိဳးစံုရွိတယ္။ အခု ျဖစ္ေနတဲ့ ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ ကက်ေတာ့ အဓိက လင္းႏို႔ကေန တဆင့္ ကူးလာႏုိင္တဲ့ဟာေပါ့ေနာ္။ လင္းႏို႔ကေန တဆင့္ကူးတာက အယ္လ္ဖာနဲ႔ ဘီတာမွာ ကူးတယ္။ အခု ဘီတာမွာ က်ေတာ့ လင္းႏို႔ကေန တဆင့္ ၾကားခံနယ္ ရွိမယ္။ ၾကားခံက လူတင္မကဘူး၊ တျခား ၾကားခံ သတၱဝါေတြလည္း ရွိတယ္။ အခုဆိုဘယ္လို ေျပာေနၾကလဲ ဆိုေတာ့ တခ်ိဳ႕ကသင္းေခြခ်ပ္က ၾကားခံနယ္ ျဖစ္ႏိုင္တယ္လို႔ ေျပာတယ္။ အဲဒီလုိ ေျပာၾကတဲ့ အဓိက ရည္ရြယ္ခ်က္က သင္းေခြခ်ပ္မွာ ေတြ႔ရတဲ့ ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္က အခု ေတြ႔တဲ့ Covid 19 နဲ႔ဆိုရင္ သူက genome level အဆင့္မွာ ဆိုရင္ ၉ ၆ % အထိ ဆင္တယ္။

ဒါေပမဲ့ အဲဒါသင္းေခြခ်ပ္က ဗိုိင္းရပ္စ္လားဆိုတာတပ္အပ္ မေျပာႏုိင္ေသးဘူး။ ေျမြမွာ ေတြ႔တဲ့ ကိုရိုနာဗုိင္းရပ္စ္ကလည္းအခု လူမွာ ျဖစ္တဲ့ Covid 19 နဲ႔ဆင္တယ္။ ဆင္တာပဲ ရွိတယ္၊ ေျမြကေန တဆင့္ ၾကားခံနယ္ျဖစ္ၿပီး လာၿပီးေတာ့ ကူးတယ္ လို႔ေတာ့ ေျပာလို႔ မရေသးပါဘူး။

ေမး။ ။“ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ကို လင္းႏို႔မွာ ေတြ႔ရတယ္ ဆိုေတာ့၊ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာလည္း လင္းႏို႔မွာ ဒီဗိုင္းရပ္စ္ မ်ိဳးစိတ္သစ္ ၆ ခု ေတြ႔တယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ ဒါနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး နဲနဲ ရွင္းျပေပးပါ။”

ေဒါက္တာေအာင္သန္းတိုး။. ။“ဟုတ္ကဲ့ အဲဒီ ပေရာဂ်က္ အေၾကာင္း ေျပာရရင္ သူက predict project ေပါ့ predict ဆိုတဲ့ သေဘာက ေရာဂါအသစ္ေတြကို ႀကိဳတင္ၿပီးေတာ့ ခန္႔မွန္းတာ။ အဓိက ကေတာ့ အေမရိကန္အစိုးရက funding လုပ္ေပးတဲ့ ပေရာဂ်က္ပါ။ ၂၀၁၅ က စတယ္။ ၅ ႏွစ္တာ ကာလလုပ္တယ္ခင္ဗ်။ ရွာေဖြတာကေတာ့ ဖားအံက ဂူေတြရယ္၊ ရန္ကုန္က ေလွာ္ကားမွာပါ။ အဓိက ေတြ႔တာကေတာ့ ဖားအံက ဂူေတြမွာ ဗိုင္းရပ္စ္ အသစ္ေတြ ေတြ႔ပါတယ္ခင္ဗ်။ ဒီဗိုင္းရပ္စ္ အသစ္ ၆ မ်ိဳးက က်ေတာ့ ျမန္မာျပည္အေနနဲ႔ ေရာ ကမာၻအေနနဲ႔ေရာ ပထမဦးဆံုး ေတြ႔တာ။ ကမာၻေပၚမွာ first time ကိုေတြ႔တာက ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ ၄ မ်ိဳးပါ။ ေနာက္ထပ္ ၂ မ်ိဳးကေတာ့ တျခားႏိုင္ငံေတြမွာ ေတြ႔ထား ၿပီးသားပါ။ စုစုေပါင္းက ၆ ခုပါခင္ဗ်။”

ေမး။. ။“အသစ္ေတြ႔တဲ့ ၆ ခု ထဲက လူေတြ အတြက္ အႏၱရာယ္ရွိတဲ့ ဗုိင္းရပ္စ္ မ်ိဳးမ်ား ပါပါသလား အဲဒီအထဲမွာ။”

ေဒါက္တာေအာင္သန္းတိုး။. ။“က်ေနာ္တို႔ ၆ ခု စလံုးကို စမ္းၾကည့္တယ္။မ်ိဳးဗီဇ genome level စစ္တယ္။ က်ေနာ္တို႔ တျခားစမ္းသပ္မႈေတြပါ ၿပီးတဲ့အခါ ဒီ ၆ ခုစလံုးက လူေတြကို အခုေလာေလာဆယ္ အခ်ိန္ မွာေတာ့ ကူးစက္ႏိုင္တဲ့ ေရာဂါ ေပးႏုိင္တဲ့ အေျခေနမွာ ေတာ့ မရွိေသးပါဘူး။

ပေရာဂ်က္ လုပ္တဲ့ အခ်ိန္မွာ ေတာရိုင္းတိရိစာၦန္ေတြကိုပဲ sample နမူနာ စစ္တာမဟုတ္ပါဘူးခင္ဗ်။ လူေတြကိုလည္း စစ္ပါတယ္။ ဖားအံမွာ ဆိုရင္ လင္းႏို႔ဂူဆိုတာ ရွိတယ္။ အဲဒီမွာ သန္းခ်ီတဲ့ လင္းႏို႔ေတြရွိတယ္။ ဒီလင္းႏို႔ဂူထဲမွာ လင္းႏုိ႔ေခ်းေကာက္တဲ့ အလုပ္သမေတြလည္း ရွိတယ္။ ဒီအလုပ္သမားေတြကို စစ္သလို သူတုိ႔ရဲ့ မိသားစုေတြကိုပါ စစ္ပါတယ္။ ဒီကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ေရာဂါ မေတြ႔ဘူး။ ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္က ဖ်ားဖူးလားေမးေတာ့ ဖ်ားဖူးတယ္။ ဒါေပမယ့္ ရိုးရိုးတုတ္ေကြးေရာဂါနဲ႔ ဖ်ားဖူးတာပဲ ေတြ႔ပါတယ္ခင္ဗ်။”

ေမး။.။“ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ေတာရိုင္းတိရစာၦန္ေတြကို စားေသာက္တာနဲ႔ သူတုိ႔ကို ထိေတြ႔ေနရတဲ့ သူက အမ်ားႀကီးပါ။ ဒါေၾကာင့္ အႏၱရာယ္ကို နဲနဲ ေျပာျပေပးပါ။ ဘယ္ေလာက္ စိုးရိမ္စရာ ေကာင္းသလဲဆိုတာ။”

ေဒါက္တာေအာင္သန္းတိုး။. ။“အခု က်ေနာ္တို႔ ဗိုင္းရပ္စ္ေတြ ျဖစ္လာတဲ့ ေတာက္ေလ ွ်ာက္က ကူးတယ္ဆိုတာနဲ႔ ေရာဂါအႀကီးႀကီး ထျဖစ္မွာေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ ေနရာရယ္၊ အခ်ိန္ရယ္၊ ၾကားခံေတြရယ္၊ အကုန္လံုး သူ႔ဟာနဲ႔သူ right time- right place – right person အခ်ိန္၊ ေနရာ၊ လူသင့္ေတာ္တာ အားလံုးစံုညီသြားေတာ့မွပဲ ဗိုင္းရပ္စ္က ပံုစံေျပာင္းၿပီး mutate ျဖစ္ၿပီးေတာ့ အခုလို ကပ္ေရာဂါ ျဖစ္လာႏုိင္တာပါ။ ဆုိေတာ့ စားတာ ေသာက္တာကို ဆင္ျခင္ရံုနဲ႔ ၿပီးတာ မဟုတ္ပါဘူး ခင္ဗ်။ ecosystem ေဂဟစံနစ္ေတြကိုလည္း ထိန္းသိမ္းဖို႔ လုိပါတယ္။ ဥပမာ ေတာေကာင္က ေတာထဲမွာ ေနၿပီးေတာ့ လူေတြက လူေတြ ဘက္ျခမ္းမွာ ေနမယ္။ မဟုတ္ရင္ ေတာေကာင္ကေန လူေတြဘက္ကို ေရာဂါေတြ ကူးသန္းလာႏုိင္ပါတယ္ခင္ဗ်။”

“ဆိုေတာ့ အမ်ားႀကီိး သတိထားရမွာ ေပါ့ေနာ္”

“ဟုတ္ပါတယ္။“

ေမး။.။“ေစာေစာက လူေတြကို ကူးဖို႔လို႔ တဆင့္တဆင့္ ေျပာင္းလာတယ္ ဆိုတာ နဲနဲ ရွင္းျပေပးပါ။ ဒီကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ပိုးက ဘယ္လိုမ်ိဳး ကူးလာႏုိင္တယ္ ဆိုတာ။”

ေဒါက္တာေအာင္သန္းတိုး။. ။“အခု ေလာေလာဆယ္ အေရွ႕မွာ ျဖစ္သြားတဲ့SARS / MARS ဆားစ္ ေရာ မားစ္ေရာက ေျပာရရင္၊ လင္းႏို႔ေတြမွာက နဂိုကတည္းက ဗိုင္းရပ္စ္ မ်ိဳးစံု ရွိၿပီးသား။ ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ အျပင္ တျခားဗုိင္းရပ္စ္ေတြလည္း ရွိအံုးမယ္။ ဒါေပမယ့္ သူတုိ႔ အေနနဲ႔က သူတုိ႔ကိုယ္ သူတို႔ ေရာဂါမျဖစ္ေစဘူး။ ဒါေပမယ့္ ေတာေကာင္ေတြ ေရာင္းတဲ့ ေနရာမွာ လင္းႏို႔အျပင္ တျခား ေတာေကာင္ေတြ ရွိမယ္။ ဥပမာ SARS ဆားစ္ ကိစၥမွာ ဆိုရင္ လင္းႏို႔ရယ္ ေၾကာင္ကတိုး ရယ္ကို ထားတယ္။ အဲဒီမွာ လင္းႏို႔ေတြက ဘယ္လုိ ျဖစ္သလဲ ဆိုေတာ့ ပံုမွန္အခ်ိန္မွာ ဆိုရင္ ဒီေရာဂါ ေတြကို မျပန္႔ပြါးႏိုင္ဘူး ဆိုေပမယ့္ သူက ေလွာင္အိမ္ထဲမွာ ေလွာင္ခ်ိဳင့္ ထဲမွာ ထားတဲ့အခ်ိန္က်ရင္ သူက stress အရမ္းျဖစ္တယ္။ အဲဒီလုိ stress ျဖစ္တဲ့ အခ်ိန္က်မွ ဗိုင္းရပ္စ္ေတြက တျခားေတြကို ကူးေရာ၊ ဒီလို ကူးတဲ့အခ်ိန္မွာ ေၾကာင္ကတိုးနား ထားမိရင္ ေၾကာင္ကတိုးကို ကူးေရာ။ အဲဒီမွာ အဲဒီ ေၾကာင္ကတိုးမွာလည္း သူ႔ရဲ့ ဇီဝစံနစ္ ရွိမယ္။ တိုက္ထုတ္ႏိုင္တာ ရွိသလို မတိုက္ထုတ္ႏိုင္တာလည္း ရွိမယ္။ အဲဒီလုိ ဖ်ားေနတဲ့ ေၾကာင္ကတိုးကို က်ေနာ္တို႔က စားမိတဲ့အခ်ိန္မွာ က်ေနာ္တုိ႔ အဲဒီ SARS ဆားစ္ ေရာဂါ စရတာပါ။ ဆိုေတာ့ သူတို႔က ပံုမွန္ ကိုရိုနာဗုိင္းရပ္စ္ေတြ ရွိေနရာ ကေန ဥပမာ လင္းႏို႔စားရင္ ဒီေရာဂါ ျဖစ္မလား လို႔ေမးရင္ေတာ့ ျဖစ္ခ်င္လည္း ျဖစ္မယ္၊ မျဖစ္ခ်င္လည္း မျဖစ္ဖူး။ က်ေနာ္ ခုနက ေျပာသလို သင့္ေတာ္တဲ့ အခ်ိန္၊ သင့္ေတာ္တဲ့ ေနရာ၊ သင့္ေတာ္တဲ့ ၾကားလူ အကုန္လံုး အခ်ိန္ကိုက္ျဖစ္ဖို႔လိုပါတယ္။”

ေဒါက္တာေအာင္သန္းတိုးပါ။