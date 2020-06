USAGM အႀကီးအကဲအျဖစ္ Michael Pack ကို အထက္လႊတ္ေတာ္အတည္ျပဳ

[Zawgyi/Unicode]

USAGM အကြီးအကဲအဖြစ် Michael Pack ကို အထက်လွှတ်တော်အတည်ပြု

VOA သတင်းဌာနအပါအဝင် အမေရိကန်အစိုးရ ရုပ်သံလွှင့်ဌာနတွေကို ကြီးကြပ်တဲ့ U.S. Agency for Global Media (USAGM) အကြီးအကဲအဖြစ် သမ္မတ Donald Trump ရွေးချယ်ထားသူကို အထက်လွှတ်တော်က အတည်ပြုလိုက်ပါပြီ။

မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်တွေ ရိုက်ကူးသူ Michael Pack အနေနဲ့ USAGM ကို ၃ နှစ်အုပ်ချုပ်ဖို့ ရီပတ်ဘလီကန် အမတ်အများစုဖြစ်တဲ့ အထက်လွှတ်တော်မှာ ထောက်ခံမဲ ၅၃ မဲ ကန့်ကွက်မဲ ၃၈ မဲနဲ့ ကြာသပတေးနေ့က အတည်ပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။

သူ့စီးပွားရေးမှာ ဘဏ္ဍာရေးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ မေးခွန်းထုတ်စရာတွေ ရှိနေတာကို ဒီမိုကရက်တစ် ပါတီ အမတ်တွေဘက်က စိုးရိမ်မှုတွေ ရှိနေတာကြောင့် သူ့ကို ခန့်အပ်သင့် မသင့် အထက်လွှတ်တော်မှာ ၂ နှစ်လောက် စဉ်းစားခဲ့ကြတာပါ။

Michael Pack ဟာသူ့ရဲ့ Manifold Productions ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းကနေ မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်အများအပြားကို ရေးသား၊ ရိုက်ကူး၊ ထုတ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ အများစုကိုလည်း အများပြည်သူပိုင် PBS ရုပ်သံလွှင့်လုပ်ငန်းကနေ ပြသခဲ့ပါတယ်။ သူဟာ အမေရိကန်က Conservative အတွေးအမြင်ရှိသူ တတ်သိပညာရှင်များအဖွဲ့ Claremont Institute မှာ အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်လုပ်ခဲ့သလို သီးခြားလွတ်လပ်တဲ့ အစိုးရဌာနတခုဖြစ်တဲ့ National Endowment for the Humanities, Corporation for Public Broadcasting ပရဟိတအဖွဲ့အစည်းတွေမှာလည်း တာဝန်တွေယူခဲ့ပါတယ်။

သမ္မတ Trump အတွက် အရင်က အဓိကမဟာဗျူဟာရေးဆွဲခဲ့သူလဲဖြစ်၊ Breitbart News ကိုတည်ထောင်သူလည်းဖြစ်တဲ့ Stephen Bannon နဲ့လည်း ရုပ်ရှင် project တွေကို အတူတွဲလုပ်ခဲ့ဖူးပါတယ်။

VOA ရဲ့ ရုပ်မြင်သံကြားအပိုင်းဖြစ်လာခဲ့တဲ့ U.S. Information Agency ရဲ့ ကမ္ဘာတဝန်းဂြိုလ်တုဆက်သွယ်ရေးကွန်ယက် WORLDNET မှာလည်း ညွှန်ကြားရေးမှူးအဖြစ် Michael Pack တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ဖူးပါတယ်။

USAGM လုပ်ငန်းကြီးတခုလုံးမှာ အလုပ်လုပ်နေကြတဲ့ သတင်းထောက်တွေအားလုံးဟာ ဘက်လိုက်မှုကင်းတယ်။ သတင်းတွေကို ဘယ်လိုပြောပါဆိုတဲ့ နိုင်ငံရေးလွှမ်းမိုးမှုမရှိဘဲ အလုပ်လုပ်နေကြတယ်ဆိုတဲ့ ယုံကြည်မှုနဲ့ လည်ပတ်နေကြတာဖြစ်လို့ ဒီယုံကြည်မှုပျက်သွားရင် လုပ်ငန်းကြီးတခုလုံး ထိခိုက်လိမ့်မယ်လို့ သူ့ကို USAGM အကြီးအကဲ ခန့်သင့် မသင့် ပြီးခဲ့တဲ့ စက်တင်ဘာမှာလုပ်ခဲ့တဲ့ လွှတ်တော်ကြားနာပွဲမှာတော့ Michael Pack ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။