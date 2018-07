ျမန္မာ႔သမိုင္းထဲက 7th July ရဲ႕ေနရာ

ဒီတပတ္ ျမန္မာ့အေရးသံုးသပ္ခ်က္ အစီအစဥ္မွာ က်ဴးလြန္ခဲ့တုန္းကေတာ့ ရက္ရက္စက္စက္ က်ဴးလြန္ခဲ့ၾကၿပီး ဝန္ခံရဲသူမရွိ၊ တာဝန္ယူရဲသူမရွိခဲ့တဲ့ “7th July” ျဖစ္ရပ္ဟာ ႏွစ္ေပါင္း (၅၅) ေက်ာ္ၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီျဖစ္ရပ္ကို ေနာင္လာမယ့္ မ်ိဳးဆက္သစ္ေတြ အမွန္အတိုင္း နားလည္သိရွိဖို႔၊ သင္ခန္းစာယူႏိုင္ေအာင္ သမိုင္းမွာ ဘယ္လို မွတ္တမ္းတင္သင့္ပါသလဲ။ သမိုင္းပါရဂူ ဦးေအာင္ခင္ နဲ႔ ဦးေက်ာ္ဇံသာတုိ႔ ေဆြးေႏြးသံုးသပ္ထားပါတယ္။



ဦးေက်ာ္ဇံသာ ။ ။ ဆရာဦးေအာင္ခင္ … ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ 7th July ျဖစ္ရပ္က ရာစုဝက္ေက်ာ္ခဲ့ပါၿပီ။ ဒါေပမဲ့ သမုိင္းအေနနဲ႔ ျပန္ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ အခုအခ်ိန္အထိ ဘယ္သူက ပစ္ခတ္လဲ။ ဘယ္သူက အမိန္႔ေပးသလဲဆိုတာကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း မသိရေသးပါဘူး။ ဘယ္ႏွစ္ေယာက္ ေသဆံုးသလဲဆိုလာလဲ မသိရေသးပါဘူး။ တာဝန္ရွိသူေတြက တေယာက္နဲ႔တေယာက္ လက္ညွိဳးထိုးၿပီး ျငင္းေနၾကတယ္။ သူပစ္တာ မဟုတ္ဘူး။ ငါအမိန္႔ေပးတာ မဟုတ္ဘူး။ ဒီကိစၥက သမိုင္းထဲမွာ ဘယ္လို မွတ္တမ္းတင္က်န္ရစ္ခဲ့မယ္ ထင္ပါလဲ ဆရာ။ ဒီလိုပဲ မျပတ္မသားနဲ႔ မရွင္းမလင္း ျဖစ္ၿပီးေတာ့ က်န္ရစ္ခဲ့မယ္ ျဖစ္ရပ္တခုမ်ား ျဖစ္ေနမလား။



ဦးေအာင္ခင္ ။ ။ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ ႔ သမုိင္းမွာက အာဏာရွိတဲ့လူက သမိုင္းေရးေနသလို ျဖစ္ေနတယ္။ စစ္တပ္က အာဏာရွိတဲ့ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားတဲ့အခါၾကေတာ့ စစ္တပ္ကလဲ သူလုပ္တာ မွန္တယ္ဆိုၿပီး ေရးတာေပါ့။ ၆၂ လူသတ္ပြဲမွာ တာဝန္အရွိဆံုးက ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေနဝင္း။ အဲဒီတုန္းက သူက အႀကီးဆံုး၊ အာဏာအရွိဆံုး၊ အဲဒီေတာ့ ဒါကို သူ ေရွာင္လို႔မရဘူး။ သူ ေလွ်ာက္ၿပီးေတာ့ ေရွာင္ေနတာ၊ အင္မတန္ သူရဲေဘာနည္းတဲ့ အလုပ္။ သူကေန စၿပီးျဖစ္လာတဲ့ ၁၉၈၈ အေရးေတာ္ပံု အဲဒီမွာလည္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေနဝင္းပဲ။ အရပ္သား အမ်ားအျပားကို အစုလုိက္အၿပံဳလိုက္ ရက္ရက္စက္စက္ သတ္ျဖတ္တဲ့ စစ္ဗုိလ္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေနဝင္းပဲ။ သူက နံပတ္တစ္။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ သူနဲ႔ သူ႔တပည္ ဗိုလ္ခင္ညႊန္႔တုိ႔က အဓိက တရားခံေတြပဲ။ ဒါေတြကို ဗိုလ္ခင္ညႊန္႔က သူ႔ရဲ ႔ ကိုယ္ေရးမွတ္တမ္း ေရးတဲ့အခါမွာ တခုမွ မပါဘူး။ သူ႔အေၾကာင္းပဲ သူခ်ီးက်ဴးၿပီး ေရးထားတယ္။ ဒီဥစၥာေတြက သမိုင္းလိမ္တဲ့ အမႈ။

အဲဒီေတာ့ စစ္တပ္က စၿပီးေတာ့ သမိုင္းလိမ္တာေပါ့။ ထိမ္ခ်န္တာေပါ့။ စစ္သမိုင္းကိုၾကည့္ရင္ ထိမ္ခ်န္တာေတြ အမ်ားႀကီးရွိမယ္။ ဒါမ်ဳိးဟာ ဗမာျပည္မွာ စြယ္စံုက်မ္းလိုမ်ဳိး encyclopedia ဟာမ်ဳိး ေကာ္မတီဖြဲ႔ၿပီး ေသခ်ာေရးဖို႔လိုတယ္။ ဟိုအရင္ ဂ်ပန္ေခတ္ထဲကစၿပီး သမိုင္းလိမ္ေတြက သိပ္မ်ားတယ္။ ဥပမာ လူငယ္ေတြက ထင္ေနတယ္။ တပ္မေတာ္က တုိက္လိုက္လို႔ လြတ္လပ္ေရး ရတယ္ဆိုတာ။ မဟုတ္ဘူးဗ်။ လြတ္လပ္ေရး ရတယ္ဆိုတာ ဂ်ပန္စစ္ရႈံးၿပီး အဂၤလိပ္စစ္ႏိုင္လို႔။ အဂၤလိပ္ စစ္ႏုိင္တဲ့အတြက္ အဂၤလိပ္နဲ႔ ဗမာ ေစ့စပ္ၿပီးေတာ့ အဂၤလိပ္ကေပးတဲ့ လြတ္လပ္ေရး။ အဲဒီေတာ့ တပ္မေတာ္က ဘာမွ တုိက္တာမဟုတ္ဘူး။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း လြတ္လပ္ေရး ႀကိဳးပမ္းေနတဲ့ အခ်ိန္မွာ ဗမာတပ္မေတာ္က အဂၤလိပ္ လက္ေအာက္မွာ၊ အဂၤလိပ္စစ္တပ္ရဲ ႔ လက္ေအာက္မွာ ရွိေနပါတယ္။ ဘယ္လိုလုပ္ၿပီး အဂၤလိပ္လက္ေအာက္ကေန အဂၤလိပ္ကို ေတာ္လွန္မလဲ။ အဂၤလိပ္စစ္တပ္ လက္ေအာက္မွာ အဂၤလိပ္ ခိုင္းတာလုပ္ေနတဲ့ တပ္မေတာ္ပါ။ အဲဒါမ်ဳိးေတြက အမ်ားႀကီး ေရးဖို႔လိုတယ္။



ဦးေက်ာ္ဇံသာ ။ ။ ဆိုေတာ့ အဲဒီေခတ္ၿပိဳင္မွာ တကယ္ႀကံဳခဲ့ရတဲ့ လူေတြက သူတုိ႔ကိုယ္တုိင္ ေျပာခဲ့တဲ့ စကားကေတာ့ သမုိင္းထဲမွာ ဒါကို ေခတ္ၿပိဳင္အေထာက္အထားဆိုၿပီးေတာ့ တန္းဖိုးထားရမယ္၊ ဘာညာ ရွိၾကတယ္။ Comtempory evidence လို႔။ အဲဒါကို ေခတ္ၿပိဳင္အေထာက္အထား သမိုင္းလို႔ မယူဆႏုိင္ဘူး။ သမိုင္းတန္းဖိုး မရွိၾကဘူးေပါ့။



ဦးေအာင္ခင္ ။ ။ အခု ဥပမာဆိုလို႔ရွိရင္ အရင္တုန္းက ကိုေက်ာ္ဇံသာလည္း သိပါတယ္။ ဗမာျပည္မွာ ရွိေသးလား မသိဘူး - ဗိုလ္ေနဝင္းက သမုိင္းအျဖစ္မွန္ ျပဳစုေရးဆိုၿပီးလုပ္တယ္။ ဗိုလ္ေစာေမာင္ လက္ထက္မွာ သမုိင္းဌာနမွာလုပ္ေတာ့ အဲဒီမွာ ဥပမာတခု ေျပာျပမယ္ -- ပ်ဥ္းမနားမွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း မေသခင္၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းအစိုးရမွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းအစိုးရကို ဆန္႔က်င္ဖို႔ ပ်ဥ္မနားမွာ လယ္သမားသူပုန္ ခဏေပၚလာတယ္။ အဲဒီ လယ္သမားသူပုန္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ အဂၤလိပ္စစ္တပ္က ဒုဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးဗစ္နဲ႔ ဗိုလ္ခ်ုပ္ေအာင္ဆန္းတုိ႔က အထူးစစ္ဆင္ေရးလုပ္ဖို႔ စဥ္းစားတယ္။ ဒီစစ္ဆင္ေရးကို တပ္ရင္း (၄) ရဲ ႔ တပ္ရင္းမွဳး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဂ်ရက္နဲ႔ ဒုတပ္ရင္းမွဳး ဒုဗိုလ္မွဳးႀကီးေနဝင္းတုိ႔က တာဝန္ယူၿပီးေတာ့လုပ္တဲ့ Flush စစ္ဆင္ေရးလို႔ ေခၚတယ္။ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ မတ္လမွာလုပ္တဲ့ စစ္ဆင္ေရး။ ဒီစစ္ဆင္ေရးကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းအေနနဲ႔က တပ္ရင္း (၄) ကို တာဝန္ေပးတာက ဒီထဲမွာ အရင္တုန္းက ဖက္စစ္ေတာ္လွန္ေရးမွာ အနစ္နာခံၾကတဲ့ မ်ုိးခ်စ္ရဲေဘာ္ေတြ အမ်ားႀကီးပါတယ္။

ဒီလူေတြကို စည္းရံုးသိမ္းသြင္းဖုိ႔ဆုိၿပီး ဒုတပ္ရင္းမွဳး ဒုဗိုလ္မွဳးႀကီးေနဝင္းကို အဓိက တာဝန္ေပးၿပီးေတာ့ စည္းရံုးသိမ္းသြင္းတယ္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေနဝင္းကလည္း ဒီအတုိင္းပဲ သမုိင္းသုေတသနဌာနကို ေျပာျပတယ္။ သူ႔ရဲ ႔ စည္းရံုးေရးနည္းဗ်ဴဟာေၾကာင့္ ပ်ဥ္းမနားၿမိဳ ႔တဝိုက္ ကြန္ျမဴနစ္ ပုန္ကန္မႈက နိဂံုးခ်ဳပ္သြားတယ္လို႔ သမိုင္းအျဖစ္မွန္မွာ ေရးလာတယ္။ အဲဒီေတာ့ ျမန္မာႏုိင္ငံသမုိင္း ပထမတြဲမွာ ေရးထားတယ္။ အဲဒါကို Robert Taylor ကလည္း ကပ္ဖား academic ဆိုေတာ့ Flush စစ္ဆင္ေရးအေၾကာင္းကို ႀကံဖန္ၿပီး ခ်ီးမြမ္းထားျပန္တယ္။ ဒီဟာေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ၿဗိတိသွ်အစိုးရထုတ္တဲ့ ျမန္မာလြတ္လပ္ေရး ႀကိဳးပမ္းမႈ ဒုတိယတြဲမွာေတာ့ ဗိုလ္ေနဝင္း ဦးစီးတဲ့ Flush စစ္ဆင္ေရးက ေအာင္ျမင္တယ္လို႔ ေဖာ္ျပတယ္။ ဒါေပမဲ့ အၾကင္နာတရား ကင္းမဲ့ၿပီးေတာ့၊ ရက္စက္တဲ့ စစ္ဆင္ေရးလို႔ မွတ္တမ္းတင္ထားတယ္။

အဲဒီေတာ့ Bertil Lintner က သူ႔စာအုပ္မွာ အရင္တုန္းကရွိတဲ့ ပ်ဥ္းမနားက လူေတြကို လိုက္ေမးၿပီးေတာ့ အဲဒီမွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေနဝင္းရဲ ႔ တပ္ရင္း (၄) က ဓျမတိုက္၊ လူသတ္ၿပီး လုယက္ၿပီး အဲဒီ ပ်ဥ္းမနားၿမိဳ ႔နယ္မွာ စၿပီးေတာ့ ရတနာေတြ အကုန္လံုးလုၿပီးေတာ့ ပ်ဥ္းမနားၿမိဳ ႔ထဲက မူစလင္ေက်ာက္ကုန္သည္ ေဒၚပုကို ျပန္ေရာင္းတယ္။ အဲဒါေတြကို ပ်ဥ္းမနားသားေတြကို ျပန္ေျပာတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္မို႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေနဝင္းရဲ ႔ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္မႈေၾကာင့္ ပ်ဥ္းမနားနယ္မွာ ကြန္ျမဴနစ္ေတြက ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းဘက္ ပါလာမယ့္အစား ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းအစိုးရကို အေတာ္မုန္းၿပီးေတာ့ ကြန္ျမဴနစ္ဘက္ကို အမ်ားႀကီးပါသြားတယ္။ အဲဒါက သူ႔ရဲ ႔ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္တာေပါ့။ သူတို႔က သမုိင္းမွန္ျပဳစုေရးဆိုၿပီး သူတို႔ ေရးခ်င္တာေတြေရးေတာ့ တဘက္က နစ္နာတဲ့လူကလဲ ေရးမယ္လူ မရွိဘူး။ Bertil Lintner တုိ႔လို အဂၤလိပ္လိုေရးတာ ဗမာျပည္မွာလဲ သိပ္မရွိဘူး။ ဒါနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ က်ေနာ့္ရဲ ႔ စာအုပ္ေဝဖန္ခန္းထဲမွာေတာ့ ဒီအေၾကာင္းေတြေတာ့ ေရးလို႔ထားတယ္။ ဗမာျပည္မွာ စာအုပ္လည္း ထုတ္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါမ်ုိးက အမ်ားႀကီးလိုတယ္။ ေရးဖို႔ အမွန္ျဖစ္ဖို႔။



ဦးေက်ာ္ဇံသာ ။ ။ က်ေနာ္တုိ႔ 7th July နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့လည္း ျဖစ္ရပ္မွန္ ျပဳစုေရးဆိုတာက တကယ္ေတာ့ အာဏာလက္ရွိေတြ၊ အဲဒီတုန္းက အာဏာပိုင္ေတြ မပါဘဲ လုပ္သင့္တဲ့သေဘာေပါ့။



ဦးေအာင္ခင္ ။ ။ ဟုတ္တယ္။ အခုလိုက အေကာင္းဆံုး။ ႏိုင္ငံျခားသားထဲမွာလည္း ကပ္ဖားပညာရွင္ မပါဘဲနဲ႔ သမာသမတ္ ေသခ်ာေရးႏုိင္တဲ့လူေတြ လုပ္ဖို႔လုိတယ္။ အဲဒါမ်ုိးက ဗမာသမုိင္းမွာ မရွိခဲ့ဖူးဘူး။ မရွိခဲ့ဘူးေတာ့ ဒီအစဥ္အလာကို သူမ်ားႏုိင္ငံေတြမွာေတာ့ ျပန္ၿပီးေတာ့ သူသတ္ရင္ သတ္ပါတယ္လို႔ Truth and Reconciliation ေတြ ရွိတယ္။ ဒါေတြက သူတုိ႔ကို ျပန္ၿပီးေတာ့ ေထာင္ခ်ဖို႔ မဟုတ္ဘူး။ ဒါမ်ဳိးျဖစ္ခဲ့ပါတယ္ဆုိတဲ့ အမွန္တရားကိုေတာ့ ေနာင္လာေနာင္သားေတြ သိခြင့္ရွိတယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။



ဦးေက်ာ္ဇံသာ ။ ။ က်ေနာ္ ေမးခ်င္တာက ဒီလူေတြဟာ အဲဒီတုန္းက ေက်ာင္းသားေတြကို ပစ္သတ္တယ္။ တကသကို ဒိုင္နမိုက္နဲ႔ ေဖာက္ခြဲဖ်က္ဆီးလိုက္တယ္ဆိုတာ ေက်ာင္းသားေတြရဲ ႔ အႏၱရာယ္ဟာ တုိင္းျပည္ကို တကယ္နစ္နာေစမယ္။ ယုတ္စြအဆံုး သူတုိ႔အာဏာကို စိန္ေခၚေနတယ္ဆုိတဲ့ အဆင့္မွာ တကယ္ရွိလား။ အဲဒီတုန္းက ေက်ာင္းသားေတြရဲ ႔ လႈပ္ရွားမႈက ဘယ္ေလာက္ ေၾကာက္စရာေကာင္းလို႔ ပစ္ခဲ့ရတယ္လို႔ ထင္ပါလဲ။ သို႔တည္မဟုတ္ ေဒါသစိတ္ေၾကာင့္ ပစ္တာလား။ ဆရာ ဘယ္လို သံုးသပ္လုိပါလဲ။



ဦးေအာင္ခင္ ။ ။ အဲဒီတုန္းက ေက်ာင္းသားလႈပ္ရွားမႈဆိုတာ ၿမို ႔ထဲေတာင္ မေရာက္ပါဘူး။ တကၠသိုလ္ဝန္းထဲမွာပါ။ တကၠသိုလ္ဝန္းထဲမွာ သူတို႔ လုိလားခ်က္ကို ေတာင္းဆိုတာ။ အဲဒီေတာ့ စစ္တပ္က အစိုးရလုပ္တဲ့အခါမွာ သူ႔ဆန္႔က်င္တဲ့ လူအားလံုးဟာ ရန္သူပဲ။ လူႀကီးျဖစ္ျဖစ္၊ ခေလးျဖစ္ျဖစ္၊ ဘုန္းႀကီးျဖစ္ျဖစ္ သူကို ဆန္႔က်င္ရင္ ဆန္႔က်င္တဲ့လူကို စစ္တပ္က ရန္သူလို႔ သေဘာထားတယ္။ အဲဒီေတာ့ သူက ဒါကို ပစ္သတ္ၿပီးေတာ့ ေနာက္ေန႔ၾကေတာ့ လူမိုက္စကားေျပာတာေပါ့။ ဒါးဒါးခ်င္း လွံလွံခ်င္း တုတ္တုတ္ခ်င္း ဆိုၿပီးေတာ့ ေနာက္ဆံုးပိတ္ ျပည္သူေတြဆီက လက္နက္ေတြ လိုက္သိမ္းၿပီး က်ေနာ့္အိမ္က က်ေနာ့္အေဖရဲ ႔ ႏွစ္လံုးျပဴးေသနတ္ေတာင္ အသိမ္းခံရတယ္။ စစ္အစိုးရဆိုတာက ရွင္းရွင္းေျပာရရင္ လူမိုက္အစိုးရ။ ဗမာဘုရင္ေတြကလည္း လူမိုက္ဘုရင္ေတြပဲ။ လူမိုက္က ႀကီးစိုးတယ္။ ဒီလူဟာ လူမိုက္ျဖစ္တယ္ဆုိတာကိုေတာ့ ေျပာဖို႔လုိတယ္။ တိတိက်က် အေထာက္အထားနဲ႔ အခုိင္အမာ ေျပာဖို႔လိုတယ္။



ဦးေက်ာ္ဇံသာ ။ ။ အဲဒီလုိ Truth and Reconciliation ျဖစ္ရပ္မွန္ကို အေျဖရွာၿပီးေတာ့ မရွင္းလင္းခဲ့ၾကဘူးဆုိရင္ ေနာင္ကိုလဲ ဒါမ်ုိးေတြ ႀကံဳရႏိုင္ေသးတယ္ဆိုတဲ့ သေဘာေပါ့။



ဦးေအာင္ခင္ ။ ။ ဟုတ္ပါတယ္။ ဒါမ်ုိးက လုပ္ေလ့လုပ္ထ ရွိတာကို။ စစ္တပ္က အမိန္႔နာခံၿပီး တာဝန္မရွိဘူး။ ဗိုလ္ေနဝင္း ခုိင္းလို႔ ပစ္သတ္တာ။ ငါ့မွာ တာဝန္မရွိဘူးဆိုၿပီးေတာ့ စစ္ဗိုလ္ဆုိတာ အမွားအမွန္ ေဝဖန္ႏိုင္တဲ့ ဥာဏ္မရွိဘူး။ သူက ခုိင္းတာအကုန္လုပ္တာ။ စစ္ဗိုလ္က ထြက္သြားတဲ့လူေတြရဲ ႔ နည္းနည္းပါးပါး စာဖတ္တဲ့အခါမွာ Conscious ရွိလာတယ္။ ဒါပဲ။ စစ္ဗိုလ္လုပ္ေနတုန္းေတာ့ ခိုင္းတာကို အကုန္လုပ္တယ္။ အဲဒီေတာ့ ခုိင္းတဲ့လူမွာ အျပစ္ရွိတာေပါ့။



ဦးေက်ာ္ဇံသာ ။ ။ ဒီလူေတြက သမုိင္းမွာ တရားခံ ျဖစ္မွာေတာ့ သူတုိ႔ ေၾကာက္တာေပါ့။ သူတုိ႔လုပ္တာ မွားတယ္လုိ႔ သိတဲ့သေဘာေပါ့။



ဦးေအာင္ခင္ ။ ။ အဲဒီ သေဘာေပါ့။ သူတို႔က မဟုတ္တာ လုပ္တယ္ဆုိတာ အဲဒီေနရာမွာ ရွက္ရင္ရွက္လာမွာေပါ့။ ဂ်ပန္ျပည္မွာ ယူနီေဖာင္း မဝတ္ရဲသလို။ ဂ်ပန္စစ္ဗုိ္လ္က ယူနီေဖာင္းဝတ္ၿပီးေတာ့ ၿမိဳ ႔ထဲ မလာရဲေတာ့ဘူး။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ ဂ်ပန္ျပည္မွာ စစ္တပ္က ဗိုလ္က်လိုက္တာ တျပည္လံုး ခၽြတ္ၿခံဳက်ၿပီးေတာ့ အကုန္လံုး ျပာပံုျဖစ္သြားတဲ့ ဘဝေရာက္သြားတာကို။ စစ္တပ္ကို အေမရိကန္က ရိုက္ခ်ဳိးၿပီးေတာ့ မေနႏိုင္ေအာင္ လုပ္လိုက္တဲ့အခါၾကမွ ဂ်ပန္ျပည္မွာ စစ္ဝါဒ ေပ်ာက္သြားတာ။ ဗမာျပည္မွာေတာ့ အဲဒီလိုမ်ဳိး လုပ္မယ့္လူ မရွိေတာ့ စစ္ဝါဒက တနည္းမဟုတ္ တနည္းနဲ႔ေတာ့ က်န္ေနတာ။



ဦးေက်ာ္ဇံသာ ။ ။ က်ေနာ္ ေနာက္ဆံုး ေမးခ်င္တာက သမုိင္းမွာ ဆိုရိုးစကားလဲ ရွိမယ္ထင္ပါတယ္။ History is written by the victors ဆိုၿပီးေတာ့။ ဥပမာ ဒုတိယ ကမာၻစစ္တုိ႔ ဘာတို႔ဆုိရင္လဲ ရုပ္ရွင္ေတြၾကည့္ရင္ မဟာမိတ္ေတြ စစ္ႏုိင္တဲ့ဘက္ကလူေတြ ရိုက္တာေတြပဲ ေတြ႔ေနရတယ္။ ဆိုေတာ့ အဲဒီကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ဒီအစဥ္အလာပဲ ဆက္လက္ၿပီးေတာ့ ရွိေနအံုးမလား။



ဦးေအာင္ခင္ ။ ။ က်ေနာ္ အဲဒီမွာ တခုေျပာခ်င္တာက ကိုေက်ာ္ဇံသာလည္း သိပါတယ္။ Karl Marx ေရးထားတဲ့ 18th Brumaire of Louis Bonaparte ဆိုတာ။ အဲဒါ ဘာလဲဆိုေတာ့ ျပင္သစ္ေတာ္လွန္ေရးမွာ အာဏာရွင္စနစ္ကို ေတာ္လွန္တဲ့ ေတာ္လွန္ေရး။ ဒါေပမဲ့ အာဏာရွင္စနစ္ကို ေတာ္လွန္ရင္းနဲ႔ ႏိုဝင္ဘာလ (၉) ရက္ေန႔မွာ ျပင္သစ္ေတာ္လွန္ေရး ျပကၡဒိန္မွာ Brumaire (၁၈) ရက္ေန႔လို႔ ေခၚတယ္။ ႏိုဝင္ဘာလ (၉) ရက္ေန႔က်ေတာ့ နပိုလီယန္ (Napoleon) ဆိုတဲ့ စစ္အာဏာရွင္ တက္လာခဲ့တယ္။ အဲဒါ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆုိေတာ့ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ရွိေနတဲ့ ႏိုင္ငံေရးအယူအဆေတြ၊ အေတြးအေခၚေတြ၊ ရိုးရာဓေလ့ေတြက တနည္းမဟုတ္ တနည္းနဲ႔ ရွင္သန္ေနတုန္းပဲ။ ကြယ္ေပ်ာက္ဖုိ႔ အလြန္ခဲယဥ္းတယ္လို႔ သူကဆုိတယ္။



ဦးေက်ာ္ဇံသာ ။ ။ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာလည္း မေကာင္းတဲ့စရိုက္က…



ဦးေအာင္ခင္ ။ ။ ၾကာအံုးမွာပဲ။ ဒါေတြက ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ တုိက္ပြဲဝင္ၿပီးေတာ့ Free press ရွိတဲ့အထဲမွာ ခ်ခ်ျပရင္ေတာ့ တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ ငါတုိ႔လုပ္တဲ့ဥစၥာကို လူသိရွင္ၾကားျဖစ္ေအာင္ ခ်ျပေနပါလားဆိုတာကို သိလာရင္ေတာ့။ ဒီလုိ ခ်ျပႏိုင္မယ့္လူ၊ တာဝန္သိတဲ့ စာနယ္ဇင္း လြတ္လပ္မႈ။ အဲဒီလုိမ်ုိး လုပ္ျပႏိုင္ရင္ေတာ့ တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ သူတုိ႔ လက္ရြံလာမယ့္ သေဘာရွိတယ္။



ဦးေက်ာ္ဇံသာ ။ ။ က်ေနာ္ ေနာက္တခု စဥ္းစားမိတာက ဥပမာ တကၠသိုလ္သမဂၢ အေဆာက္အအံု။ က်ေနာ္တို႔ဆို မျမင္ဘူးလုိက္ဘူး။ က်ေနာ္တုိ႔ ေရာက္တဲ့ေခတ္မွာ မရွိေတာ့ပါဘူး။ အခု ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အင္မတန္ ခ်မ္းသာႂကြယ္ဝတဲ့ သူေဌးႀကီးေတြလည္း ရွိေနၾကတယ္။ အဲဒီ သူေဌးေတြက ဟိုမွာ အေဆာက္အဦးေတြလွဴ။ ဘာလွဴညာလွဴ အမ်ားႀကီးလွဴ သာဓုေခၚပါတယ္။ ဒီအေဆာက္အဦးကို ျပန္လည္ေဆာက္လုပ္ဖို႔ ဘယ္သူမွ လွဴတန္းခ်င္စိတ္ မရွိၾကဘူးလား။



ဦးေအာင္ခင္ ။ ။ ဒါကေတာ့ အရင္တုန္းက တကၠသိုလ္ကထြက္တဲ့ လူဆုိရင္ေတာ့ ဒီစိတ္ရွိမွာေပါ့။ ဦးႏုလက္ထက္တုန္းက ေက်ာင္းသားျပႆနာျဖစ္ရင္ ဦးႏုက လာၿပီးေတာ့ ဘြဲ႔ႏွင္းသဘင္ခန္းမထိ လာၿပီးေတာ့ မိန္႔ခြန္းေျပာရဲတယ္။ သမဂၢထဲမွာ ဝင္ေျပာရဲတယ္။ သမဂၢက သူတုိ႔ေနလာတဲ့ သမဂၢ။ သူတုိ႔အတြက္က မခဲယဥ္းဘူး။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေနဝင္းၾကေတာ့ ေက်ာင္းသားဘဝမွာ အရက္ေသာက္၊ ျမင္းေလာင္း၊ မိန္းမလုိက္ လုပ္လာတဲ့ပုဂၢိဳလ္ဆုိေတာ့ ဒါေတြကို ဂရုစိုက္တာ မဟုတ္ဘူး။ တကၠသိုလ္လည္း တႏွစ္ေလာက္ တက္ဖူးေတာ့ ဒါေတြကို ဘာမွတန္းဖိုးမထားဘူး။ တန္းဖိုးထားတဲ့ေပၚမွာလည္း မူတည္ပါတယ္။ အရပ္သားအဖြဲ႔အစည္း ဒီမုိကေရစီသေဘာတရား၊ သမဂၢ သေဘာတရား။ ဒီသေဘာတရားေတြကို တန္းဖုိးထားတတ္တဲ့ စိတ္ဓါတ္ကလည္း ရွိဖို႔လိုတယ္။ ဒီသေဘာထားေတြကို စံသတ္မွတ္ခ်က္ေတြကို ဘာမွ idealism ကို တန္းဖိုးမထားဘဲနဲ႔ အမိန္႔နာခံရင္ အကုန္လုပ္မယ္၊ ခေလး၊ လူႀကီး၊ ဘုန္းႀကီးမက်န္ အကုန္သတ္မယ္ဆုိတဲ့ စိတ္ဓါတ္ရွိတဲ့ လူေတြကေတာ့ ဘယ္လုပ္မလဲ။