စာရင္းကိုင္စံ နဲ႔ စာရင္းစစ္စံ လိုက္နာမႈ

စစ္တပ္အာဏာသိမ္းခ်ိန္ကစၿပီး စာရင္းဇယားလိမ္ၿပီး အထက္ကလူႀကီးအႀကိဳက္ တင္ျပတဲ့ အက်င့္ရွိလာခဲ့ပါတယ္။ စာရင္းစစ္မခံႏိုင္္တဲ့ အစိုးရဌာနနဲ႔ အဖြဲ႔အစည္းေတြလည္း ရွိပါတယ္။ စာရင္းကိုင္စာရင္းစစ္လုပ္ငန္းကို ႏုိင္ငံျခားမွာ အေလးထားေပမယ့္ အာဏာအလြဲသံုးစားလုပ္တဲ့ တုိင္းျပည္မွာေတာ့ ဂရုမစိုက္ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ႏိုင္ငံျခားအကူအညီနဲ႔ တိုင္းျပည္ကို ျပန္လည္ထူေထာင္တဲ့အခါ ႏိုင္ငံတကာလက္ခံက်င့္သံုး စာရင္းကိုင္စံနဲ႔ စာရင္းစစ္စံအတိုင္း လိုက္နာက်င့္သံုးဖို႔ လိုအပ္လာပါတယ္။ ဒီရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံစာရင္းေကာင္စီ ဥပေဒကို ၂၀၁၅ ဇြန္လမွာ ျပဌာန္းပါတယ္။

ေနာက္ (၂) ႏွစ္ၾကာေတာ့ ၂၀၁၇ ဇြန္လမွာ စာရင္းကိုင္စာရင္းစစ္ စံသတ္မွတ္ခ်က္ကို လိုက္နာမႈနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ကမာၻ႔ဘဏ္နဲ႔ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေငြေၾကးရန္ပံုေငြအဖြဲ႔တို႔က ပူးတြဲအစီရင္ခံစာ ထုတ္ျပန္ပါတယ္။ Report on Observance of Standards, Accounting and Auditing ဆိုတဲ့ အစီရင္ခံစာကို လက္မွတ္ရ ျပည္သူ႔စာရင္းကိုင္အသင္းနဲ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံစာရင္းေကာင္စီရဲ ႔ အကူအညီနဲ႔ ေရးသားၿပီး ေတာင္ကိုရီးယားက ရန္ပံုေငြ ေထာက္ပံ့တယ္လို႔ ဆုိပါတယ္။ ဘ႑ာေရးနဲ႔ ေငြေၾကးကိစၥ သိသာျမင္သာမႈ၊ ေငြမဲတုိက္ဖ်က္မႈ၊ ဘဏ္ႀကီးၾကပ္မႈနဲ႔ စာရင္းကိုင္စနစ္ စတာေတြကို စီစစ္ၿပီး ေရးသားတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ျပည္တြင္းကုမၸဏီေတြရဲ ႔ ဘ႑ာေရးနဲ႔ စာရင္းရွင္းတမ္း အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အဆင့္အတန္းရွိလာတာကို ႏုိင္ငံျခားကုမၸဏီေတြ လိုလားပါတယ္။ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးအေျခခံဟာ ဘ႑ာေရးအစီရင္ခံစာ အဆင့္အတန္းနဲ႔ စာရင္းကိုင္စာရင္းစစ္ လုပ္နည္းလုပ္ထံုး ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေနရာေတြမွာ တာဝန္ယူမႈနဲ႔ သိသာျမင္သာမႈ ရွိလာရင္ ျမန္မာ့ေစ်းကြက္မွာ တန္းတူရည္တူ ၿပိဳင္ဆိုင္ႏုိင္မွာမို႔ ရင္းႏီွးျမဳပ္ႏံွသူ တုိးပြားလာႏုိင္တယ္လို႔ ဆုိပါတယ္။ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ စံႏႈန္းနဲ႔အညီ လုပ္ကိုင္ေနတဲ့ ေစ်းကြက္စနစ္ကို ယံုၾကည္သူေတြ မ်ားျပားလာႏုိင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ၂၀၁၆ မွာ ျပဌာန္းလိုက္တဲ့ ေငြေရးေၾကးေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ဥပေဒကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖုိ႔နဲ႔ ကုမၸဏီဥပေဒကို ျပဌာန္းဖို႔ တုိက္တြန္းထားပါတယ္။ ကမာၻ႔ဘဏ္က တိုက္တြန္းၿပီး (၆) လအၾကာ ၂၀၁၇ ဒီဇင္ဘာလမွာ ကုမၸဏီမ်ားဥပေဒကို ျပဌာန္းလိုက္ပါတယ္။

စာမ်က္ႏွာ (၃၀၀) ေက်ာ္ရွိတဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံကုမၸဏီမ်ား ဥပေဒအခန္း (၂၄) မွာ ‘ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ အစီရင္ခံစာမ်ား ႏွင့္ စာရင္းစစ္ေဆးျခင္းမ်ားအေၾကာင္း’ ကို ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံစာရင္းေကာင္စီနဲ႔ လက္မွတ္ရ ျပည္သူ႔စာရင္းကိုင္အသင္းရဲ ႔ တာဝန္နဲ႔အခန္းက႑ေတြကို ရွင္းလင္းျပတ္သားစြာ ေဖာ္ျပဖို႔လိုတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ လက္မွတ္ရ ျပည္သူ႔စာရင္းကိုင္အသင္းဟာ ျပည္သူ႔အက်ဳိးစီးပြား ျမွင့္တင္ႏုိင္ဖို႔အတြက္ သီးျခားလြတ္လပ္စြာ ရပ္တည္ႏိုင္ဖို႔ လိုတယ္လို႔လည္း ကမာၻ႔ဘဏ္က ဆိုပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ‘ျမန္မာႏိုင္ငံ စာရင္းေကာင္စီ’ ဥပေဒကို ေနာင္အခါမွာ ျပင္ဆင္ရမယ္လို႔ ဆိုတဲ့သေဘာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီအခါက်မွ ဒီအဖြဲ႔အစည္းႏွစ္ခုဟာ တာဝန္အသီးသီးကို အျပည့္အဝထမ္းေဆာင္ႏုိင္ပါလိမ့္မယ္။

ျမန္မာ့စီးပြားေရးဟာ လွ်င္ျမန္တိုးတက္ေနတာေၾကာင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အသိအမွတ္ျပဳတဲ့ အရည္အခ်င္းရွိသူ စာရင္းကိုင္နဲ႔ စာရင္းစစ္ေတြ အမ်ားအျပား လိုအပ္လာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ႏုိင္ငံျခားစာရင္းကိုင္ စာရင္းစစ္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ခ်ဳပ္ခ်ယ္ကန္႔သတ္ထားတာေတြကို ေလွ်ာ့ေပးလိုက္ရင္ လိုအပ္တဲ့ စာရင္းပညာရွင္ေတြကို ရႏုိင္ဖြယ္ ရွိပါတယ္။ စာရင္းကိုင္သင္တန္းေက်ာင္းေတြမွာ အခု သံုးေနတဲ့ သင္ရိုးဟာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ စံႏႈန္းကို မမီေသးတာမုိ႔ ျပန္လည္ျပဳျပင္ၿပီး အဆင့္ျမင့္လာေအာင္ လုပ္ဖို႔သင့္တယ္လို႔ အႀကံဥာဏ္ေပးထားပါတယ္။ ထိထိေရာက္ေရာက္ ေျပာင္းလဲႏုိင္ဖို႔ တကၠသိုလ္က စာရင္းနဲ႔ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ ဘြဲ႔ေပးတဲ့ သင္တန္းေတြကိုလည္း အဆင့္ျမွင့္ေပးရပါလိမ့္မယ္။ ဒီေနရာမွာ ဆရာ၊ ဆရာမေတြဟာ အဓိက အခန္းက ပါဝင္ေနတာမုိ႔ သူတို႔ကိုလည္း အဆင့္ျမင့္လာေအာင္ လုပ္ေပးႏုိင္ဖို႔ လုိအပ္ပါတယ္။ ဒီလို လုပ္ႏုိင္ဖို႔အတြက္ ကုမၸဏီေတြနဲ႔လည္း တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးရပါလိမ့္မယ္။

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲႏုိင္ရင္ ေရရွည္မွာ ျမန္မာျပည္က လက္မွတ္ရ ျပည္သူ႔စာရင္းကိုင္ကို ကမာၻ႔က အသိအမွတ္ ျပဳလာရပါလိမ့္မယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ တုိးတက္ေနတဲ့ ျမန္မာ့စီးပြားေရး လိုအပ္ခ်က္ကို ျဖည့္ဆည္းဖို႔အတြက္ ကမာၻ႔အဆင့္မီ စာရင္းကိုင္နဲ႔ စာရင္းစစ္ေတြကို အၿမဲတမ္း ေမြးထုတ္ႏုိင္ဖို႔ လုိပါတယ္။ ေလာေလာဆယ္ေတာ့ ကိုယ္ပိုင္စာရင္းကိုင္ သင္တန္းေက်ာင္း (၁၄) ေက်ာင္း ရွိေနတာ ေတြ႔ရပါတယ္။ ဒီေက်ာင္းေတြကို ဒီပလိုမာ စာရင္းကိုင္သင္တန္းနဲ႔ လက္မွတ္ရျပည္သူ႔စာရင္းကိုင္ သင္တန္းလို႔ ေခၚပါတယ္။ ျမန္မာျပည္က ဘ႑ာေရးအစီရင္ခံစာနဲ႔ ဘ႑ာေရးရွင္းတမ္းဟာ ႏုိင္ငံတကာအဆင့္ မမီေသးဘူးလို႔ ဆိုပါတယ္။

၂၀၁၇ ထုတ္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ စာရင္းစစ္စံ သတ္မွတ္ခ်က္အတုိင္း ျမန္မာျပည္မွာ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ဖြယ္ ရွိေပမယ့္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ထုတ္ စာရင္းစစ္စံကို အသံုးျပဳေနဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။ စာရင္းကိုင္ရဲ ႔ က်င့္ဝတ္သိကၡာနဲ႔ ရပိုင္ခြင့္ေတြကို ႏုိင္ငံတကာ စာရင္းကိုင္ ဖယ္ဒေရးရွင္းက ၂၀၀၉ က စၿပီး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲထားပါတယ္။ ဒီ စံသတ္မွတ္ခ်က္အတိုင္း လုပ္ႏုိင္ဖို႔ စာရင္းကိုင္ စာရင္းစစ္ေတြက ရည္ရြယ္ရပါလိ္မ့္္မယ္။ ျမန္မာျပည္မွာ စာရင္းကိုင္စာရင္းစစ္လုပ္ငန္း အားနည္းေနတာကို အသိအမွတ္ျပဳၿပီး ရွင္သန္အားေကာင္းလာေအာင္ စာရင္းေကာင္စီနဲ႔ လက္မွတ္ရ ျပည္သူ႔စာရင္းကိုင္အသင္းက ႀကိဳးပမ္းရမယ္လို႔ ကမာၻ႔ဘဏ္က သံုးသပ္ထားပါတယ္။