WET စကားလံုးဆုိင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

ဒီသီတင္းပတ္ English American Idioms Style က႑မွာ စုိတယ္ လို႔ အဓိပၸါယ္ရတဲ့ (Wet ) ေဝါဟာရ ကို အေျခခံတဲ့ Wet behind the ears, Wet blanket နဲ႔ Get your feet wet တို႔ကို တင္ျပထားပါတယ္။

၁။ Wet behind the ears

Wet က (စိုစြတ္တာ) ၊ behind က (အေနာက္မွာ) ၊ ears က (နားရြက္ေတြ) ျဖစ္ၿပီး စကားစု တခုလံုးရဲ႕ တိုက္႐ုိက္ အဓိပၸါယ္က နားေတြအေနာက္ဖက္မွာ စိုေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအသံုး ဆင္းသက္လာတာကေတာ့ အမိ၀မ္းတြင္းက ထြက္ထြက္လာျခင္း ေမြးစခေလးဟာ ခၽြဲရည္၊ ေသြး စသျဖင့္နဲ႔ စိုစြက္ေနတဲ့ျဖစ္ရပ္ကုိတင္စားၿပီး နားေနာက္မွာ စိုေနတယ္ဆိုတဲ့ အီဒီယံအဓိပၸါယ္က မရင့္က်က္ေသးတာ၊ အေတြ႔အႀကံဳမရွိေသးတာ၊ သက္တမ္းႏုေသးတာကို ရည္ၫႊန္းေျပာတာ ျဖစ္ပါတယ္။ က်မတို႔ ျမန္မာမွာ မိခင္ႏုိ႔နံ႔ေတာင္ မစင္ေသးဘူးရယ္လုိ႔ တဘက္လူရဲ႕ အေတြ႔အႀကံဳ နည္းပါးမႈကို ႏွိမ္ေျပာခ်င္ရင ္တင္စားသုံးႏႈန္းတာနဲ႔ တူတယ္လို႔ ေျပာႏိုင္ပါတယ္။

ဥပမာ

Tom is still wet behind the ears in this business as he graduated from college just last year.

Tom က မႏွစ္ကမွ ေကာလိပ္က ဘြဲ႔ရတာဆုိေတာ့ ဒီ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမွာ အေတြ႔အႀကံဳ သိပ္မရွိဘူး။ ဝါႏုေသးတယ္လုိ႔ ဆုိရမွာပါ ။

၂။ Wet blanket

Wet က (စိုစြတ္တာ) ၊ blanket က (ၿခံဳေစာင္) ျဖစ္ၿပီး တုိက္႐ိုက္အဓိပၸါယ္ကေတာ့ စိုတဲ့ၿခံဳ ေစာင္ ျဖစ္ပါ တယ္။ မီးေလာင္ရင္ ေလာင္ေနတဲ့မီးကို စိုေနတဲ့ေစာင္နဲ႔ အုပ္လိုက္ရင္ ၿငိမ္းသြားတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ “ထ” ေတာက္ဖို႔ ဟန္ျပင္ရ႐ုံရွိေသးတယ္၊ စိုေနတဲ့ ေစာင္နဲ႔ အုပ္လိုက္ေတာ့ မီးၿငိမ္းသြားတဲ့ သေဘာျဖစ္ၿပီး တခုခုကို အဆံုးသတ္ေစတဲ့ သေဘာမ်ဳိး ျဖစ္ပါတယ္။ အီဒီယံအဓိပၸါယ္ကလည္း ဒီအတုိင္းပါပဲ။ တခုခုကုိ စလုပ္ဖုိ႔ ႀကိဳးပမ္းမယ္ႀကံတုံး၊ အားမေပးတာ၊ စိတ္ဓါတ္က်ေအာင္လုပ္တဲ့လူမ်ိဳးကုိ Wet blanket လုိ႔ ရည္ညႊန္းသုံးတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီ Idiom ရဲ့ ေနာက္အဓိပၸါယ္တမ်ိဳးက ေပ်ာ္စရာေကာင္းတဲ့ အခ်ိန္မ်ဳိးမွာ ပြဲဖ်က္တဲ့လူမ်ဳိးကို Wet blanket ရယ္လုိ႔လည္း တင္စားေခၚေလ့ရွိပါတယ္။ က်မတုိ႔ ျမန္မာမွာေတာ့ ခပ္တုံးတုံး လူစားမ်ိဳး၊ ပ်င္းစရာေကာင္းတဲ့ အေဖၚမ်ိဳး၊ သူပါရင္ေတာ့ပြဲပ်က္လိမ့္မယ္လုိ႔ အေျပာခံရတဲ့ လူမ်ိဳးကုိ Wet blanket ရယ္လုိ႔ ေခၚႏုိင္ပါတယ္။

ဥပမာ

John is known as a wet blanket among his friends. He doesn’t dance or drink at parties and gets upset when the music is loud!

John ပါရင္ေတာ့ပြဲပ်က္လိမ့္မယ္လို႔ သူငယ္ခ်င္းေတြက သိထားၾကတယ္။ ပါတီေတြမွာသူက ကလည္း မက၊ အရက္လည္း မေသာက္ဘူး။ သီခ်င္းသံက်ယ္ရင္လည္း သူက စိတ္တိုေသးတယ္။

၃။ Get your feet wet

Get(ျဖစ္ေစတာ) ၊ your က ( သင့္ရဲ့) ၊ feet က (ေျခေထာက္ေတြ) ၊ wet က (စိုစြတ္တာ၊ ေရစုိတာ) ျဖစ္ပါ တယ္။ စကားစုရဲ႕ တိုက္႐ိုက္ အဓိပၸါယ္ကေတာ့ ေျခေထာက္ေတြကုိ ေရစုိေအာင္ လုပ္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေရမကူး တတ္တဲ့လူ၊ ေရေၾကာက္တဲ့လူဆုိရင္ ေရထဲမဆင္းရဲတဲ့အတြက္ သတၱိေမြးတဲ့အေနနဲ႔ ေရထဲကို အစမ္းသေဘာ ေျခေထာက္စုိ႐ံုေလာက္ပဲ ေရကန္အစပ္မွာ ဆင္းၾကည့္တဲ့သေဘာကေန ဒီအသုံး ဆင္းသက္လာတာ ျဖစ္ပါ တယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ဒီအသံုးရဲ ႔ အီဒီယံအဓိပၸါယ္က အရင္က မလုပ္ဘူးတာကို ပထမဦးဆံုး စလုပ္ၾကည့္တာ၊ အစမ္းသေဘာ လုပ္ၾကည့္တာ၊ ေျမစမ္းခရမ္းပ်ဳိး လုပ္ၾကည့္တာကို ဆုိလိုပါတယ္။

ဥပမာ

I’ve never invested in stocks before, but my boss said it was time to get my feet wet.

က်ေနာ္အေနနဲ႔ စေတာ့ေစ်းကြက္မွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံတာ တခါမွ မလုပ္ခဲ့ဖူးဘူး။ ဒါေပမဲ့ က်ေနာ့္ဆရာသမားက က်ေနာ္အေနနဲ႔ စမ္းလုပ္ၾကည့္ဖုိ႔ အခ်ိန္တန္ၿပီလို႔ေျပာခဲ့တယ္၊၊

