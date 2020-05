WHO အတြက္ ရန္ပုံေငြ အၿပီးတုိင္ျဖတ္ပစ္ဖုိ႔ သမၼတ Trump ၿခိမ္းေျခာက္

(Zawgyi/Unicode)

WHO အတွက် ရန်ပုံငွေ အပြီးတိုင်ဖြတ်ပစ်ဖို့ သမ္မတ Trump ခြိမ်းခြောက်

ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO အနေနဲ့ လာမယ့်ရက်ပေါင်း ၃၀ အတွင်း အဓိက တိုးတက်မှုကြီးတွေလုပ်ဖို့ ကတိပြုဆောင်ရွက်တာမျိုး မရှိရင် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုက ထည့်ဝင်နေတဲ့ ရန်ပုံငွေတွေ ဖြတ်တောက်မယ့်အစီအစဉ်ဟာ ယာယီအနေနဲ့မဟုတ်ပဲ အတည်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်လို့ သမ္မတ Donald Trump ကပြောလိုက်ပါတယ်။

WHO ရဲ့အတိတ်က ဆောင်ရွက်ချက်တွေဟာ အားရစရာ မရှိသလို အမေရိကန်ကနှစ်စဉ် ထည့်ဝင်နေတဲ့ ရန်ပုံငွေက ဒေါ်လာသန်းပေါင်း ၄၅၀ ရှိပေမဲ့ တရုတ်နိုင်ငံကတော့ ၃၈ သန်းပဲ ထည့်ဝင်နေတာပါလို့ သမ္မတ Trump က ကို အိမ်ဖြူတော်မှာ သတင်းထောက်တွေကို ပြောဆိုသွားပါတယ်။

WHO ဟာ တရုတ်ရဲ့ ရုပ်သေးရုပ်ဖြစ်တယ်လို့လည်း သမ္မတ Trump က စွပ်စွဲပြောဆိုသွားပါတယ်။ WHO အကြီးအကဲ Tedros Adhanom Ghebreyesus ကို ပေးပို့ခဲ့တဲ့စာထဲမှာတော့ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကပ်ရောဂါကာလမှာ ပွင့်လင်းမြင်သာမှု လုံး၀ မရှိတဲ့ တရုတ်နိုင်ငံဘက်မှာ WHO ရပ်တည်နေတယ်လို့လည်း ပြေဆိုထားတာပါ။ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကပ်ရောဂါ တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာ WHO နဲ့ ဦးဆောင်သူတွေရဲ့ အကြိမ်ကြိမ်မှားယွင်းတဲ့လုပ်ရပ်ကြောင့် ကမ္ဘာတဝှမ်းလုံး အကြီးအကျယ် ထိခိုက်နစ်နာနေရတယ်လို့လည်း သမ္မတ Trump ရဲ စာထဲမှာ ပါရှိပါတယ်။

WHO ကလည်း ကပ်ရောဂါနဲ့ ပတ်သက်လို့ အစောပိုင်းကတည်းက သတိပေးချက် မကြာခဏ ထုတ်ပြန်ခဲ့သလို ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေ ၁၀ ရက်အတွင်း လိုက်နာရမယ့် လမ်းညွှန်ချက်တွေကို ထုတ်ပြန်ခဲ့ကြောင်းနဲ့ WHO ရဲ့ အမြင့်ဆုံးသတိပေးချက်ဖြစ်တဲ့ ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေး အရေးအပေါ်အခြေအနေကိုပါ ဇန်နဝါရီလ ၃၀ ရက်နေ့မှာ ထုတ်ပြန်ခဲ့ကြောင်း ဒေါက်တာ Ghebreyesus က တနင်္လာနေ့မှာ တုံ့ပြန်ခဲ့ပါတယ်။

အဲဒီအချိန်မှာ တရုတ်နိုင်ငံတွင်း ပိုးကူးခံထားရသူ ၁၀၀ နီးပါးနဲ တရုတ်နိုင်ငံပြင်ပမှာ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် သေဆုံးသူ တဦးမှ မရှိတာကိုလည်း ထောက်ပြထားတာပါ။ တရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကတော့ WHO အပေါ်မှာရှိတဲ့ အမေရိကန်ရဲ့ တာဝန်ဝတ္တရားတွေကို လက်လွှဲဖို့ ကြိုးပမ်းတဲ့အနေနဲ့ တရုတ်နိုင်ငံကို အသုံးချနေတယ်လို့ ဒီကနေ့ပဲ တုံ့ပြန်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။