ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚအၾကမ္းဖက္မႈ ပေပ်ာက္ေရး ရခုိင္တုိင္းရင္းသူ ေအးသီရိေက်ာ္ အျမင္

ျမန္မာႏို္င္ငံမွာ အမ်ဳိးသမီးမ်ား အိမ္တြင္းေရး အၾကမ္းဖက္ခံရမႈနဲ႔ပတ္သက္လို႔ Behind the Silence : Violence against Women and their Resilience in Myanmar - တိတ္ဆိတ္ျခင္းေနာက္ကြယ္ ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအၾကမ္းဖက္ခံရမႈနဲ႔ သူတို႔ရဲ႕ ခံႏိုင္ရည္ရွိမႈဆိုတဲ့ ဂ်ာနယ္ေဆာင္းပါးကို ရခုိင္တုိင္းရင္းသူ မေအးသီရိေက်ာ္က တြဲဖက္ေရးသားခဲ့ပါတယ္။

သူဟာ က်ား-မ တန္းတူ အခြင့္ အေရး၊ အမ်ဳိးသမီးအခြင့္ေရးနဲ႔ အမ်ဳိးသမီးေတြအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈေတြကိုလည္း က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ေလ့လာထားသူျဖစ္ပါတယ္။ လက္ရွိမွာ အေမရိကန္ႏိုင္ငံျခားေရးဌာနရဲ႕ IVLP – The International Visitor Leadership Program အစီအစဥ္နဲ႔ အေမရိကန္ကို ေရာက္ခုိက္ သူ ေရးသားခဲ့တဲ့ေဆာင္းပါးနဲ႔ပတ္သက္လို႔ မေအးသီရိေက်ာ္နဲ႔ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းထားတာကို ဒီသီတင္းပတ္ရဲ႕ အမ်ဳိးသမီးက႑မွာ ေဒၚလွလွသန္းက တင္ျပထားပါတယ္။