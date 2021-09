မီဇိုရမ္ျပည္နယ္ကဒုကၡသည္ေတြအတြက္ရံပုံေငြပြဲသိန္းရာခ်ီရရွိ

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ စစ္အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္ အိႏၵိယႏိုင္ငံ မီဇိုရမ္ျပည္နယ္ကို ေရာက္လာတဲ့ ျမန္မာဒုကၡသည္ေတြကို ကူညီဖို႔က်င္းပတဲ့ အြန္လိုင္း ရံပုံေငြပြဲတခုကေန အလွဴေငြ ခန႔္မွန္းထားတဲ့ ပမာဏထက္ ပိုၿပီးရရွိခဲ့တယ္လို႔ ပြဲစီစဥ္သူေတြက ဗြီအိုေအကို ေျပာပါတယ္။ ဒီေငြေတြကို စစ္အာဏာသိမ္းမႈေၾကာင့္ ထြက္ေျပးလာတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံသားေတြအတြက္ အသုံးျပဳသြားမယ္လို႔ ပြဲစီစဥ္သူ တဦးကေျပာပါတယ္။ ရန္ကုန္ကေပးပို႔တဲ့ ဒီသတင္းအျပည့္အစုံကိုေတာ့ ကိုခင္ေမာင္စုိးမင္း က ေျပာျပေပးမွာပါ။



စက္တင္ဘာ ၁၅ ရက္က မီဇိုရမ္ျပည္နယ္မွာ က်င္းပခဲ့တဲ့ ခ်င္းတိုင္းရင္းသားေတြရဲ႕ အြန္လိုင္းက်င္းပတဲ့ ZOFATE GOSPEL ေတးဂီတေဖ်ာ္ေျဖပြဲကေန အလွဴေငြ အေျမာက္အမ်ား ရက္ပိုင္းအတြင္းမွာ ရရွိခဲ့ပါတယ္။ စစ္အာဏာသိမ္းမႈေၾကာင့္ အိႏၵိယနယ္စပ္က မီဇိုရမ္ျပည္နယ္ကို တိမ္းေရွာင္ခဲ့တဲ့ ျမန္မာဒုကၡသည္ေတြအတြက္ အခုလို ရံပုံေငြပြဲေတြ မၾကာခဏဆိုသလို က်င္းပေနတာျဖစ္ၿပီး ဒီတခါမွာေတာ့ ျမန္မာက်ပ္ေငြ သိန္း ၇၀၀ ေက်ာ္နဲ႔ ညီမွ်တဲ့ ပမာဏ ရ႐ွိခဲ့တယ္လို႔ ပြဲစီစဥ္သူေတြက ဗြီအိုေအကို ေျပာပါတယ္။

“ We’ve exceed….ah… that’s 30 lakhs.. Indian rupee. The donation is open for the whole month.. of this September. But we expect more than.. ( laughing) right now it is around 30 lakh.”

ေလာေလာဆယ္ အိိိႏိၵယ႐ူးပီးေငြ သိန္း ၃၀၊ ျမန္မာေငြ ပမာဏနဲ႔ဆိုရင္ က်ပ္ေငြ သိန္း ၇၄၀ ေက်ာ္ ( ၇၄, ၀၀၀, ၀၀၀) ရထားၿပီး အခု စက္တင္ဘာတလလုံး အလွဴေငြလက္ခံသြားမယ္လို႔ ပြဲစီစဥ္သူ V Lalnunzira က ဗြီအိုေအကို ေျပာခ့ဲတာပါ။ ႀကိဳတင္ခန႔္မွန္းထားတဲ့ ပမာထက္ပိုၿပီး ရခဲ့တယ္လို႔လည္း သူကေျပာပါတယ္။

စက္တင္ဘာ ၁၅ ရက္က လုပ္ခဲ့တဲ့ ဒီအြန္လိုင္း ဂီတေဖ်ာ္ေျဖပြဲကို Glory Mizo Channel ၊ မီဇိုရမ္ ျပည္နယ္က တက္ႂကြလူငယ္ေတြနဲ႔ ႏိုင္ငံရပ္ျခားက ခ်င္းလူမ်ိဳး ဓမၼေတးသီခ်င္းသီဆိုသူေတြက ပူးေပါင္း ေဖ်ာ္ေျဖခဲ့တာပါ။ ​အလွဴေငြေတြကိုလည္း ကမာၻ႔ႏိုင္ငံအႏွံ႔မွာ႐ွိၾကတဲ့ ခ်င္းတိုင္းရင္းသားေတြနဲ႔ အလွဴ႐ွင္ေတြက ဝိုင္းဝန္းထည့္ဝင္ၾကတာျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာဒုကၡသည္ေတြကို ကူညီဖို႔ရည္႐ြယ္ၿပီး အခါအားေလွ်ာ္စြာလုပ္တဲ့ ရံပုံေငြပြဲေတြလည္း မၾကာခဏဆိုသလို ရွိပါတယ္။

အခုတေခါက္လုပ္တဲ့ လွဴဒါန္းေငြေတြကို မီဇိုရမ္ျပည္နယ္ထဲေရာက္လာတဲ့ ဒုကၡသည္ ၈, ၀၀၀ ေက်ာ္အတြက္ ေဆးကုသစရိတ္ေတြနဲ႔ အေထြေထြလိုအပ္တာေတြအတြက္ အသုံးျပဳသြားမယ္လို႔ သူကေျပာပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ စစ္အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္ ပစ္ခတ္မႈေတြ၊ အၾကမ္းမဖက္ CDM လႈပ္႐ွားသူေတြကို ဖမ္းဆီးမႈေတြေၾကာင့္ ရဲတပ္ဖဲြ႔ဝင္နဲ႔သူတို႔ မိသားစုေတြအပါအဝင္ ျမန္မာႏိုင္ငံနဲ႔ ထိဆက္ေနတဲ့ အိႏၵိယနယ္စပ္ျပည္နယ္ေတြဘက္ကို ထြက္ေျပးတိ္မ္းေ႐ွာင္ခဲ့ၾကပါတယ္။

မီဇိုရမ္ျပည္နယ္နဲ႔ မဏိပူျပည္နယ္ထဲကို ခိုလႈံေရာက္ရွိလာတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ဘယ္ေလာက္ရွိတယ္ဆိုတာ အတိအက်မသိႏိုင္ပါဘူး။ ျမန္မာျပည္ဘက္ ျပန္သြားသူေတြရွိသလို အသစ္ေရာက္လာတဲ့သူေတြလည္း ေန႔တိုင္းရွိေနတာပါ။ ခန႔္မွန္းေျခအားျဖင့္ေတာ့ ၁၀, ၀၀၀ အထက္မွာ ရွိလိမ့္မယ္လို႔ မီဇိုရမ္အေျခစိုက္ ျမန္မာဒုကၡသည္ ကူညီကယ္ဆယ္ေရး ေကာ္မတီရဲ႕ ဥကၠ႒ Pu Vanlalchhana က ေျပာပါတယ္။

“ ကိုယ့္ျပည္မဟုတ္ဘဲနဲ႔ ေျပးရတာ ဒုကၡေတာ့ ဒုကၡပဲ။ ဒါေပမဲ့ ဒီေလာက္ဒုကၡေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး၊ ဒီမီဇိုရမ္ျပည္မွာေတာ့။ က်ေနာ္တို႔ ဗမာျပည္က လာတဲ့သူကို ႏိုင္သေလာက္ ကူညီပါတယ္။ India for Myanmar လို အဖြဲ႕အစည္းကလည္း က်ေနာ္တို႔ ခ်င္း၊ ကေလးကလူ၊ ဖလမ္းကလူ၊ အိုက္ေဇာမွာေနတဲ့ ေနာက္ၿပီး နယ္စပ္မွာေနတဲ့သူ သူတို႔က ႏိုင္သေလာက္ကူညီတယ္၊ ေနာက္ၿပီး ဒီမီဇိုရမ္အစိုးရ၊ အကုန္လုံးလို႔ ေျပာလို႔ရတယ္။”

အိႏၵိယအစိုးရက သူ႔ႏိုင္ငံထဲ ခိုလႈံေရာက္လာတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံသားေတြကိစၥကို မေထာက္ခံဘူးဆိုတာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခဲ့ေပမဲ့ မီဇိုရမ္ျပည္နယ္အစိုးရေတာ့ စစ္အာဏာသိမ္းမႈေၾကာင့္ ထြက္ေျပးလာတဲ့ ဒုကၡသည္ေတြကို လက္ခံထားသင့္တယ္လို႔ တုံ႔ျပန္ထားတာပါ။

​ျမန္မာႏိုင္ငံဘက္က ထြက္ေျပးလာၾကသူ ဒုကၡသည္မိသားစုေတြထဲက ေက်ာင္းေနအ႐ြယ္ ၂၀၀ ေက်ာ္ကေတာ့ မီဇိုရမ္ေက်းလက္ေဒသဘက္က ေက်ာင္းေတြမွာ တက္ေရာက္ပညာသင္ၾကားေနၾကပါတယ္။

မီဇိုရမ်ပြည်နယ်ကဒုက္ခသည်တွေအတွက်ရံပုံငွေပွဲသိန်းရာချီရရှိ

မြန်မာနိုင်ငံမှာ စစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက် အိန္ဒိယနိုင်ငံ မီဇိုရမ်ပြည်နယ်ကို ရောက်လာတဲ့ မြန်မာဒုက္ခသည်တွေကို ကူညီဖို့ကျင်းပတဲ့ အွန်လိုင်း ရံပုံငွေပွဲတခုကနေ အလှူငွေ ခန့်မှန်းထားတဲ့ ပမာဏထက် ပိုပြီးရရှိခဲ့တယ်လို့ ပွဲစီစဉ်သူတွေက ဗွီအိုအေကို ပြောပါတယ်။ ဒီငွေတွေကို စစ်အာဏာသိမ်းမှုကြောင့် ထွက်ပြေးလာတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအတွက် အသုံးပြုသွားမယ်လို့ ပွဲစီစဉ်သူ တဦးကပြောပါတယ်။ ရန်ကုန်ကပေးပို့တဲ့ ဒီသတင်းအပြည့်အစုံကိုတော့ ကိုခင်မောင်စိုးမင်း က ပြောပြပေးမှာပါ။



စက်တင်ဘာ ၁၅ ရက်က မီဇိုရမ်ပြည်နယ်မှာ ကျင်းပခဲ့တဲ့ ချင်းတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ အွန်လိုင်းကျင်းပတဲ့ ZOFATE GOSPEL တေးဂီတဖျော်ဖြေပွဲကနေ အလှူငွေ အမြောက်အများ ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာ ရရှိခဲ့ပါတယ်။ စစ်အာဏာသိမ်းမှုကြောင့် အိန္ဒိယနယ်စပ်က မီဇိုရမ်ပြည်နယ်ကို တိမ်းရှောင်ခဲ့တဲ့ မြန်မာဒုက္ခသည်တွေအတွက် အခုလို ရံပုံငွေပွဲတွေ မကြာခဏဆိုသလို ကျင်းပနေတာဖြစ်ပြီး ဒီတခါမှာတော့ မြန်မာကျပ်ငွေ သိန်း ၇၀၀ ကျော်နဲ့ ညီမျှတဲ့ ပမာဏ ရရှိခဲ့တယ်လို့ ပွဲစီစဉ်သူတွေက ဗွီအိုအေကို ပြောပါတယ်။

လောလောဆယ် အိန္ဒိယရူးပီးငွေ သိန်း ၃၀၊ မြန်မာငွေ ပမာဏနဲ့ဆိုရင် ကျပ်ငွေ သိန်း ၇၄၀ ကျော် ( ၇၄, ၀၀၀, ၀၀၀) ရထားပြီး အခု စက်တင်ဘာတလလုံး အလှူငွေလက်ခံသွားမယ်လို့ ပွဲစီစဉ်သူ V Lalnunzira က ဗွီအိုအေကို ပြောခဲ့တာပါ။ ကြိုတင်ခန့်မှန်းထားတဲ့ ပမာထက်ပိုပြီး ရခဲ့တယ်လို့လည်း သူကပြောပါတယ်။

စက်တင်ဘာ ၁၅ ရက်က လုပ်ခဲ့တဲ့ ဒီအွန်လိုင်း ဂီတဖျော်ဖြေပွဲကို Glory Mizo Channel ၊ မီဇိုရမ် ပြည်နယ်က တက်ကြွလူငယ်တွေနဲ့ နိုင်ငံရပ်ခြားက ချင်းလူမျိုး ဓမ္မတေးသီချင်းသီဆိုသူတွေက ပူးပေါင်း ဖျော်ဖြေခဲ့တာပါ။ အလှူငွေတွေကိုလည်း ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအနှံ့မှာရှိကြတဲ့ ချင်းတိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ အလှူရှင်တွေက ဝိုင်းဝန်းထည့်ဝင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာဒုက္ခသည်တွေကို ကူညီဖို့ရည်ရွယ်ပြီး အခါအားလျှော်စွာလုပ်တဲ့ ရံပုံငွေပွဲတွေလည်း မကြာခဏဆိုသလို ရှိပါတယ်။

အခုတခေါက်လုပ်တဲ့ လှူဒါန်းငွေတွေကို မီဇိုရမ်ပြည်နယ်ထဲရောက်လာတဲ့ ဒုက္ခသည် ၈, ၀၀၀ ကျော်အတွက် ဆေးကုသစရိတ်တွေနဲ့ အထွေထွေလိုအပ်တာတွေအတွက် အသုံးပြုသွားမယ်လို့ သူကပြောပါတယ်။

မြန်မာနိုင်ငံမှာ စစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက် ပစ်ခတ်မှုတွေ၊ အကြမ်းမဖက် CDM လှုပ်ရှားသူတွေကို ဖမ်းဆီးမှုတွေကြောင့် ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်နဲ့သူတို့ မိသားစုတွေအပါအဝင် မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ ထိဆက်နေတဲ့ အိန္ဒိယနယ်စပ်ပြည်နယ်တွေဘက်ကို ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ခဲ့ကြပါတယ်။

မီဇိုရမ်ပြည်နယ်နဲ့ မဏိပူပြည်နယ်ထဲကို ခိုလှုံရောက်ရှိလာတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသား ဘယ်လောက်ရှိတယ်ဆိုတာ အတိအကျမသိနိုင်ပါဘူး။ မြန်မာပြည်ဘက် ပြန်သွားသူတွေရှိသလို အသစ်ရောက်လာတဲ့သူတွေလည်း နေ့တိုင်းရှိနေတာပါ။ ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်တော့ ၁၀, ၀၀၀ အထက်မှာ ရှိလိမ့်မယ်လို့ မီဇိုရမ်အခြေစိုက် မြန်မာဒုက္ခသည် ကူညီကယ်ဆယ်ရေး ကော်မတီရဲ့ ဥက္ကဋ္ဌ Pu Vanlalchhana က ပြောပါတယ်။

“ ကိုယ့်ပြည်မဟုတ်ဘဲနဲ့ ပြေးရတာ ဒုက္ခတော့ ဒုက္ခပဲ။ ဒါပေမဲ့ ဒီလောက်ဒုက္ခတော့ မဟုတ်ပါဘူး၊ ဒီမီဇိုရမ်ပြည်မှာတော့။ ကျနော်တို့ ဗမာပြည်က လာတဲ့သူကို နိုင်သလောက် ကူညီပါတယ်။ India for Myanmar လို အဖွဲ့အစည်းကလည်း ကျနော်တို့ ချင်း၊ ကလေးကလူ၊ ဖလမ်းကလူ၊ အိုက်ဇောမှာနေတဲ့ နောက်ပြီး နယ်စပ်မှာနေတဲ့သူ သူတို့က နိုင်သလောက်ကူညီတယ်၊ နောက်ပြီး ဒီမီဇိုရမ်အစိုးရ၊ အကုန်လုံးလို့ ပြောလို့ရတယ်။”

အိန္ဒိယအစိုးရက သူ့နိုင်ငံထဲ ခိုလှုံရောက်လာတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိစ္စကို မထောက်ခံဘူးဆိုတာ ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့ပေမဲ့ မီဇိုရမ်ပြည်နယ်အစိုးရတော့ စစ်အာဏာသိမ်းမှုကြောင့် ထွက်ပြေးလာတဲ့ ဒုက္ခသည်တွေကို လက်ခံထားသင့်တယ်လို့ တုံ့ပြန်ထားတာပါ။

မြန်မာနိုင်ငံဘက်က ထွက်ပြေးလာကြသူ ဒုက္ခသည်မိသားစုတွေထဲက ကျောင်းနေအရွယ် ၂၀၀ ကျော်ကတော့ မီဇိုရမ်ကျေးလက်ဒေသဘက်က ကျောင်းတွေမှာ တက်ရောက်ပညာသင်ကြားနေကြပါတယ်။