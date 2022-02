ကမာၻတဝန္း COVID-19 ကူးစက္သူ ၃၈၃ သန္းေက်ာ္ ေသဆုံးသူေပါင္း ၅.၆၉ သန္း (WHO)

[[Zawgyi/Unicode]]

ကမာၻတဝန္း COVID-19 ကူးစက္မႈ အေရအတြက္ဟာ မေန႔က ၾကာသပေတးေန႔အထိ စာရင္းအရ ၃၈၃ သန္း ေက်ာ္သြားၿပီျဖစ္ၿပီး ေသဆံုးသူေပါင္း ၅.၆၉ သန္း ရွိၿပီလို႔ လို႔ ကမာၻ႔က်န္းမာေရးအဖြဲ႔ WHO က ေျပာပါတယ္။ ဒီအထဲမွာ ကူးစက္မႈ နဲ႔ ေသဆံုးမႈ အမ်ားဆံုးက အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံ လူဦးေရရဲ႕ ၅ ပုံ ၁ ပံု ကူးစက္ခံရတာ ျဖစ္ပါတယ္။

COVID-19 ကူးစက္မႈေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေလ့လာ ျပဳစု စာရင္းထုတ္ျပန္ေနတဲ့ Johns Hopkins တကၠသိုလ္ သုေတသနစာရင္းအရ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာ ကူးစက္သူ ၇၆ သန္း နီးပါးနဲ႔ ေသဆံုးသူ ၉ သိန္းနီးပါး ရွိပါတယ္။

ဥေရာပတဝန္းမွာေတာ့ ၿပီးခဲ့တဲ့ သီတင္းပတ္အတြင္း COVID-19 ကူးစက္သူ ၁၂ သန္း ထပ္တိုး ခဲ့ပါတယ္။ ဒါဟာျဖင့္ ကပ္ေဘး စတင္ခ်ိန္ကစလို႔ တပတ္အတြင္း ကူးစက္မႈ အေရအတြက္ အမ်ားဆံုး ျဖစ္ၿပီး ခုလို မ်ားလာတာဟာ ကူးစက္ျမန္တဲ့ အိုမီခရြန္ ကို႐ိုဗိုင္းရပ္စ္ ပိုးသစ္ေၾကာင့္ ျဖစ္တယ္လို႔ WHO ရဲ႕ ဥေရာပ ေဒသဆိုင္ရာ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဟန္း ကလူဂါ Hans Kluge က မေန႔က ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ ေျပာဆိုပါတယ္။ ဒီလို ကူးစက္မႈေတြ မ်ားလာေပမဲ့ ေရာဂါ လကၡဏာ ျပင္းထန္ၿပီး ေဆး႐ံု အထူးကုသ ေဆာင္ေတြကို ေရာက္လာသူ အေရအတြက္ သိသိသာသာ မ်ားလာတာမ်ိဳးေတာ့ မရွိသလို၊ ေသဆံုးမႈႏႈန္း တိုးလာတာမ်ိဳးလည္း မရွိဘူးလို႔ မစၥတာ Kluge က ေျပာပါတယ္။

ဥေရာႏိုင္ငံေတြအေနနဲ႔ ကာကြယ္ေဆးထိုးၿပီးသူ အေရအတြက္ အမ်ားအျပားရွိတာ၊ အိုမီခရြန္ပိုး ခံႏိုင္ရည္ရွိလာေနတဲ့ အေျခအေနေတြေၾကာင့္ ေရာဂါကူးစက္မႈေတြကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္တဲ့ အခြင့္အလမ္း ရွိေနတယ္ဆိုတာကိုလည္း သူက ထပ္မံ သတိေပးပါတယ္။

အာဖရိကမွာေတာ့ COVID-19 ကူးစက္မႈေတြ တတိယ သီတင္းပတ္ ဆက္တိုက္ က်ဆင္းလာပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ သီတင္းပတ္အတြင္း ေရာဂါကူးစက္မႈႏႈန္းက အဲ့ဒီအရင္ သီတင္းပတ္ကထက္ ၁၅ % ေလာက္ က်ဆင္းသြားသလို ေသဆံုးမႈႏႈန္း ဟာလည္း ၅ % က်ဆင္းသြားတယ္လို႔ အာဖရိက ေဒသဆိုင္ရာ WHO ႐ံုးက ၾကာသပေတးေန႔က ေျပာပါတယ္။ အာဖရိကတိုက္မွာ ဒီေရာဂါ ကူးစက္သူေပါင္း ၁၁ သန္းနီးပါးနဲ႔ ေသဆံုးသူ ၂ သိန္း ၃ ေသာင္းေက်ာ္ ရွိပါတယ္။

အာရွေဒသဘက္မွာေတာ့ အထူးသျဖင့္ ဂ်ပန္နဲ႔ ေတာင္ကိုရီးယား ႏိုင္ငံေတြမွာ ေန႔စဥ္ကူးစက္မႈႏႈန္း သိသိသာသာ တိုးေနဆဲ ျဖစ္ၿပီး ေရာဂါ ထိန္းခ်ဳပ္ေရး ကန္႔သတ္ခ်က္ေတြ သက္တမ္းတိုး ထားပါတယ္။

[[Unicode]]

ကမ္ဘာတဝန်း COVID-19 ကူးစက်သူ ၃၈၃ သန်းကျော် သေဆုံးသူပေါင်း ၅.၆၉ သန်း (WHO)

ကမ္ဘာတဝန်း COVID-19 ကူးစက်မှု အရေအတွက်ဟာ မနေ့က ကြာသပတေးနေ့အထိ စာရင်းအရ ၃၈၃ သန်း ကျော်သွားပြီဖြစ်ပြီး သေဆုံးသူပေါင်း ၅.၆၉ သန်း ရှိပြီလို့ လို့ ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO က ပြောပါတယ်။ ဒီအထဲမှာ ကူးစက်မှု နဲ့ သေဆုံးမှု အများဆုံးက အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ဖြစ်ပြီး နိုင်ငံ လူဦးရေရဲ့ ၅ ပုံ ၁ ပုံ ကူးစက်ခံရတာ ဖြစ်ပါတယ်။

COVID-19 ကူးစက်မှုတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး လေ့လာ ပြုစု စာရင်းထုတ်ပြန်နေတဲ့ Johns Hopkins တက္ကသိုလ် သုတေသနစာရင်းအရ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာ ကူးစက်သူ ၇၆ သန်း နီးပါးနဲ့ သေဆုံးသူ ၉ သိန်းနီးပါး ရှိပါတယ်။

ဥရောပတဝန်းမှာတော့ ပြီးခဲ့တဲ့ သီတင်းပတ်အတွင်း COVID-19 ကူးစက်သူ ၁၂ သန်း ထပ်တိုး ခဲ့ပါတယ်။ ဒါဟာဖြင့် ကပ်ဘေး စတင်ချိန်ကစလို့ တပတ်အတွင်း ကူးစက်မှု အရေအတွက် အများဆုံး ဖြစ်ပြီး ခုလို များလာတာဟာ ကူးစက်မြန်တဲ့ အိုမီခရွန် ကိုရိုဗိုင်းရပ်စ် ပိုးသစ်ကြောင့် ဖြစ်တယ်လို့ WHO ရဲ့ ဥရောပ ဒေသဆိုင်ရာ ညွှန်ကြားရေးမှူး ဟန်း ကလူဂါ Hans Kluge က မနေ့က ကြေညာချက် ထုတ်ပြန် ပြောဆိုပါတယ်။ ဒီလို ကူးစက်မှုတွေ များလာပေမဲ့ ရောဂါ လက္ခဏာ ပြင်းထန်ပြီး ဆေးရုံ အထူးကုသ ဆောင်တွေကို ရောက်လာသူ အရေအတွက် သိသိသာသာ များလာတာမျိုးတော့ မရှိသလို၊ သေဆုံးမှုနှုန်း တိုးလာတာမျိုးလည်း မရှိဘူးလို့ မစ္စတာ Kluge က ပြောပါတယ်။

ဥရောနိုင်ငံတွေအနေနဲ့ ကာကွယ်ဆေးထိုးပြီးသူ အရေအတွက် အများအပြားရှိတာ၊ အိုမီခရွန်ပိုး ခံနိုင်ရည်ရှိလာနေတဲ့ အခြေအနေတွေကြောင့် ရောဂါကူးစက်မှုတွေကို ထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့ အခွင့်အလမ်း ရှိနေတယ်ဆိုတာကိုလည်း သူက ထပ်မံ သတိပေးပါတယ်။

အာဖရိကမှာတော့ COVID-19 ကူးစက်မှုတွေ တတိယ သီတင်းပတ် ဆက်တိုက် ကျဆင်းလာပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ သီတင်းပတ်အတွင်း ရောဂါကူးစက်မှုနှုန်းက အဲ့ဒီအရင် သီတင်းပတ်ကထက် ၁၅ % လောက် ကျဆင်းသွားသလို သေဆုံးမှုနှုန်း ဟာလည်း ၅ % ကျဆင်းသွားတယ်လို့ အာဖရိက ဒေသဆိုင်ရာ WHO ရုံးက ကြာသပတေးနေ့က ပြောပါတယ်။ အာဖရိကတိုက်မှာ ဒီရောဂါ ကူးစက်သူပေါင်း ၁၁ သန်းနီးပါးနဲ့ သေဆုံးသူ ၂ သိန်း ၃ သောင်းကျော် ရှိပါတယ်။

အာရှဒေသဘက်မှာတော့ အထူးသဖြင့် ဂျပန်နဲ့ တောင်ကိုရီးယား နိုင်ငံတွေမှာ နေ့စဉ်ကူးစက်မှုနှုန်း သိသိသာသာ တိုးနေဆဲ ဖြစ်ပြီး ရောဂါ ထိန်းချုပ်ရေး ကန့်သတ်ချက်တွေ သက်တမ်းတိုး ထားပါတယ်။

