ကာကြယ္ေဆးတန္းတူျဖန္႔ျဖဴးေရး အရွိန္ျမွင့္လုပ္ေဆာင္ဖို႔ IMF နဲ႔ WHO တိုက္တြန္း

[Zawgyi/Unicode]

တႏွစ္ခြဲၾကာ ကမၻာတ၀ွမ္းလုံး ရင္ဆုိင္ေနရတဲ့ COVID-19 ကပ္ေရာဂါကို အဆုံးသတ္ႏုိ္္င္ေအာင္ ကာကြယ္ေဆးတန္းတူျဖန္႔ျဖဴးေရး အစီအစဥ္ေတြ အရွိန္ျမင့္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ဖို႔ ၀ိုင္း၀န္းကူညီၾကပါဆိုၿပီး ၾသဇာႀကီးတဲ့ ဘ႑ာေရး၊ က်န္းမာေရးနဲ႔ ကုန္သြယ္ေရးအဖြဲ႔အစည္းေခါင္းေဆာင္ေတြက အစိုးရေတြကို တုိက္တြန္းလိုက္ၾကပါတယ္။

"ကပ္ေရာဂါႏွစ္ဆတိုးရင္ စီးပြါးေရးျပန္လည္နာလန္ထူဖို႔ ႏုိင္ငံအားလုံး ႏွစ္ဆလုပ္ကိုင္ရတဲ့အတြက္ က်မတို႔သိပ္ကို စိုးရိမ္ပါတယ္။ IMF ရဲ ႔ စာရင္းဇယားေတြအရ ကမၻာ့ကုန္ထုတ္လုပ္မႈအားေကာင္းလာေအာင္ အထိေရာက္ဆုံးလုပ္နုိင္ဖို႔ဆိုတာ ကာကြယ္ေဆး အေပၚမွာမူတည္ေနပါတယ္။ ကာကြယ္ေဆးဆုိင္ရာမူ၀ါဒဟာ စီးပြါးေရးဆုိင္ရာမူ၀ါဒျဖစ္ပါတယ္။" လို႔ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာေငြေၾကးရန္ပုံေငြအဖြဲ႔ IMF စီမံေရးရာဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴး Kristalina Georgieva ကေျပာသြားပါတယ္။

ဆင္းရဲႏြမ္းပါးတဲ့ ႏုိင္ငံေတြအပါအ၀င္ တကမၻာလုံးကို ကာကြယ္ေဆး အလ်င္အျမန္ ျဖန္႔ျဖဴးမယ့္အစီအစဥ္အတြက္ ေဒၚလာဘီလီယံ ၅၀ အေရးေပၚလိုအပ္ေနတာပါ။ ဒီကိစၥကို သက္ဆုိင္ရာ အစိုးရေတြ ခ်က္ခ်င္းတုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြက္တာေတြ မလုပ္ရင္ ကိုဗစ္ကပ္ေရာဂါကူးစက္မႈလိႈိင္းနဲ႔ ဆက္ၿပီးရင္ဆုိင္ေနရမွာျဖစ္တဲ့အတြက္ ဗီဇေျပာင္း ကိုဗစ္ပိုးေၾကာင့္ ကမၻာ့စီးပြါးေရးျပန္လည္နာလန္ထူေရးမွာ သက္ေရာက္မႈရွိလိမ့္မယ္လို႔ ကမၻာ့ကုန္သြယ္ေရးအဖြ႔ဲ WTO ကမၻာ့ဘဏ္အုပ္စု WBG ၊ ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႔ WHO နဲ႔ IMF တို႔က ပူးေပါင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ခဲ့ၾကပါတယ္။

ကာကြယ္ေဆးကသာ ကပ္ေရာဂါသံသရာကို အဆုံးသတ္ႏုိင္လိမ့္မယ္လို႔လည္း WHO ကေျပာပါတယ္။ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးအတြက္ ကာကြယ္ေဆး၊ ေအာက္ဆီဂ်င္၊ စမ္းသပ္စစ္ေဆးမႈန႔ဲ ကုသေရးပိုင္းမွာလည္း အစိုးရအဖြဲ႔ေတြ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံၾကဖို႔လည္း ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံ၊ ဂ်နီဗာၿမိဳ ႔မွာက်င္းပတဲ့ WHO ညီလာခံကေန IMF၊ WTO၊ WBG နဲ႔ WHO ေခါင္းေဆာင္ေတြက ေၾကျငာခ်က္ထုတ္ တုိက္တြန္းထားၾကပါတယ္။

[Unicode Version]

ကာကွယ်ဆေးတန်းတူဖြန့်ဖြူးရေး အရှိန်မြှင့်လုပ်ဆောင်ဖို့ IMF နဲ့ WHO တိုက်တွန်း

တနှစ်ခွဲကြာ ကမ္ဘာတဝှမ်းလုံး ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ COVID-19 ကပ်ရောဂါကို အဆုံးသတ်နို်င်အောင် ကာကွယ်ဆေးတန်းတူဖြန့်ဖြူးရေး အစီအစဉ်တွေ အရှိန်မြင့်ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ ဝိုင်းဝန်းကူညီကြပါဆိုပြီး သြဇာကြီးတဲ့ ဘဏ္ဍာရေး၊ ကျန်းမာရေးနဲ့ ကုန်သွယ်ရေးအဖွဲ့အစည်းခေါင်းဆောင်တွေက အစိုးရတွေကို တိုက်တွန်းလိုက်ကြပါတယ်။

"ကပ်ရောဂါနှစ်ဆတိုးရင် စီးပွါးရေးပြန်လည်နာလန်ထူဖို့ နိုင်ငံအားလုံး နှစ်ဆလုပ်ကိုင်ရတဲ့အတွက် ကျမတို့သိပ်ကို စိုးရိမ်ပါတယ်။ IMF ရဲ့ စာရင်းဇယားတွေအရ ကမ္ဘာ့ကုန်ထုတ်လုပ်မှုအားကောင်းလာအောင် အထိရောက်ဆုံးလုပ်နိုင်ဖို့ဆိုတာ ကာကွယ်ဆေး အပေါ်မှာမူတည်နေပါတယ်။ ကာကွယ်ဆေးဆိုင်ရာမူဝါဒဟာ စီးပွါးရေးဆိုင်ရာမူဝါဒဖြစ်ပါတယ်။" လို့ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာငွေကြေးရန်ပုံငွေအဖွဲ့ IMF စီမံရေးရာဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူး Kristalina Georgieva ကပြောသွားပါတယ်။

ဆင်းရဲနွမ်းပါးတဲ့ နိုင်ငံတွေအပါအဝင် တကမ္ဘာလုံးကို ကာကွယ်ဆေး အလျင်အမြန် ဖြန့်ဖြူးမယ့်အစီအစဉ်အတွက် ဒေါ်လာဘီလီယံ ၅၀ အရေးပေါ်လိုအပ်နေတာပါ။ ဒီကိစ္စကို သက်ဆိုင်ရာ အစိုးရတွေ ချက်ချင်းတုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်တာတွေ မလုပ်ရင် ကိုဗစ်ကပ်ရောဂါကူးစက်မှုလှိုင်းနဲ့ ဆက်ပြီးရင်ဆိုင်နေရမှာဖြစ်တဲ့အတွက် ဗီဇပြောင်း ကိုဗစ်ပိုးကြောင့် ကမ္ဘာ့စီးပွါးရေးပြန်လည်နာလန်ထူရေးမှာ သက်ရောက်မှုရှိလိမ့်မယ်လို့ ကမ္ဘာ့ကုန်သွယ်ရေးအဖွ့ဲ WTO ကမ္ဘာ့ဘဏ်အုပ်စု WBG ၊ ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO နဲ့ IMF တို့က ပူးပေါင်းထုတ်ပြန်ချက်ခဲ့ကြပါတယ်။

ကာကွယ်ဆေးကသာ ကပ်ရောဂါသံသရာကို အဆုံးသတ်နိုင်လိမ့်မယ်လို့လည်း WHO ကပြောပါတယ်။ ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးအတွက် ကာကွယ်ဆေး၊ အောက်ဆီဂျင်၊ စမ်းသပ်စစ်ဆေးမှုနဲ့ ကုသရေးပိုင်းမှာလည်း အစိုးရအဖွဲ့တွေ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံကြဖို့လည်း ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ၊ ဂျနီဗာမြို့မှာကျင်းပတဲ့ WHO ညီလာခံကနေ IMF၊ WTO၊ WBG နဲ့ WHO ခေါင်းဆောင်တွေက ကြေငြာချက်ထုတ် တိုက်တွန်းထားကြပါတယ်။