ျပန္ဖြင့္ေတာ့မယ့္ တ႐ုတ္ျမန္မာနယ္စပ္နဲ႔ ကိုဗစ္စိုးရိမ္မႈ 

ပြန်ဖွင့်တော့မယ့် တရုတ်မြန်မာနယ်စပ်နဲ့ ကိုဗစ်စိုးရိမ်မှု

တရုတ်မြန်မာနယ်စပ်ဂိတ်ကို အခုလာမယ့် ဇန်နဝါရီလ ၈ ရက်မှာ ပြန်ဖွင့်ပေးမယ်လို့ ကြေညာထားတဲ့ တရုတ်နိုင်ငံက သူ့နိုင်ငံကိုလာမယ့် နိုင်ငံခြားသားတွေအတွက် ကိုဗစ်ကန့်သတ်ချက်တွေကိုလည်း ဖြေလျှော့ပေးထားပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တရုတ်နိုင်ငံတွင်း ကိုဗစ်ကူးစက်မှုတွေ တိုးများလာတဲ့သတင်းတွေကြောင့် မြန်မာအပါအဝင် အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေမှာ ရောဂါကာကွယ်ရေးအဆင်သင့်ဖြစ်ပြီလား မေးခွန်းတွေထွက်ပေါ်နေတဲ့အကြောင်း ရန်ကုန် သတင်းပေးပို့တာကို ကိုငြိမ်းချမ်းက တင်ပြပေးထားပါတယ်။

မြန်မာနိုင်ငံအပါအဝင် တရုတ်-ယူနန်ပြည်နယ်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့နိုင်ငံတွေရဲ့ နယ်စပ်ဂိတ်တွေကို ဇန်နဝါရီ ၈ ရက်မှာ ပြန်ဖွင့်ပေးမယ်လို့ ယူနန်ပြည်နယ်၊ နိုင်ငံခြားရေးဌာနဘက်က ကြေညာချက်အသီးသီး ထုတ်ထားပါတယ်။ သုံးနှစ်လောက်ရပ်တန့်နေတဲ့ နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးပြန်စနိုင်ဖို့ ကုန်သည်တွေကမျှော်လင့်နေကြပေမဲ့ တဘက်မှာလည်း တရုတ်နိုင်ငံထဲ ဆိုးရွားတဲ့ကိုဗစ်ကူးစက်မှုတွေကြောင့် နယ်စပ်ဂိတ်တွေ ဘယ်လိုဖြစ်လာမလဲဆိုတာ ကုန်သည်တွေက မှန်းရခက်နေပါတယ်။ ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း မူဆယ်နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးက မြန်မာတာဝန်ရှိသူတွေကတော့ မြန်မာဘက်က ဖွင့်မယ်၊ မဖွင့်ဘူးဆိုတာကို ဒီနေ့အထိ အကြောင်းမပြန်သေးပါဘူး။ ဒီအခြေအနေကို စောင့်ကြည့်နေကြောင်း မူဆယ် သစ်သီးဝလံကုန်စည်ဒိုင် ဒုဥက္ကဋ္ဌ စိုင်းခင်မောင်က ဗွီအိုအေကို ပြောပါတယ်။

" တရုတ်ဘက်ကတော့ သေချာတယ်။ သူတို့ကတော့ ဖွင့်မယ်လို့ပြောတယ်။ ဒါပေမဲ့ နှစ်နိုင်ငံ ဂိတ်ပေါက်ဆိုတာက နှစ်နိုင်ငံလုံးနဲ့ သက်ဆိုင်တော့ တဖက်သတ်ဖွင့်လို့လည်း မရဘူး။ ဒါပေမဲ့ ၈ ရက်နေ့အထိ စောင့်ကြည့်ရမယ်။ အရပ်သားစကားနဲ့ ပြောရရင် သူတို့ ဘက်ကဖြစ်တဲ့ ရောဂါက နည်းနည်း အားပြင်းနေသေးတယ်။ ဒီဘက်ကတော့ အားပျော့သွားပြီ။ ဒါပေမဲ့ အချိန်ကာလတခုက အားလုံးကို ကုစားသွားမှာပါ။ အဓိကတော့ အားလုံးပွင့်သွားပြီ ဆိုရင်တော့ အားလုံးအဆင်ပြေသွားမှာပါ။"

မြန်မာနဲ့ထိစပ်နေတဲ့ ယူနန်ပြည်နယ်၊ ရွှေလီမြို့မှာလည်း တမြို့လုံးနီးပါး ကူးစက်နေကြောင်း မူဆယ်မြို့က ကုန်သည်တွေက ပြောပါတယ်။ ဒီနှုန်းအတိုင်းသာ ကူးစက်နေတယ်ဆိုရင် ကုန်သွယ်ရေးဂိတ်ကို ပြန်ဖွင့်တာထက် မဖွင့်တာက ပိုကောင်းကြောင်း ကုန်သည်တွေက ပြောပါတယ်။ တရုတ်ဘက်က မြန်မာတာဝန်ရှိသူတွေရဲ့ သဘောထားကို မေးမြန်းထားပေမဲ့ မြန်မာဘက်ကတော့ ဗဟိုအဆင့်ရဲ့ ခွင့်ပြုချက်ကို စောင့်ဆိုင်းဖို့ တရုတ်ဘက်ကို အကြောင်းပြန်ထားတာပါ။ မူဆယ်ကုန်သည်အသင်းရဲ့ တာဝန်ရှိသူတဦးက အခုလိုပြောပါတယ်။

"၈ ရက်နေ့ကျနော်တို့ဘက်က ဖွင့်ပေးမယ် ဆိုတာကတော့ နယ်စပ်အာဏာပိုင်အဆင့်နဲ့ မပြီးပါဘူးဆိုပြီး အကြောင်းပြန်ထားတယ်။ ဒါကြောင့် ကူမင်းမှာရှိတဲ့ မြန်မာသံရုံးနဲ့ ဆက် သွယ်ပြီးတော့ပဲ ဖွင့်ဖို့ကိစ္စကို ဆောင်ရွက်ပါတဲ့။ အထက်က သံတမန်ကိစ္စနဲ့ ဆောင်ရွက်ပြီးလို့ရှိရင် ကျနော်တို့ ဗဟိုအစိုးရကနေပြီးတော့ ဖွင့်မယ်၊ မဖွင့်ဘူးဆိုတာကို ညွှန်ကြားလိမ့်မယ်ပေါ့လေ။ သူတို့က တအားဖွင့်ချင်နေပြီ။ သူတို့ထဲမှာ ဆန္ဒပြတဲ့သူတွေ၊ ရွှေလီမှာဆို ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် သတ်သေတဲ့သူတွေ အများကြီး။ စီးပွားရေး၊ ဆောက်လုပ်ရေး ကန်ထရိုက်တွေ ဘာတွေ။ ပြောရဲတာက ၈ ရက်နေ့ မဖွင့်နိုင်တော့ဘူး။"

ပြည်ဝင်ခရီးစဉ်တွေအတွက် ကိုဗစ်ကန့်သတ်ချက်တွေကိုလည်း တရုတ်က ဖြေလျှော့လိုက်ပါတယ်။ ၄၈ နာရီအတွင်း ကိုဗစ်စစ်ဆေးထားတဲ့ အထောက်အထားတခုပဲ စစ်ဆေးတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ တရုတ်နှစ်သစ်ကူးနီးလာချိန် တရုတ်နိုင်ငံအဝန်းမှာ ကိုဗစ်ရောဂါပိုးကူးစက်မှုတွေ၊ သေဆုံးမှုတွေက များပြားနေပါတယ်။ တရုတ်နယ်စပ်ဂိတ်တွေ ဖွင့်တာနဲ့အတူ ရောဂါကူးစက်မှုတွေအတွက် မြန်မာဘက်မှာလည် စိုးရိမ်မှုတွေ ရှိနေတာပါ။ ကျန်းမာရေး ပညာရှင်တဦးကတော့ မြန်မာနိုင်ငံအတွက် ယခင် ကိုဗစ်တတိယလှိုင်းလောက် စိုးရိမ်စရာမရှိပေမဲ့ အခြေခံ ရောဂါကာကွယ်ရေးစည်းကမ်းတွေကိုတော့ ဆက်ပြီးလိုက်နာသင့်တယ်လို့ သူကပြောပါတယ်။

"အဲဒီကောင်ကတော့ new strain သက်သက်ကြီးတော့၊ ဟိုဘက်ကပါလာတဲ့ဟာတော့ ဒီဘက်က ရှိတဲ့ဟာနဲ့တော့ new strain (ဗိုင်းရပ်စ်မျိုးကွဲသစ်) တွေတော့ ထပ်တော့ ပေါ်လာဦးမယ်ပေါ့နော်။ ကိုဗစ်ကတော့ ဘယ်လိုပြောရမလဲ စိုးရိမ်စရာ ကြီးကြီးမားမားတော့ ကျနော်တို့နိုင်ငံမှာဆိုရင် flu (တုပ်ကွေး)လိုမျိုးပဲ ကျန်ခဲ့မယ်ထင်တယ်။ ကာကွယ်ဆေးကလည်း တော်တော်များများကလည်း ထိုးထားကြတယ်၊ ကိုယ်ခံအားတွေ ကလည်း ထွက်ပြီးသားဆိုတော့လေ။ အရမ်းကြီး third wave လောက် ဆိုးဆိုးရွားရွားကြီး မဖြစ်လောက်ဘူးလို့ ကျနော်တော့ ထင်တယ်။"

မြန်မာ၊ လာအို၊ ကမ္ဘောဒီးယား၊ ဟောင်ကောင်၊ နိပေါ စတဲ့နိုင်ငံတွေနဲ့ နယ်စပ်ဖြေလျှော့မှုတွေကို တရုတ်ဘက်က စတင်လုပ်ဆောင် လာပေမဲ့ နိပေါနဲ့ ကမ္ဘောဒီးယား နိုင်ငံတွေကတော့ တရုတ်ဘက်က ကူးစက်မှုတွေကို စိုးရိမ်ကြောင်း ထုတ်ဖော်ပြောထားပါတယ်။ ကမ္ဘောဒီယားဝန်ကြီးချုပ် မစ္စတာဟွန်ဆန်ကတော့ ကိုဗစ်စည်းကမ်းတွေကို တခြားနိုင်ငံရဲ့ ပုံစံအတိုင်း ထပ်တူကျလိုက်လုပ်မှာ မဟုတ်ဘူးလို့ ပြောလိုက်ပါတယ်။ သူ့အနေနဲ့ တရုတ်ပြည်မကြီးက ပိုပြီးအန္တရာယ်များတဲ့ ကိုရိုနာမျိုးကွဲတွေအတွက် စိုးရိမ်နေကြောင်းလည်း ဖနွမ်းပင်ပို့စ် သတင်းစာက ရေးသား၊ ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။

မြန်မာဘက်ကတော့ နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးနဲ့ တရုတ်ရဲ့ကိုဗစ်ကူးစက်မှု ဒီနှစ်ခုကြားမှာ ဘယ်လိုအစီအမံတွေနဲ့ ဆက်လုပ်မလဲဆိုတာ စောင့်ကြည့်ရဦးမယ်လို့ နယ်စပ်စီးပွားရေးကို မှီခိုနေသူတွေက ပြောနေကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။