အေသးစိတ္ ဖတ္႐ႈရန္ Show less

စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး သက္ဆိုး႐ွည္လာတာနဲ႔အမွ် နက္ရိွဳင္းတဲ့ အတိဒုကၡ ႀကဳံေနလာရခ်ိန္မွာ ျပည္သူတခ်ဳိ ႔က ႏိုင္ငံတကာ အကူအညီကို ေတာင့္တလာၾကသလို တခ်ဳိ ႔ကလဲ အားမလိုအားမရ ျဖစ္ေနၾကပါတယ္။ ျမန္မာ့ပဋိပကၡ ေျပလည္ေရးအတြက္ ႏိုင္ငံတကာက ဘာလုပ္ေပးႏိုင္မလဲ။ ဦးေက်ာ္ဇံသာ,ကို မျမသဇင္ေအာင္က ေမးျမန္းေဆြးေႏြးထားပါတယ္။

ေမး ။ ။ မဂၤလာပါ ဦးေက်ာ္ဇံသာ။ ဒီတပတ္ေတာ့ ႏုိင္ငံတကာဖိအားေတြက ျမန္မာႏိုင္ငံေရး အက်ပ္အတည္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ဘယ္ေလာက္ထိ ထိေရာက္သလဲနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေဆြးေႏြးေပးေစခ်င္ပါတယ္ ဆရာ။ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရး အက်ပ္အတည္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ႏုိင္ငံတကာက ပိုၿပီးေတာ့ တြန္းအားေတြေပးလာတယ္။ ေနာက္တခါ ပိုၿပီးေတာ့ စိုးရိမ္တဲ့ အေနအထားေတြ ရိွလာတဲ့အခ်ိန္မွာပဲ အာဆီယံက ၾကားဝင္ဖို႔ ႀကိဳးစားလာတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ အာဆီယံမွာ အရင္တုန္းက ဘရူးႏုိင္းနဲ႔ ကေမၻာဒီးယားတုိ႔ကလည္း ၾကားဝင္ဖို႔ ႀကိဳးစားခဲ့တယ္ဆိုေပမဲ့ အင္ဒိုနီးရွားက ပိုၿပီးေတာ့ ထဲထဲဝင္ဝင္ ႀကိဳးပမ္းလာတာကိုလည္း ေတြ႔ရတယ္။ အဲဒီေတာ့ လက္ရိွ အာဆီယံဥကၠ႒အေနနဲ႔ အရင္က အာဆီယံဥကၠ႒ေတြနဲ႔ ဘယ္လိုမ်ဳိး အာသာခ်က္ေတြ ရိွပါသလဲ ဆရာ။

ေျဖ ။ ။ အားသာခ်က္ အမ်ားႀကီး ရိွပါတယ္။ အင္ဒိုနီးရွားက အာဆီယံထဲမွာ အင္အားအႀကီးဆံုးႏိုင္ငံ ျဖစ္တယ္။ စီးပြားေရးအားျဖင့္ေကာ၊ ဒီမိုကေရစီစနစ္ ခိုင္မာလာတဲ့ ႏုိင္ငံတႏိုင္ငံလည္း ျဖစ္တယ္။ ေနာက္ၿပီေတာ့ ျမန္မာနဲ႔တူတာက စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကို လူထုက ျဖဳတ္ခ်ၿပီးေတာ့ ေတာ္လွန္ေျပာင္းလဲလာတဲ့ ႏိုင္ငံ ျဖစ္တယ္။ ဒါလည္း အားသာတယ္။ ဒါ့အျပင္ ႏိုင္ငံတကာ ကမၻာ့အေရးမွာလည္း အင္ဒိုနီးရွားက အေရးပါတယ္။ G20 အစည္းအေဝးကို ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပႏိုင္ခဲ့တယ္ စတာေတြနဲ႔ဆိုေတာ့ သူတုိ႔ႏုိင္ငံေခါင္းေဆာင္ျဖစ္တဲ့ သမၼတ Joko Widodo အေနနဲ႔လည္း သူ႔ရဲ ႔သိကၡာကို တင္ခ်င္တဲ့သေဘာလည္း ရိွေနတယ္ဆိုေတာ့ ဆႏၵေကာ၊ တကယ္လုပ္ႏုိင္တဲ့ အေျခအေနေကာ ရိွတယ္လို႔ ဆိုရမွာပါ။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ေျပာရင္ အားသာခ်က္ေတြေပါ့။

ေမး ။ ။ ဒါေပမဲ့ ဆရာ။ အာဆီယံမွာက ရိွေနတာက ဘံုသေဘာတူညီခ်က္လည္း ရိွတယ္။ ေနာက္တခုက တႏုိင္ငံနဲ႔ တႏုိင္ငံၾကားမွာ ၾကားဝင္မစြက္ေရး မူဝါဒလည္း ရိွေနတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သိပ္ၿပီေတာ့ ထင္သေလာက္ ေရွ ႔မတုိးႏိုင္တာကိုလည္း ေတြ႔ရတယ္ ဆရာ။ ဒီေတာ့ အဖြဲ႔ဝင္အာဆီယံႏုိင္ငံေတြအေနနဲ႔ ဘယ္လို အခန္းက႑ကေနၿပီေတာ့ ပါဝင္လာသင့္တယ္လို႔ ထင္သလဲ ဆရာ။

ေျဖ ။ ။ အာဆီယံမွာ အခုခ်မွတ္ထားတာကေတာ့ ဘံုသေဘာတူညီခ်က္ (၅) ခ်က္ 'Five-Point Consensus - 5PC' ေပါ့။ အဲဒီဘံုသေဘာတူညီခ်က္ (၅) ခ်က္ကိုပဲ အခိုင္အမာလုပ္ႏိုင္တဲ့ အေျခအေန ရိွပါတယ္။ ေစာေစာက ျမသဇင္ ေျပာသလိုပဲ အာဆီယံမွာ ဘံုသေဘာတူညီခ်က္၊ the Principle of Non-Interference - ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္မႈ မလုပ္ရ စသည္အခ်က္ေတြ ရိွတယ္။ ဒီဘံုသေဘာတူညီခ်က္ (၅) ခ်က္ ရရိွျခင္းသည္ပင္ အာဆီယံရဲ ႔ ေအာင္ျမင္မႈတခု ျဖစ္တယ္လို႔ ေျပာရမယ္။ ဒီေလာက္ရဖို႔အတြက္ကို ေတာ္ေတာ္ေလး ညိွယူခဲ့ရတယ္။ အဲဒီဘံုသေဘာတူညီခ်က္ (၅) ခ်က္ကို စစ္ေကာင္စီလည္း သေဘာတူညီၿပီ၊ လက္ခံၿပီ ျဖစ္တယ္ဆိုေတာ့ ဒါက ေတာ္ေတာ္ေလး အေရးပါတဲ့အခ်က္ပါ။ အာဆီယံက ဒီ သေဘာတူညီခ်က္ (၅) ခ်က္ကိုပဲ ဆက္ၿပီးေတာ့ တြန္းရမယ့္သေဘာ ရိွပါတယ္ဆိုေတာ့ အင္ဒိုနီးရွားက ေစာေစာကေျပာခဲ့တဲ့ အားသာခ်က္ေတြ ရိွေနေတာ့ ဒီ (၅) ခ်က္ကို ဘယ္လိုဆက္ၿပီးေတာ့ တြန္းႏိုင္မလဲ။ သူ႔ရဲ ႔အင္အားနဲ႔ ေစာေစာကေျပာတဲ့ အားသာခ်က္ေတြနဲ႔ ဘရူးႏိုင္း၊ ကေမၻာဒီးယားတုိ႔ မတြန္းႏိုင္ခဲ့တာကို သူ႔ရဲ ႔အင္အားနဲ႔ အားသာခ်က္ေတြနဲ႔ ဘယ္လိုဆက္ၿပီး တြန္းႏိုင္မလဲဆိုတာကိုပဲ သူ႔ရဲ ႔ အဓိကက်တဲ့ အေျခအေန ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒါကိုပဲ က်ေနာ္တုိ႔ ၾကည့္ရမွာေပါ့။

ေမး ။ ။ ဒါဆိုရင္ ကုလသမဂၢရဲ ႔ အေနအထားက ဘယ္လိုရိွလဲ။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ကုလသမဂၢအေနနဲ႔ ဘယ္လို ဖိအားေတြေပးႏုိင္သလဲ။ ေနာက္တခုက အေမရိကန္ အေနာက္ႏုိင္ငံေတြ သူတုိ႔ကေကာ ဘယ္လိုအေနအထား ရိွသလဲဆရာ။

ေျဖ ။ ။ အခု အာဆီယံဥကၠ႒ ျဖစ္ေနတဲ့ အင္ဒိုနီးရွားက ျမန္မာ့အေရးကို ကိုင္တြယ္ဖို႔အတြက္ အထူးကိုယ္စားလွယ္ရံုးတရံုး သီးျခားဖြင့္တယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးကလည္း တေလာတုန္းကပဲ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢ အထူးကိုယ္စားလွယ္နဲ႔ ေတြ႔တယ္ဆိုေတာ့ ကုလသမဂၢက အာဆီယံကိုပဲ အဓိကထား တြန္းေနတဲ့သေဘာကို ေတြ႔ရတယ္။ ဆိုေတာ့ အာဆီယံဘက္က ေျပာတာကေတာ့၊ အင္ဒိုနီးရွား ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးက သူတို႔ဟာ တုိးတက္မႈ ရိွခဲ့တယ္။ ဘယ္ေနရာမွာလည္းဆိုေတာ့ humanitarian စာနာမႈကူညီေထာက္ပံ့မႈ ေပးတဲ့ေနရာမွာ အားသာခ်က္ေတြ ေတြ႔ခဲ့တယ္။ ေအာင္ျမင္မႈေတြ ရခဲ့တယ္။ ကုလသမဂၢနဲ႔ ညိွႏိႈင္းေဆာင္ရြက္လိုတယ္လို႔ ေျပာတယ္။ ဆိုေတာ့ အဓိကအားျဖင့္ေတာ့ သူတုိိ႔က ဒါပဲတြန္းႏိုင္မွာပါ။ မူ (၅) ခ်က္နဲ႔ ပိုၿပီတြန္းႏိုင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ အေနာက္ႏိုင္ငံေတြတို႔ ဘာတို႔ကို ေျပာရရင္ မ်ားေသာအားျဖင့္က အေမရိကန္ ဦးေဆာင္တဲ့အင္အားစုေတြကေတာ့ ယူကရိန္းစစ္ပြဲနဲ႔ သိပ္ၿပီးေတာ့ အလုပ္ရွဳပ္ေနေတာ့ ျမန္မာ့အေရးကို သိပ္ၿပီးေတာ့ ေလာေလာဆယ္မွာ ဂရုမစိုက္ႏုိင္ဘူးလို႔ သံုးသပ္ၾကပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္း ယူကရိန္းစစ္ပြဲကို ေျပလည္ေစခ်င္တယ္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ေျဖရွင္းေစခ်င္တဲ့ အေနာက္ႏုိင္ငံေတြ အမ်ားႀကီး ေပၚေပါက္လာၿပီ။ ဥေရာပသမဂၢနဲ႔ စပိန္ႏိုင္ငံ၊ ျပင္သစ္တုိ႔က တဦးခ်င္းႀကိဳးပမ္းလာၾကတာေတြကို ေတြ႔ရတယ္ဆိုေတာ့ အဲဒီအေျခအေနေတြကို ၾကည့္ၿပီးေတာ့ အဲဒီဘက္မွာ ေကာက္ရင္လည္းပဲ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚလည္း ပိုၿပီးအားျဖည့္ၿပီေတာ့ လုပ္လာႏိုင္မလားဆိုတာေတြကို ၾကည့္ရမွာေပါ့။

ေမး ။ ။ ဒါေပမဲ့ တဘက္မွာၾကေတာ့ ျပည္ပႏိုင္ငံေတြအေနနဲ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံအေရးမွာ ပထဝီဝင္အက်ဳိးစီးပြားအတြက္ အသံုးခ်ေနတယ္လို႔ ယူဆတဲ့အျမင္ေတြလည္း ရိွေနတယ္ ဆရာ။ အဲဒီလိုေျပာမယ္ဆိုရင္ ျမန္မာႏုိင္ငံနဲ႔ နီးနီးစပ္စပ္ ဆက္ဆံေနတဲ့ တရုတ္ႏုိင္ငံအေနနဲ႔ ဒီအေရးမွာ သူက ဦးေဆာင္ၿပီးေတာ့ ပါဝင္ေဆြးေႏြးလာႏိုင္တာ၊ ၾကားဝင္ေစ့စပ္ဖုိ႔ ႀကိဳးစားလာႏိုင္တဲ့ အေနအထားမ်ဳိး ရိွပါသလား။ အဲဒီလိုရိွတယ္ဆိုရင္ေကာ ျမန္မာျပည္သူေတြဘက္က လက္ခံပါ့မလား ဆရာ။

ေျဖ ။ ။ ဘယ္ႏုိင္ငံမဆို ျမန္မာ့အိမ္နီးခ်င္းသာ မဟုတ္ဘူး၊ ကမၻာေပၚမွာ ႏိုင္ငံတုိင္းဟာ ဘာလုပ္လုပ္ သူတုိ႔ႏုိင္ငံရဲ ႔ အမ်ဳိးသားေရး အက်ဳိးစီးပြားလို႔ ေခၚတာေပါ့။ သူတုိ႔ႏုိင္ငံ အက်ဳိးစီးပြား ဘယ္လိုရရိွမလဲဆိုတာကို အဓိကထားၿပီး၊ တြက္ၿပီးေတာ့ လုပ္ၾကတာပါ။ သူမ်ားကို ေစတနာသက္သက္နဲ႔ လုပ္ေပးမယ္ဆိုတာေတာ့ မရိွပါဘူး။ ျမန္မာ့အိမ္နီးခ်င္းေတြလည္း ဒီအတိုင္းပါပဲ။ အထူးသျဖင့္ အိႏိၵယ - the biggest democracy in the world လို႔ ေၾကြးေၾကာ္ေနေပမဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ဒီမိုကေရစီ ပစ္ပယ္ခံေနရတယ္၊ ခ်ဳိးႏိွမ္ခံေနရတယ္ဆိုတာကို ဘာမွဝင္မေျပာဘူး။ သူတုိ႔အက်ဳိးစီးပြားအတြက္ တြက္ၾကတယ္။ ငါတို႔အတြက္ ဘယ္လိုျဖစ္မလဲဆိုတာကို တြက္ၾကတယ္။ ထိုင္းလည္းပဲ အဲဒီအတိုင္းပဲ။ အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံအားလံုးပါပဲ။ အာဆီယံလည္း ျမန္မာႏုိင္ငံကို ေစတနာ ရိွတာထက္၊ အာဆီယံ လုပ္ေနၿပီးေတာ့ ျမန္မာ့အေရးကို မလုပ္ႏုိင္ဘူးလားဆိုတဲ့ အေျပာခံရမယ့္ သူတုိ႔အက်ဳိးစီးပြား ထိခိုက္မွာစိုးလို႔ ဝင္ေျပာေနတာ ျဖစ္တယ္လို႔လည္း ေျပာတယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ ႔ ျပႆနာက အာဆီယေဒသတခုလံုးကိုု လႊမ္းၿခံဳလာႏိုင္လို႔ ဒါကို ကာကြယ္ခ်င္လုိ႔ လုပ္တယ္ဆိုေတာ့ အားလံုးက သူတုိ႔အက်ဳိးစီးပြားအတြက္ပါပဲ။

တရုတ္ကလည္း သူတုိ႔အက်ဳိးစီးပြားအတြက္ လုပ္တယ္ဆိုတာ ေသခ်ာပါတယ္။ တရုတ္ရဲ ႔ အက်ဳိးစီးပြားက အႀကီးက်ယ္ဆံုးေပါ့။ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ သူတုိ႔ရဲ ႔ interests ေတြက အမ်ားႀကီးပါ။ Strategic interest မဟာဗ်ဴဟာအရေကာ၊ စီးပြားေရးအရေကာ အိႏိၵယသမုဒၵရာကို ထြက္ခ်င္တယ္ဆိုေတာ့ ဒီဟာေတြအတြက္ အဓိကထားလုပ္ေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ သို႔ေပမဲ့ ဘယ္အတြက္ပဲလုပ္လုပ္ တိုင္းျပည္ေကာင္းဖို႔အတြက္ လက္ခံရမွာပဲ။ ျမန္မာျပည္သူေတြ သေဘာထားကို ေမးရင္ - မင္းတို႔ အက်ဳိိးစီးပြားပါလို႔ လုပ္တယ္၊ ငါတုိ႔အတြက္ နည္းတယ္ဆိုၿပီး တြက္ေနလို႔ မရဘူး။ ကိုယ့္အတြက္ အက်ဳိးစီးပြားလည္း ရိွေနတယ္ဆုိရင္ Win-Win Situation ေပါ့။ ႏွစ္ဘက္စလံုး အက်ဳိးစီးပြားျဖစ္တာကို လုပ္တာပဲ သူတိုိ႔အက်ဳိးစီးပြားလုပ္လို႔ ျမန္မာျပည္ နစ္နာသြားမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ကန္႔ကြက္ရမွာေပါ့။ ႏွစ္ဘက္စလံုး အက်ဳိးရိွမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ကန္႔ကြက္စရာ မရိွဘူးလို႔ က်ေနာ္ ထင္ပါတယ္။

ေမး ။ ။ ဒဏ္ခတ္ပိတ္စို႔မႈေတြ ဆက္တိုက္ခ်လာတာကိုလည္း ေတြ႔ရတယ္။ ဒီလိုဒဏ္ခတ္ပိတ္စို႔မႈေတြက ျမန္မာ့အက်ပ္အတည္းကို ထိထိေရာက္ေရာက္ ေျဖရွင္းေပးႏိုင္မယ္လုိ႔ ထင္ပါသလား။ ဒီထက္ပိုၿပီးေတာ့ ထိေရာက္တဲ့ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ဳိး ရိွမယ္လို႔ေကာ ထင္ပါသလား။

ေျဖ ။ ။ Sanction - ဒဏ္ခတ္ပိတ္စို႔မႈက မထိေရာက္ဘူးဆိုၿပီးေတာ့ ပညာရွင္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက အစကတည္းက သံုးသပ္ခဲ့ၾကတာလည္း ရိွပါတယ္။ ဒဏ္ခတ္ပိတ္စို႔မႈေၾကာင့္ ဘာေျပာင္းလဲခဲ့သလဲ။ ပညာရွင္တခ်ဳိ ႔ရဲ ႔အျမင္။ တခ်ဳိ ႔ကေတာ့ sanction ပိုေပးေလ ေကာင္းေလဆုိၿပီး တြက္ၾကတယ္။ ႏွစ္ဘက္အျမင္ေတြေတာ့ ရိွၾကတယ္။ ဒါေပမဲ့ က်ေနာ္ စဥ္းစားၾကည့္တာေတာ့ ဒဏ္ခတ္ပိတ္စို႔မႈ ေပးေပမဲ့လည္း တဘက္က ပိတ္စို႔မႈကို ျမန္မာ့စစ္အာဏာရွင္ တက္လာကတည္းက ဘယ္ေလာက္အထိ ခုခံၿပီးေတာ့ ေနႏိုင္ခဲ့ၿပီပဲ။ ဗမာစစ္တပ္ရဲ ႔ mentality ေခၚမွာေပါ့ ႏုိင္ငံျခားအကူအညီ မလိုဘူး၊ ငါတို႔ ဖားငါး၊ သားငါး ရွာစားရင္ ရတယ္ဆိုၿပီး ႏုိင္ငံပိုင္သတင္းစာေတြမွာ ေၾကြးေၾကာ္ခဲ့ၾကတာ။ အခုဆုိရင္ ပိုဆိုးတာေပါ့။ အေနာက္ႏုိင္ငံေတြက sanction ေပးရင္၊ ရုရွားကေပးမယ္၊ အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံေတြက သူတုိ႔အက်ဳိးစီးပြားအတြက္ မလႊဲမေရွာင္သာ ေပးရတာ ရိွတယ္။ တရုတ္က ေပးမယ္ဆိုေတာ့ sanction က သိပ္ၿပီးေတာ့ ထိေရာက္တယ္လို႔ မထင္ပါဘူး။ တခ်ဳိ ႔ကေတာ့ အေမရိကန္က Burma Act အရ ပိုၿပီးေတာ့ ဖိဖိစီးစီးလုပ္ၿပီး sanction ပိုေပးမယ္၊ စာနာမႈအေထာက္အပံ့ ပိုေပးမယ္ဆိုတာေတာ့ပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္း တခ်ဳိ ႔က ဒါနဲ႔မရဘူး၊ sanction နဲ႔ေတာ့ မရဘူး၊ တကယ့္တိုက္ခိုက္ေရးအတြက္ အသံုးဝင္တဲ့ လက္နက္ပစၥည္းေတြေပးရင္ ျဖစ္မယ္ဆိုၿပီးေတာ့ ေတာင္းဆိုတဲ့လူေတြလည္း ရိွပါတယ္။ sanction ကေတာ့ သာမန္အားျဖင့္ေတာ့ သိပ္ၿပီးေတာ့ မထိေရာက္ပါဘူး။ ျပည္သူလူထုေတာင္ နစ္နာတယ္လို႔ တခ်ဳိ ႔ကေျပာၾကေသးတယ္။ အဲဒီလို အယူအဆေတြ ရိွၾကပါတယ္။

ေမး ။ ။ ပိုၿပီးေတာ့ ထိေရာက္ႏိုင္မယ့္ နည္းလမ္းမ်ဳိးဆိုရင္ ဘယ္လိုမ်ဳိး ရိွႏိုင္မလဲ။

ေျဖ ။ ။ ႏိုင္ငံတကာအကူအညီက ဘယ္ေလာက္ထိေရာက္ႏိုင္မလဲ။ တကယ္ေတာ့ အဓိကေတာ့ ျပည္တြင္းစစ္ဒဏ္ ျပႆနာကို ခံေနရတဲ့ ျပည္သူေတြက သိပ္နစ္နာတယ္။ သိပ္သနားဖို႔ေကာင္းတယ္။ ကေလးေတြ၊ ပညာေရး - အခုဆိုရင္ တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္ စာေမးပြဲ ေျဖဆိုမယ့့္သူေတာင္ အင္မတန္မွ နည္းပါးသြားခဲ့ၿပီ။ စာမွ သင္ခ်င္ၾကေသးလား စသျဖင့္ အစစအရာရာ နစ္နာတယ္။ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ က်န္းမာေရး - သူတုိ႔ေတြဘဝ သက္သာဖို႔ လုိပါတယ္။ သူတုိ႔အတြက္ေတာ့ ေပးႏုိင္သမွ်ေပးၾကပါလို႔ က်ေနာ္ကေတာ့ အဲဒါကို အဓိကေမွ်ာ္လင့္တယ္။ ဒါေပမဲ့လည္း sanction ေၾကာင့္ ပဋိပကၡရဲ ႔ အသြင္အျပင္ ေျပာင္းလဲသြားလိမ့္မယ္။ ဒီဘက္ႏိုင္လာလိမ့္မယ္လို႔ေတာ့ က်ေနာ္က မယံုၾကည္ဘူး။ အခ်ဳိ ႔ကေတာ့ ဒါကို ေမွ်ာ္လင့္ၾကတယ္။

ေမး ။ ။ အဲဒီေတာ့ ဒီမွာက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတိုင္းက ပဋိပကၡနဲ႔ ကင္းတယ္လို႔ေတာ့ မဆိုႏိုင္ပါဘူး။ အဲဒီေတာ့ အဓိကက်တာကေတာ့ ျပႆနာတခုကို ဘယ္လိုကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းႏုိင္သလဲဆိုတဲ့ အခ်က္က အဓိကက်တယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။ အခု ႏိုင္ငံတကာက ဖိအားေတြေပးေနတဲ့ေနရာမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံေရး အက်ပ္အတည္းေပၚမွာ ဘယ္ေလာက္အထိ ထိေရာက္မႈ ရိွေနတယ္လို႔ ထင္ပါသလဲ။

ေျဖ ။ ။ အခုနေျပာတဲ့ ေမးခြန္းနဲ႔ ခပ္ဆင္ဆင္ပါပဲ။ ဘယ္ေလာက္ပဲ ဖိအားေပးလို႔ကေတာ့ သိပ္ၿပီးေတာ့ မထိေရာက္လွပါဘူး။ ဖိအားလည္းပဲ သိပ္ၿပီးေတာ့ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ မရဘူး။ ဖိအားအျပင္းထန္ဆံုး ေပးႏိုင္တာက ကုလသမဂၢ ရိွတယ္။ ကုလသမဂၢမွာ လံုၿခံဳေရးေကာင္စီရဲ ႔ ဆံုးျဖတ္ခ်က္လိုတယ္။ လံုၿခံဳေရးေကာင္စီမွာ အၿမဲတမ္းအဖြဲ႔ဝင္ေတြက ဗီတိုအာဏာ ရိွတယ္ဆိုေတာ့ တရုတ္၊ ရုရွားတို႔ ရိွေနသမွ်ကာလပတ္လံုး သူတုိ႔က ပယ္ခ်ေနရင္ ဘာမွမထိေရာက္ဘူး။ ျမန္မာႏိုင္ငံကို arms embargo လုပ္မယ္၊ ကန္႔သတ္မယ္၊ ပိတ္္စို႔မယ္ဆိုတာကို သူတုိ႔ လက္မခံၾကဘူး။ ဒါနဲ႔ ျပင္းထန္တဲ့ ဖိအားလည္း မရဘူး။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ အေထြေထြညီလာခံ၊ ကုလသမဂၢ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြက non-binding ဒါကို မျဖစ္မေန လိုက္နာရမယ္ဆိုတာလည္း မဟုတ္ဘူးဆိုေတာ့ ေတာ္ေတာ္ခက္ပါတယ္။ က်ေနာ္ မွတ္မိတယ္ - ကုလသမဂၢမွာ ဦးသန္႔ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ လုပ္ခဲ့ၿပီးေတာ့ အၿငိမ္းစာယူတဲ့အခါၾကေတာ့ ကမၻာၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျပႆနာေပါင္းေျမာက္ျမားစြာကို သူ ႀကံဳခဲ့ရတယ္။ အဲဒီအထဲမွာ မေျဖရွင္းႏိုင္၊ မကိုင္တြယ္ႏိုင္ခဲ့တာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အားမလိုအားမရ ေျပာခဲ့တာက "Only the wearer knows where the shoe bites" - ဗမာလိုေျပာရင္ေတာ့ "ကိုယ္ဝမ္းနာ ကိုယ္သာသိ" ... ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ လုပ္ခဲ့တာ စာေရးႀကီးသာသာပဲ သိပ္ၿပီးေတာ့ ဆံုးျဖတ္မလုပ္ႏိုင္ဘူးဆိုၿပီး ေျပာခဲ့ပါတယ္။ အခုလည္း António Guterres ေျပာေနတာပဲ ထပ္ခါတလဲလဲ မၾကာခဏေျပာတယ္။ ဒါေပမဲ့လဲ လုပ္ပိုင္ခြင့္က မရိွတာဆိုေတာ့ ကုလသမဂၢကလည္း တကယ္တမ္း မထိေရာက္ႏိုင္ဘူး။ ဖိအားထက္ အေကာင္းဆံုးကေတာ့ ႏွစ္ဘက္နားလည္မႈရၿပီးေတာ့ ညိွႏိႈင္းႏုိင္မယ့္ဖိအားတခုပဲ ေပးရမယ္။ ဖိအားလည္း ေပးရမယ္၊ တြန္းအားလည္း ေပးရမယ္၊ ဆြဲေဆာင္မႈလည္း ရိွရမယ္။ အဲဒီလိုပံုစံမ်ဳိးနဲ႔ ႏွစ္ဘက္ေျပာလာမယ့္ အေျခအေနက အေရးႀကီးပါတယ္။ သို႔ေပမဲ့ ခက္ေနတာက ဗမာစစ္ေကာင္စီေခါင္းထဲမွာ ဒီဟာကို မရိွဘူး။ သူတို႔ႏုိင္မယ္၊ သူတို႔ျဖဳတ္ႏိုင္မယ္ဆိုတဲ့ ခံယူခ်က္ mentality နဲ႔ပဲ လုပ္ေနတယ္။

ေမး ။ ။ အဲဒါကိုလည္း ေမးခ်င္တာပါ။ တဘက္နဲ႔တဘက္ ညိွႏိႈင္းႏိုင္ဖို႔ တြန္းအားေပးရမယ္ဆုိတဲ့ ဆရာေျပာတဲ့အခ်က္ အဲဒါဆိုရင္ တဘက္နဲ႔တဘက္ၾကားမွာ ေျပလည္ဖုိ႔အတြက္ ညိွႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ဖို႔ဆိုတဲ့ သေဘာထားအျမင္ေကာ ရိွပါသလား။

ေျဖ ။ ။ အဲဒါလိုတာေပါ့။ က်ေနာ္ထင္တယ္ ဒီမိုကေရစီဘက္ကေတာ့ NLD, NUG သူတုိ႔ကေတာ့ ဒီမိုကေရစီကိုု ယံုၾကည္ၿပီး၊ ဒီမိုကေရစီသေဘာက မတူကြဲျပားတာေတြကို ညိွႏိႈင္းတဲ့သေဘာပဲ။ အၿမဲတမ္း ညိွႏိႈင္းရတယ္။ တဘက္ကေတာ့ စစ္ေကာင္စီ။ စစ္တပ္ဆိုတာ ဒီမိုကေရစီ မရိွဘူး။ လုပ္ကြာဆိုရင္ လုပ္ရၿပီး၊ သူတုိ႔ေျပာတာ မလုပ္လို႔ ဖမ္းတာ၊ အေရးယူတာေတြကို ေတြ႔ရတယ္ဆိုေတာ့ စစ္တပ္ရဲ ႔ သေဘာထား attitude နဲ႔ ဒီမိုကေရစီအင္အားစုေတြရဲ ႔ သေဘာထား attitude က ဘယ္ေတာ့မွ မတူဘူး။ ဒီမိုကေရစီ - ဒီမိုကေရစီ အခ်င္းခ်င္းဆိုရင္ေတာ့ ေျဖရွင္းလို႔ရတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ဒီမိုကေရစီမွာ ေဆာင္ပုဒ္ ရိွတယ္ - Democracies never go to war - ဒီမိုကေရစီအခ်င္းခ်င္း ဘယ္ေတာ့မွ စစ္မတိုက္ဘူး။ ဒီမိုကေရစီနည္းလမ္းနဲ႔ ေျဖရွင္းႏိုင္တယ္ဆိုတာကို သိၿပီးေတာ့ အဲဒီအတိုင္း လုပ္ၾကတယ္။ အာဏာရွင္ႏုိင္ငံနဲ႔ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံဆိုရင္ေတာ့ ျဖစ္ၾကၿပီ။ အာဏာရွင္ႏုိင္ငံကေတာ့ မလိုခ်င္ဘူး။ သူတို႔အင္အားနဲ႔ပဲ လုပ္မယ္ဆိုေတာ့၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ ျပည္တြင္းပဋိပကၡက အဲဒီအတိုင္း ျဖစ္ေနတယ္။ အာဏာရွင္က အင္အားလက္နက္ အားကိုးနဲ႔ လူထုသေဘာထားနဲ႔ ညိွႏိႈင္းလိုတဲ့အဖြဲ႔အစည္းဆိုေတာ့ က်ေနာ္ထင္တယ္ အေတာ္ေလး ခက္ရာခက္ဆစ္ ညိွရမယ့္ကိစၥ ျဖစ္တယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။

မျမသဇင္ေအာင္ ။ ။ အခုလို ေဆြးေႏြးေပးတဲ့အတြက္ ေက်းဇူးအမ်ားႀကီးတင္ပါတယ္။

==== Unicode =====

စစ်အုပ်ချုပ်ရေး သက်ဆိုးရှည်လာတာနဲ့အမျှ နက်ရှိုင်းတဲ့ အတိဒုက္ခ ကြုံနေလာရချိန်မှာ ပြည်သူတချို့က နိုင်ငံတကာ အကူအညီကို တောင့်တလာကြသလို တချို့ကလဲ အားမလိုအားမရ ဖြစ်နေကြပါတယ်။ မြန်မာ့ပဋိပက္ခ ပြေလည်ရေးအတွက် နိုင်ငံတကာက ဘာလုပ်ပေးနိုင်မလဲ။ ဦးကျော်ဇံသာ,ကို မမြသဇင်အောင်က မေးမြန်းဆွေးနွေးထားပါတယ်။

မေး ။ ။ မင်္ဂလာပါ ဦးကျော်ဇံသာ။ ဒီတပတ်တော့ နိုင်ငံတကာဖိအားတွေက မြန်မာနိုင်ငံရေး အကျပ်အတည်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ ဘယ်လောက်ထိ ထိရောက်သလဲနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဆွေးနွေးပေးစေချင်ပါတယ် ဆရာ။ မြန်မာ့နိုင်ငံရေး အကျပ်အတည်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ နိုင်ငံတကာက ပိုပြီးတော့ တွန်းအားတွေပေးလာတယ်။ နောက်တခါ ပိုပြီးတော့ စိုးရိမ်တဲ့ အနေအထားတွေ ရှိလာတဲ့အချိန်မှာပဲ အာဆီယံက ကြားဝင်ဖို့ ကြိုးစားလာတာကို တွေ့ရပါတယ်။ အဲဒီတော့ အာဆီယံမှာ အရင်တုန်းက ဘရူးနိုင်းနဲ့ ကမ္ဘောဒီးယားတို့ကလည်း ကြားဝင်ဖို့ ကြိုးစားခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့ အင်ဒိုနီးရှားက ပိုပြီးတော့ ထဲထဲဝင်ဝင် ကြိုးပမ်းလာတာကိုလည်း တွေ့ရတယ်။ အဲဒီတော့ လက်ရှိ အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌအနေနဲ့ အရင်က အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌတွေနဲ့ ဘယ်လိုမျိုး အာသာချက်တွေ ရှိပါသလဲ ဆရာ။

ဖြေ ။ ။ အားသာချက် အများကြီး ရှိပါတယ်။ အင်ဒိုနီးရှားက အာဆီယံထဲမှာ အင်အားအကြီးဆုံးနိုင်ငံ ဖြစ်တယ်။ စီးပွားရေးအားဖြင့်ကော၊ ဒီမိုကရေစီစနစ် ခိုင်မာလာတဲ့ နိုင်ငံတနိုင်ငံလည်း ဖြစ်တယ်။ နောက်ပြီတော့ မြန်မာနဲ့တူတာက စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကို လူထုက ဖြုတ်ချပြီးတော့ တော်လှန်ပြောင်းလဲလာတဲ့ နိုင်ငံ ဖြစ်တယ်။ ဒါလည်း အားသာတယ်။ ဒါ့အပြင် နိုင်ငံတကာ ကမ္ဘာ့အရေးမှာလည်း အင်ဒိုနီးရှားက အရေးပါတယ်။ G20 အစည်းအဝေးကို အောင်မြင်စွာ ကျင်းပနိုင်ခဲ့တယ် စတာတွေနဲ့ဆိုတော့ သူတို့နိုင်ငံခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ သမ္မတ Joko Widodo အနေနဲ့လည်း သူ့ရဲ့သိက္ခာကို တင်ချင်တဲ့သဘောလည်း ရှိနေတယ်ဆိုတော့ ဆန္ဒကော၊ တကယ်လုပ်နိုင်တဲ့ အခြေအနေကော ရှိတယ်လို့ ဆိုရမှာပါ။ ယေဘုယျအားဖြင့်ပြောရင် အားသာချက်တွေပေါ့။

မေး ။ ။ ဒါပေမဲ့ ဆရာ။ အာဆီယံမှာက ရှိနေတာက ဘုံသဘောတူညီချက်လည်း ရှိတယ်။ နောက်တခုက တနိုင်ငံနဲ့ တနိုင်ငံကြားမှာ ကြားဝင်မစွက်ရေး မူဝါဒလည်း ရှိနေတယ်။ ဒါကြောင့် သိပ်ပြီတော့ ထင်သလောက် ရှေ့မတိုးနိုင်တာကိုလည်း တွေ့ရတယ် ဆရာ။ ဒီတော့ အဖွဲ့ဝင်အာဆီယံနိုင်ငံတွေအနေနဲ့ ဘယ်လို အခန်းကဏ္ဍကနေပြီတော့ ပါဝင်လာသင့်တယ်လို့ ထင်သလဲ ဆရာ။

ဖြေ ။ ။ အာဆီယံမှာ အခုချမှတ်ထားတာကတော့ ဘုံသဘောတူညီချက် (၅) ချက် 'Five-Point Consensus - 5PC' ပေါ့။ အဲဒီဘုံသဘောတူညီချက် (၅) ချက်ကိုပဲ အခိုင်အမာလုပ်နိုင်တဲ့ အခြေအနေ ရှိပါတယ်။ စောစောက မြသဇင် ပြောသလိုပဲ အာဆီယံမှာ ဘုံသဘောတူညီချက်၊ the Principle of Non-Interference - ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှု မလုပ်ရ စသည်အချက်တွေ ရှိတယ်။ ဒီဘုံသဘောတူညီချက် (၅) ချက် ရရှိခြင်းသည်ပင် အာဆီယံရဲ့ အောင်မြင်မှုတခု ဖြစ်တယ်လို့ ပြောရမယ်။ ဒီလောက်ရဖို့အတွက်ကို တော်တော်လေး ညှိယူခဲ့ရတယ်။ အဲဒီဘုံသဘောတူညီချက် (၅) ချက်ကို စစ်ကောင်စီလည်း သဘောတူညီပြီ၊ လက်ခံပြီ ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ ဒါက တော်တော်လေး အရေးပါတဲ့အချက်ပါ။ အာဆီယံက ဒီ သဘောတူညီချက် (၅) ချက်ကိုပဲ ဆက်ပြီးတော့ တွန်းရမယ့်သဘော ရှိပါတယ်ဆိုတော့ အင်ဒိုနီးရှားက စောစောကပြောခဲ့တဲ့ အားသာချက်တွေ ရှိနေတော့ ဒီ (၅) ချက်ကို ဘယ်လိုဆက်ပြီးတော့ တွန်းနိုင်မလဲ။ သူ့ရဲ့အင်အားနဲ့ စောစောကပြောတဲ့ အားသာချက်တွေနဲ့ ဘရူးနိုင်း၊ ကမ္ဘောဒီးယားတို့ မတွန်းနိုင်ခဲ့တာကို သူ့ရဲ့အင်အားနဲ့ အားသာချက်တွေနဲ့ ဘယ်လိုဆက်ပြီး တွန်းနိုင်မလဲဆိုတာကိုပဲ သူ့ရဲ့ အဓိကကျတဲ့ အခြေအနေ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒါကိုပဲ ကျနော်တို့ ကြည့်ရမှာပေါ့။

မေး ။ ။ ဒါဆိုရင် ကုလသမဂ္ဂရဲ့ အနေအထားက ဘယ်လိုရှိလဲ။ နောက်ပြီးတော့ ကုလသမဂ္ဂအနေနဲ့ ဘယ်လို ဖိအားတွေပေးနိုင်သလဲ။ နောက်တခုက အမေရိကန် အနောက်နိုင်ငံတွေ သူတို့ကကော ဘယ်လိုအနေအထား ရှိသလဲဆရာ။

ဖြေ ။ ။ အခု အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌ ဖြစ်နေတဲ့ အင်ဒိုနီးရှားက မြန်မာ့အရေးကို ကိုင်တွယ်ဖို့အတွက် အထူးကိုယ်စားလှယ်ရုံးတရုံး သီးခြားဖွင့်တယ်။ နောက်ပြီးတော့ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကလည်း တလောတုန်းကပဲ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ကုလသမဂ္ဂ အထူးကိုယ်စားလှယ်နဲ့ တွေ့တယ်ဆိုတော့ ကုလသမဂ္ဂက အာဆီယံကိုပဲ အဓိကထား တွန်းနေတဲ့သဘောကို တွေ့ရတယ်။ ဆိုတော့ အာဆီယံဘက်က ပြောတာကတော့၊ အင်ဒိုနီးရှား နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးက သူတို့ဟာ တိုးတက်မှု ရှိခဲ့တယ်။ ဘယ်နေရာမှာလည်းဆိုတော့ humanitarian စာနာမှုကူညီထောက်ပံ့မှု ပေးတဲ့နေရာမှာ အားသာချက်တွေ တွေ့ခဲ့တယ်။ အောင်မြင်မှုတွေ ရခဲ့တယ်။ ကုလသမဂ္ဂနဲ့ ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်လိုတယ်လို့ ပြောတယ်။ ဆိုတော့ အဓိကအားဖြင့်တော့ သူတို့က ဒါပဲတွန်းနိုင်မှာပါ။ မူ (၅) ချက်နဲ့ ပိုပြီတွန်းနိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ အနောက်နိုင်ငံတွေတို့ ဘာတို့ကို ပြောရရင် များသောအားဖြင့်က အမေရိကန် ဦးဆောင်တဲ့အင်အားစုတွေကတော့ ယူကရိန်းစစ်ပွဲနဲ့ သိပ်ပြီးတော့ အလုပ်ရှုပ်နေတော့ မြန်မာ့အရေးကို သိပ်ပြီးတော့ လောလောဆယ်မှာ ဂရုမစိုက်နိုင်ဘူးလို့ သုံးသပ်ကြပါတယ်။ သို့သော်လည်း ယူကရိန်းစစ်ပွဲကို ပြေလည်စေချင်တယ်၊ ငြိမ်းချမ်းစွာ ဖြေရှင်းစေချင်တဲ့ အနောက်နိုင်ငံတွေ အများကြီး ပေါ်ပေါက်လာပြီ။ ဥရောပသမဂ္ဂနဲ့ စပိန်နိုင်ငံ၊ ပြင်သစ်တို့က တဦးချင်းကြိုးပမ်းလာကြတာတွေကို တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ အဲဒီအခြေအနေတွေကို ကြည့်ပြီးတော့ အဲဒီဘက်မှာ ကောက်ရင်လည်းပဲ မြန်မာနိုင်ငံအပေါ်လည်း ပိုပြီးအားဖြည့်ပြီတော့ လုပ်လာနိုင်မလားဆိုတာတွေကို ကြည့်ရမှာပေါ့။

မေး ။ ။ ဒါပေမဲ့ တဘက်မှာကြတော့ ပြည်ပနိုင်ငံတွေအနေနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံအရေးမှာ ပထဝီဝင်အကျိုးစီးပွားအတွက် အသုံးချနေတယ်လို့ ယူဆတဲ့အမြင်တွေလည်း ရှိနေတယ် ဆရာ။ အဲဒီလိုပြောမယ်ဆိုရင် မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ နီးနီးစပ်စပ် ဆက်ဆံနေတဲ့ တရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့ ဒီအရေးမှာ သူက ဦးဆောင်ပြီးတော့ ပါဝင်ဆွေးနွေးလာနိုင်တာ၊ ကြားဝင်စေ့စပ်ဖို့ ကြိုးစားလာနိုင်တဲ့ အနေအထားမျိုး ရှိပါသလား။ အဲဒီလိုရှိတယ်ဆိုရင်ကော မြန်မာပြည်သူတွေဘက်က လက်ခံပါ့မလား ဆရာ။

ဖြေ ။ ။ ဘယ်နိုင်ငံမဆို မြန်မာ့အိမ်နီးချင်းသာ မဟုတ်ဘူး၊ ကမ္ဘာပေါ်မှာ နိုင်ငံတိုင်းဟာ ဘာလုပ်လုပ် သူတို့နိုင်ငံရဲ့ အမျိုးသားရေး အကျိုးစီးပွားလို့ ခေါ်တာပေါ့။ သူတို့နိုင်ငံ အကျိုးစီးပွား ဘယ်လိုရရှိမလဲဆိုတာကို အဓိကထားပြီး၊ တွက်ပြီးတော့ လုပ်ကြတာပါ။ သူများကို စေတနာသက်သက်နဲ့ လုပ်ပေးမယ်ဆိုတာတော့ မရှိပါဘူး။ မြန်မာ့အိမ်နီးချင်းတွေလည်း ဒီအတိုင်းပါပဲ။ အထူးသဖြင့် အိန္ဒိယ - the biggest democracy in the world လို့ ကြွေးကြော်နေပေမဲ့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဒီမိုကရေစီ ပစ်ပယ်ခံနေရတယ်၊ ချိုးနှိမ်ခံနေရတယ်ဆိုတာကို ဘာမှဝင်မပြောဘူး။ သူတို့အကျိုးစီးပွားအတွက် တွက်ကြတယ်။ ငါတို့အတွက် ဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုတာကို တွက်ကြတယ်။ ထိုင်းလည်းပဲ အဲဒီအတိုင်းပဲ။ အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံအားလုံးပါပဲ။ အာဆီယံလည်း မြန်မာနိုင်ငံကို စေတနာ ရှိတာထက်၊ အာဆီယံ လုပ်နေပြီးတော့ မြန်မာ့အရေးကို မလုပ်နိုင်ဘူးလားဆိုတဲ့ အပြောခံရမယ့် သူတို့အကျိုးစီးပွား ထိခိုက်မှာစိုးလို့ ဝင်ပြောနေတာ ဖြစ်တယ်လို့လည်း ပြောတယ်။ နောက်ပြီးတော့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ပြဿနာက အာဆီယဒေသတခုလုံးကို လွှမ်းခြုံလာနိုင်လို့ ဒါကို ကာကွယ်ချင်လို့ လုပ်တယ်ဆိုတော့ အားလုံးက သူတို့အကျိုးစီးပွားအတွက်ပါပဲ။

တရုတ်ကလည်း သူတို့အကျိုးစီးပွားအတွက် လုပ်တယ်ဆိုတာ သေချာပါတယ်။ တရုတ်ရဲ့ အကျိုးစီးပွားက အကြီးကျယ်ဆုံးပေါ့။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ သူတို့ရဲ့ interests တွေက အများကြီးပါ။ Strategic interest မဟာဗျူဟာအရကော၊ စီးပွားရေးအရကော အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာကို ထွက်ချင်တယ်ဆိုတော့ ဒီဟာတွေအတွက် အဓိကထားလုပ်နေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ သို့ပေမဲ့ ဘယ်အတွက်ပဲလုပ်လုပ် တိုင်းပြည်ကောင်းဖို့အတွက် လက်ခံရမှာပဲ။ မြန်မာပြည်သူတွေ သဘောထားကို မေးရင် - မင်းတို့ အကျိုးစီးပွားပါလို့ လုပ်တယ်၊ ငါတို့အတွက် နည်းတယ်ဆိုပြီး တွက်နေလို့ မရဘူး။ ကိုယ့်အတွက် အကျိုးစီးပွားလည်း ရှိနေတယ်ဆိုရင် Win-Win Situation ပေါ့။ နှစ်ဘက်စလုံး အကျိုးစီးပွားဖြစ်တာကို လုပ်တာပဲ သူတိို့အကျိုးစီးပွားလုပ်လို့ မြန်မာပြည် နစ်နာသွားမယ်ဆိုရင်တော့ ကန့်ကွက်ရမှာပေါ့။ နှစ်ဘက်စလုံး အကျိုးရှိမယ်ဆိုရင်တော့ ကန့်ကွက်စရာ မရှိဘူးလို့ ကျနော် ထင်ပါတယ်။

မေး ။ ။ ဒဏ်ခတ်ပိတ်စို့မှုတွေ ဆက်တိုက်ချလာတာကိုလည်း တွေ့ရတယ်။ ဒီလိုဒဏ်ခတ်ပိတ်စို့မှုတွေက မြန်မာ့အကျပ်အတည်းကို ထိထိရောက်ရောက် ဖြေရှင်းပေးနိုင်မယ်လို့ ထင်ပါသလား။ ဒီထက်ပိုပြီးတော့ ထိရောက်တဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်မျိုး ရှိမယ်လို့ကော ထင်ပါသလား။

ဖြေ ။ ။ Sanction - ဒဏ်ခတ်ပိတ်စို့မှုက မထိရောက်ဘူးဆိုပြီးတော့ ပညာရှင်တော်တော်များများက အစကတည်းက သုံးသပ်ခဲ့ကြတာလည်း ရှိပါတယ်။ ဒဏ်ခတ်ပိတ်စို့မှုကြောင့် ဘာပြောင်းလဲခဲ့သလဲ။ ပညာရှင်တချို့ရဲ့အမြင်။ တချို့ကတော့ sanction ပိုပေးလေ ကောင်းလေဆိုပြီး တွက်ကြတယ်။ နှစ်ဘက်အမြင်တွေတော့ ရှိကြတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျနော် စဉ်းစားကြည့်တာတော့ ဒဏ်ခတ်ပိတ်စို့မှု ပေးပေမဲ့လည်း တဘက်က ပိတ်စို့မှုကို မြန်မာ့စစ်အာဏာရှင် တက်လာကတည်းက ဘယ်လောက်အထိ ခုခံပြီးတော့ နေနိုင်ခဲ့ပြီပဲ။ ဗမာစစ်တပ်ရဲ့ mentality ခေါ်မှာပေါ့ နိုင်ငံခြားအကူအညီ မလိုဘူး၊ ငါတို့ ဖားငါး၊ သားငါး ရှာစားရင် ရတယ်ဆိုပြီး နိုင်ငံပိုင်သတင်းစာတွေမှာ ကြွေးကြော်ခဲ့ကြတာ။ အခုဆိုရင် ပိုဆိုးတာပေါ့။ အနောက်နိုင်ငံတွေက sanction ပေးရင်၊ ရုရှားကပေးမယ်၊ အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေက သူတို့အကျိုးစီးပွားအတွက် မလွှဲမရှောင်သာ ပေးရတာ ရှိတယ်။ တရုတ်က ပေးမယ်ဆိုတော့ sanction က သိပ်ပြီးတော့ ထိရောက်တယ်လို့ မထင်ပါဘူး။ တချို့ကတော့ အမေရိကန်က Burma Act အရ ပိုပြီးတော့ ဖိဖိစီးစီးလုပ်ပြီး sanction ပိုပေးမယ်၊ စာနာမှုအထောက်အပံ့ ပိုပေးမယ်ဆိုတာတော့ပါတယ်။ သို့သော်လည်း တချို့က ဒါနဲ့မရဘူး၊ sanction နဲ့တော့ မရဘူး၊ တကယ့်တိုက်ခိုက်ရေးအတွက် အသုံးဝင်တဲ့ လက်နက်ပစ္စည်းတွေပေးရင် ဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့ တောင်းဆိုတဲ့လူတွေလည်း ရှိပါတယ်။ sanction ကတော့ သာမန်အားဖြင့်တော့ သိပ်ပြီးတော့ မထိရောက်ပါဘူး။ ပြည်သူလူထုတောင် နစ်နာတယ်လို့ တချို့ကပြောကြသေးတယ်။ အဲဒီလို အယူအဆတွေ ရှိကြပါတယ်။

မေး ။ ။ ပိုပြီးတော့ ထိရောက်နိုင်မယ့် နည်းလမ်းမျိုးဆိုရင် ဘယ်လိုမျိုး ရှိနိုင်မလဲ။

ဖြေ ။ ။ နိုင်ငံတကာအကူအညီက ဘယ်လောက်ထိရောက်နိုင်မလဲ။ တကယ်တော့ အဓိကတော့ ပြည်တွင်းစစ်ဒဏ် ပြဿနာကို ခံနေရတဲ့ ပြည်သူတွေက သိပ်နစ်နာတယ်။ သိပ်သနားဖို့ကောင်းတယ်။ ကလေးတွေ၊ ပညာရေး - အခုဆိုရင် တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့် စာမေးပွဲ ဖြေဆိုမယ့်သူတောင် အင်မတန်မှ နည်းပါးသွားခဲ့ပြီ။ စာမှ သင်ချင်ကြသေးလား စသဖြင့် အစစအရာရာ နစ်နာတယ်။ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး၊ ကျန်းမာရေး - သူတို့တွေဘဝ သက်သာဖို့ လိုပါတယ်။ သူတို့အတွက်တော့ ပေးနိုင်သမျှပေးကြပါလို့ ကျနော်ကတော့ အဲဒါကို အဓိကမျှော်လင့်တယ်။ ဒါပေမဲ့လည်း sanction ကြောင့် ပဋိပက္ခရဲ့ အသွင်အပြင် ပြောင်းလဲသွားလိမ့်မယ်။ ဒီဘက်နိုင်လာလိမ့်မယ်လို့တော့ ကျနော်က မယုံကြည်ဘူး။ အချို့ကတော့ ဒါကို မျှော်လင့်ကြတယ်။

မေး ။ ။ အဲဒီတော့ ဒီမှာက ငြိမ်းချမ်းရေးတိုင်းက ပဋိပက္ခနဲ့ ကင်းတယ်လို့တော့ မဆိုနိုင်ပါဘူး။ အဲဒီတော့ အဓိကကျတာကတော့ ပြဿနာတခုကို ဘယ်လိုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းနိုင်သလဲဆိုတဲ့ အချက်က အဓိကကျတယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ အခု နိုင်ငံတကာက ဖိအားတွေပေးနေတဲ့နေရာမှာ မြန်မာနိုင်ငံရေး အကျပ်အတည်းပေါ်မှာ ဘယ်လောက်အထိ ထိရောက်မှု ရှိနေတယ်လို့ ထင်ပါသလဲ။

ဖြေ ။ ။ အခုနပြောတဲ့ မေးခွန်းနဲ့ ခပ်ဆင်ဆင်ပါပဲ။ ဘယ်လောက်ပဲ ဖိအားပေးလို့ကတော့ သိပ်ပြီးတော့ မထိရောက်လှပါဘူး။ ဖိအားလည်းပဲ သိပ်ပြီးတော့ ပြင်းပြင်းထန်ထန် မရဘူး။ ဖိအားအပြင်းထန်ဆုံး ပေးနိုင်တာက ကုလသမဂ္ဂ ရှိတယ်။ ကုလသမဂ္ဂမှာ လုံခြုံရေးကောင်စီရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်လိုတယ်။ လုံခြုံရေးကောင်စီမှာ အမြဲတမ်းအဖွဲ့ဝင်တွေက ဗီတိုအာဏာ ရှိတယ်ဆိုတော့ တရုတ်၊ ရုရှားတို့ ရှိနေသမျှကာလပတ်လုံး သူတို့က ပယ်ချနေရင် ဘာမှမထိရောက်ဘူး။ မြန်မာနိုင်ငံကို arms embargo လုပ်မယ်၊ ကန့်သတ်မယ်၊ ပိတ်စို့မယ်ဆိုတာကို သူတို့ လက်မခံကြဘူး။ ဒါနဲ့ ပြင်းထန်တဲ့ ဖိအားလည်း မရဘူး။ နောက်ပြီးတော့ အထွေထွေညီလာခံ၊ ကုလသမဂ္ဂ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေက non-binding ဒါကို မဖြစ်မနေ လိုက်နာရမယ်ဆိုတာလည်း မဟုတ်ဘူးဆိုတော့ တော်တော်ခက်ပါတယ်။ ကျနော် မှတ်မိတယ် - ကုလသမဂ္ဂမှာ ဦးသန့် အတွင်းရေးမှူးချုပ် နှစ်ပေါင်းများစွာ လုပ်ခဲ့ပြီးတော့ အငြိမ်းစာယူတဲ့အခါကြတော့ ကမ္ဘာငြိမ်းချမ်းရေး ပြဿနာပေါင်းမြောက်မြားစွာကို သူ ကြုံခဲ့ရတယ်။ အဲဒီအထဲမှာ မဖြေရှင်းနိုင်၊ မကိုင်တွယ်နိုင်ခဲ့တာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အားမလိုအားမရ ပြောခဲ့တာက "Only the wearer knows where the shoe bites" - ဗမာလိုပြောရင်တော့ "ကိုယ်ဝမ်းနာ ကိုယ်သာသိ" ... ကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှူးချုပ် လုပ်ခဲ့တာ စာရေးကြီးသာသာပဲ သိပ်ပြီးတော့ ဆုံးဖြတ်မလုပ်နိုင်ဘူးဆိုပြီး ပြောခဲ့ပါတယ်။ အခုလည်း António Guterres ပြောနေတာပဲ ထပ်ခါတလဲလဲ မကြာခဏပြောတယ်။ ဒါပေမဲ့လဲ လုပ်ပိုင်ခွင့်က မရှိတာဆိုတော့ ကုလသမဂ္ဂကလည်း တကယ်တမ်း မထိရောက်နိုင်ဘူး။ ဖိအားထက် အကောင်းဆုံးကတော့ နှစ်ဘက်နားလည်မှုရပြီးတော့ ညှိနှိုင်းနိုင်မယ့်ဖိအားတခုပဲ ပေးရမယ်။ ဖိအားလည်း ပေးရမယ်၊ တွန်းအားလည်း ပေးရမယ်၊ ဆွဲဆောင်မှုလည်း ရှိရမယ်။ အဲဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့ နှစ်ဘက်ပြောလာမယ့် အခြေအနေက အရေးကြီးပါတယ်။ သို့ပေမဲ့ ခက်နေတာက ဗမာစစ်ကောင်စီခေါင်းထဲမှာ ဒီဟာကို မရှိဘူး။ သူတို့နိုင်မယ်၊ သူတို့ဖြုတ်နိုင်မယ်ဆိုတဲ့ ခံယူချက် mentality နဲ့ပဲ လုပ်နေတယ်။

မေး ။ ။ အဲဒါကိုလည်း မေးချင်တာပါ။ တဘက်နဲ့တဘက် ညှိနှိုင်းနိုင်ဖို့ တွန်းအားပေးရမယ်ဆိုတဲ့ ဆရာပြောတဲ့အချက် အဲဒါဆိုရင် တဘက်နဲ့တဘက်ကြားမှာ ပြေလည်ဖို့အတွက် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ဖို့ဆိုတဲ့ သဘောထားအမြင်ကော ရှိပါသလား။

ဖြေ ။ ။ အဲဒါလိုတာပေါ့။ ကျနော်ထင်တယ် ဒီမိုကရေစီဘက်ကတော့ NLD, NUG သူတို့ကတော့ ဒီမိုကရေစီကို ယုံကြည်ပြီး၊ ဒီမိုကရေစီသဘောက မတူကွဲပြားတာတွေကို ညှိနှိုင်းတဲ့သဘောပဲ။ အမြဲတမ်း ညှိနှိုင်းရတယ်။ တဘက်ကတော့ စစ်ကောင်စီ။ စစ်တပ်ဆိုတာ ဒီမိုကရေစီ မရှိဘူး။ လုပ်ကွာဆိုရင် လုပ်ရပြီး၊ သူတို့ပြောတာ မလုပ်လို့ ဖမ်းတာ၊ အရေးယူတာတွေကို တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ စစ်တပ်ရဲ့ သဘောထား attitude နဲ့ ဒီမိုကရေစီအင်အားစုတွေရဲ့ သဘောထား attitude က ဘယ်တော့မှ မတူဘူး။ ဒီမိုကရေစီ - ဒီမိုကရေစီ အချင်းချင်းဆိုရင်တော့ ဖြေရှင်းလို့ရတယ်။ အဲဒါကြောင့် ဒီမိုကရေစီမှာ ဆောင်ပုဒ် ရှိတယ် - Democracies never go to war - ဒီမိုကရေစီအချင်းချင်း ဘယ်တော့မှ စစ်မတိုက်ဘူး။ ဒီမိုကရေစီနည်းလမ်းနဲ့ ဖြေရှင်းနိုင်တယ်ဆိုတာကို သိပြီးတော့ အဲဒီအတိုင်း လုပ်ကြတယ်။ အာဏာရှင်နိုင်ငံနဲ့ ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံဆိုရင်တော့ ဖြစ်ကြပြီ။ အာဏာရှင်နိုင်ငံကတော့ မလိုချင်ဘူး။ သူတို့အင်အားနဲ့ပဲ လုပ်မယ်ဆိုတော့၊ မြန်မာနိုင်ငံ ပြည်တွင်းပဋိပက္ခက အဲဒီအတိုင်း ဖြစ်နေတယ်။ အာဏာရှင်က အင်အားလက်နက် အားကိုးနဲ့ လူထုသဘောထားနဲ့ ညှိနှိုင်းလိုတဲ့အဖွဲ့အစည်းဆိုတော့ ကျနော်ထင်တယ် အတော်လေး ခက်ရာခက်ဆစ် ညှိရမယ့်ကိစ္စ ဖြစ်တယ်လို့ ထင်ပါတယ်။

မမြသဇင်အောင် ။ ။ အခုလို ဆွေးနွေးပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။