နိုင်ငံရေးအရ ဖြေရှင်းနိုင်မယ့် အလားအလာ

အသေးစိတ် ဖတ်ရှုရန် Show less

လက်ရှိ မြန်မာပဋိပက္ခတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ နိုင်ငံရေးအရ ဖြေရှင်းဖို့ ဗိုလ်ချုပ်မှုးကြီးမင်းအောင်လှိုင်က ပြောကြားပြီး၊ မကြာခင်မှာပဲ ရှမ်းမြောက်ပြဿနာ ပြေလည်ရေး ဆွေးနွေးမှု အလားအလာကောင်းတယ်လို့ တရုတ်အစိုးရ ပြောခွင့်ရက ကြေညာပါတယ်။ ဒီပြောကြားချက်နှစ်ခု ဆက်စပ်နေပါသလား။ မြန်မာ့ပြဿနာကို နိုင်ငံရေးအရ ဖြေရှင်းနိုင်ဖို့ အလားအလာကော ဘယ်လောက်ရှိပါသလဲဆိုတာကို ဒီတပတ် အယ်ဒီတာနဲ့ ဆွေးနွေးခန်းအစီအစဉ်မှာ ဦးကျော်ဇံသာကို မမြသဇင်အောင် မေးမြန်းဆွေးနွေးထားပါတယ်။

မမြသဇင်အောင် ။ ။ မင်္ဂလာပါ ဦးကျော်ဇံသာ။ အခု မြန်မာနိုင်ငံမှာ လက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ ပဋိပက္ခတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်က ဒီလအဆန်းပိုင်းမှာ ပြောခဲ့ပါတယ်။ ဒီပြဿနာတွေကို နိုင်ငံရေးအရ ဖြေရှင်းကြဖို့ သူ့အနေနဲ့ ပြောလာတယ်။ ဒါက စစ်ကောင်စီအနေနဲ့ အာဏာသိမ်းပြီးနောက် ပထမဦးဆုံး ပြောလာတာပါ။ ဒီအပေါ်မှာ ဘယ်လိိုသဘောရပါသလဲ။

ဦးကျော်ဇံသာ ။ ။ ကောင်းပါတယ်။ ဒီစကား ကြားရတာ သိပ်တော့မအံ့သြဘူး။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ စစ်ကောင်စီက အဘက်ဘက်မှာ အကျပ်အတည်းနဲ့ ကြုံနေရတယ်။ စစ်မြေပြင်တွေမှာလည်း ရှုံးနိမ့်လာတာတွေလည်း အများကြီးကြုံနေရတယ်။ အဘက်ဘက်က အကျပ်အတည်း ကြုံနေရတော့ ဒီစကားမျိုး ပြောလာမယ်ဆိုတာ ကြိုတင်ပြီးတော့ မျှော်လင့်လို့ရတဲ့ကိစ္စပါ။ ဒါပေမဲ့ သူပြောတဲ့ ကိစ္စမှာ ထူးဆန်းတဲ့ အသုံးအနှုန်းတွေ တွေ့ပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ တဘက်က တိုက်နေတဲ့ အဖွဲ့တွေကို ဟိုတုန်းက အကြမ်းဖက်သောင်းကျန်းသူတွေလို့ ပြောတယ်။ အခု မပြောဘူး။ လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေဆိုပြီးတော့ ပြောတယ်။ တကယ်တော့ စစ်တပ်လည်း လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ပါပဲ။ လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့ ဒီပဋိပက္ခကို နိုင်ငံရေးနည်းနဲ့ ဖြေရှင်းကြဖို့ ပြောတယ်။ နောက်တခုက ပြည်သူတွေ အထိနာတယ်။ ပြည်သူတွေကို ငဲ့ညှာကြပါဆိုတဲ့ စကားကို ပြောတယ်။ နောက် ဒီလိုလုပ်လိုက်တဲ့အတွက် ပြန်လည်ထူထောင်ရေး အခက်ကြုံမယ်ဆိုပြီးတော့ လွိုင်ကော်ကို နမူနာပေးတယ်။ ပြန်လည်ထူထောင်ဖို့ကို အလွန်ခက်သွားပြီဆိုတယ်။ သူက အခြေအနေမှန်ကိုလည်း တကယ်သိနေတယ်ဆိုပြီးတော့ ပြောတာ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ သူ့အနေနဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးကို လိုချင်ရင်၊ နိုင်ငံရေးနည်းနဲ့ ဖြေရှင်းချင်တဲ့ ဆန္ဒက သူ့ရှိမှာ တကယ်ဖြစ်ပေါ်နေပုံ ရပါတယ်။ အကျပ်အတည်းတွေကြောင့်။ သို့ပေမဲ့ ပြောပုံပြောနည်းကတော့ သူက အပေါ်စီးကနေ တဘက်သားကို အပြစ်တင်ပြီးတော့ ပြောတဲ့ကိစ္စ ဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်း များသောအားဖြင့် အာဏာရှင် အသိုင်းအဝိုင်းတွေ၊ အစိုးရတွေ အုပ်စိုးခဲ့တဲ့အခါမှာ တစုံတခု ပြောလာရင်၊ ပထမဦးဆုံးအဆင့်က ငြင်းဆန်တဲ့အဆင့်။ နောက် ဒုတိယအဆင့်ကမှ ဒီလိုအခြေအနေ ဖြစ်နေပါလားဆိုတာကို လက်ခံတဲ့အဆင့်။ နောက် လိုက်နာတဲ့အဆင့်က နောက်မှတဖြည်းဖြည်း တက်သွားတာ။ ဆိုတော့ အခုကတော့ သူက အခြေအနေမှန်ကို လက်ခံလာတဲ့သဘော၊ လက်ခံတဲ့အဆင့်လို့ပြောရင် မှန်မယ်ထင်ပါတယ်။

မေး ။ ။ ဒါပေမဲ့ NUG ယာယီသမ္မတ ဒူးဝါလာရှီလက VOA နဲ့ သီးသန့်မေးမြန်းခန်းမှာ သူက ပြောတာက ဒီလိုအခြေအနေမှာ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖို့ဆိုတာ တော်တော်လေးကို စဉ်းစားရမယ့် အနေအထား ဖြစ်ပါတယ်။ ဘာကြောင့် ဒီလိုပြောတယ်လို့ ထင်ပါသလဲ။

ဖြေ ။ ။ အဲဒါကတော့ စဉ်းစားဖို့ တကယ်လိုလို့ပြောတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီလိုပဲ ယူဆပါတယ်။ ဒူးဝါလာရှီလပြောတာ တော်တော်မျှတတဲ့ကိစ္စပါ။ သူတို့ဟာ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးကို လုံးဝပစ်ပယ်တယ်လို့ မပြောဘူး။ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပြီးတော့ အဖြေရှာဖို့ကို သူတို့ လိုလားတယ်။ သို့သော်လဲပဲ အခုအချိန်ဟာ အဲဒီလိုဆွေးနွေးဖို့ကို အခြေအနေ မပေးသေးဘူး။ အထူးသဖြင့် စစ်ကောင်စီဘက်က လုပ်ရပ်တွေကို သူတို့ မယုံဘူး။ စစ်ကောင်စီက ကျနော် စောစောကပြောသလို အကြိမ်ကြိမ် သူတို့ ကမ်းလှမ်းခဲ့ပြီးတော့ သူတို့ ဘယ်တော့မှ မလိုက်နာခဲ့ဘူး။ တဘက်သားကို လက်လိမ်ချိုးပြီးတော့ အနိုင်ယူဖို့သာ ကြိုးပမ်းကြတယ်။ မရဘူးဆိိုရင် ကန်ထုတ်လိုက်ပြီးတော့ တိုက်ခိုက်တယ်။ ပြန်ပြီးတော့ လုပ်နေတာပဲ။ NUG နဲ့ အတိိုက်အခံတွေဘက်ကလည်း အခု ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင် ပြောတာကို ယုံပြီးတော့ ခေါင်းငြိမ့်လိုက်ရင်တော့ အင်မတန်မှားမှာပေါ့။ သူတို့က ပိုပြီးတော့ သိပါတယ်။ တိုင်းပြည်အခြေအနေကို ထိန်းသိမ်းဖို့ စောင့်ကြည့်နေကြတဲ့ လူတွေလည်းဖြစ်တော့ သူတို့ပြောတာ မှန်တယ်လို့ ယူဆပါတယ်။ သူတို့အနေနဲ့ လက်ခံနိုင်စရာအကြောင်း မရှိသေးဘူးလို့ ပြောရမှာပါ။

မေး ။ ။ အဲဒီတော့ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်အနေနဲ့ နိုင်ငံရေးအရ ဖြေရှင်းကြပါ။ အဲဒီလိုပြောပြီးတော့ မရှေ့မနှောင်းဘဲ ဒီတနင်္လာနေ့တုန်းက စစ်ကောင်စီဘက်နဲ့ ညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဖွဲ့က တာဝန်ရှိသူတွေ တရုတ်မှာ ဆွေးနွေးကြတယ်လို့ ပြောပါတယ်။ တရုတ်ဘက်ကလည်း ဒီအပေါ်မှာ ကောင်းတဲ့ရလဒ်တွေ ရှိတယ်လို့ ပြောတယ်။ ဒါကိုကော ဘယ်လိုသဘောရပါသလဲ။

ဖြေ ။ ။ ဒါကလည်း မျှော်လင့်ထားတဲ့ ကိစ္စပါပဲ။ ဒီလိုဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့။ ပထမဦးဆုံးတခု ပြောချင်တာက ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်က နိုင်ငံရေးအရ အဖြေရှာကြပါစို့ ပြောတာတောင်မှ ဒီအတွက်များ တိုက်ဆိုင်မှု မဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့။ ဒီဟာနဲ့ ဆက်စပ်နေလိမ့်မယ်။ တရုတ်က ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးဖို့ ဖိအားပေးတာနဲ့ ဆက်စပ်နေလိမ့်မယ်လို့ ယူဆနိုင်ပါတယ်။ သူ လေသံပြောင်းလာတာကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်။ တရုတ်ကတော့ သူတို့ လိုချင်တာ ရသွားပြီ။ အစကတော့ တရုတ်က သူတို့ ရှမ်းမြောက်မှာ ဖြစ်နေတဲ့ ကျားဖျံအွန်လိုင် လိမ်လည်မှု ရာဇဝတ်ဂိုဏ်းတွေဟာ တရုတ်နိုင်ငံကို နစ်နာစေတယ် အများကြီး။ အဲဒါကြောင့် ဒါကို စစ်ကောင်စီက ထိထိရောက်ရောက် ဟန့်တားစေချင်တယ်။ စစ်ကောင်စီက ဒီကျားဖျံလုပ်ငန်း လုပ်နေသူတွေဟာ သူတို့ရဲ့ အကျိုးနဲ့ ပတ်သက်နေသူတွေလည်း ဖြစ်နေတယ်။ တယောက်ဆိုရင် ကြံ့ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးအမတ်တောင် လုပ်ခဲ့တဲ့လူဆိုတော့ အဲဒီကိစ္စတွေ ဖြစ်ရင်တော့ သူတို့က သိပ်ပြီးတော့ ထိထိရောက်ရောက် မနှိမ်နင်းခဲ့ဘူး။ ဒါကို တရုတ်က မကျေနပ်လို့၊ ဒါကို တည်ငြိမ်းစေချင်လားဆိုတော့ တိုင်းရင်းသားမဟာမိတ်တွေကလည်း ဒါကို အကြောင်းကြားပြီးတော့ တိုက်ခဲ့တယ်။ တရုတ်က ဒါကို ကြည့်နေခဲ့တယ်။ အခုတော့ သူတို့ လိုချင်တာရပြီ။ ကျားဖျံကိစ္စကိုလည်း စစ်ကောင်စီက ထိထိရောက်ရောက် ပါဝင်ဆောင်ရွက်လာတယ်ဆိုတော့ တရုတ်က ဒါဆို တော်ပြီ၊ ရပ်တော့ဆိုတဲ့ သဘောမျိုးဆိုပြီး ပြောလို့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုတော့ ကျနော်ထင်တယ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင် ပြောခဲ့တဲ့စကားတောင်မှ တရုတ်ရဲ့ မီးစိမ်းပြမှု - အခု ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးဖို့အတွက် - ဆက်စပ်နေမယ်လို့ ယူဆနိုင်ပါတယ်။

မေး ။ ။ အဲဒီလိုယူဆမယ်ဆိုရင် တရုတ်ရဲ့ ဖိအားက ဘယ်လောက်ထိ အရာရောက်ပါမလဲ။

ဖြေ ။ ။ တရုတ်က ဒီဟာထက်ပိုပြီးတော့ ဖိအားပေးမယ့်ပုံ မတွေ့ရပါဘူး။ တရုတ် လိုချင်တာကတော့ တရုတ်-မြန်မာ နယ်စပ်တလျှောက်မှာ ငြိမ်းချမ်းရေး လိုချင်တယ်။ သူတို့ဘက်ကို မြန်မာဘက်က ပဋိပက္ခတွေ ရိုက်ခတ်လာတာကို လုံးဝမလိုချင်ဘူး။ နယ်စပ်ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် တည်ငြိမ်မှု လိုချင်တယ်။ နောက်ပြီးတော့ အဲဒီနယ်စပ်ကို ဖြတ်ပြီးတော့ မြန်မာနိုင်ငံထဲကို စီးပွားရေး၊ နိုုင်ငံရေး၊ သူတို့ရဲ့ မဟာဗျူဟာ strategy, အကျိုးစီးပွား interests တွေကို ဆက်လက်ပြီးတော့ လုပ်ဆောင်ဖို့ လိုပါတယ်။ ဆိုတော့ တရုတ်-မြန်မာ နယ်စပ်မှာ ငြိမ်းချမ်းဖို့ အဓိက ဖြစ်တယ်။ ဖိအား ဘယ်လောက်လဲဆိုတော့ သူတို့ ဘယ်လောက်လိုချင်သလဲ။ တရုတ်က မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာ စစ်ကောင်စီ ပြုတ်ကျပြီးတော့ တကယ်စစ်မှန်တဲ့ ဒီမိုကရေစီအစိုးရ တက်လာမှာကို လိုလားသလားဆိုတာက အကြီးအကျယ် Big Question Mark မေးစရာမေးခွန်း ဖြစ်ပါတယ်။ သုံးသပ်သူတွေက ပြောပါတယ် - ဒီလောက်ထိ လိုချင်မှ လိုလိမ့်မယ်။ မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာ မညီမညွှတ် ဖြစ်နေတာကို သူက ဝင်ရောက်ချယ်လှယ်တာ အခုလိုပဲပေါ့ - ငြိမ်းချမ်းရေးစေ့စပ်သူ သူတော်ကောင်း လုပ်ပြီးတော့ အဲဒီစကားကို ပြောလာမယ် - ငါတို့ ငြိမ်းချမ်းအောင် လုပ်ပေးတယ်။ ဒီလောက်ပဲ လိုချင်ဟန် တူပါတယ်။ NUG နဲ့ တခြားဒေသမှာ ဖြစ်နေတဲ့ တိုက်ပွဲတွေကို တရုတ်က ငြိမ်းချမ်းရေးရအောင် ဖိအားပေးလာမယ့် သဘောလိို့ မယူဆပါဘူး။ ဖိအားပေးလာရင်တောင်မှ NUG ဘက်က လိုက်နာပါ့မလား။ NUG ယာယီသမ္မတကတော့ သူတို့က တရုတ်နဲ့ အဆက်အသွယ် ရှိပါတယ်ဆိုပြီးတော့ VOA နဲ့ ဆက်သွယ်မေးမြန်းခန်းမှာ ပြောသွားတယ်။ သို့သော်လဲပဲ တနိုင်ငံလုံး အတိုင်းအတာနဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးရအောင် ဖိအားပေးလိမ့်မယ်လို့ မမျှော်လင့်နိုင်ဘူးလို့ ပြောရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။

မေး ။ ။ ဒါဆိုရင် ဒီတိုက်ပွဲတွေက စစ်ကောင်စီနဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးရဖို့အတွက် ဖိအားပေးတယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုး ပြောနိုင်ပါသလား။ တကယ်ကော စစ်မှန်တဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးကို ဦးတည်ပါသလား။

ဖြေ ။ ။ တိုက်ပွဲမလုပ်ရင် ဘာလုပ်မှာလဲ။ အဲဒါကြောင့် အမြဲတမ်းပြောကြတာ This is the only language they understand. This is the only language the military understands. သူတို့က ဒီဟာကလွဲလို့ အခြားနည်းလမ်း၊ နိုင်ငံရေးစကားပြောလို့ နားမထောင်ဘူး။ အဲဒီလို တိုက်လို့ခိုက်လို့ သူတို့ အထိနာတဲ့အခါမှာမှ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးကြပါစို့ဆိုတဲ့ စကားသံ ထွက်လာတယ်။ အရင်တုန်းက ပါးစပ်နဲ့ တောင်းဆိုနေခဲ့တာကို သူတို့ ဖြေရှင်းမလုပ်ခဲ့ဘူး။ ဆိုတော့ တိုက်ပွဲ တိုက်ရတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ ငြိမ်းချမ်းရေး လိုချင်တာပဲ။ နှစ်ဘက်လုံး သေဆုံးကြတာကို ဘယ်ကြိုက်မလဲ။ သို့သော် စစ်တပ်ကို ဒီလိုတိုက်မှပဲ သူတို့ လက်ခံလာတာ။ အင်အားရှိတဲ့ လူဆိုရင် သူတို့ လေးလေးစားစား ဆက်ဆံတယ်။ အင်အားမရှိတဲ့ လူဆိုရင် ဂရုမစိုက်ဘူးဆိုတော့ အင်အားနဲ့ ဖိမှသာလျှင် ရတယ်။ ဒီလို လုပ်ပြမှသာ စစ်ကောင်စီက လက်ခံဆွေးနွေးစရာအကြောင်း ရှိတယ်ဆိုတော့ တိုက်တယ်။ ဒီတိုက်ပွဲတွေ လုပ်နေတယ်ဆိုတာ ငြိမ်းချမ်းရေးကို ဦးတည်သလားဆိုရင်တော့ ငြိမ်းချမ်းရေး တခါတည်း တန်းမရရင်တောင်မှ ငြိမ်းချမ်းရေးရဖို့လမ်းကို ရောက်သွားစေနိုင်တယ်။ ဆွေးနွေးမယ့်လမ်းကို ရောက်သွားနိုင်တယ်လို့ သုံးသပ်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။

မေး ။ ။ အခု ဒီအဖြစ်အပျက်တွေနဲ့ တချိန်တည်းမှာပဲ အခုနောက်ပိုင်းမှာ စစ်ကောင်စီဘက်ကနေ နေ့စဉ်အဖြစ်အပျက်ဆိုပြီးတော့ သတင်းထုတ်ပြန်တာ ရှိပါတယ်။ အဲဒီထဲမှာ ပြည်ဖျက်မီဒီယာတွေပေါ့။ သတင်းတု၊ သတင်းယောင်၊ သတင်းအမှားတွေ ထုတ်နေတဲ့အတွက် ပြည်သူလူထုတွေက ဘာကိုယုံရမှန်း မသိဘူး။ အဲဒီလို သဘောမျိုးတွေ ပြောလာတာ ရှိပါတယ်။ ဆိုတော့ ဒီအပေါ်မှာ မီဒီယာတွေရဲ့ အနေအထားကို ဘယ်လိုသုံးသပ်ပေးပါသလဲ။

ဖြေ ။ ။ အဲဒါကိုပြောရင် ပြည်ဖျက်မီဒီယာတွေလို့ မီဒီယာတွေကိုခေါ်တာကို အရင်ဦးဆုံး ပြောချင်ပါတယ်။ တိုင်းပြည်ကိုဖျက်တာ ဘယ်သူလဲမေးရင် လူတိုင်းသိပါတယ်။ လူတိုင်းဖြေမှာပဲ - တိုင်းပြည်က သူ့ဘာသာ ဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းပေါ် သွားဖို့အတွက် ဖြောင့်ဖြောင့်တန်းတန်း လူငယ်တွေ အားနဲ့မာန်နဲ့ ကြိုးစားနေချိန်မှာ ဒီအခြေအနေဖြစ်အောင် ပျက်သွားတာက သူတို့ စစ်အာဏာသိမ်းလိုက်တဲ့အတွက် ဒီပျက်ဆီးတဲ့အခြေအနေကို ရောက်သွားတာပါ။ ပြည်ဖျက်မီဒီယာဆိုတော့ မီဒီယာတွေလည်း ရပ်တည်ချက်မှ မရှိတာ။ အမှန်ပြောပါမယ် - တည့်တည့်မတ်မတ်ဆို ဘယ်သူမှ နေလို့မရဘူး။ အကုန်လုံး ပြန်ဆုတ်၊ လွတ်လပ်ခွင့်ရတော့မယ်။ မီဒီယာ လွတ်လပ်ခွင့် ရတော့မလားဆိုပြီးတော့ ပြည်ပအခြေစိုက် မီဒီယာတချို့က မြန်မာနိုင်ငံတွင်းကို ပြန်ပြီးတော့ အခြေစိုက်ခဲ့တယ်။ အဲဒါတွေကိုလည်း အကုန်လုံးမောင်းထုတ်၊ အကုန်လုံး လိုက်ဖမ်းတော့ သူတို့ ထွက်ပြေးရတယ်။ အများကြီးပါပဲ။ စစ်မှန်တဲ့ မီဒီယာ၊ ဘက်မလိုက်တဲ့ မီဒီယာတွေ တိုင်းပြည်တွင်းမှာ ရပ်တည်လို့ မရပါဘူး။ သူတို့အပြင်ကိုထွက်ပြီးတော့ တွေ့ရာမြင်ရာကို ရေးကြတယ်။ မီဒီယာတွေ ရေးသမျှ အားလုံးမှန်တယ်လို့တော့ ကျနော် မပြောလိုပါဘူး။ ဒါပေမဲ စစ်ကောင်စီ ပြောသမျှလည်း လုံးဝမမှန်ပါဘူး။ အားလုံးမမှန်ပါဘူး။ နှစ်ဘက်လုံးမှာတော့ ပဋိပက္ခ ဖြစ်လာအခါမှာတော့ သူတို့ရပ်တည်ချက်နဲ့ သူတို့ပြောကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ မီဒီယာတွေကိုတော့ ဘာမှပြောစရာ မရှိပါဘူး။ လွတ်လပ်တဲ့ မီဒီယာမှ မရှိတာ။ အဲဒီလို လွတ်လပ်တဲ့ မီဒီယာကို ရပ်တည်ချက်ပေးရင်တော့ မှန်ရာပြောမှာပေါ့။ စစ်ကောင်စီ မကောင်းတာလည်း ပြောမယ်၊ ဒီဘက် မကောင်းတာလည်း ပြောမယ်။ သူတို့မှ ခွင့်မပြုထားတာဆိုတော့ ဒါကတော့ မဆန်းပါဘူး။ သူတို့ပြောတာလည်း သိပ်ပြီးတော့ မီဒီယာတွေကလည်း ဂရုစိုက်ကြလိမ့်မယ် မဟုတ်ဘူးလို့ ထင်ပါတယ်။

မေး ။ ။ အဲဒီတော့ စစ်ကောင်စီ နေ့တိုင်းထုတ်ပြန်နေတဲ့ထဲမှာ အခု မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဖြစ်နေတဲ့ အခြေအနေတွေဟာ အမေရိကန်ကပဲ ပါဝင်သယောင်၊ အနောက်ကနေ ပါနေသယောင် - ပရောဂ ပါသလိုမျိုး ပြောနေတာလည်း တွေ့ရပါတယ်။ တကယ်ပဲ အမေရိကန် ပါနေပါသလား။

ဖြေ ။ ။ အမေရိကန်က မြန်မာနိုင်ငံအရေးကို ပါဖို့နေနေသာသာ သူ့မှာ ယူကရိန်းကိစ္စတောင်မှ ဘာဆက်လုပ်ရမှန်းမသိဘူး။ ပိုက်ဆံ မပေးဘူး၊ ပေးဖို့အတွက် တပ်မမှူးတွေ ရှိနေတယ်။ အစ္စရေးကိစ္စကို ဦးစားပေးနေရတာ၊ ကမ္ဘာမှာ သူက အင်မတန် ခေါင်းရှုပ်နေတဲ့အချိန် ဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုတော့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ သူက ဝင်ရောက်စွက်ဖက်ရင် တရုတ်နဲ့ ထိပ်တိုက်တွေ့အုံးမယ်။ တရုတ်နဲ့ ထိုင်ဝမ်ကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ နင်ပဲငဆ ပြောနေကြတဲ့အချိန်မှာ တနေရာမှာ မီးစဖော်လိုက်တော့ အမေရိကန် အရူးမီးဝိုင်း ဖြစ်သွားမှာပေါ့။ တကမ္ဘာလုံးမှာ ရုရှား၊ အာရပ် အရှေ့အလယ်ပိုင်း၊ တရုတ် - ဘယ်လိုမှ အမေရိကန် ပါဝင်နိုင်စရာအကြောင်း မရှိပါဘူးဆိုတော့ အမေရိကန်ကို ဆုံးခန်းပြောတာတော့ သိပ်တော့အဓိပ္ပါယ်မရှိဘူးလို့ ထင်ပါတယ်။ ကျနော် နားထောင်ကြည့်ပါတယ်။ အင်ဒိုချိုင်းနားစစ်ပွဲတုန်းက ဘယ်လိုဖြစ်ခဲ့တယ်။ အမေရိကန်ပဲ အဲဒီချိန်ကြမှ သူဌေးဖြစ်သလိုလို ပြောတာတွေ့ရတယ်။ ဒါက အခြေအမြစ် မရှိပါဘူး။ တကယ်တော့ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်က တချိန်တုန်းက လွန်ခဲ့တဲ့ ၂ နှစ် သုံးနှစ်လောက်က ရုရှားမီဒီယာတခုနဲ့ တီဗီတခုကို အင်တာဗျူးပေးပါတယ်။ အဲဒီလိုပေးတုန်းက တရုတ်ကို အပြစ်တင်တာ။ အဲဒီတုန်းက AA နဲ့ တိုက်ပွဲအပြင်းအထန် ဖြစ်နေတဲ့ကာလ - သူက သောင်းကျန်းသူတွေလို့ ပြောတယ်။ သောင်းကျန်းသူတွေရဲ့ နောက်မှာ နိုင်ငံခြားအကူအညီတွေ ပုံအောပြီး ရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့် ကျနော်တို့ မနိုင်တာ ဖြစ်တယ်လို့ ပြောခဲ့တယ်။ အဲဒါ တရုတ်ကိုစောင်းပြီးတော့ ပြောတာပဲ။ တရုတ်ကိုသာ နာမည်မထုတ်တာ၊ လူတိုင်းက ဒါက တရုတ်ကိုပြောတာလို့ သိတယ်။ တရုတ်လက်နက်တွေကအစ ပြသခဲ့တာကို တွေ့ပါတယ်။ ဆိုတော့ သူတို့က တချိန်လုံး တရုတ်ကိုသာ အပြစ်တင်နေတာပါ။ တရုတ်ပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့တယ်။ ဒီကိစ္စကို မြှောက်ပေးဆိုတာကို သူတို့သိတယ်။ သို့သော်လဲ အခုက တရုတ်ကပဲ သူတို့ကို ပြန်လည်ဖြန့်ဖြေပေးနိုင်မယ့်ဖြစ်တော့ တရုတ်သြဇာကို ဘယ်လိုမှ မလွန်ဆန်နိုင်တော့ တရုတ်ကို ခေါင်းငြိမ့်ပြီးတော့ အမေရိကန်ကို ရှုတ်ချပြီး ပြောတယ်လို့ပဲ ရိုးရိုးသားသား စဉ်းစားမိပါတယ်။

မမြသဇင်အောင် ။ ။ အခုလို ဆွေးနွေးပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။