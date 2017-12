Blessing စကားလံုး အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

ဒီတပတ္ English American Style Idioms က႑မွာ အခုလို္ Christmas နဲ့ ႏွစ္သစ္ကူး ပြဲေတာ္ရက္ကာလမွာ ေကာင္းခ်ီးမဂၤလာ ဆုမြန္ေကာင္းေတြေတာင္းေလ့ရွိတဲ့အတုိင္း Blessing ကို အေျခခံတဲ့ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ားျဖစ္တဲ့ Blessing in disguise, Mixed blessing နဲ႔ Count your blessing တုိ႔ကို တင္ျပေပးထားပါတယ္။

(၁) Blessing in disguise

Blessing က Bless ဆိုတဲ့ အေျခခံေဝါဟာရက ဆင္းသက္လာၿပီး ခရစ္ယာန္ဘာသာ အသံုးအႏႈန္းအရ ေကာင္းခ်ီးေပးတာ ျဖစ္ပါတယ္။ နာမ္ (noun) ျဖစ္တဲ့ Blessing ကေတာ့ ေကာင္းခ်ီးမဂၤလာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေန႔စဥ္အသံုးေတြမွာေတာ့ ေကာင္းျမတ္တာ၊ မဂၤလာ ရွိတာ၊ အက်ဳိးေက်းဇူး ခံစားရတာ၊ ဆုလာဘ္တပါး ျဖစ္တာကို ရည္ညႊန္းပါတယ္။ ဥပမာ က်န္းမာျခင္းဟာ လာဘ္တပါးဆိုရင္ Good health is a blessing လို႔ ရည္ညႊန္းေျပာလို႔ ရပါတယ္။ In (အထဲမွာ)၊ disguise (ရုပ္ဖ်က္ထားတာ) ဆုိေတာ့ စကားစုတခုလံုးရဲ ႔ တုိက္ရိုက္အဓိပၸါယ္က ရုပ္ဖ်က္ထားတဲ့ ေကာင္းခ်ီးမဂၤလာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအသံုး ဆင္းသက္လာတာကေတာ့ ဘာသာေရးက ျဖစ္ပါတယ္။ ဘာသာေရး ကိုင္းရိႈင္းၾကသူေတြဟာ တရားသေဘာအရ ဘဝမွာ ဆုိးသည္ျဖစ္ေစ၊ ေကာင္းသည္ျဖစ္ေစ ဘုရားသခင္ရဲ ႔ အလုိေတာ္အရ ျဖစ္တာမုိ႔လည္း အဆိုးထဲက အေကာင္းျဖစ္မွာပဲဆိုၿပီး ဘုရားသခင္အေပၚ ယံုၾကည္ခ်က္ မပ်က္တဲ့ သေဘာထားကေန ဒီအသုံးဆင္းသက္လာတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ ဒီအသံုးရဲ ႔ အီဒီယံအဓိပၸါယ္ကေတာ့ အဆိုးထဲက အေကာင္းျဖစ္လာတာကို ရည္ညႊန္းတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအသံုးနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ဥပမာကို ေလ့လာၾကည့္ရေအာင္ပါ။

I must say it’s a blessing in disguise I missed the flight to New York. The plane crashed because of bad weather.

က်ေနာ္ New York ကို ေလယာဥ္ပ်ံ လြတ္သြားတာ အဆိုးထဲက အေကာင္းျဖစ္လာတယ္လို႔ ဆုိရမွာပါ။ အဲဒီ ေလယာဥ္က ရာသီဥတုဆုိးလို႔ ပ်က္က်ခဲ့တယ္။

(၂) Mixed blessing

Mixed က Mix ဆိုတဲ့ verb ႀကိယာကေန ဆင္းသက္လာၿပီး ေရာေႏွာထားတာကို ဆုိလုိပါတယ္။ (Past tense) အတိတ္သေဘာကိုျပတဲ့ Mixed က ေရာေႏွာၿပီသားကို ရည္ညႊန္းပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ နာမ္ (Noun) ျဖစ္တဲ့ Blessing ဆုိတဲ့ ေကာင္းခ်ီးမဂၤလာ ေဝါဟာရေရွ ႔မွာ Mixed ကုိ (Adjective) နာမဝိေသသနအျဖစ္ အထူးျပဳသုံးထားတာမုိ႔ ဘယ္လို ေကာင္းခ်ီးမဂၤလာလဲဆိုရင္ေတာ့ ေရာေနတဲ့ ေကာင္းခ်ီးမဂၤလာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေရာေနတယ္ဆုိေတာ့ အဆုိးနဲ႔အေကာင္း ေရာေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဥပမာ အႏုျမဴစြမ္းအင္တည္ထြင္မွ ုဟာ ေလာင္စာအျဖစ္ အႏုျမဴစြမ္းအင္ကို အသံုးျပဳႏုိင္လို႔ ေကာင္းက်ဳိးရွိသလို၊ အႏုျမဴဗုံးလုပ္ၿပီး လူအမ်ားကို ေသေစႏိုိင္တဲ့အတြက္လည္း ဆုိးက်ဳိးရွိတယ္လုိ႔ သိပၸံပညာရွင္ေတြက သံုးသပ္ၾကပါတယ္။ ဒီအေျခအေနမ်ဳိးကုိ Mixed blessing လုိ ့ ရည္ညြွန္းသုံးပါတယ္။ အီဒီယံအဓိပၸါယ္ကေတာ့ ေယဘုယ်အားျဖင့္ အက်ဳိးရွိပံု ေပၚေပမယ့္လို႔ ၊ တကယ္ေတာ့ အေကာင္းဘက္ရွိသလို၊ အဆိုးဘက္လည္း ရွိေနတာကို ဆုိလုိတာ ျဖစ္ပါတယ္။ တနည္းအားျဖင့္ေတာ့ အဆိုးနဲ႔အေကာင္း ေရာေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအသံုးနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ဥပမာကို ေလ့လာၾကည့္ရေအာင္ပါ။

It was a mixed blessing for my brother and his wife to win a $ 100 million jackpot. They became very rich, but their marriage ended in divorce.

က်ေနာ့္အကိုနဲ႔ သူ႔ဇနီးတို႔ ေဒၚလာသန္းတစ္ရာ ထီေပါက္တာ အဆိုးနဲ႔အေကာင္း ေရာေနတဲ့ ဆုလာဘ္လို႔ ဆုိရမွာပါ။ သူတုိ႔ သိပ္ကိုခ်မ္းသာလာတာ မွန္ေပမယ့္ သူတုိ႔ အိမ္ေထာင္ေရးကေတာ့ ကြာရွင္းမႈနဲ႔ အဆံုးသတ္ခဲ့တယ္။

(၃) Count your blessing

Count (ေရတြက္တာ)၊ your (သင့္ရဲ ့)၊ blessing (ေကာင္းခ်ီးမဂၤလာ၊ ဆုလာဘ္) ဆိုေတာ့ စကားစုတခုလံုးရဲ ႔ တုိက္ရိုက္အဓိပၸါယ္က ေကာင္းျမတ္တဲ့၊ စိတ္ခ်မ္းသာစရာ ျဖစ္ေစတဲ့အရာေတြကို ေရတြက္ၾကည့္ပါေပါ့။ အီဒီယံအဓိပၸါယ္က ကိုယ္အတြက္ကံေကာင္းတာကို ေက်းဇူးတင္ဖုိ႔ ျဖစ္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ဗုဒၶတရားေတ္ာအရ၊ ဘဝမွာ ေလာဘ၊ ေဒါသ၊ ေမာဟျဖစ္မယ့္အစား ရွိတာနဲ႔ ေရာင့္ရဲ တင္းတိမ္ၿပီး ၊ ကုိယ့္မွာရွိတာကို တန္ဖုိုးထားတတ္ဖုိ့ဆုံးမေပးတာျဖစ္ပါတယ္။ ဥပမာ ရခဲလွတဲ့လူ ့ဘ၀ကိုတန္ဖုိးထားတတ္ဖုိ့ ၊ ကိုယ့္ဘဝမွာ မရွိတာကို မက္ၿပီး စိတ္ဆင္းရဲေနမယ့္အစား ရွိတာအတြက္ေက်းဇူးတင္ဖုိ႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအသံုးနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ဥပမာကို ေလ့လာၾကည့္ရေအာင္ပါ။

Many refugees count their blessings to be resettled in America.

ဒုကၡသည္ အမ်ားအျပားက သူတုိ႔ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာ လာေရာက္အေျခခ်ေနထိုင္ခြင့္ ရၾကတဲ့အတြက္ ကံေကာင္းတယ္လို႔ ယူဆၾကတယ္။

ဒီသတင္းပတ္တင္ျပခဲ့တဲ့ အီီယံအသုံးေတြမွာ Blessing in disguise, Mixed blessing နဲ႔ Count your blessing တို႔ျဖစ္ပါတယ္။