Skin စကားလံုးဆိုင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

ဒီတပတ္ English American Style: Idioms က႑မွာ အေရျပား အဓိပၸါယ္ရတဲ့ (Skin) ကုိ အေျခခံတဲ့ အီဒီယံအသံုးတခ်ိဳ ့ျဖစ္တဲ့ To have thin skin, To have thick skin နဲ႔ To get under one’s skin တုိ႔ကို တင္ျပထားပါတယ္။



(၁) To have thin skin

To have (ရွိတာ)၊ thin (ပါးလႊာတာ)၊ skin (အေရျပား) ဆိုေတာ့ စကားစုတစုလံုးရဲ ႔ တိုက္ရိုက္အဓိပၸါယ္ကေတာ့ ပါးလႊာတဲ့ အေရျပား ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီ အသုံးကုိ Adjective နာမ၀ိေသသန အျဖစ္သုံးမယ္ဆုိရင္ Thin skinned လုိ့သုံးပါတယ္။ အေရျပားပါးလႊွာတယ္ဆိုကတည္းက ခံႏိုင္ရည္ သိပ္မရွိတာကေတာ့ ထင္ရွားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္လဲ အီဒီယံသြယ္ဝိုက္အဓိပၸါယ္က ကိုယ့္အေပၚ ေဝဖန္ကဲ့ရဲ ႔မႈေတြကို နည္းနည္းေလးမွ မခံႏိုင္တာ၊ သည္းခံႏိုင္စိတ္ မရွိတာ၊ လႊတ္ခနဲဆို ျပန္ၿပီးေျပာတတ္တာ၊ ဘာကုိမွ သည္းမခံတတ္တာ စသျဖင့္ကို ဆိုလိုတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာဘန္းစကားမွာေတာ့ ထစ္ကနဲဆို ျပန္ေျပာေလ့ရွိတာ၊ စိတ္က လက္တဆစ္ပဲ ရွိတာ စသျဖင့္ကို Thin skin လို႔ ရည္ညႊန္းေျပာတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအသံုးနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ဥပမာကို ေလ့လာၾကည့္ရေအာင္ပါ။

Joe gets angry very easily. He is very thin skinned !

Joe က သိပ္ကို ေဒါသထြက္လြယ္တယ္။ ကဲ့ရဲ ႔ေျပာဆိုမႈေတြကို သူနည္းနည္းေလးမွ သည္းခံစိတ္မရွိဘူး။

(၂) To have thick skin

To have (ရွိတာ), thick (ထူတာ)၊ skin (အေရျပား) ဆိုေတာ့ စကားစုတခုလံုး တိုက္ရိုက္အဓိပၸါယ္ကေတာ့ ထူတဲ့အေရျပား ရွိတာေပါ့။ To have thick skin အသုံးဟာ To have thin skin အသံုးနဲ႔ ဆန္႔က်င္ဘက္ ျဖစ္ပါတယ္။ အေရျပားထူကတည္းက ခံႏိုင္ရည္ ရွိတယ္ဆိုတာကေတာ့ ထင္ရွားပါတယ္။ ဘာေျပာေျပာ အေျပာခံတာမ်ိဳး၊ ျမန္မာအသုံးမွာခံရေပါင္းမ်ားလို႔ အေရထူေနၿပီ၊ ဘယ္သူ ဘာေျပာေျပာ ဂရုမစိုက္ဘူး၊ စိတ္ထိခိုက္မႈမရွိဘူး၊ မခံမရပ္မျဖစ္ဘူးကိုဆုိလုိတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအသုံးနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ဥပမာကို ေလ့လာၾကည့္ရေအာင္ပါ။

Joe, our manager is thick skinned. He does whatever he wants and couldn’t care less what others think!

က်ေနာ္တို႔ မန္ေနဂ်ာ Joe က အေရထူေနၿပီ။ သူလုပ္ခ်င္တာကုိလုပ္ၿပီး၊ ဘယ္သူ ဘာေျပာေျပာ ဂရုမစိုက္ဘူး။

(၃) To get under one’s skin

To get under (ေအာက္ကိုေရာက္သြားတာ)၊ one’s (တဦးတေယာက္ရဲ ႔) skin (အေရျပား) ဆိုေတာ့ စကားစုတခုလံုးရဲ ႔ တိုက္ရိုက္အဓိပၸါယ္က လူတဦးတေယာက္ရဲ ႔ အေရျပားေအာက္ကို ေရာက္သြားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအသံုးရဲ ႔ အီဒီယံ အဓိပၸါယ္က တခုခုႏွင့္ပတ္သက္လုိ့၊ လူတဦးတေယာက္အတြက္ စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစတာ၊ စိတ္တိုေစေတာ၊ မခံခ်ိမခံသာ ျဖစ္ေစတာ။ ျကည့္လုိ့မရတာ ကို ဆိုလိုတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအသံုးနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ဥပမာကို ေလ့လာၾကည့္ရေအာင္ပါ။

Just ignore him. Don’t let his jokes get under your skin!

သူ့့ ့ကို ေခါက္ထားလုိက္စမ္းပါ။ သူေနာက္ေျပာင္တာေတြေၾကာင့္ စိတ္ထဲမခံခ်ိမခံသာ မျဖစ္နဲ႔။

ဒီသတင္းပတ္ တင္ျပေပးခဲ့တဲ့ Skin စကားလံုး အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းေတြက To have thin skin, To have thick skin နဲ႔ To get under one’s skin တို႔ ျဖစ္ၾကပါတယ္။