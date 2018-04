မ်က္ေမွာက္ႏိုင္ငံေရးေလာကဆိုင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား (၃၃)

ဒီတပတ္ English American Style Idioms က႑မွာ မ်က္ေမွာက္ႏုိင္ငံေရးေလာကမွာ သံုးႏႈန္းေနတဲ့ အီဒီယံအသံုးတခ်ိဳ ့ ျဖစ္တဲ့ Tip of the iceberg, Play chicken နဲ ့ Play with fire တုိ႔ကို တင္ျပထားပါတယ္။

(၁) Tip of the iceberg

Tip of (ထိပ္ဖ်ားရဲ ႔)၊ the iceberg (ပင္လယ္ျပင္မွာ ေမ်ာေနတဲ့ ေရခဲတံုးႀကီး) ျဖစ္ၿပီး စကားစုတခုလံုးရဲ႕ တိုက္ရိုက္အဓိပၸါယ္က ပင္လယ္ျပင္မွာ ေမ်ာေနတဲ့ ေရခဲတံုးႀကီးရဲ ႔ ထိပ္ဖ်ားပိုင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ကမာၻရဲ ႔ အေအးပိုင္းဇုန္ေတြမွာရွိတဲ့ ပင္လယ္ျပင္ေတြမွာ ေမ်ာေနတဲ့ ေရခဲတံုးႀကီးေတြဟာ ပင္လယ္ကူးသေဘၤာႀကီးေတြအတြက္ အႏၱရာယ္ျဖစ္တယ္ဆိုတာကို အကယ္ဒမီဆုရ Titanic ရုပ္ရွင္ၾကည့္ဖူးသူတိုင္း သိၾကမွာပါ။ ဒီရုပ္ရွင္ဟာ ၁၉၁၂ ခု၊ ဧၿပီလမွာ ေျမာက္အတၱလန္တိတ္ ပင္လယ္မွာ ၿဗိတိသွ်ဇိမ္ခံသေဘၤာႀကီး Titanic ကို ပထမဦးဆံုး ေရခ်တဲ့ခရီးစဥ္မွာ၊ ေရခဲတံုးႀကီိးနဲ႔ တိုက္မိလို႔ သေဘၤာႀကီး နစ္ျမဳပ္သြားခဲ့တဲ့ တကယ့္ျဖစ္ရပ္ကို မီွျငမ္းရိုက္ကူးထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ပင္လယ္ျပင္မွာ ေမ်ာေနတဲ့ ေရခဲတုံးႀကီးကို မ်က္စိနဲ႔ ျမင္ေတြ႔ရတာ ထိပ္ပိုင္းပဲျဖစ္ၿပီး ပင္လယ္ျပင္ေအာက္မွာနစ္ေနျပီးမ်က္စိနဲ့မျမင္ႏိုင္တဲ့အပုိင္းကအဆေပါင္းမ်ားစြာႀကီးလွတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ Tip of the iceberg ရဲ ႔ အီဒီယံအဓိပၸါယ္က ေတြ႔ေနရတဲ့ ျပႆနာက သိပ္မျကီးဘူးလို႔ ရုတ္တရက္ ထင္ရေပမယ့္၊ ေနာက္မွာ တႏြယ္ငင္ တစင္ပါ ဆိုသလို ဧရာမျပႆနာႀကီး ရွိေနတာ၊ မျမင္ႏိုင္၊ မသိႏုိင္ေသးတဲ့ ျပႆနာေတြ အမ်ားႀကီးရွိေနတာ၊အေျခအေနဟာ ထင္ထားတာထက္ ပိုဆိုးေနတာကို ဆိုလိုတာ ျဖစ္ပါတယ္။ တနည္း မ်က္စိနဲ႔ ျမင္ေတြ႔ေနရတဲ့ ျပႆနာက အျမည္းသေဘာေလာက္ပဲ ရွိေနေသးတာကို ဆိုလိုျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအသံုးကို လက္ရွိ အေမရိကန္နဲ႔ တရုတ္အၾကား သြင္းကုန္-ထုတ္ကုန္ေတြအေပၚ အျပန္အလွန္ အခြန္ေငြေတြ တိုးေကာက္ေနတာေၾကာင့္ အခ်ိန္ၾကာၿပီး နက္နဲခက္ခဲမယ့္ ကုန္သြယ္ေရးစစ္အသြင္ ျဖစ္လာဖို႔က ဒါဟာ အျမည္းသေဘာပဲ ရွိအံုးမယ္ဆိုၿပီး CNBC သတင္းဌာနက China tariffs could be “tip of the iceberg” in an entrenched trade war ေခါင္းႀကီးနဲ႔ ေရးသားခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီ အသံုးနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ဥပမာကို ေလ့လာၾကည့္ၾကရေအာင္ပါ။

The evidence the police found so far on the minister’s corruption case was just tip of the iceberg.

ဝန္ႀကီးအဂတိလိုက္စားမႈနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ရဲက အခုထိ ေတြ႔ထားတဲ့ သက္ေသအေထာက္အထားေတြဟာ အျမည္းသေဘာပဲ ရွိေသးတယ္။

(2) Play chicken

Play (ကစားတာ)၊ chicken ဒီေနရာမွာ ၾကက္ကေလးဆိုတဲ့ အဓိပၸါယ္ မဟုတ္ဘဲ၊ သူရဲေဘာေၾကာင္တာ သတိၱနည္းတာကို ဆိုလိုတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘယ္သူက သတိၱေၾကာင္ျပီးေနာက္ဆုတ္မယ္ဆုိတာကုိျပဖုိ့ ေလာင္းေၾကးစားေၾကး စိန္ေခၚတာကို ဆိုလိုတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္စကားစုတခုလံုးရဲ ႔ တိုက္ရိုက္အဓိပၸါယ္က သတိၱရိွ၊ မရွိကို ေလာင္းေၾကးစားေၾကးလုပ္ျပီးမိုက္ရုူးရဲယွဥ္ၿပိဳင္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ Chicken game ဆိုတဲ့ ေလာင္းေၾကးစားေၾကး သတိၱၿပိဳင္ပံုကေတာ့ ကားႏွစ္စီးဟာ တစီးနဲ႔တစီး ဦးတည္ေမာင္းၿပီး၊ ေနာက္ဆံုး တိုက္ခါနီးမွာ ဘယ္သူက သူရဲေဘာေၾကာင္ၿပီးရင္မဆုိင္ရဲေတာ့လုိ့အရင္ေရွာင္ထြက္သြားမယ္ဆိုတဲ့ မုိိုက္ရုူးရဲသတၱိယွဥ္ၿပိဳင္မွုဘဲျဖစ္ပါတယ္။ အီဒီယံသြယ္ဝိုက္အဓိပၸါယ္ကအႏၱရာယ္ျဖစ္မယ့္ေဘးကို ေၾကာက္ၿပီး ဘယ္သူကစ အရႈံးေပးမယ္ဆိုတာကို ေသြးတုိးစမ္းတဲ့သေဘာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအသံုးကို အေမရိကန္နဲ႔ တရုတ္အၾကား သြင္းကုန္-ပို႔ကုန္ေတြအေပၚ အျပန္အလွန္ အခြန္ေငြေတြ တိုးေကာက္ေနၾကရာမွာ ဘယ္သူကစ လက္ေျမွာက္အရႈံးေပးၿပီး ေနာက္ဆုတ္မယ္ဆိုတာကို ၿပိဳင္ေနၾကတာ ျဖစ္ေပမယ့္လို႔လဲ ႏွစ္ႏိုင္ငံစလံုးကေတာ့ အခုထက္ထိ ေရွာင္ထြက္မသြားေသးဘူးဆိုၿပီး New York Times သတင္းစာႀကီးက US and China “play chicken” on trade, and neither swerves လို႔ ေရးသားခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီ အသံုးနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ဥပမာကို ေလ့လာၾကည့္ၾကရေအာင္ပါ။

It’s foolish to play chicken as you will only end hurting yourself.

သတိၱရွိတာကုိျပဖုိ့မုိက္ရုူးရဲ ယွဥ္ၿပိဳင္္တာဟာ အဓိပၸါယ္မရိွပါဘူး။ အဆံုးမွာ ကိုယ္ပဲ ဒုကၡေရာက္လိမ့္မယ္။

(3) Play with fire

Play (ကစားတာ)၊ with fire (မီးနဲ႔) ျဖစ္ၿပီး စကားတခုလံုးရဲ ႔ တိုက္ရို္က္အဓိပၸါယ္က မီးနဲ႔ ကစားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ရန္သူမ်ဳိး (၅) ပါးမွာ ပါဝင္တဲ့ မီးဟာ လူ႔အတြက္ အႏၱရာယ္ ျဖစ္ႏုိင္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ မီးနဲ႔ ကစားတယ္ ဆိုကတည္းက အႏၱရာယ္ရွိတဲ့အတြက္ေၾကာင့္လည္း ဒီ အီဒီယံရဲ ႔ သြယ္ဝိုက္အဓိပၸါယ္က အႏၱရာယ္ ရွိေစႏုိင္တာ၊ ထိခိုက္ေစႏိုင္တာ၊ ဒုကၡေရာက္ေစႏုိင္တာကို သြားၿပီး မထိတထိ၊ ေပါ့ေပါ့ဆဆ လုပ္တာမ်ဳိးကို ဆိုလိုတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအသံုးကို ၿပီးခဲ့တဲ့လက ၿဗိတိန္မွာ ရုရွႏွစ္ဘက္သူလွ်ဳိေဟာင္း Sergei Skripal နဲ႔ သူ႔သမီး အဆိပ္ဓါတ္ေငြ႔နဲ႔ တိုက္ခိုက္ခံရတဲ့ ကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ရုရွားအစိုးရ လက္ခ်က္မကင္းဘူးလို႔ ၿဗိတိန္က စြပ္စြဲခဲ့ၿပီး သံတမန္ေတြကုိလဲ ႏွင္ထုတ္မႈေတြ ျပဳလုပ္တာခဲ့တာနဲ့ ပတ္သက္လို႔ ကုလသမဂၢမွာ ဒီကိစၥကို ေဆြးေႏြးခဲ့ရာမွာ ရုရွားသံအမတ္ႀကီးက ဒီလိုလုပ္တာဟာ Playing with fire မီးနဲ႔ကစားရာေရာက္္တယ္လို႔ ၿဗိတိန္ကို သတိေပးလိုက္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ The Times of Israel သတင္းစာႀကီးက Russia says Britain is “playing with fire” in spy case ေခါင္းႀကီးနဲ႔ ေရးသားခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအသုံးနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ဥပမာကို ေလ့လာၾကည့္ရေအာင္ပါ။

John, you will be playing with fire if you both drink and gamble.

John ေရ၊ ခင္မ်ား အရက္လည္းေသာက္၊ ေလာင္းကစားလဲလုပ္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ ဒုကၡေရာက္မယ့္ကိန္းဆုိက္လိမ့္မယ္။

ဒီသတင္းပတ္ တင္ျပခဲ့့တဲ့ idioms အသံုးေတြက Tip of the iceberg, Play chicken နဲ ့ Play with fire တို႔ ျဖစ္ၾကပါတယ္။