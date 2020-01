ဆယ္ေက်ာ္သက္အဆိုေတာ္ Billie Eilish ဂရမ္မီဆုႀကီး ေလးဆုရရွိ

(Zawgyi/ Unicode)

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု Los Angeles ၿမိဳ႕မွာ တနဂၤေႏြေန႔က က်င္းပတဲ့ ၆၂ ႀကိမ္ေျမာက္ Grammy ဆုေပးပြဲမွာ ဆယ္ေက်ာ္သက္အဆို္ေတာ္ Billie Eilish က ထိပ္တန္းဆုႀကီး ၄ ခုလံုးကို ဆြတ္ခူးသြားပါတယ္။ Grammy ဆုသမိုင္းမွာ ခုလို ဆုႀကီး ၄ ခုလံုးကို တေယာက္ထဲရတဲ့ ပထမဆံုးအမ်ဳိးသမီး အဆိုေတာ္ျဖစ္ပါတယ္။ အေကာင္းဆံုးေတး Album ဆု၊ ေတး Album ထဲက အေကာင္းဆံုး သီခ်င္းဆု၊ အေကာင္းဆံုး သီခ်င္းဆုနဲ႔ အေကာင္းဆံုး အႏုပညာ႐ွင္သစ္ဆု ေတြကို Billie Eilish ရ႐ွိသြားတာျဖစ္ပါတယ္။ ခုလုိဆုႀကီး ၄ ခုလံုးကို လြန္ခဲ့တဲ့ ၃၉ ႏွစ္တုန္းက ပထမဆံုးရခဲ့သူက အဆိုေတာ္ Christopher Cross ျဖစ္ပါတယ္။

Billie Eilish နဲ႔သူ႔အကိုတို႔ အိပ္ခန္းထဲမွာ ဖန္တီးခဲ့တဲ့ When We All Fall Asleep, Where Do We Go? ဆိုတဲ့ ပထမဆံုး Billie Eilish ရဲ႕ Album က အေကာင္းဆံုးေတး Album ဆုကို ရခဲ့တာပါ။ အဲဒီ Album ထဲက "Bad Guy" ဆိုတဲ့သီခ်င္းကလည္း ေတး Album ထဲက အေကာင္းဆံုး သီခ်င္းဆု၊ အေကာင္းဆုံး သီခ်င္းဆုတို႔ကို ရ႐ွိခဲ့ပါတယ္။ ကိုရီးယားက Kpop အဖဲြ႔ျဖစ္တဲ့ BTS ကလည္း အေမရိကန္ ဆုေပးပြဲေတြထဲမွာ ပထမဆံုးေဖ်ာ္ေျဖခြင့္ရတဲ့ Kpop အဖြဲ႔အေနနဲ႔ သီဆိုေဖ်ာ္ေျဖသြားခဲ့ၾကပါတယ္။

ဂီတဘက္မွာ ထူးခၽြန္သူေတြကို ဂုဏ္ျပဳဆုေပးတဲ့ Grammy ဆုေပးပြဲမွာ မေန႔ကေတာ့ အႏုပညာ႐ွင္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက ရဟတ္ယာဥ္ပ်က္က် ေသဆံုးသြားတဲ့ Basketball အေက်ာ္အေမာ္ Kobe Bryant အတြက္ ဝမ္းနည္းစကားေတြ ေျပာၾကားခဲ့ၾကပါတယ္။ အေမရိကန္ဂီတေလာကမွာ အျငင္းပြားစရာကိစၥျဖစ္ေနခ်ိန္မွာ Grammy ဆုေပးပြဲကို က်င္းပတာလည္းျဖစ္ပါတယ္။

Recording Academy က ပထမဆံုး CEO အျဖစ္ Deborah Dugan ကို ခန္႔အပ္ခဲ့ၿပီး သီတင္း ၂ ပတ္ေတာင္ မၾကာခင္မွာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္း ညံ့ဖ်င္းတယ္ဆိုၿပီး တာဝန္ကေန ယာယီရပ္ဆဲခံရပါတယ္။ Deborah Dugan ကေတာ့ အလုပ္ခြင္ထဲမွာ အမ်ဳိးသားေတြႀကီးစုိးေနၿပီး အမ်ဳိးသမီးေတြကို ႏွိမ္ခ်ဆက္ဆံတယ္လို႔ တန္းတူအခြင့္အေရးေကာ္မ႐ွင္ကို တိုင္ၾကားထားတာျဖစ္ပါတယ္။

Pop ဂီတအမ်ဳိးအစား တဦးထဲေဖ်ာ္ေျဖသူေတြထဲမွာ အေကာင္းဆုံးဆုကိုေတာ့ "Truth Hurts" ဆိုတဲ့သီခ်င္းနဲ႔ အဆိုေတာ္ Lizzo ကရ႐ွိသြားပါတယ္။ Pop ဂီတအမ်ဳိးအစား အဖဲြ႔လိုက္ ဒါမွမဟုတ္ ၂ ေယာက္ေပါင္း ေဖ်ာ္ေျဖသူေတြထဲက Lil Nas X နဲ႔ Billy Ray Cyrus တို႔ကလည္း "Old Town Road" ဆိုတဲ့သီခ်င္းနဲ႔ အေကာင္းဆံုးဆုကို ရ႐ွိသြားၾကပါတယ္။

...................

ဆယ်ကျော်သက်အဆိုတော် Billie Eilish ဂရမ်မီဆုကြီး လေးဆုရရှိ

(Unicode)

အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု Los Angeles မြို့မှာ တနင်္ဂနွေနေ့က ကျင်းပတဲ့ ၆၂ ကြိမ်မြောက် Grammy ဆုပေးပွဲမှာ ဆယ်ကျော်သက်အဆိုတော် Billie Eilish က ထိပ်တန်းဆုကြီး ၄ ခုလုံးကို ဆွတ်ခူးသွားပါတယ်။ Grammy ဆုသမိုင်းမှာ ခုလို ဆုကြီး ၄ ခုလုံးကို တယောက်ထဲရတဲ့ ပထမဆုံးအမျိုးသမီး အဆိုတော်ဖြစ်ပါတယ်။ အကောင်းဆုံးတေး Album ဆု၊ တေး Album ထဲက အကောင်းဆုံး သီချင်းဆု၊ အကောင်းဆုံး သီချင်းဆုနဲ့ အကောင်းဆုံး အနုပညာရှင်သစ်ဆု တွေကို Billie Eilish ရရှိသွားတာဖြစ်ပါတယ်။ ခုလိုဆုကြီး ၄ ခုလုံးကို လွန်ခဲ့တဲ့ ၃၉ နှစ်တုန်းက ပထမဆုံးရခဲ့သူက အဆိုတော် Christopher Cross ဖြစ်ပါတယ်။

Billie Eilish နဲ့သူ့အကိုတို့ အိပ်ခန်းထဲမှာ ဖန်တီးခဲ့တဲ့ When We All Fall Asleep, Where Do We Go? ဆိုတဲ့ ပထမဆုံး Billie Eilish ရဲ့ Album က အကောင်းဆုံးတေး Album ဆုကို ရခဲ့တာပါ။ အဲဒီ Album ထဲက "Bad Guy" ဆိုတဲ့သီချင်းကလည်း တေး Album ထဲက အကောင်းဆုံး သီချင်းဆု၊ အကောင်းဆုံး သီချင်းဆုတို့ကို ရရှိခဲ့ပါတယ်။ ကိုရီးယားက Kpop အဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ BTS ကလည်း အမေရိကန် ဆုပေးပွဲတွေထဲမှာ ပထမဆုံးဖျော်ဖြေခွင့်ရတဲ့ Kpop အဖွဲ့အနေနဲ့ သီဆိုဖျော်ဖြေသွားခဲ့ကြပါတယ်။

ဂီတဘက်မှာ ထူးချွန်သူတွေကို ဂုဏ်ပြုဆုပေးတဲ့ Grammy ဆုပေးပွဲမှာ မနေ့ကတော့ အနုပညာရှင်တော်တော်များများက ရဟတ်ယာဉ်ပျက်ကျ သေဆုံးသွားတဲ့ Basketball အကျော်အမော် Kobe Bryant အတွက် ဝမ်းနည်းစကားတွေ ပြောကြားခဲ့ကြပါတယ်။ အမေရိကန်ဂီတလောကမှာ အငြင်းပွားစရာကိစ္စဖြစ်နေချိန်မှာ Grammy ဆုပေးပွဲကို ကျင်းပတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။

Recording Academy က ပထမဆုံး CEO အဖြစ် Deborah Dugan ကို ခန့်အပ်ခဲ့ပြီး သီတင်း ၂ ပတ်တောင် မကြာခင်မှာ အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်း ညံ့ဖျင်းတယ်ဆိုပြီး တာဝန်ကနေ ယာယီရပ်ဆဲခံရပါတယ်။ Deborah Dugan ကတော့ အလုပ်ခွင်ထဲမှာ အမျိုးသားတွေကြီးစိုးနေပြီး အမျိုးသမီးတွေကို နှိမ်ချဆက်ဆံတယ်လို့ တန်းတူအခွင့်အရေးကော်မရှင်ကို တိုင်ကြားထားတာဖြစ်ပါတယ်။

Pop ဂီတအမျိုးအစား တဦးထဲဖျော်ဖြေသူတွေထဲမှာ အကောင်းဆုံးဆုကိုတော့ "Truth Hurts" ဆိုတဲ့သီချင်းနဲ့ အဆိုတော် Lizzo ကရရှိသွားပါတယ်။ Pop ဂီတအမျိုးအစား အဖွဲ့လိုက် ဒါမှမဟုတ် ၂ ယောက်ပေါင်း ဖျော်ဖြေသူတွေထဲက Lil Nas X နဲ့ Billy Ray Cyrus တို့ကလည်း "Old Town Road" ဆိုတဲ့သီချင်းနဲ့ အကောင်းဆုံးဆုကို ရရှိသွားကြပါတယ်။