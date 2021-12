ကိုဗစ္မ်ိဳးကြဲသစ္ 'Omicron' ဆိုင္ရာ ေနာက္ဆုံးေတြ႕ရွိခ်က္

ကိုဗစ္-19 မ်ိဳးကြဲသစ္ Omicron ဟာ ကူးစက္ျမန္လြန္းၿပီး၊ ကာကြယ္ေဆး အာနိသင္ေလ်ာ့က်ေစႏိုင္ေၾကာင္း သုေတသနေတြမွာ စေတြ႔လာၿပီလို႔ က်န္းမာေရးပညာရွင္ေတြက ဆိုပါတယ္။

ကိုဗစ်-19 မျိုးကွဲသစ် Omicron ဟာ ကူးစက်မြန်လွန်းပြီး၊ ကာကွယ်ဆေး အာနိသင်လျော့ကျစေနိုင်ကြောင်း သုတေသနတွေမှာ စတွေ့လာပြီလို့ ကျန်းမာရေးပညာရှင်တွေက ဆိုပါတယ်။

တကမ္ဘာလုံး စိုးရိမ်တကြီးဆက်စောင့်ကြည့်နေတဲ့ ဒီမျိုးကွဲသစ်အတွက် နိုင်ငံတကာ အတွေ့အကြုံတွေအရ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ကြိုသိထားသင့်တာတွေ ရှိနေပါတယ်။ တစ်ခုကတော့ ဒီမျိုးကွဲ စတွေ့လာအပြီး အခု (၂) ပတ်ကျော်ကာလအတွင်း ရောဂါဖြစ်လာသူ လူငယ်တွေမှာ ပြင်းထန်လက္ခဏာ ကြီးကြီးမားမား မတွေ့ရသေးပေမဲ့၊ ကူးစက်မူမြန်လွန်းတာကိုတော့ စတွေ့ထားပါပြီ။ တအိမ်မှာ တစ်ယောက်ဖြစ်လျှင် တအိမ်လုံးကိုကူးနေပြီး၊ ထိခိုက်လွယ်တဲ့ သက်ကြီးနဲ့ ရောဂါအခံရှိသူတွေ ဆက်ကူးလျှင်တော့ ပြင်းထန်လာမှာ စိုးရိမ်နေရပါတယ်။

ဒါ့အပြင် လက်ရှိသုံးနေတဲ့ ကာကွယ်ဆေးတွေကို ထိုးဖောက်ပြီး အာနိသင် ကျဆင်းစေနိုင်တာကိုလည်း စတွေ့နေပါပြီ။ WHO ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့က အသိအမှတ်ပြုထားတဲ့ ကာကွယ်ဆေးတွေထဲ Pfizer ကုမ္ပဏီကာကွယ်ဆေးဆိုလျှင် အရင်လုံလောက်ခဲ့တဲ့ အပြည့် (၂) လုံးထက်၊ ထပ်ဆောင်းအားဖြည့် ကာကွယ်ဆေးပါ ထိုးမှသာလျှင် Omicron မျိုးကွဲသစ်ကို ပိုထိရောက်စွာ ကာကွယ်နိုင်တာကို တွေ့ရှိထားပါတယ်။ နောက်ဆုံးမကြာခင် WHO က အသိအမှတ်ပြုပေးခဲ့တဲ့ အိန္ဒိယထုတ်ကာကွယ်ဆေးသစ် Covaxin ကိုလည်း မြန်မာနိုင်ငံမှာ တချို့ပုဂ္ဂလိကပိုင်းကနေ ဝယ်ယူထိုးနှံနေရာမှာ ထိရောက်မူ တစုံတရာတော့ ရှိနေပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ တရုတ်ကာကွယ်ဆေးတွေကိုတော့ မျိုးကွဲသစ်ဆိုင်ရာ လေ့လာမူတွေ မလုပ်ရသေးပါဘူး။ ဒါ့အပြင် ရုရှားကာကွယ်ဆေးဆိုလျှင်တော့ WHO က အခုထိ အသိအမှတ်ကို စမပြုပေးသေးပါဘူး။

အခုလိုအချိန်မှာ Omicron မျိုးကွဲသစ်က မြန်မာ့ အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတချို့မှာ စစ်ဆေးတွေ့ရှိထားပြီး၊ မြန်မာနိုင်ငံကိုလည်း ရောက်နေနိုင်ခြေရှိနေတာကိုလည်း ကြိုတွက်ထားသင့်ပါတယ်။ ဒီအတွက် မြန်မာနိုင်ငံမှာ အဓိက ထိုးနေတဲ့ တရုတ်ကာကွယ်ဆေးက ကာကွယ်ဆေးဆိုင်ရာ နောက်ဆုံးလေ့လာထားမူမရှိသေးတာကြောင့် အားဖြည့်ထပ်ဆောင်းဆေး ထိုးတာထက်စာလျှင်၊ ပထမ (၂) လုံးအပြည့်ကို အခွင့်ရတာနဲ့ ထိုးထားသင့်ပါတယ်။ အကြောင်းက ကုသဆေးမရှိသေးချိန်မှာ ကာကွယ်ဆေးတွေ တစုံတရာ ထိရောက်နေသေးလို့ပါ။ ကာကွယ်ဆေးအနေနဲ့ အခုမျိုးကွဲသစ်ကို အပြည့်မကာကွယ်နိုင်လျှင်တောင် ရောဂါဖြစ်လာခဲ့လျှင် အသက်ဆုံးရှုံးသည်အထိ မပြင်းထန်အောင် ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါသေးတယ်။ အမေရိကန်နိုင်ငံမှာလည်း တစုံတရာ ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးထိုးထားကြသော်လဲ၊ ကိုဗစ်ကူးစက်မူတွေ အရင်မျိုးကွဲသစ် Delta တုံးကလိုပဲ အခုပြန်စများလာနေတာမှာ၊ လူနာအားလုံးအတွက် ဒီမျိုးကွဲသစ်ကို မစစ်နိုင်သေးချိန်၊ ကာကွယ်ဆေးမထိုးထားသူတွေမှာ ပြင်းထန်တဲ့အဆင့် ရောက်နေတာတွေလည်း စတွေ့လာနေပါတယ်။

မြန်မာပြည်သူတွေအနေနဲ့ အခုအချိန်မှာ ဖျားနာ၊ ကိုဗစ် သံသယရှိလာလျှင် မိမိအသိစိတ်နဲ့ အလုပ်မသွားဘဲ အိမ်မှာ သီးခြားခွဲနေဖို့ အရေးကြီးလာပါပြီ။ ဒီမျိုးကွဲကြောင့် လက်ရှိအစပိုင်း ဖြစ်လာတဲ့လက္ခဏာ ထူးခြားမူမှာတော့ ခေါင်းကိုက်တာ ဝမ်းလျောတာ၊ မအီမသာဖြစ်တာတွေက၊ အရင်ပုံမှန်တွေ့ခဲ့တဲ့ နှာစေး၊ ချောင်းဆိုး၊ အနံ့ပျောက်တာတွေထက် ပိုဖြစ်လာတာကို စတွေ့ထားပါတယ်။ တချိန်ထဲမှာ အခုက ပွဲလမ်းသဘင်ကာလ ဖြစ်လာတာမို့ လူစုလူဝေးအပြင် ပွဲလမ်းသဘင်ပါရှောင်နိုင်လျှင်တော့ အကောင်းဆုံးပါ။ အထူးသဖြင့်တော့ အလုံပိတ်အခန်းတွင်းမှာ လူစုလူဝေးနဲ့လုပ်တဲ့ ပွဲတွေမျိုးကို ပိုသတိထား ရှောင်ကျဉ်သင့်ပါတယ်၊ ကူးစက်လွယ်လွန်းလို့ပါ။ ဒီမျိုးကွဲသစ်ကို တောင်အာဖရိကမှာ စတွေ့ပျံနှံ့ခဲ့တာကလည်း အလုံပိတ်အခန်းတွင်း စုရှိနေခဲ့တဲ့ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသူ/သားတွေကနေ ဖြစ်ခဲ့တာပါ။

ဒီအကြောင်းပိုမိုသိရှိနားလည်ဖို့ ကိုဝင်းမင်း က နယူးယောက်မြို. Wyckoff Heights ဆေးရုံက ညွန်ကြားရေးမှူးနဲ့ မြန်မာပြည်က ကိုဗစ်လူနာတွေကိုလည်း ဖုန်းကတဆင့် ကူညီကုသပေးနေတဲ့၊ ကူးစက်ရောဂါအထူးကု ဒေါက်တာဇေယျာသက် ကို ဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါတယ်။