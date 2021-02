အာဏာသိမ္း သီတင္းပတ္ အတြင္း ျမန္မာ့ စီးပြားေရး အေျပာင္းအလဲ

(Zawgyi/ Unicode)

စစ္အာဏာသိမ္းၿပီး သီတင္း တပတ္ အတြင္းမွာဘဲ ျမန္မာ့ စီးပြားေရး အေပၚ သိသိသာသာ ရိုက္ခတ္ခဲ႔ပါတယ္။ ဂ်ပန္ ဘီယာ ထုတ္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းႀကီး Kirin က စစ္တပ္အာဏာသိမ္းမႈကို တုံ႔ျပန္တဲ႔ အေနနဲ႔ စစ္တပ္ရဲ႕ ျမန္မာ့ စီးပြားေရး ဦးပိုင္လီမိတက္နဲ႔ အလုပ္ဆက္ မလုပ္ေတာ့ဘူးလို႔ ေၾကညာခဲ႔ပါတယ္။ ပုဂၢလိက စီးပြားေရး လုပ္ငန္းႀကီးေတြမွာ အေမရိကန္ ဒဏ္ခတ္ပိတ္ဆို႔မႈကို စိုးရိမ္ေနၾကသလို သာမန္ျပည္သူေတြ ၾကားမွာေတာ့ ကုန္ေစ်းႏႈန္း တက္ပါတယ္။ ဒီသီတင္းပတ္ စီးပြားေရး အစီအစဥ္မွာ မသိဂၤ ီထုိက္ စုစည္းတင္ျပေပးပါမယ္။



ျမန္မာ စစ္တပ္ အာဏာသိမ္းၿပီး ၅ ရက္ေျမာက္ေန႔မွာဘဲ စစ္တပ္ရဲ႕ ဦးပိုင္လီမိတက္နဲ႔ အလုပ္ဆက္ မလုပ္ေတာ့ဘူးလို႔ ဂ်ပန္ ဘီယာထုတ္ လုပ္ငန္းႀကီး Kirin က ေၾကညာခဲ႔ပါတယ္။ စစ္တပ္ရဲ႕ လုပ္ရပ္ အေပၚမွာ အလြန္ စိုးရိမ္ရေၾကာင္း Kirin လုပ္ငန္းႀကီးက ေၾကညာပါတယ္။

“ လက္ရွိ အေျခအေနအရ ဦးပိုင္လီမိတက္နဲ႔ ဖက္စပ္ လုပ္ငန္းကို ရပ္ပစ္ဖို႔ကလြဲလို႔ Kirin လုပ္ငန္းႀကီး အေနနဲ႔ တျခား ေရြးခ်ယ္စရာ မရွိေတာ့ပါဘူး။ ဦးပိုင္ လီမိတက္ဟာ စစ္တပ္ကို ေငြေၾကးပံ႔ပိုးေပးေနတာပါလို႔ Kirin လုပ္ငန္းက ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ခဲ႔တာပါ။ စစ္တပ္ပိုင္ ျမန္မာဘီယာန႔ဲ အလုပ္ဆက္ မလုပ္ေတာ့ဘူးလို႔ Kirin လုပ္ငန္းဘက္က ဆံုးျဖတ္လိုက္တဲ႔ အေပၚမွာ ဒီရလဒ္ထြက္ဖို႔ တြန္းအားေပးေနတဲ႔ အဖြဲ႔တခုျဖစ္တဲ႔ Justic for Myanmar က ႀကိဳဆိုပါတယ္။

ျပည္တြင္းမွာ ေစ်းကြက္ေ၀စု အခိုင္အမာ ရထားတဲ႔ ျမန္မာ ဘီယာ အတြက္ အက်ိဳးအျမတ္ ထိခိုက္ႏုိင္သလားဆိုတာကေတာ့ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း မရွိပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ စစ္တပ္နဲ႔ ပတ္သက္တဲ႔ ျမန္မာ ဘီယာ အေပၚမွာ အခု Kirin က အဆက္အသြယ္ ျဖတ္လိုက္တာဟာ ျပည္ပမွာတင္ မဟုတ္ဘဲ ျပည္တြင္းမွာပါ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ရွိမယ္လို႔ စည္းရံုးလႈပ္ရွားမႈ အဖြဲ႔ Justic for Myanmar က ယူဆပါတယ္။

ဒါကေတာ့ အာဏာသိမ္းၿပီး ၅ ရက္အၾကာ စစ္တပ္ရဲ႕ ဦးပိုင္ လုပ္ငန္း အတြက္ သိသာ ထင္ရွားတဲ႔ အေျပာင္းအလဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ႏုိင္ငံတကာနဲ႔ ဆက္ဆံ လုပ္ကိုင္ေနရတဲ႔ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ေတြကေတာ့ အေမရိကန္ဘက္က ျမန္မာ အေပၚ ဒဏ္ခတ္ပိတ္ဆို႔မႈ ခ်မွတ္လာေလ မလားဆိုတာကို ေစာင့္ၾကည့္ေနၾကပါတယ္။ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ ေဒါက္တာ စိုးထြန္းက အခုလို ေျပာပါတယ္။

“ က်ေနာ္တို႔က ဒီ ေရရွည္မွာ စိုးရိမ္ၿပီး ေဆြးေႏြးေနၾကတာေတာ့ တခုဘဲ။ ဒီ အေမရိကန္ ဒဏ္ခတ္ ပိတ္ဆို႔မႈ လုပ္၊ မလုပ္ အဲဒီ တခ်က္ကို ၾကည့္ေနတာ။ အဲဒီ က်ရင္ေတာ့ က်ေနာ္တို႔ ေငြေပးေခ်မႈ အပိုင္းေပါ့ အရင္တုန္းကလည္း တပ္မေတာ္ အစိုးရ လက္ထပ္မွာလည္း က်ေနာ္တို႔က ေငြေပးေခ်တဲ႔ ေနရာမွာ US Sanction ရွိတဲ႔ အတြက္ေၾကာင့္ မို႔လို႔ က်ေနာ္တို႔က စကာၤပူမွာ ရွိတဲ႔ ကုမၸဏီေတြက တဆင့္ခံၿပီးေတာ့ ေပးေခ်ရတယ္။ ဗမာျပည္ကေန တျခား ႏုိင္ငံေရာင္းရင္ က်ေနာ္တို႔က ဗမာျပည္ကေန စကာၤပူကို အထြက္ျပတယ္၊ စကာၤပူ ကေန တဆင့္ခံၿပီးမွ တျခားႏုိင္ငံကို သြားတယ္ေပါ့ေနာ္။ U.S. ေဒၚလာက်ေတာ့ အေမရိက ကေန ျဖတ္ၾကတာေပါ့။ Bank of America တို႔ ဘာတို႔က တဆင့္ ျဖတ္ရတာကိုး။ ေပးေခ်မႈ အပိုင္းမွာ အဲဒီ တခုဘဲ ဒီ ကုန္သြယ္မႈ အပိုင္းကို ထိခိုက္ႏုိင္ေျခ ရွိပါတယ္။ ”

စစ္တပ္ အာဏာစြန္႔ဖို႔ အေမရိကန္ သမၼတ Joe Biden က တိုက္တြန္းထားၿပီး အေရးယူ ဒဏ္ခတ္ဖို႔လည္း ေျပာဆိုထားတာပါ။ အေမရိကန္ရဲ႕ ဒဏ္ခတ္ ပိတ္ဆို႔မယ္႔ အေရးကို သာမန္ လူထု အတြင္းမွာလည္း စိုးရိမ္ပါတယ္။ အေရာင္းအ၀ယ္ သမား ကို၀ဏၰစိုးက-

“ ႏုိင္ငံတကာက ဒဏ္ခတ္ ပိတ္ဆို႔မႈေတြ ျဖစ္ေကာင္း ျဖစ္လာႏုိင္တယ္။ ျဖစ္ဖို႔လည္း အလားအလာ ရွိပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ ပိုၿပီး ေတာ့ ျပည္သူ လူထု အေနနဲ႔ COVID ကာလကိုလည္း ေက်ာ္ခဲ႔တယ္။ စား၀တ္ေနေရးလည္း အခက္အခဲ ျဖစ္ခဲ႔တယ္။ အခု ဒီလိုမ်ိဳးႀကီး အာဏာ သိမ္းလိုက္တဲ႔ အေပၚမွာလည္း စီးပြားေရး ပိတ္ဆို႔မႈ ျဖစ္လာမယ္ဆို ျပည္သူ လူထုေတြက ခါးစည္းၿပီး ခံရမွာက ျပည္သူ လူထုဘဲ။ သူတို႔ဆီမွာေတာ့ မိသားစုလိုက္ သားစဥ္ ေျမးဆက္ စားလို႔ မကုန္ဘူးလို႔ သိထားတယ္ေလ။ ”



စစ္အာဏာသိမ္းမႈကို မ်ိဳးရိုးစဥ္ဆက္ အေတြ႔အႀကံဳရင့္ၾကတဲ႔ ျမန္မာ ျပည္သူေတြကေတာ့ စစ္အာဏာ သိမ္းၿပီ ဆိုတာနဲ႔ ဘဏ္မွာ ေျပးၿပီး ေငြထုတ္ၾကတာပါ။ လူထုရဲ႕ စိုးရိမ္ခ်က္ကို ေဒါက္တာ စိုးထြန္းက ေျပာျပပါတယ္။

“ ဟုတ္ကဲ႔ပါခင္ဗ်ား။ ပထမဆံုး စၿပီးေတာ့ ထိန္းသိမ္းတဲ႔ ၁ ရက္ေန႔က အင္တာနက္ ဖုန္းလုိင္းေတြ ျဖတ္ထားတာေပါ့ေနာ္။ ျဖတ္ထားတဲ႔ အတြက္ ဘဏ္ေတြမွာ က်ေနာ္တို႔ ပိုက္ဆံ ထုတ္လို႔ မရဘူး။ ေနာက္ အြန္လိုင္းနဲ႔ ေပးေခ်တဲ႔ဟာ အားလံုးက ေပးလို႔ မရဘူး။ အဲဒီ ေန႔က ဘဏ္ေတြ အားလံုး ပိတ္တယ္ဆိုၿပီးမွ ျမန္မာႏုိင္ငံ ဘဏ္မ်ား အသင္းက ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္တာေပါ့ေနာ္။ ထုတ္တဲ႔ အတြက္ေၾကာင့္မို႔လုိ႔ လူေတြက ATM မွာ တန္းစီ ၾကတယ္။ သို႔ေပမယ့္ ပိုက္ဆံ ထုတ္လို႔ မရဘူး။ တခ်ိဳ႕က်ေတာ့လည္း တခုခု ျဖစ္မွာ စိုးရိမ္တဲ႔ အတြက္ေၾကာင့္မို႔လို႔ ထံုးစံ အတိုင္းဘဲ ေပါ့ေနာ္။ က်ေနာ္တို႔ စားနပ္ရိကၡာေပါ့ ဆန္၊ ဆီ၊ ဆား၊ ငရုတ္ ၾကက္သြန္ ေပါ့ေနာ္ ဒါေတြ ၀ယ္ၾကတယ္ေပါ့။ ၀ယ္ဖို႔ အတြက္ လိုအပ္တဲ႔ ပိုက္ဆံ - ပိုက္ဆံက ထုတ္လို႔ မရေတာ့ ၁ ရက္ေန႔မွာေတာ့ စိုးရိမ္ေနၾကတယ္ေပါ့ေနာ္။ ”

“ ၂ ရက္ေန႔မွာေတာ့ အင္တာနက္ ျပန္ရတယ္။ ဘဏ္ေတြ ျပန္ဖြင့္ေပးတယ္။ သို႔ေသာ္လည္းဘဲ လူေတြ အမ်ားႀကီး ၀ိုင္းထုတ္တဲ႔ အတြက္ေၾကာင့္ ဘဏ္ေတြမွာလည္း က်ေနာ္တို႔ ေငြစကၠဴေပါ့ေနာ္ Cash က ရွားပါးမႈ ျဖစ္တယ္။ ျဖစ္ေတာ့ အကန္႔အသတ္ေတြ လုပ္လိုက္တယ္ေပါ့။ ”

အာဏာသိမ္းတဲ႔ မနက္ခင္းမွာဘဲ အေျခခံ စားကုန္ေတြ အေျပးအလႊား ၀ယ္ယူခဲ႔ၾကပါတယ္။ ေစ်းသည္ မႏွင္းႏွင္းရီကေတာ့ ေစ်း၀ယ္သူေတြ ဒီရက္ပိုင္း အတြင္းမ်ားၿပီး အေျခခံ စားကုန္ ေစ်းႏႈန္း တက္သြားတယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ခံ ကိုေအာင္ႏုိင္ကေတာ့ စီးပြားေရး ၾကပ္တည္းလာမယ့္ အေရး စိုးရိမ္ေနပါတယ္။ ၿမိဳ႕ေတာ္ ေနျပည္ေတာ္ဘက္က လူထုရဲ႕ စိုးရိမ္မႈကိုလည္း တင္ျပေပးပါမယ္။

ေနျပည္ေတာ္က ေစ်းသည္ တဦးကေတာ့ အေရာင္းအ၀ယ္ မေကာင္းရင္ စား၀တ္ေနေရး အခက္ေတြ႔မွာကို ပူပန္တယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ ေနာက္ ေစ်းသည္ တဦးကေတာ့ ဒီအေျခအေနက ခ်ိဳ႕တဲ႔သူေတြ အတြက္ ပိုၿပီး အထိနာေစမယ္လို႔ ယူဆေနပါတယ္။

COVID 19 ကမၻာ့ ကပ္ေဘးေၾကာင့္ ဟိုတယ္နဲ႔ ခရီးသြား လုပ္ငန္း၊ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္း၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းေတြ အပါအ၀င္ လုပ္ငန္းခြင္ အေတာ္မ်ားမ်ား အခက္အခဲႀကံဳေနရၿပီး ျဖစ္တဲ႔ အခ်ိန္မွာ စစ္အာဏာ သိမ္းမႈေၾကာင့္ ႏုိင္ငံတကာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ အပါအ၀င္ ျပည္တြင္း လုပ္ငန္းေတြ ေရွ႕အလားအလာ အတြက္ အေျခအေနကို ေစာင့္ၾကည့္ေနၾကရၿပီး မေရရာမႈေတြ ပိုမ်ားလာပါတယ္။

(Unicode)

အာဏာသိမ်း သီတင်းပတ် အတွင်း မြန်မာ့ စီးပွားရေး အပြောင်းအလဲ



စစ်အာဏာသိမ်းပြီး သီတင်း တပတ် အတွင်းမှာဘဲ မြန်မာ့ စီးပွားရေး အပေါ် သိသိသာသာ ရိုက်ခတ်ခဲ့ပါတယ်။ ဂျပန် ဘီယာ ထုတ်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းကြီး Kirin က စစ်တပ်အာဏာသိမ်းမှုကို တုံ့ပြန်တဲ့ အနေနဲ့ စစ်တပ်ရဲ့ မြန်မာ့ စီးပွားရေး ဦးပိုင်လီမိတက်နဲ့ အလုပ်ဆက် မလုပ်တော့ဘူးလို့ ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ ပုဂ္ဂလိက စီးပွားရေး လုပ်ငန်းကြီးတွေမှာ အမေရိကန် ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုကို စိုးရိမ်နေကြသလို သာမန်ပြည်သူတွေ ကြားမှာတော့ ကုန်ဈေးနှုန်း တက်ပါတယ်။ ဒီသီတင်းပတ် စီးပွားရေး အစီအစဉ်မှာ မသိင်္ဂ ီထိုက် စုစည်းတင်ပြပေးပါမယ်။



မြန်မာ စစ်တပ် အာဏာသိမ်းပြီး ၅ ရက်မြောက်နေ့မှာဘဲ စစ်တပ်ရဲ့ ဦးပိုင်လီမိတက်နဲ့ အလုပ်ဆက် မလုပ်တော့ဘူးလို့ ဂျပန် ဘီယာထုတ် လုပ်ငန်းကြီး Kirin က ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ စစ်တပ်ရဲ့ လုပ်ရပ် အပေါ်မှာ အလွန် စိုးရိမ်ရကြောင်း Kirin လုပ်ငန်းကြီးက ကြေညာပါတယ်။

“ လက်ရှိ အခြေအနေအရ ဦးပိုင်လီမိတက်နဲ့ ဖက်စပ် လုပ်ငန်းကို ရပ်ပစ်ဖို့ကလွဲလို့ Kirin လုပ်ငန်းကြီး အနေနဲ့ တခြား ရွေးချယ်စရာ မရှိတော့ပါဘူး။ ဦးပိုင် လီမိတက်ဟာ စစ်တပ်ကို ငွေကြေးပံ့ပိုးပေးနေတာပါလို့ Kirin လုပ်ငန်းက ကြေညာချက် ထုတ်ခဲ့တာပါ။ စစ်တပ်ပိုင် မြန်မာဘီယာနဲ့ အလုပ်ဆက် မလုပ်တော့ဘူးလို့ Kirin လုပ်ငန်းဘက်က ဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့ အပေါ်မှာ ဒီရလဒ်ထွက်ဖို့ တွန်းအားပေးနေတဲ့ အဖွဲ့တခုဖြစ်တဲ့ Justic for Myanmar က ကြိုဆိုပါတယ်။

ပြည်တွင်းမှာ ဈေးကွက်ဝေစု အခိုင်အမာ ရထားတဲ့ မြန်မာ ဘီယာ အတွက် အကျိုးအမြတ် ထိခိုက်နိုင်သလားဆိုတာကတော့ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း မရှိပါဘူး။ ဒါပေမယ့် စစ်တပ်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ မြန်မာ ဘီယာ အပေါ်မှာ အခု Kirin က အဆက်အသွယ် ဖြတ်လိုက်တာဟာ ပြည်ပမှာတင် မဟုတ်ဘဲ ပြည်တွင်းမှာပါ အကျိုးသက်ရောက်မှု ရှိမယ်လို့ စည်းရုံးလှုပ်ရှားမှု အဖွဲ့ Justic for Myanmar က ယူဆပါတယ်။

ဒါကတော့ အာဏာသိမ်းပြီး ၅ ရက်အကြာ စစ်တပ်ရဲ့ ဦးပိုင် လုပ်ငန်း အတွက် သိသာ ထင်ရှားတဲ့ အပြောင်းအလဲ ဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံတကာနဲ့ ဆက်ဆံ လုပ်ကိုင်နေရတဲ့ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်တွေကတော့ အမေရိကန်ဘက်က မြန်မာ အပေါ် ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှု ချမှတ်လာလေ မလားဆိုတာကို စောင့်ကြည့်နေကြပါတယ်။ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင် ဒေါက်တာ စိုးထွန်းက အခုလို ပြောပါတယ်။

“ ကျနော်တို့က ဒီ ရေရှည်မှာ စိုးရိမ်ပြီး ဆွေးနွေးနေကြတာတော့ တခုဘဲ။ ဒီ အမေရိကန် ဒဏ်ခတ် ပိတ်ဆို့မှု လုပ်၊ မလုပ် အဲဒီ တချက်ကို ကြည့်နေတာ။ အဲဒီ ကျရင်တော့ ကျနော်တို့ ငွေပေးချေမှု အပိုင်းပေါ့ အရင်တုန်းကလည်း တပ်မတော် အစိုးရ လက်ထပ်မှာလည်း ကျနော်တို့က ငွေပေးချေတဲ့ နေရာမှာ US Sanction ရှိတဲ့ အတွက်ကြောင့် မို့လို့ ကျနော်တို့က စကာၤပူမှာ ရှိတဲ့ ကုမ္ပဏီတွေက တဆင့်ခံပြီးတော့ ပေးချေရတယ်။ ဗမာပြည်ကနေ တခြား နိုင်ငံရောင်းရင် ကျနော်တို့က ဗမာပြည်ကနေ စကာၤပူကို အထွက်ပြတယ်၊ စကာၤပူ ကနေ တဆင့်ခံပြီးမှ တခြားနိုင်ငံကို သွားတယ်ပေါ့နော်။ U.S. ဒေါ်လာကျတော့ အမေရိက ကနေ ဖြတ်ကြတာပေါ့။ Bank of America တို့ ဘာတို့က တဆင့် ဖြတ်ရတာကိုး။ ပေးချေမှု အပိုင်းမှာ အဲဒီ တခုဘဲ ဒီ ကုန်သွယ်မှု အပိုင်းကို ထိခိုက်နိုင်ခြေ ရှိပါတယ်။ ”

စစ်တပ် အာဏာစွန့်ဖို့ အမေရိကန် သမ္မတ Joe Biden က တိုက်တွန်းထားပြီး အရေးယူ ဒဏ်ခတ်ဖို့လည်း ပြောဆိုထားတာပါ။ အမေရိကန်ရဲ့ ဒဏ်ခတ် ပိတ်ဆို့မယ့် အရေးကို သာမန် လူထု အတွင်းမှာလည်း စိုးရိမ်ပါတယ်။ အရောင်းအဝယ် သမား ကိုဝဏ္ဏစိုးက-

“ နိုင်ငံတကာက ဒဏ်ခတ် ပိတ်ဆို့မှုတွေ ဖြစ်ကောင်း ဖြစ်လာနိုင်တယ်။ ဖြစ်ဖို့လည်း အလားအလာ ရှိပါတယ်။ အဲဒီတော့ ပိုပြီး တော့ ပြည်သူ လူထု အနေနဲ့ COVID ကာလကိုလည်း ကျော်ခဲ့တယ်။ စားဝတ်နေရေးလည်း အခက်အခဲ ဖြစ်ခဲ့တယ်။ အခု ဒီလိုမျိုးကြီး အာဏာ သိမ်းလိုက်တဲ့ အပေါ်မှာလည်း စီးပွားရေး ပိတ်ဆို့မှု ဖြစ်လာမယ်ဆို ပြည်သူ လူထုတွေက ခါးစည်းပြီး ခံရမှာက ပြည်သူ လူထုဘဲ။ သူတို့ဆီမှာတော့ မိသားစုလိုက် သားစဉ် မြေးဆက် စားလို့ မကုန်ဘူးလို့ သိထားတယ်လေ။ ”



စစ်အာဏာသိမ်းမှုကို မျိုးရိုးစဉ်ဆက် အတွေ့အကြုံရင့်ကြတဲ့ မြန်မာ ပြည်သူတွေကတော့ စစ်အာဏာ သိမ်းပြီ ဆိုတာနဲ့ ဘဏ်မှာ ပြေးပြီး ငွေထုတ်ကြတာပါ။ လူထုရဲ့ စိုးရိမ်ချက်ကို ဒေါက်တာ စိုးထွန်းက ပြောပြပါတယ်။

“ ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျား။ ပထမဆုံး စပြီးတော့ ထိန်းသိမ်းတဲ့ ၁ ရက်နေ့က အင်တာနက် ဖုန်းလိုင်းတွေ ဖြတ်ထားတာပေါ့နော်။ ဖြတ်ထားတဲ့ အတွက် ဘဏ်တွေမှာ ကျနော်တို့ ပိုက်ဆံ ထုတ်လို့ မရဘူး။ နောက် အွန်လိုင်းနဲ့ ပေးချေတဲ့ဟာ အားလုံးက ပေးလို့ မရဘူး။ အဲဒီ နေ့က ဘဏ်တွေ အားလုံး ပိတ်တယ်ဆိုပြီးမှ မြန်မာနိုင်ငံ ဘဏ်များ အသင်းက ကြေညာချက် ထုတ်ပြန်တာပေါ့နော်။ ထုတ်တဲ့ အတွက်ကြောင့်မို့လို့ လူတွေက ATM မှာ တန်းစီ ကြတယ်။ သို့ပေမယ့် ပိုက်ဆံ ထုတ်လို့ မရဘူး။ တချို့ကျတော့လည်း တခုခု ဖြစ်မှာ စိုးရိမ်တဲ့ အတွက်ကြောင့်မို့လို့ ထုံးစံ အတိုင်းဘဲ ပေါ့နော်။ ကျနော်တို့ စားနပ်ရိက္ခာပေါ့ ဆန်၊ ဆီ၊ ဆား၊ ငရုတ် ကြက်သွန် ပေါ့နော် ဒါတွေ ဝယ်ကြတယ်ပေါ့။ ဝယ်ဖို့ အတွက် လိုအပ်တဲ့ ပိုက်ဆံ - ပိုက်ဆံက ထုတ်လို့ မရတော့ ၁ ရက်နေ့မှာတော့ စိုးရိမ်နေကြတယ်ပေါ့နော်။ ”

“ ၂ ရက်နေ့မှာတော့ အင်တာနက် ပြန်ရတယ်။ ဘဏ်တွေ ပြန်ဖွင့်ပေးတယ်။ သို့သော်လည်းဘဲ လူတွေ အများကြီး ဝိုင်းထုတ်တဲ့ အတွက်ကြောင့် ဘဏ်တွေမှာလည်း ကျနော်တို့ ငွေစက္ကူပေါ့နော် Cash က ရှားပါးမှု ဖြစ်တယ်။ ဖြစ်တော့ အကန့်အသတ်တွေ လုပ်လိုက်တယ်ပေါ့။ ”

အာဏာသိမ်းတဲ့ မနက်ခင်းမှာဘဲ အခြေခံ စားကုန်တွေ အပြေးအလွှား ဝယ်ယူခဲ့ကြပါတယ်။ ဈေးသည် မနှင်းနှင်းရီကတော့ ဈေးဝယ်သူတွေ ဒီရက်ပိုင်း အတွင်းများပြီး အခြေခံ စားကုန် ဈေးနှုန်း တက်သွားတယ်လို့ ပြောပါတယ်။ ရန်ကုန်မြို့ခံ ကိုအောင်နိုင်ကတော့ စီးပွားရေး ကြပ်တည်းလာမယ့် အရေး စိုးရိမ်နေပါတယ်။ မြို့တော် နေပြည်တော်ဘက်က လူထုရဲ့ စိုးရိမ်မှုကိုလည်း တင်ပြပေးပါမယ်။

နေပြည်တော်က ဈေးသည် တဦးကတော့ အရောင်းအဝယ် မကောင်းရင် စားဝတ်နေရေး အခက်တွေ့မှာကို ပူပန်တယ်လို့ ပြောပါတယ်။ နောက် ဈေးသည် တဦးကတော့ ဒီအခြေအနေက ချို့တဲ့သူတွေ အတွက် ပိုပြီး အထိနာစေမယ်လို့ ယူဆနေပါတယ်။

COVID 19 ကမ္ဘာ့ ကပ်ဘေးကြောင့် ဟိုတယ်နဲ့ ခရီးသွား လုပ်ငန်း၊ ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်း၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး လုပ်ငန်းတွေ အပါအဝင် လုပ်ငန်းခွင် အတော်များများ အခက်အခဲကြုံနေရပြီး ဖြစ်တဲ့ အချိန်မှာ စစ်အာဏာ သိမ်းမှုကြောင့် နိုင်ငံတကာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု အပါအဝင် ပြည်တွင်း လုပ်ငန်းတွေ ရှေ့အလားအလာ အတွက် အခြေအနေကို စောင့်ကြည့်နေကြရပြီး မရေရာမှုတွေ ပိုများလာပါတယ်။