IS ေခ်မႈန္းေရးတိုက္ပြဲ ေနာက္ဆံုးအေျခအေန

IS အစၥလာမ္အစြန္းေရာက္ေတြ ေနာက္ဆံုးေျခကုပ္ယူ ထိန္းခ်ဳပ္ထားတဲ့ ေနရာမွာ IS အုပ္စုကို ၁၀၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ႏွိမ္နင္းႏိုင္တဲ့အေၾကာင္း ေသာၾကာေန႔မွာ အေမရိကန္သမၼတ Donald Trump က ေၾကညာခဲ့ၿပီး မၾကာခင္မွာပဲ ေျမျပင္မွာ ထိုးစစ္ဆင္ေနတဲ့ အေမရိကန္ေထာက္ခံပံ့ပိုးေပးထားတဲ့ တပ္ဖြဲ႔၀င္ေတြကေတာ့ Trump ရဲ႕ အဆိုကို ျငင္းဆန္ခဲ့ပါတယ္။

ဖေလာ္ရီဒါကို သြားတဲ့ခရီး Air Force One ေလယာဥ္ေပၚမွာ ယာယီကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီး Pat Shanahan နဲ႔ ေတြ႕ဆံုအၿပီးမွာ သမၼတ Trump က အခုလို ေျပာလိုက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဆီးရီးယားႏိုင္ငံတြင္း IS တို႔ လံုး၀ မရွိေတာ့ဘူးဆိုတာ ေဖာ္ျပတဲ့ ေျမပံုကို Trump က သတင္းေထာက္ေတြကို ျပခဲ့ပါတယ္။

IS ကို ဆီးရီးယားႏိုင္ငံတြင္းက ႏွိမ္နင္းႏိုင္ၿပီလို႔ အိမ္ျဖဴေတာ္ ေျပာခြင့္ရ Sarah Sanders က ျဖည့္စြက္ေျပာခဲ့ပါတယ္။ IS လႊမ္းမိုးမႈ အမ်ားဆံုးအခ်ိန္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တုန္းက ဆီးရီးယားမွာ Raqqa နဲ႔ အီရတ္မွာ မိုဆူးလ္ ဆုိၿပီး အဓိကေနရာ ၂ ခု၊ ၂ လိုင္းခြဲၿပီး IS က လႊမ္းမိုးခဲ့တာပါ။

ေျမျပင္မွာ စစ္ဆင္ေနတဲ့ မိတ္ဖက္ေတြနဲ႔အတူ အေမရိကန္ဦးေဆာင္တဲ့ ႏိုင္ငံတကာ ညႊန္႔ေပါင္းတပ္ေတြက IS အဖြဲ႔ ထိန္းခ်ဳပ္ထားတဲ့ ေဒသေတြကို ျပန္သိမ္းဖို႔ အဲဒီအခ်ိန္ကစၿပီး ၾကိဳးပမ္းခဲ့တာပါ။

ဆီးရီးယားအေရွ႕ေျမာက္ပိုင္း Baghuz ၿမိဳ႕က ေနရာတခ်ိဳ႕ဟာ IS တို႔ ထိန္းခ်ဳပ္ထားတဲ့ ေနာက္ဆံုးေနရာ ျဖစ္ပါတယ္။ အေမရိကန္ဦးေဆာင္တဲ့ ညႊန္႔ေပါင္းတပ္ဖြဲ႔ေတြက IS တို႔ရဲ့ လက္က်န္ေဒသကို ပစ္မွတ္ထားၿပီး ေလေၾကာင္းတုိက္ခိုက္မႈ အသစ္တသုတ္ ထုိးစစ္ဆင္ျပီးေနာက္ ၾကာသေတးေန႔ေႏွာင္းပိုင္းနဲ႔ ေသာၾကာေန႔မနက္ အေစာပိုင္းမွာေတာ့ IS တို႔ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ ေလ်ာ့နည္းလာခဲ့တာပါ။